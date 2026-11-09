Mein Seitenwechsel

Die Messe ist gelesen. Die Bücher noch nicht. Ein „Seitenwechsel“ war es auch für mich. Die meisten von uns werden – so wie ich auch – Messen vor allem aus der Besucherperspektive kennen: Man schlendert umher, lässt sich treiben und staunt, was es so alles gibt. Anfänger besorgen sich eine große Baumwolltüte und stopfen alles hinein, was nichts kostet. Wieder andere freuen sich über die vielen Damen in schwarzen Strumpfhosen und auffälligen Schuhen – die ähnlich wie in Flughafenterminals – auf Messen gehäuft auftreten. Aber natürlich wird immer und vor allem auch zweckgebunden verkauft, geredet, genetzwerkt. Caravaning-Messen hatte ich schon besucht, Sport- und Freizeitmessen, die Buchmesse in Frankfurt und die in Leipzig. Irgendwann hatte mich mal ein Freund genötigt, mit ihm eine Erotikmesse aufzusuchen, auf der dann rotgesichtige Männer stundenlang Stangentänzerinnen in den Schritt filmten. Schwarze Strumpfhosen und auffällige Schuhe spielten auch hier wieder eine Rolle. Danach glaubte ich aber erstmal, genug über Marketing, Verkaufspsychologie und Kundenbindung zu wissen. Ich gönnte mir ein paar Jahre Messepause.

Die ging nun am Samstag zu Ende. In der Nacht zuvor – meine infektiöse Begleiterin hatte sich vor Tagen schon abgemeldet – belud ich also, diesmal als “Aussteller” und “Veranstalter”, mein Auto mit Bücherkisten, einem höhenverstellbaren Tisch und stopfte zu guter Letzt noch einige Barhocker aus meiner Küche hinein (eine späte Eingebung, die sich als höchst sinnvoll erweisen sollte). Ich stand früh auf, ließ mich über die von herbstlichen Nebelschwaden verhangene Autobahn bis zum Messegelände in Halle navigieren und hörte unterwegs Kerstin Kramer vom “Kontrafunk” zu – einfach, weil die sich ähnlich unwichtig nimmt wie ich mich, dabei aber mindestens so wichtig ist wie ich. Vorbei an einem knappen Dutzend bereits aufgefahrener Polizeieinsatzwagen mit durchgefrorenem Personal ging es zur Zufahrt für Aussteller, wo sich bereits ein knappes Dutzend schwarz vermummter Fotografen mit monströsen Teleobjektiven versammelt hatte. Ein jeder, der hier ankam, wurde für den späteren digitalen Pranger abgelichtet. Vermutlich glichen die Gefühle und die Gesichtsfarbe der Aufrechten unter den Masken denen der Männer, die ich auf der Erotikmesse erlebt hatte. Ich hatte natürlich registriert, dass die Lage der Messehallen direkt neben einer vielbefahrenen Hauptverkehrsstraße jegliche Blockadeversuche aussichtlos erscheinen lässt. Viel mehr als Fotografieren blieb den aufrechten Kämpfern des Guten hier also nicht. Ich reckte die Faust aus dem Fenster, grüßte mit einem fröhlichen „Alerta“ in die sichtlich irritierte Runde und fuhr durchs Tor hinein ins Wochenendabenteuer.

Überall Krawattennadeln

Um Orientierung bemüht, irrte ich erstmal durch den weitläufigen Hallenkomplex mit zahllosen bereits aufgebauten und bereits beleuchteten Ständen. So früh am Morgen werkelten hier zunächst nur wenige Aussteller. Nach Anzeichen von Improvisation sucht man hier vergeblich. Es sah schon alles nach einer sehr erwachsenen Messe aus. Auch hatten die Innereien von Mordor auf den ersten Blick kaum Bedrohliches zu bieten. Bücher in allen Farben, Geschichtliches, Heil- und andere Künste, Kindermalbücher, gläserne Sendestudios, hier und da Esoterik. Alle Nase lang Verpflegungsstationen mit Stehtischlein. Freundliches Zunicken allerorten. Misstrauen, Aggression und Feindseligkeit standen ja draußen vor dem Zaun, der die Demarkationslinie für den Wechsel der Seiten bildete.

Der Stand war schnell gefunden, die versprochenen Buchablagen hinter mir fehlten, aber das schien mir verzichtbar. Ich baute den Tisch auf, klebte ein viel zu kleines Bildchen vom Schutzumschlag meines Buches und den verschmitzt lächelnden Teufel vom Einband an die nackte Rückwand hinter mir, verwandelte den Inhalt einer Buchkiste in zwei Stapel und startete meinen Bildschirm mit ein paar spöttischen Werbebildchen, die ich mit ChatGBT gebastelt hatte. Inzwischen hatte sich die Halle schon deutlich gefüllt. Noch ein kleiner Rundgang, später würde kaum Zeit dafür bleiben. Das Erste, was mir auffiel: Krawattennadeln! Viele Krawattennadeln! Irgendwann in den Neunzigern hatte ich meine letzten Krawatten getragen. Unter Architekten waren sie damals schnell aus der Mode geraten, unter Schriftstellern sind sie auch nicht sonderlich verbreitet. Ich überlegte also, wo man heute Krawattennadeln eigentlich noch begegnet. Richtig: In Autohäusern! Dort tragen stämmige, jungdynamische Verkäufer mit breitem Gang, Dreitagebart und weißen Hemden – Krawattennadeln! Ich begriff, dass ich hier als Autor im wenig einfallsreichen Existenzialisten-Schwarz mit meinem selbst geschriebenen und vor allem selbst produzierten Buch ein völliger Exot war. Es fiel mir wie Schuppen von den Augen: Natürlich! Das hier war kein Schriftsteller-, sondern ein Händlertreffen, auf dem Verkaufsprofis ihre Autoren präsentieren wie Luxusmodelle, Mittelklasse- oder eben knuffige Kompaktwagen! Ja nun, darauf hätte ich eher kommen können.

Ein Burggraf im Regal

Meine vollkommene Naivität als Messe-Verkäufer wurde in den beiden Tagen gleich noch einige weitere Male deutlich. Es fing damit an, dass ich als gelernter Freiberufler – mit Werbeverbot einerseits und „Internetsternchen“ andererseits – überhaupt nicht daran gedacht hatte, wie man auf dem Schlachtfeld der Sichtbarkeiten transportiert, wer man eigentlich ist. Mein Name war bestenfalls winzig auf dem Buchcover zu entdecken, irgendeinen Verlagsnamen hatte ich auch nicht zu bieten, den hätte ich mir schon einfallen lassen müssen. Gut, wer mein Buch kauft, kennt mich ja irgendwie schon. Warum sonst sollte man sich auch einen “Burggraf” ins Regal stellen? Nun ja, da saß ich nun mit meinen zwei Bücherstapeln und musste innerlich schallend über mich selbst lachen. Ich fühlte mich hinter meinem Tisch wie der Erstklässler im großen Klassenraum bei der Schuleinführung. Immerhin stand mein Name auf beleuchteten Displays und kündigte für morgen meine Lesung an. Ein geordertes Minipodest für meinen zu niedrig stehenden Bildschirm wurde auch noch in Windeseile von einer Mitarbeiterin der Messe GmbH herbeigeschafft. Überhaupt war das Personal extrem fit, freundlich zugewandt und lösungsorientiert. Irgendwo auf dem Klo stand auch was von „Halle – Ihre freundliche Messe“. Yepp, dachte ich beim Händewaschen, immerhin mal ein Slogan, der in der Dienstleistungswüste Deutschland konsequent in die Praxis übersetzt wird!

In der ersten “Schulstunde” gab es von meinem zentral gelegenen Platz aus so einiges zu bestaunen. Das ging schon mit dem Stand selbst los. Der bestand genau genommen nur aus einer Stand-Hälfte, auf dessen Pendent sich alsbald fünf mürrische Herren ansammelten, die begannen, mit unüberhörbar russischem Dialekt laut und energisch über die Präsentation ihrer seltsam anmutenden Produktpalette zu streiten. Auf drei Campingtischen wurden gehäkelte Stofftierchen, Wollbilder mit landwirtschaftlichen Motiven, Tassen und Süßigkeiten um einen Schuhkarton mit Einwurfschlitz herum ausgebreitet. Eine halbe Ewigkeit wurde beraten, wo nun die Kaubonbons, wo der Karton, wo die Emailleschilder und die Tassen am besten platziert würden. Die ganze Szenerie trug durchaus Loriot‘sche Züge – hätte man doch anhand der äußerst besorgten Gesichter und der ernsten Diktion vermuten müssen, es ginge hier gleich im Anschluss um den Verkauf von Goldmünzen. Schließlich wurde ich dann auch noch höflich, aber bestimmt gebeten, meine auf Thekenhöhe eingestellte Tischplatte abzusenken, sie würde sonst den „Flohmarkt“ (wie ich ihn innerlich getauft hatte) zu sehr dominieren. Ich war um freundliche Nachbarschaft bemüht und ließ „mich“ wortwörtlich herab, gerade so weit, dass meine Hocker noch nutzbar blieben. Das bilaterale Abkommen erwies sich als haltbar.

Eindrucksvolle Besucherschlangen

Der letzte Akt der bühnenbildenden Nachbarn bestand darin, eine Landkarte von Osteuropa mit alten deutschen Städtenamen im Hintergrund anzubringen, über der nun zwei riesige Schriftzüge prangten: „TRAKEHNEN“ und „OSTPREUßEN“. Im Laufe der Zeit wurde klar, dass es hier um eine Spendensammelstelle für eine Schule ging, in der Deutsch gelernt und die deutsch-russische Beziehung gepflegt wurde. Außer deutschen Spendengeldern gab und gibt es dafür offensichtlich keinerlei Mittel. Die typischen russischen Mitbringsel hatten wohl Mütter und Kinder beigesteuert, um der ganzen Sache die Anmutung von Bettelei zu nehmen. Mir schwante so langsam auch, woher die Sorgenfalten der Männer stammten. Mir zur Linken hatte derweil eine Dame mit offensichtlichem Migrationshintergrund Platz genommen. Sie erwies sich als Opernsängerin aus dem Stuttgarter Raum, die ihre schwierigen Weg von einem Adoptivkind zu einem weltweit gefeierten Bühnenstar irgendwann in einem Buch verarbeitet hatte. Das jedenfalls erfuhr ich in kurzen Konversationsschnipseln, die wir uns immer mal wieder um eine Trennwand herum zuwarfen. Sie würde wohl kein einziges ihrer Bücher verkaufen, verriet sie mir, aber es ginge ja ums „Dabeisein“. So ähnlich war es dann auch. Sie wurde erkannt, drei-, viermal lange interviewt, aber verkaufte ganz im Gegensatz zu mir nur ein, zwei Bücher. Wenn überhaupt. Da saß ich nun zwischen zwei mir unbekannten Welten, und hatte weder Geistreiches zu Rolle der Herodias in „Salome“ noch zu Jasnaja Poljana bei Kaliningrad beizutragen, das früher einmal Trakehnen hieß und bis 1945 zu Deutschland gehört hat. Nun gut, so ein „Schulanfang“ kann einen überall erwischen… auch und gerade auf einer Buchmesse!

Als die wie immer – und diesmal aus nachvollziehbaren Gründen ganz besonders gut gelaunte – Veranstalterin Susanne Dagen bei der gemeinsamen Eröffnung mit Harald Martenstein durchblicken ließ, dass sich vor der Halle wirklich Ungewöhnliches in der Herbstkälte abspielte, wagte ich einen letzten Blick nach draußen. In der Tat: Es hatte sich dort eine schier endlose Schlange von Menschen gebildet, die sich Hunderte Meter rings um das Messegelände kringelte. Tausende warteten dort auf Einlass. Bis zu 45 Minuten musste man anstehen. Irgendwann mussten die Nichtregierungsfotografen an den Eingängen einsehen, dass ihre Bilder zusehends an Wert verloren. Sie verschwanden mit ihren Objektiven, die eigentlich Subjektive heißen müssten. Die etwa 6.000 Besucher vom letzten Jahr haben sich dem Vernehmen nach 2026 mehr als verdoppelt. Die Menschenmassen draußen in der Schlange bildeten jedenfalls das erste von zwei eindrücklichen Bildern, die mir wohl noch lange im Gedächtnis bleiben werden.

Ein von Dystopien gesättigtes Publikum auf der Suche

Das zweite Bild traf mich drei Stunden später völlig unvorbereitet in Form einer kurzen Begegnung. Es erzeugte in mir einen seltsamen, körperlich spürbaren Schmerz, den ich bisher so noch nicht kannte: Ein schmächtiger augenscheinlich sehr alter Herr mit einem Barett aus schwarzer Wolle auf dem Kopf tauchte am Verkaufstisch direkt vor mir auf, blieb stehen, stützte sich auf seinen Stock und hob den Kopf. Sein Blick blieb an dem Schriftzug schräg hinter mir hängen und verharrte dort einige Sekunden. Was da stand, wusste ich. „Ostpreußen“. Ich bemerkte, wie sich nach zwei, drei Sekunden auf seinen faltigen Wangen dünne Linien aus Tränen bildeten, die als Tropfen zu Boden fielen. Er musste bemerkt haben, dass mir seine Gefühlsregung nicht entgangen war, und sah nun mir in die Augen. Es entstand eine kurze Verbindung, die mir Einblick in eine Welt gewährte, mit der ich bisher nie in Berührung gekommen war. Der Mann ging kurz darauf weiter, langsam und wortlos. Es bedurfte keiner weiteren Erklärungen. Wieviele menschliche Schicksale bleiben wohl zeitlebens unerklärt?

Von meinem Stand aus hatte ich einen einigermaßen freien Blick über das riesige Auditorium hinweg auf die Bühne, auf der zwei Tage lang die Stars der kritischen Szene ihre Statements abgaben: Martenstein, Klonovsky, Broder, Schuler, Maaßen, Guerot. Von der Unabdingbarkeit einer nationalen Identität und Remigration bis hin zum offen freien antinationalistischen Europa wurden hier Bögen gespannt. Zwischendurch sprach zwischen den zumeist sprachgewandten und bühnenerfahrenen Wortakrobaten der Handwerker Chrupalla und machte keine schlechte Figur. Dass spätestens am Montag von der „Zusammenrottung dunkelbrauner Kräfte“ geschrieben werden würde, interessierte hier drinnen ohnehin niemanden mehr. Zwar hätte man hier und da stramme Burschen mit Schärpen und einige Mädchen mit Flechtfrisur und Rock entdecken und eine gar furchterregend völkische Geschichte stricken können, und ich selbst war (wie vermutlich viele andere) auch durchaus froh, nicht von dem unablässig platten Content produzierenden Youtuber „Aktivist Mann“ aus Espelkamp angesprochen zu werden. Aber das alles verschmolz im Grundrauschen der gesprochenen und geschrieben Worte, in dem auch der unvermeidliche, mit verschränkten Armen wortlos umherstreifende Exorzist Olaf Sundermayer irgendwie noch seinen Platz fand. Die Atmosphäre blieb freundlich, gelassen und friedlich, wenngleich angesichts des Absturzes in Deutschland eine allgemeine Ratlosigkeit nicht zu übersehen war. Die Menschen sind von Dystopien gesättigt, das Fehlen von Perspektiven und Antworten raubt sehr vielen die Zuversicht. Das Versagen der politischen Apparate und das Begreifen der Massen haben einfach zu lange gedauert.

Frauen auf Barhockern

Noch bis spät am Abend streiften Gruppen mit prall gefüllten Kontrafunkbeuteln durch die Straßen von Halle – und landeten schließlich an den Hotelbars, wo die Männer inzwischen die Sackos abgelegt und die Ärmel von den weißen Hemden hochgekrempelt hatten, um den Frauen mit den schwarzen Strumpfhosen zuzuprosten. Ich gesellte mich dazu und klebte gelbe Zettel an die Kapitel, die ich nach den Erfahrungen des Tages als für die anstehende Lesung geeignet eingestuft hatte. Die Veranstaltung im schalldichten Tagungsraum war dann am nächsten Tag überraschend gut besucht, es gab mehrfach freundlichen Applaus und spürbare Erleichterung darüber, dass ich die heitersten meiner Texte für den Vortrag ausgewählt hatte. Meine treue, zahlreich aus dem ganze Bundesgebiet angereiste Followerkommune gab sich zumeist zu erkennen und erwies sich nun doch als die wesentlichste Käufergruppe. Die Opernsängerin links und die ostpreußische Männerversammlung rechts indes rätselten über das Geheimnis meines Erfolgs. Die Barhocker waren ein Teil davon: Sie erschlossen mir zumindest eine weitere Käufergruppe – Frauen! Frauen waren es, die dort Platz nahmen, nach dem Entstehen des Buches fragten, blätterten, sich Zeit nahmen und nicht selten kurzentschlossen ein oder zwei Exemplare davontrugen. Frauen wählen nicht nur linker als Männer, sie lesen offensichtlich auch viel mehr. Sogar politisches. Auch das ist für mich eine Erkenntnis, die ich in dieser Deutlichkeit nicht auf dem Schirm hatte.

Irgendwann wurde es draußen dunkel und der Geräuschpegel drinnen sank wieder auf das Normalniveau, das samstags früh geherrscht hatte. Ringsum wurden die Lager abgebrochen. Ich steuerte mit einem meiner universell genutzten Ikea-Säcke ein letztes Mal dem Ausgang entgegen, winkte noch kurz einer völlig verloren im Abreisechaos sitzenden Ulrike Stockmann zu, die im grünen Kleid zwischen Folien und Kartons zu sinnieren schien, was wohl morgen kommt. Vielleicht ist das mein bleibendes Bild Nummer Drei vom “Seitenwechsel”-Wochenende: Menschen, die auf sich zurückgeworfen sind und nicht wissen, wie es weitergeht. Ich wusste immerhin schon, dass ich am Vormittag erstmal einen Bericht für alle schreiben würde, die nicht da waren. Cora, Wolfram und viele andere. Alles Gute für alle! Man liest sich!

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