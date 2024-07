Meine linke Jugend

“Yankees verjagen, NATO zerschlagen”. So stand es auf dem riesigen Banner, das die erste Reihe unserer Demo vor sich her trug. Für meine altersmilden Ohren klingt das etwas martialisch, zugegeben. Doch wie würde ein solches Statement in der heutigen politischen Landschaft aufgenommen werden? Rechts? Hassrede? Ob NATO-Doppelbeschluss, Heilbronner Waldheide oder die riesigen Friedensdemos in Bonn (für die Jüngeren unter uns: das war damalige Hauptstadt der BRD): Einen beträchtlichen Teil meines jungen Lebens verbrachte ich auf Demos oder ließ mich vom Tor des Nato Hauptquartiers in Stuttgart Vaihingen wegtragen.

Angeklebt haben wir uns damals allerdings nicht. Für Protest gab es vielfältige Möglichkeiten: AKW Wackersdorf, Mutlangen oder Startbahn West, wo ich stolz neben Joschka Fischer hermarschierte. Peinlich an den Demos waren die wenigen mitlaufenden Flaggen der der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands (MLPD). Diese – und nur diese – wurde von ZDF und ARD fotografiert, weshalb die Mainstreammedien damals unsere Friedensdemos als “kommunistisch unterwandert” bezeichneten. Ein Kommunist wurde damals propagandistisch so gehandelt wie heute ein Querdenker oder ein Verschwörungstheoretiker.

Der Putsch gegen Allende in Chile 1973 politisierte unsere Generation

Staunend trat ich im Alter von fünfzehn Jahren in die faszinierende Welt des politischen Widerstands ein: Mit meiner Freundin besuchte ich eine Infoveranstaltung zum Chile-Putsch im Deutschhofkeller Heilbronn. Studenten und Studentinnen, die meisten ungefähr zehn Jahre älter als ich, saßen auf Sesseln, Holzstühlen oder auf dem Boden des überfüllten Kellerraumes. Die Männer trugen über wichtigen Gesichtern meist lange, lockige Haare. Die jungen Frauen holten Getränke an der Bar für sie. Für unsere Generation der Siebziger Jahre waren die “68’er” Objekte grenzenloser Bewunderung. In der Landkommune meiner großen Schwester in Spanien lernte ich Fritz Teufel kennen, der später an Parkinson gestorben ist. Fritz Teufel! Was für ein großer Name! Fritz Teufel – das klang wie Rainer Langhans und Uschi Obermeier, aber auch wie Rudi Dutschke und Benno Ohnesorg.

Später bildete sich aus der 68er-Bewegung dann die RAF heraus. Dieser Schwenk in die Gewalttätigkeit wurde von einem V-Mann des Verfassungsschutzes namens Peter Urbach aktiv angeschubst. Für die Jüngeren unter uns: Der Verfassungsschutz war damals gegen links, heute ist er gegen rechts. Der V-Mann Peter Urbach also versorgte die an sich friedliche Bewegung mit Waffen und Sprengstoff. Vehement sprach diese Typ von der Notwendigkeit, sich zu bewaffnen.

Der “Sympathisant”

Mit der – staatlich forcierten – Bewaffnung und entsprechender Gewalt kam ein Begriff in die Medien, und der war bald noch schlimmer als “Kommunist“: Das war der Sympathisant. Man könnte ihn heute in der propagandistischen Wirkung vergleichen mit Nazi, Rechtsextremist, Antisemit, Querdenker, Reichsbürger. Die Propagandamaschine bleibt die gleiche. Nur die Worte wechseln. Ich war eine der ersten “taz”-Leserinnen: Damals noch ein linksradikales Blatt, heute stramm auf NATO-Kurs (also rechts?). Als die Grünen gegründet wurden, wusste ich endlich, was ich wählen sollte – denn die Grünen waren damals eine strikte eine Antikriegspartei (dies nur für die Jüngeren unter uns). Der Bruch mit meiner grünen Lieblingspartei kam nicht plötzlich, aber den Anfang weiß ich noch: Es war der völkerrechtswidrige Angriffskrieg gegen Jugoslawien. Joschka Fischer bombardierte gemeinsam mit Gerhard Schröder, angeführt von den USA, mehrere Monate lang Serbien – und dort vor allem Zivilisten.

Wie krass dieses gebrochene Tabu war, kann man sich heute nicht mehr vorstellen: die Bundeswehr kam zum ersten Mal nach dem zweiten Weltkrieg zum Einsatz im Ausland. Das war bis dahin undenkbar gewesen. Um den Schock von uns Linken und Grünen zu sedieren, sprach Joschka Fischer seinen berühmten Satz: „Ich habe gelernt, nie wieder Krieg, aber ich habe auch gelernt: Nie wieder Auschwitz.“ (Joschka Fischer) Dies der infamste und abgefeimteste Satz, den ich in meinem ganzen politischen Leben jemals gehört habe.

Grundpositionen beibehalten

Wie groß die Lüge dieses brutalen völkerrechtswidrigen Angriffskrieges war, zeigt anschaulich der Film „Es begann mit einer Lüge“, zu dem man heute (in den Linksmedien) nicht mehr so richtig stehen will.

Ich zog mich aus dem aktiven politischen Widerstandsgeschehen nach und nach zurück. Doch meine Grundpositionen aus der rebellischen Jugendzeit habe ich bis heute beibehalten:

Pazifismus (ein ungerechter Friede ist besser als ein gerechter Krieg)

Kritik am US-Imperialismus und der NATO

Kritik an den Giganten des Neoliberalismus: Dem militärisch-industriellen Komplex sowie dem pharmazeutisch-industriellen Komplex (heute gehört auch noch Big Tech dazu).

Das Einstehen für das Grundgesetz als vorstaatliches Recht

Wann hat die Linke die Seiten gewechselt?

Was ist nur geschehen? Ich habe es irgendwie nicht mitbekommen. Alle meine linken Positionen werden heute als rechts geframt. Ich reibe mir die Augen. “NATO zerschlagen, Yankees verjagen”: Auch wenn ich es inzwischen gewiss friedlicher formulieren würde, stelle ich mir die Frage:

Wo steht heute jemand, der die Rolle der NATO hinterfragt, die zum Ukrainekrieg geführt hat? Rechts oder links? Wo steht heute eine, die die mehr als 60 Militärbasen der USA auf deutschem Boden öffentlich anprangert? Rechts oder links? Was passiert heute mit jemandem, der während der Coronakrise der Pharmaindustrie auch nur annähernd misstrauisch gegenüberstand? Rechts oder links?

Wo wird eine platziert, die heute für das Grundgesetz einsteht? Als Querdenker! Als Rechtsextremer, Rechtspopulist und natürlich Nazi, Nazi Nazi. Ich habe es so satt! Ich gebe meine Identifizierung als Linke auf. Rechts war ich sowieso nie. Was ist das überhaupt? Jetzt bin ich politisch eben “non-binär”: Für mich gibt es nur noch Freiheit oder Totalitarismus.