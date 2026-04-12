Meinungsfreiheit kann und will nicht jeder!

Dieser Tage veröffentlichte ein „Bündnis Redefreiheit“ die „Berliner Erklärung zur Meinungsfreiheit“. Ich wurde um Unterstützung gebeten und habe die Erklärung sofort unterzeichnet. Die Initiative ist schon lange überfällig und verdient Unterstützung, wobei es jedem freisteht wie er sich – Zustimmung vorausgesetzt – einbringen will. Die Möglichkeiten reichen vom Ausdruck eigener Solidarität durch die bloße Unterschrift über eine einmalige Spende bis hin zur Mitgliedschaft im Bündnis bei gestaffelten Mitgliedsbeiträgen. Wem die Initiatoren und Erstunterzeichner etwas sagen, der merkt, dass die meisten von ihnen mehrheitlich einer liberaler Weltanschauung zuzuordnen sind. Dies ist schon deshalb als Vorteil zu sehen, weil in der Truppe eine große Vielfältigkeit zum Ausdruck kommt – sie reicht von Personen, die direkt von staatlichen Repressionsmaßnahmen betroffen sind, bis hin zu solchen, die mit ihrem Engagement einfach nur für die verfassungsmäßigen Bürgerrechte eintreten. Bei dem einen oder anderen mag dieser Kreis Zurückhaltung und Skepsis erzeugen, doch diese Initiative ist in jedem Fall beispiellos, Denn alle Gruppen mit ideologischen Festlegungen in links und rechts, in Parteien und Organisationen haben etwa Vergleichbares zuvor eben nicht zustandegebracht und ich behaupte, sie hätten das auch niemals gekonnt. Ich spreche hier aus eigener Erfahrung, die ich im Folgenden beschreiben werde.

Es geht letztlich einzig um die Frage, ob man miteinander diskutieren will, oder ob man in der eigenen Blase verharrt und die Ansichten anderer ausschließt und ausgrenzt. In meiner ursprünglichen linken politischen Sozialisation und späterem vorsichtigem Hineinfühlen in ein eher konservatives Umfeld habe ich den Anspruch auf offenen Diskurs nicht erleben können. So fand ich mich in den letzten Monaten in einem Frankfurter Kreis, dessen Mitglieder sich der “Neuen Rechten” und dem Konservatismus zurechnen. Alle waren radikale Covid-Impfgegner und leiteten daraus ab, die letzten Aufrechten im Kampf gegen eine ungerechte Welt zu sein. Debatten drehten sich um geopolitische Ereignisse, deren zentraler Schwerpunkt unbedingt die Schaffung einer gerechten, multipolaren Welt sein müsse. Es gab aber von Anfang an auch Tabus, bestimmte Themen anzusprechen: So zum Beispiel die Politik Israels; hier wich man konsequent aus mit dem Hinweis, der Konflikt sei nicht lösbar: “Zu Israel äußern wir uns jetzt nicht, erst wenn unsere Zeit gekommen ist.” Und da sie sich natürlich als Kämpfer gegen alle erdenklichen woken Zumutungen verstanden, waren sie hundertprozentige Trump-Fans; er galt ihnen als heiliger Katechon, der uns alle befreien wird.

Illiberale Konservative braucht kein Mensch

Doch nach der Operation “Midnight Hammer”, dem US-israelischen Luftangriff im Sommer 2025 auf drei iranische Atomanlagen, schwenkten sie binnen nur weniger Stunden um – und bezogen nun erstmals offen Stellung gegen jedes Selbstverteidigungsrecht Israels. Trump und seine Minister waren von nun an Verbrecher, Rubio und Hegseth wurden als moderne Abbilder von Joseph Goebbels bezeichnet. Sie alle entdeckten auf einmal ihre antiimperialistischen Wurzeln (denn sie kamen ursprünglich aus den verschiedensten linken Sekten) und sahen von nun im Kampf gegen die US-Imperialisten und gegen den angeblich weltbeherrschenden Zionismus ihr Hauptbetätigungsfeld. Auch wurde ganz plötzlich die Berufung auf das Völkerrecht, von dem man nie auch nur das Geringste gehalten hatte, zum goldenen Kalb; und selbst die staatsrechtliche Ikone Carl Schmitt geriet für sie ins Wanken, denn dessen Ausführungen zur Frage, ab wann ein Staat souverän ist, waren plötzlich passé.

Die Diskussionen nahmen an Schärfe zu, und Stimmen, die das anders sahen, wurden übel beschimpft, ja gar bedroht. Zahlreiche Unterzeichner der eingangs erwähnten “Berliner Erklärung” werden nun öffentlich und namentlich im Netz als „liberale Scheißer“ bezeichnet, die mehr als dumm seien – einfach deswegen, weil sie partout nicht einsehen wollen, dass der Mullah-Staat der mutige multipolare Frontstaat sei, der aus ihrer Sicht unbedingt zum Sturz der Dollar-Hegemonie gebraucht wird. Argumentative Hilfe holt man sich hier von entsprechenden Vordenkern („Philosophen“) des neurechten Umfeldes aus Moskau, Paris und dem Leuchtturm aus Sachsen-Anhalt. Ich kann dazu nur feststellen: Diese Art der “Debattenkultur” hat nichts mit freier Meinungsäußerung zu tun und auch nichts mit der Absicht, die hinter der “Berliner Erklärung zur Meinungsfreiheit” steht. Eher trifft das genaue Gegenteil zu – und deshalb fühle ich mich heute in den Kreisen wirklich liberal Gesinnter, die eine offene Debatte pflegen wollen und auch Gegenpositionen respektieren, wesentlich wohler. Nur so wird es möglich sein, zur Bekämpfung der eigentlichen Freiheitsbedrohungen zurückzufinden und die herrschenden woken Zumutungen wirksam zurückzudrängen. Wir dürfen gespannt sein, was das “Bündnis Redefreiheit” zukünftig auf den Weg bringen kann.