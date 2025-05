Mein Rat an Trump: Ignorieren Sie die „alte Rockerpflaume“ Bruce Springsteen einfach!

Der aktuelle Streit zwischen Bruce Springsteen und Donald Trump ist ein Paradebeispiel für die tiefe Spaltung der amerikanischen Gesellschaft. Während Milliardär Springsteen erstaunlicherweise immer noch als Stimme der Arbeiterklasse gilt, die er aus seinem Wolkenkuckucksheim in Wahrheit schon lange nicht mehr vertritt, steht Trump für eine konservativ-liberale Politik, die Milliarden Menschen weltweit begeistert. Der Konflikt, der sich gerade durch öffentliche Beleidigungen zuspitzt, zeigt, wie schnell politische Differenzen persönlich werden können. Der Streit begann nicht erst in diesem Jahr; er reicht bis weit in Trumps erste Amtszeit zurück. Bereits 2016, nach dessen ersten Wahlsieg, äußerte Springsteen in Marc Marons „WTF“-Podcast seine Besorgnis über den neuen Präsidenten. Er sprach von einer „nie dagewesenen Angst“ und bezweifelte Trumps Fähigkeit, das Land zu führen. Für Trumps Anhänger war dies der erste Schlag eines abgehobenen Rockstars, der sich in die Politik einmischt, anstatt sich auf seine Musik zu konzentrieren. Springsteens Unterstützung für die Demokratische Partei, etwa für Barack Obama 2008 oder Joe Biden 2020, machte ihn ohnehin zur Zielscheibe konservativer Kritik.

Verständlich war dann allerdings allerdings Springsteens wütende Reaktion auf Trumps Verwendung von „Born in the U.S.A.“ bei Wahlkampfveranstaltungen. Trump sah das Lied als patriotische Hymne, die seine „Make America Great Again“-Botschaft unterstreicht. Springsteen hingegen betonte zu recht, das Lied sei eine Kritik an der Behandlung von Vietnam-Veteranen und sozialer Ungerechtigkeit – eine Botschaft, die Trump offensichtlich missverstand.

Springsteens Wahlkampf gegen Trump

Während der Covid-“Pandemie” 2020 eskalierte dann der Ton. In seiner SiriusXM-Radiosendung „From My Home to Yours“ forderte Springsteen Trump auf, „eine verdammte Maske aufzusetzen“, und kritisierte dessen Krisenmanagement scharf. Heute weiß jeder, der es wissen will, dass Springsteen mit seiner Panikmache falsch lag; entschuldigt hat er sich bis heute nicht. Er verfasste außerdem ein Gedicht, das Trumps Präsidentschaft als „nationale Schande“ bezeichnete, und rief zu dessen Abwahl auf. Für Trumps Anhänger war dies ein Tiefschlag: Ein Musiker, der Millionen mit seiner Musik verdient, maßt sich an, den amtierenden Präsidenten zu belehren. Trump, damals im Wahlkampf gegen Biden, reagierte nicht direkt, was klug war: Springsteens Attacken verpufften, da die Wähler andere Prioritäten hatten. Hier zeigte Trump eindrucksvoll, dass Ignorieren manchmal die beste Strategie ist.

Im Oktober 2024, nachdem Biden wegen offenkundiger Amtsunfähigkeit die Kandidatur um seine Wiederwahl zurückziehen musste, trat Springsteen dann bei einer Wahlkampfveranstaltung für Kamala Harris auf und nannte Trump einen „amerikanischen Tyrannen“. Er unterstützte Harris offen und stellte sich gegen Trumps Rückkehr ins Weiße Haus. Auf X tobte die Debatte: Trump-Fans warfen dem schwerreichen Springsteen Heuchelei vor, während andere seinen „Mut“ lobten. Aus Trumps Sicht handelte es sich um die nächste völlig angemessene Breitseite eines elitär-abgehobenen Promis, der die Realität der einfachen Amerikaner nicht versteht. Tatsächlich zeigte der Auftritt von “The Boss”, wie Springsteen immer noch genannt wird, wie weit er sich von der Lebenswirklichkeit der meisten Amerikaner – und damit Trumps Wählern – entfernt hatte; darunter viele, die seine Musik einst feierten. Dennoch hätte Trump hätte hier gelassener bleiben sollen, denn ein einzelner Musiker ändert keine Wahl.

Mai 2025: Der Höhepunkt in Manchester

Nun erreichte der Konflikt einen neuen Höhepunkt: Bei einem Stopp seiner Europatournee im englischen Manchester nutzte Springsteen am 14. Mai seine Bühne, um die Trump-Administration als „korrupt, inkompetent und verräterisch“ zu brandmarken. Vor 20.000 Menschen warf er Trump vor, Bürgerrechte einzuschränken, Menschen ohne Prozess abzuschieben und sich mit Diktatoren zu verbünden. Für Trumps Anhänger war dies eine bodenlose Frechheit – und eine klare Provokation, die Trump nicht ignorieren konnte. Dessen Reaktion ließ denn auch nicht lange auf nicht warten – und sie bestand diesmal nicht in Gelassenheit, sondern in Gegenbeleidigungen.

Am 16. Mai 2025 reagierte Trump auf seiner Plattform “Truth Social” mit einer Salve von Beleidigungen. Er nannte Springsteen einen „unausstehlichen Idioten“, „dumm wie ein Stein“ und titulierte ihn als„vertrocknete Rocker-Pflaume“. Der Präsident drohte ihm zudem: „Dann werden wir alle sehen, wie es für ihn weitergeht.“ Aus Trumps Perspektive und menschlich gesehen war dies eine verständliche Reaktion: Springsteen hatte ihn öffentlich gedemütigt – und der stolze und teilweise narzisstische Trump, bekannt für seine direkte Art, schlug entsprechend zurück. Inwiefern dies dennoch von mangelnder Souveränität zeigt, bleibt fraglich. Seine Anhänger jedenfalls feierten die scharfen Worte, die den abgehobenen Springsteen in die Schranken wiesen.

Taktischer Fehler Trumps

Ich persönlich halte Trumps Reaktion für einen taktischer Fehler. Statt die „alte Rocker-Pflaume“ zu ignorieren, gab er Springsteen noch mehr Aufmerksamkeit. Ein Präsident, der mit dringenden Aufgaben wie internationalem Krisenmanagement und Friedensgipfeln aktuell mehr als ausgelastet ist, sollte eigentlich über solchen Provokationen stehen. Springsteens Kritik hätte ohne Trumps Reaktion jedenfalls definitiv weniger Wellen geschlagen. Doch indem er sich auf dessen Niveau herabließ, lenkte Trump den Fokus von seinen politischen Erfolgen ab. Doch damit war der Beef noch lange nicht zu Ende: Gestern nun, am 22. Mai, drehte Springsteen den Spieß um – und veröffentlichte eine Live-EP mit Aufnahmen aus Manchester, einschließlich seiner Anti-Trump-Ansprachen. Er schloss mit einer Coverversion von Bob Dylans „Chimes of Freedom“, einem berühmten Protestlied. Die auf die Schnelle produzierte EP ist ein weiterer klarer Affront, der Trump abermals auf die Palme brachte. Dessen Antwort folgte wiederum auf dem Fuße – und kam in Form eines bearbeiteten Videos, das ihn beim Golfen zeigt, wobei ein Golfball Springsteen auf der Bühne „trifft“. Das Video, mit KI erstellt, wurde von Trumps Anhängern als genialer Konter gefeiert. Immerhin gab es Einblicke in Trumps Humor und seine Fähigkeit, den Gegner kreativ auszumanövrieren.

Die American Federation of Musicians (AFM) sprang Springsteen natürlich sogleich bei und verurteilte “Trumps Angriffe”. AFM-Präsident Tino Gagliardi nannte Springsteen und Taylor Swift “Vorbilder”, die ihr Recht auf Meinungsfreiheit nutzen. Auch andere Künstler wie Neil Young, Eddie Vedder, Olivia Rodrigo und Billie Eilish stellten sich gegen Trump. Für Trumps Basis indes zeigt dies nur, wie sehr die linke Künstlerelite gegen ihr Idol voreingenommen und feindselig eingestellt ist. Diese Prominenten, die in der Tat zumeist in ihren abgehobenen Blasen leben, verstehen tatsächlich die Sorgen der einfachen Amerikaner, die Trump unterstützen, kein bisschen und diskreditieren sich damit eigentlich selbst; dennoch, finde ich, sollte Trump auch diese Attacken ignorieren – denn sie schaden ihm nicht, solange er sich auf seine Agenda konzentriert.

Springsteens Preis: Verlust von Fans, Spaltung der Anhängerschaft

Steven Van Zandt, Mitglied der “E Street Band”, gab im US-„Playboy“ zu, dass die Band durch ihre Anti-Trump-Haltung in den USA die Hälfte ihres Publikums verloren habe. Für Trumps Anhänger ist dies ein Beweis, dass Springsteen seine Wurzeln verraten hat. Er mag als markige Stimme der Arbeiterklasse, als “Working Class Hero” gelten (obwohl kaum jemand in dieser Rolle unauthentischer ist als er);, dennoch entfremdet ihn nun seine politische Haltung genau jenen Fans, die seine Musik einst liebten. Trump sollte dies als Sieg verbuchen – und daher gar nicht weiter auf Springsteen eingehen. Der Musiker schadet sich selbst genug.

Mein Rat daher: Statt Springsteen Aufmerksamkeit zu schenken, sollte Trump cooler reagieren und die „alte Rocker-Pflaume“ von jetzt an einfach komplett links liegen, egal was dieser noch an Provokationen raushaut. Trumps Anhänger schätzen ihn für seine Stärke und seine Politik – nicht für provinzielle Kleinkriege mit Musikern. Indem er sich auf seine Erfolge konzentriert, könnte Trump diesen Streit hinter sich lassen und zeigen, dass er über solche Wadenbeißereien und Provokationen erhaben ist.