Menschen – Medien – Macht: Warum lügen Medien?

Eine Lüge ist eine wissentlich verbreitete falsche Nachricht. Wenn der Erzähler nicht weiß, ob die Nachricht wahr oder unwahr ist, handelt es sich um ein Gerücht. Theoretisch kann ein Erzähler selbst einem Irrtum erliegen und eine falsche Geschichte für wahr halten. Am Morgen des 07. November 2024 stellte sich heraus, dass deutsche Medien die Deutschen mit der Vorhersage eines Wahlsieges von Kamala Harris gründlich belogen hatten. Laut ZDF-“Politbarometer” vom 18. Oktober 2024 glaubten noch 72 Prozent der Befragten, das Kamala Harris die Wahl in den USA gewinnen würde; nur 23 Prozent rechneten mit einem Sieg von Donald Trump. Dieses Umfrageergebnis war keine zufällige Fehleinschätzung, sondern ein Produkt der einseitigen Propaganda der deutschen Mainstream-Medien. Wurde es irrtümlich oder absichtlich verbreitet?

Aber wie durch ein Wunder gab es dann am Tag nach der Präsidentschaftswahl (deren Ausgang diese Einschätzung der deutschen Öffentlichkeit als ebenso grotesk-verzerrend entlarvt hatte wie den Journalismus der Öffentlich-Rechtlichen), wenige Stunden nach Trumps Wahlsieg, dann bereits ein anderes Ereignis, das die Aufmerksamkeit der Menschen band: Hätte es am Abend des 7. November 2024 nicht den Bruch der Ampelkoalition gegeben, die Mainstream-Medien hätten wohl eine andere Sau finden müssen, die sie hätten durchs Dorf treiben können, um von ihrem Totalversagen in der US-Vorwahlberichterstattung abzulenken. Die redensartlichen Säue, die die Bauern vor der Erfindung der künstlichen Befruchtung durch die Dörfer getrieben haben, waren paarungsbereit und aufgekratzt – es ging zum Eber! Sie sind auch auf fremde Höfe und in die Gärten gelaufen und haben die Aufmerksamkeit der Dorfbewohner voll beansprucht. Um ihre Gärten zu schützen, mussten sie den Bauern unterstützen. Eine solche Ablenkung haben die Mainstream-Medien dringend gebraucht. Und sie dürften gewusst oder wenigstens geahnt haben, dass sie sie brauchen werden.

Trump-Sieg war absehbar

Ein nüchterne Analyse wäre schon frühzeitig zu einem anderen Ergebnis gekommen als das, was deutsche Qualitätsmedien ihren Lesern und Zuschauern als wahrscheinlich suggerierten. 2020 hat Joe Biden als alter weißer Mann eine junge schwarze Quotenfrau gebraucht, um die studentische Jugend im US-spezifischen “Kampf gegen Rechts” für sich zu mobilisieren. Dabei ist Harris weder jung noch schwarz; der Verfasser als Bio-Deutscher mit ostpreußischen und pommerschen Eltern hatte im August 2024 unter der spanischen Sonne einen deutlich dunkleren Teint als Harris. Und: Sie ist 60 Jahre alt, fast im Rentenalter. Immerhin ist sie eine biologische und keine gefühlte Frau. Als Vizepräsidentin blieb sie jedoch während ihrer gesamten Amtszeit blass – und das nicht nur in Bezug auf die Hautfarbe. Dass sich der hinfällige Joe Biden Ende 2023 trotz seines Alters für eine zweite Amtszeit beworben hat, mag auch an der Unfähigkeit seiner natürlichen Nachfolgerin gelegen haben. Zumindest war das der Eindruck, den der Durchschnittsamerikaner haben musste.

Die Euphorie der US-Mainstream-Medien um dem Wechsel des demokratischen Präsidentschaftskandidaten hat dies kurzzeitig überdeckt und Harris kurzzeitig höhere Umfragewerte als Trump beschert; es war aber klar, dass sich dieses Stimmungshoch nicht langfristig würde halten lassen. Und bei der traditionell niedrigen Wahlbeteiligung in den USA sind Umfragen und Wahlergebnisse selten identisch. An absoluten Stimmen hat Trump sein Ergebnis von 2020 wiederholt, wohingegen Harris gegenüber Biden rund 11 Millionen Stimmen verloren hat. Viele Demokraten-Wähler mit traditionellen Werten sind also offenbar gar nicht zur Wahl gegangen.

Nicht nachvollziehbarer Optimismus

Neben ihrer fachlichen Inkompetenz hatte Harris den Nachteil, dass sie keine Kinder hat und die Präsentation einer intakten Familie im US-Wahlkampf seit jeher wichtig ist, nicht nur bei den weißen Wählern, sondern gerade auch bei den Hispanics und vielen Schwarzen. Weiter hat ihr geschadet, dass der durchschnittliche US-Amerikaner die Politiker beider Parteien für korrupt hält: Die Präsidenten Charter, Clinton und Obama waren ursprünglich Anti-Establishment-Kandidaten, die dann vom Apparat in Washington abgeschliffen und korrumpiert wurden. Harris war bereits Teil dieses Apparats, als sich Donald Trump noch Anti-Politiker präsentierte, der den Korruptionssumpf austrocknen will. Dass ihm das in seiner ersten Amtszeit nicht gelungen ist, hat ihm bei den Gegenkandidaten Biden und Harris nicht geschadet. Und dann gab es noch den knapp missglückten Mordanschlag auf Trump. Spätestens da war, angesichts der Ausgangslage, die feste Überzeugung der deutschen Mainstream-Medien, Trump würde die Wahl gegen Harris verlieren, in keiner Weise mehr nachvollziehbar.

Schon Ende Juni wurde eine Sau durchs Dorf getrieben, als Joe Biden am 27. Juni 2024 in einer Fernsehdiskussion mit Donald Trump seine Senilität nicht mehr verbergen konnte: Zuvor hatten ihm europäische Politiker und deutsche Medien stets bescheinigt, geistig voll auf der Höhe zu sein (ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen: “Er ist topfit”, “Wir erleben das, er ist hellwach und voll da”); eine eindeutige Lüge. Prompt haben die Mainstream-Medien dann den Blick nach vorn auf die Nachfolgediskussion gelenkt, um sich nicht weiter für ihren „Irrtum“ rechtfertigen zu müssen. Die alternativen Medien hätten diese Steilvorlage stärker aufgreifen sollen.

Wie Medien funktionieren

Aber wie funktionieren Medien überhaupt, dass eine solche Fehlleistung geschehen konnte? Bücher werden von den Lesern gekauft und die Autoren aus den Erlösen bezahlt. Ein Buchautor hätte sich einen solch fundamentalen Irrtum nicht leisten können: Seine nächsten Bücher würde niemand mehr kaufen. Bei Zeitungen war der Marktmechanismus anfangs auch so. Beim Medium “Prospekte” wird nicht für die Leser geschrieben, sondern für die Absender, wobei die Streuverluste hier sehr hoch sind (die meisten landen ungelesen im Müll); doch bei einer Werbeanzeige in einer Zeitung kann sich der Leser der Werbung nicht entziehen. Wenn die Botschaft in einem Bild vermittelt wird, nimmt er sie unwillkürlich wahr. Ob er sie auch glaubt, ist eine andere Frage.

Die Masse der Menschen wird von werbefinanzierten oder staatlichen Medien – einschließlich den öffentlich-rechtlichen – erreicht. Diese finanzieren sich und ihr Werbe-Rahmenprogramm in einer Dreiecksbeziehung; ihre Aufgabe ist, den Werbeträger vor dem Altpapiercontainer oder dem Ausschaltknopf zu retten. Die werbefinanzierten Medien müssen ihre Werbeflächen verkaufen. Dafür zahlen die Werbeagenturen höhere Preise, sofern sie zielgruppengerecht werben können. Mit dem redaktionellen Teil müssen gezielt klare Altersgruppen oder soziale Schichten angesprochen werden. Kinder und Jugendliche sind attraktiv, weil sie leicht beeinflusst werden können. Alte Leute sind eher unbeliebt; sie kaufen das, was sie schon immer gekauft haben. In dieser Zielgruppe verkauft man nur noch Arzneimittelwerbung. Auch kritische Zeitgenossen sind keine gute Zielgruppe: Wenn sie politische Propaganda hinterfragen, glauben sie auch keinen Werbebotschaften.

Zwang zur Volksverdummung

Werbefinanzierte Medien müssen also Volksverdummung betreiben. Bei der Hetze gegen Andersdenkende stehen sie in der ersten Reihe, damit ihre beeinflussbaren Zielgruppen nicht vom Virus der Kritik infiziert werden. Spätestens seit Corona sind auch die staatlichen Medien auf diese Linie eingeschwenkt. Auch der ÖRR ist im Ergebnis staatlich, weil die Politik über die Gebühren entscheidet und ihre Vertrauenspersonen an die strategischen Positionen in den Sendern positioniert. ARD und ZDF verbreiten im redaktionellen Teil Propaganda; selbst die Dialoge werden inzwischen auf politisch korrekt getrimmt. In Krimis ermitteln Kommissarinnen; die Opfer sind homosexuell, ein tatverdächtiger Schwarzer (spanisch Negro) ist ein unschuldiges Opfer rassistischer Vorurteile. Der wirkliche Täter ist natürlich ein biodeutscher Mann. Eigenständig in alle Richtungen denkende Leser, Zuhörer oder Zuschauer sind nicht erwünscht und sollen auf diese Weise offenbar dazu gebracht werden, am besten genervt abschalten. Dagegen wird die woke Community hofiert. Nicht aus Überzeugung, sondern diejenigen, die an die woke Propaganda glauben, auch sonst jeden Unsinn (besonders simple Werbebotschaften) für bare Münze nehmen. Diese wertvolle Zielgruppe darf nicht durch kritisches Hinterfragen verunsichert werden.

Daneben gibt es noch das Medium „Feindsender“: Hier wird das Programm aus dem Ausland oder von einem anderen Staat bezahlt. Sein Erfolg setzt ein gewisses Misstrauen in die eigenen Medien voraus. Im Zweiten Weltkrieg hörten trotz Verbots viele Deutsche BBC, weil sie wussten, dass sie allzu erkennbar von der NS-Propaganda belogen wurden. Diese Erkenntnis und der einhergehende Vertrauensverlust in die einheimischen etablierten Medien ist für den Erfolg eines Feindsenders eine notwendige Voraussetzung. Die neuen Medien sind eine Mischung aus Flugblatt und Feindsender. Die werden wie Flugblätter von den Herstellern erarbeitet und finanziert. Die Botschaften werden aber von Lesern, Zuhörern oder Zuschauern aktiv gesucht. So wie einst die BBC.

Warum das Risiko?

Vor diesem Hintergrund kann jetzt nochmals die Frage gestellt werden, warum die Mainstream-Medien beim Thema US-Präsidentschaftswahlen das Risiko eingegangen sind, über etwa ein Jahr lang eine Geschichte zu erzählen, die sich am Wahltag absehbar als Lüge erweisen musste. Das könnte mit dem Ukraine-Krieg zusammenhängen – denn im Krieg stirbt die bekanntlich Wahrheit zuerst: An erster Stelle geht es da um die Profite der Rüstungsindustrie, sie hat ihre Lobbyisten an den Schaltstellen der Macht. Der Krieg muss am Laufen gehalten werden. Das Volk durfte nicht erkennen, dass die Ukraine ihn nicht gewinnen kann und noch nie gewinnen konnte. Mindestens musste diese Erkenntnis so lange wie möglich hinausgezögert werden. Bei Meldungen über einen bevorstehenden Wahlsieg von Donald Trump wäre dies nicht möglich gewesen. Mit der von Trump geforderten Beendigung der Unterstützung durch die USA musste jedem Europäer klar sein, dass dieser Krieg ein Fass ohne Boden ist. Doch noch immer werden dort viele Milliarden der deutschen Steuerzahler sinnlos verpulvert – was die deutschen Wähler aber nicht erkennen sollen.

Die Regierungen lügen in ihrer Propaganda und erklärt sie zu Nachrichten. Wenn Regierungskritiker unbequeme Wahrheiten verbreiten, werden diese als “Desinformation” diffamiert. So geschehen Anfang März 2024: Am 19. Februar 2024 diskutierten hochrangige Offiziere der Bundesluftwaffe über Möglichkeiten eines Angriffs auf die Krim-Brücke bei Kertsch mit deutschen Marschflugkörpern. Keine zwei Wochen später, am 1. März, veröffentlichte das freie Netzmedium “Pressefreiheit.rtde” den brisanten Inhalt der abgehörten Videokonferenz als Transkript und Audiodatei. Einen Tag später, am 2. März, bestätigte das Verteidigungministerium die Echtheit des Mitschnitts. Einen weiteren Tag später veröffentlichte die “Tagesschau” eine Stellungsnahme des Ministers mit folgender Formulierung: „Es handelt sich um einen hybriden Angriff zur Desinformation“.

Die Wahrheit wird zur “Desinformation”

Die zuvor von der Bundesregierung selbst eingestandene Wahrheit wurde kurzerhand zu Fake-News erklärt; stattdessen wurde nun verbreitet, Russland hätte den Audiomitschnitt durch einen “Hackerangriff aus dem Internet” erhalten. Wer sich die veröffentlichte Audiodatei anhört, erkennt allerdings sofort die Unrichtigkeit dieser Legende. Der Gesprächsteilnehmer General Gräfe befand sich in Singapur und hat dort nach eigener Aussage dem US-General Kevin B. Schneider, Kommandeur der Pacific Air Forces der USA, schon mal einen Plan vorgestellt. Es ist davon auszugehen, dass es bei dem Plan eher um Taiwan als um Europa ging, denn für Europa war Schneider gar nicht zuständig. China dürfte sich sehr für diesen Plan interessiert haben.

Aus dem Gesprächsmitschnitt kann man heraushören, dass die Stimmen aller Gesprächsteilnehmer außer der von Gräfe verzerrt sind und aus einem Lautsprecher kamen. Daraus ist zu schließen, dass das Hotelzimmer verwanzt war und Gräfe fast direkt vor dem versteckten Mikrofon gesessen haben muss. Verwundern würde das nicht: In Singapur mit 70 Prozent chinesischer Bevölkerung können sich chinesische Agenten unerkannt bewegen; russische dagegen eher nicht. Weil der von Gräfe angesprochene Plan nur erwähnt und nicht besprochen wurde, hat China den für sich wertlosen Mitschnitt an Russland weitergegeben. Im Rahmen eines Smalltalks vor dem eigentlichen Gespräch erkundigte sich General Gräfe auch nach dem Stand eines Dienstreiseantrags nach Comalapa, einem US-Stützpunkt in El Salvador (einem weiteres Land, das die Bundeswehr nichts angeht). Auch diese Information, die der Verfasser auf auf “tkp” und auf Ansage! thematisiert hat, fand in den Mainstream-Medien keine Beachtung. Die Inhalte des Gesprächs wurden von der angeblichen Bedrohung durch russische Hackerangriffe verdrängt, die das ganze Internet ausspähen. Wieder wurde eine Sau durchs Dorf geeetrieben.

Dem Mainstream nicht auf den Leim gehen!

Der Verfasser kann sich nicht vorstellen, dass die Propagandaarbeiter in den deutschen Mainstream-Medien so dumm sein konnten, dass sie ihre unrealistische Geschichte von einem offenen Wahlausgang in den USA selbst geglaubt haben. Sie mögen sich aber daran erinnert haben, dass US-Präsidenten oder Präsidentschaftskandidaten, die sich aus einem Krieg zurückziehen wollen, sehr gefährlich leben: Am 22. November 1963 wurde John F. Kennedy ermordet, nachdem er den Rückzug der US-Truppen aus Vietnam anordnen wollte. Sein Nachfolger Johnson eskalierte dagegen den Krieg. Am 6. Juni 1968 wurde Kennedys Bruder Robert, der die US-Truppen ebenfalls zurückziehen wollte, nach dem Sieg bei den Vorwahlen in Kalifornien ermordet. Die Wahl gewann dann Richard Nixon, der den Vietnam-Krieg nochmals ausdehnte. Vielleicht vertrauten die Mainstream-Medien darauf, dass Donald Trump, der die Unterstützung der USA für die Ukraine beenden wollte, noch rechtzeitig vor dem Nominierungsparteitag ermordet würde – natürlich von einem Einzeltäter!

Am 13. Juli 2024 kam es auch wirklich zu einem Mordanschlag, den Trump nur dank eines glücklichen Zufalls überlebte; die Bestürzung der Mainstream-Medien über das Attentat hielt sich in engen Grenzen. Hätte der Anschlag Erfolg gehabt, wäre die Geschichte von einem Kopf-an-Kopf-Rennen nie als Lüge enttarnt worden – und die Mainstream-Medien hätten wohl deshalb eine „klammheimliche Freude nicht verhehlen [können, man] habe diesen Typ oft hetzen hören“ (frei nach der AStA-Zeitung der Uni Göttingen vom 25. April 1977, Stichwort “Göttinger Mescalero”)…

Keine zu frühen Wahlen

Das Ende der Ampelregierung musste im Interesse der Rüstungs-Lobby so lange warten, bis mit dem Thema und dem Streit über den richtigen Termin für eine Neuwahl die wahrscheinlich absichtlichen Fehlleistungen der Mainstream-Medien zur US-Wahl aus dem Bewusstsein der Bevölkerung verdrängt werden konnten; die alternativen Medien sollten dem Mainstream in diesem Punkt nicht auf den Leim gehen. Auf vier Wochen früher oder später kommt es nicht an. Ein sinnvoller Wahltag wäre wohl der 2. März 2025: An dem Tag wird in Hamburg sowieso gewählt. Mit der Zusammenlegung ließe sich in der Hansestadt viel Geld sparen. Dafür dürfte der Bundespräsident frühestens am 2. Januar 2025 den Bundestag auflösen, was als frühesten Termin für die Vertrauensfrage den 12. Dezember 2024 bedingt.

Natürlich ist die Präsidentin des Statistischen Bundesamtes, Ruth Brand, als Bundeswahlleiterin parteilich. Ihre Argumente sind deshalb aber nicht unbedingt falsch. Die verkürzten Fristen und die Weihnachtspause würden zudem nicht nur der Verwaltung (und nicht nur in Berlin) Probleme bereiten; auch kleine Parteien, die für ihre Wahlvorschläge Unterstützerunterschriften beibringen müssten, wären behindert. Viele Kleinparteien dürften deshalb auf eine Teilnahme an der Wahl verzichten müssen; das reduziert dann die Stimmen für die „Sonstigen“. Ihre Wähler würden bei einem zu frühen Wahltag zu Hause bleiben. Das führt zu einer niedrigeren Wahlbeteiligung – und hilft der FDP und der Linken. Die sinnvolle Konsequenz wäre daher, die nächsten durchs Dorf getriebenen Säue der Mainstream-Medien nicht zu beachten – und bei den erwartbaren absichtlichen Fehlleistungen bei der „Berichterstattung“ über die US-Wahl zu bleiben. Den Mainstream-Medien dürfen die unbequemen Fragen dazu nicht erspart werden!