Menschheit am Scheideweg: Sklaverei einer skrupellosen Finanzelite – oder völlig neues Gesellschaftsmodell?

In der Bevölkerung wird mit angeblichen Klimakrisen und “Pandemien”, bis hin zu einem wieder ganz konkret drohenden nächsten Weltkrieg zunehmend Angst geschürt. Neben diesen aus Geschäftsinteressen hervorgerufenen Krisen gibt es auch reale Bedrohungen: Die Industriegesellschaft, in der wir – je nach Sichtweise – seit 350 oder rund 150 Jahren mit wachsendem Wohlstand leben, nähert sich mit der Mechanisierung, Digitalisierung und Automatisierung der menschlichen Arbeit ihrem Ende. Aufgrund dieser Entwicklung erscheint eine wachsende Masse Mensch als „nutzlos“ in den Augen der sich konzentrierenden Finanzelite, die als eigentliche Machthaber im Hintergrund agieren und die Politik mit indirekter Einflussnahme, Lobbyismus, Agendasetting oder Korruption an der kurzen Leine halten.

Längst schon und mit erschreckender Effizienz arbeiten mächtige Kräfte, kanalisiert in NGO’s, Thinktanks, Stiftungen, “Expertengremien” und der sogenannten “Zivilgesellschaft” samt ihren Aktivisten, an Plänen zur entsprechenden Umgestaltung der Gesellschaft. Dabei geht es vorwiegend um den Machterhalt mächtiger plutokratischer Kartelle, um eine Umverteilung von unten nach oben im Namen eines ethnisch “diversen”, identitätslosen und ökologisch-nachhaltigen neuen Kollektivismus und Sozialismus – und um die Durchsetzung einer weltweit regierenden, zentralen Weltbürokratie. All dies hat höchst bedenkliche Auswirkungen für die breite Bevölkerung, bis hin zu deren drastischer Reduktion.

Vermögens- und Wohlstandsvernichtung in totaler Unfreiheit

Dabei droht dem größten Teil der Menschheit, trotz der eigentlich erreichten hohen Technologisierung, eine Verelendung und Rückfall in schlimmere Zeiten als vor dem Industriezeitalter: Das “Wachstum des weniger” (englisch: “built back better“), der grüne “Degrowth” und die zynische Verheißung Klaus Schwabs, ”Sie werden nichts mehr besitzen, aber glücklich sein”, stehen für die nächste Gleichverteilung des Elends, für Vermögens- und Wohlstandsvernichtung in totaler Unfreiheit dank Sozialkontrolle und Grundrechtsaushebelung – während die korporativistische Elite weiterhin in Saus und Braus lebt und selbst nicht von den Einschränkungen kennt, die sie der Allgemeinheit auferlegt. Die Privatflugzeuge bei Klimakonferenzen, der internationale Klima-Jetset und die Dekadenz der Milliardäre, die die Verzichtsagenda finanzieren, künden schon heute von dieser abgrundtiefen Heuchelei.

Oder kommt es womöglich anders? Gelingt gar der Durchbruch zu einer ganz neuen gesellschaftlichen Lebensweise, wie dies der Menschheit im Lauf ihrer Geschichte schon öfters gelang mit der Erzeugung des Feuers, der Sesshaftwerdung und Bestellung von Land und schließlich der Industrialisierung menschlicher Arbeit gelungen war? Auf die Möglichkeit eines neuen, positiven Durchbruchs deuten eine Reihe jüngster technologischer und sozialer Entwicklungen hin. Diese werden aber aus dem von den Medien verbreiteten Narrativ gezielt herausgehalten. Um die Fragen, was uns bevorsteht, zu klären, ist es notwendig, sich auf die grundsätzliche Entwicklungen zu konzentrieren und sich nicht durch übertriebene Ängste oder gezielt verbreitete Erzählungen ablenken zu lassen. Denn bekanntlich lassen sich sogar mit dem kulturellen Niedergang Geschäfte machen.

Der Autor hat zu dem in diesem Beitrag umrissenen Themenkomplex ein lesenswertes Buch geschrieben: “Das Ende der Industriegesellschaft”.