Mentale Mobilmachung: Auf in den Krieg mit Russland – Atomwaffen spielen keine Rolle mehr!

Ganz subtil, jede Woche ein wenig mehr wird die europäische Öffentlichkeit nach drei Generationen des Friedens gedanklich und emotional auf den nächsten Krieg vorbereitet – in der irrigen Grundannahme, so etwas wie ein “konventioneller Krieg” sei im Atomzeitalter noch (oder plötzlich wieder) möglich. In Schweden und Finnland werden derzeit Broschüren an die Bevölkerung verteilt, um sie über das “richtige” Verhalten im Kriegsfall aufzuklären. Norwegen hat dies bereits vor Monaten getan. Überall wird der Popanz eines drohenden russischen Großangriffs auf den Westen an die Wand gemalt – obwohl Putins Streitkräfte offenbar nicht einmal in der Lage sind, alleine die Ostukraine militärisch einzunehmen. Natürlich wird Russland über kurz oder lang aufgrund seiner schieren wirtschaftlichen und militärischen Überlegenheit die Ukraine besiegen und dies ist nur eine Frage der Zeit; trotzdem deutet nichts, absolut gar nichts darauf hin, dass Putin einen selbstmörderischen Angriff auf NATO-Gebiet je plante, derzeit plant oder je planen wird – geschweige denn auch nur ansatzweise dazu fähig wäre, einen solchen durchzuführen.

Doch an diesem absurden Szenario hat man sich festgebissen – auch in Deutschland. Hier, wo ja Kriegsertüchtigung inklusive mentaler Mobilmachung dank der neu entdeckten Lust am Hocheskalieren von Konflikten und Säbelrasseln seitens der einstigen rot-grünen Friedensengel ein ganz großes Thema ist, hat nun die Bundeswehr damit begonnen, Unternehmen auf Grundlage des 1.000-seitigen Strategiepapiers „Operationsplan Deutschland“ zu schulen. Insgeheim juckt so manchem offenbar so sehr die Säbelspitze, dass er nach Bidens skrupelloser Aufhebung der Raketen-Reichweitenbegrenzung gegen Russland den großen Knall gar nicht abwarten kann – natürlich unbedingt noch, bevor dem große Satan Trump am Ende noch eine Friedenslösung gelingt.

Ungeheuerliches im Plauderton

In den Ausarbeitungen der postpazifistischen Ampel-Kriegstreiber, die die Bundeswehr nun ausgewählten Firmen zukommen lässt, finden sich so unter anderem ausführliche Planungen für den Spannungs- und Verteidigungsfall, etwa bei Reaktionen auf ein russisches Manöver an der NATO-Ostflanke, wenn Deutschland zum Aufmarschgebiet für Abertausende von Soldaten würde, die nach Osten verlagert würden. Mit einer beispiellosen Nonchalance werden parallel außerdem von Bürokraten und realitätsfernen “Etappenhasen”, als sei dies die größte Selbstverständlichkeit, logistische Kriegsvorbereitungen im Plauderton verlesen: Bei einer Veranstaltung in der Hamburger Handelskammer riet etwa Jörn Plischke, Oberstleutnant und Chef des Landeskommandos Hamburg, den anwesenden Unternehmern, auf hundert Mitarbeiter mindestens fünf zusätzliche Lkw-Fahrer auszubilden, auch wenn sie diese betrieblich nicht benötigten – denn weil 70 Prozent aller Lastwagen auf deutschen Straßen von Osteuropäern bewegt würden, wären diese im Kriegsfall ja nicht mehr verfügbar.

Die Unternehmen sollen zudem auch Pläne machen, was von welchen Beschäftigten im Kriegsfall erwartet wird und der gesamten Belegschaft ein “Gefühl für Sicherheitsfragen” vermitteln. Plischke will die Firmen nach eigenen Worten „aufrütteln”; gegenüber der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ erklärte er, dass sämtliche Landeskommandos mit der Umsetzung des Operationsplans beauftragt seien. Deshalb gäbe es überall im Land solche Ansprachen und Gespräche wie die im Bereich des Hamburger Landeskommandos. Unter Berufung auf angebliche Erkenntnisse der deutschen Nachrichtendienste (die tatsächlich nicht einmal mehr in der Lage sind, Anschläge im eigenen Land ohne ausländische Hilfe aufzudecken) behauptete Plischk außerdem zynisch, Russland habe begonnen, „seinen Krieg vorzubereiten.“ In vier bis fünf Jahren werde es willens und in der Lage sein, “weiter nach Westen anzugreifen”. So etwas sagt ein ranghoher Bundeswehrmilitär zu einem Zeitpunkt, da niemand als die NATO eine lebensgefährliche Kriegseskalation mit Russland provoziert – zugunsten eines Staates, dem gegenüber noch nicht einmal Bündnisverpflichtungen bestehen.

Kaputte Schienennetze und Stromausfälle schaffen wir auch ohne die Russen

Plischke zählt inzwischen zu den Scharfmachern ganz nach Gusto der vordersten deutschen Bellizistenfront: Bei einer weiteren Veranstaltung vor dem Hamburger Michel fragte er sein verstörtes Publikum ernsthaft: „Was tun, wenn verbündete Truppen durch unsere Stadt müssen? Was tun, wenn die Elbe gesperrt ist, das Schienennetz angegriffen wird? Was tun, wenn Rewe und Aldi wegen Strommangel nicht öffnen können, die Straßen von Militärkolonnen genutzt werden und Wasser nicht mehr aus dem Hahn fließt?“ Widerspruch regte sich natürlich nicht gegen diese atemberaubende Panikmache und unverantwortliche Kriegstreiberei, die das völlig irrationale und kontrafaktische, durch die erheblichen Schwierigkeiten im Ukraine-Krieg auf geradezu groteske Weise täglich widerlegte Propagandamärchen von den russischen Gelüsten zur Niederwerfung und Einverleibung Westeuropas ventiliert. Die Ironie liegt darin, dass ist diese vom Herrn Oberstleutnant heraufbeschworenen Gefahren tatsächlich drohen – aber nicht durch Russland: Es waren die deutschen Regierungen der letzten Jahrzehnte es geschafft haben, das Schienennetz so gründlich verkommen zu lassen, dass Russland sich die Mühe sparen könnte, es noch eigens anzugreifen. Und auch die Gefahr eines Strommangels hat die eigene Staatsführung heraufbeschworen, mit einer schwachsinnigen “Energiewende” und unverantwortlichen autodestruktiven Russland-Sanktionen.

Kein deutscher Michel aber erhob vorm Hamburger Michel die Stimme gegen Plischkes absurde Stimmungsmache. So ist es überall im Land: Inzwischen stimmt ein Großteil der öffentlich-rechtlichen und linksgrün indoktrinierten Deutschen sogar begeistert in dieses Kriegsgeheul ein, freilich ohne die geringste Ahnung, was Krieg tatsächlich bedeutet, denn niemand in diesem Land (außer inzwischen mehreren Millionen eingewanderten “jungen Männern” mit Kampferfahrungen) war inzwischen je persönlich mit Krieg konfrontiert. Allzu verlockend ist es für die Politik gleichwohl, eine in Angst und Unwissenheit gehaltene Bevölkerung über die Wiederbeschwörung der Russenangst davon abzuhalten, kritische Fragen über das eigene Elitenversagen zu stellen.

Mal eben 60 Jahre Abschreckungspolitik in die Tonne getreten

Tatsächlich sieht die derzeitige Rechtslage längst die Möglichkeit vor, dass die Politik total auf die Wirtschaft zugreift. Bei einer ersten Übung unter dem bezeichnenden Namen „Red Storm Alpha“ wurde bereits das Zusammenwirken von zivilen und militärischen Kräften in Hamburg erprobt; ein größeres Manöver unter der Bezeichnung „Red Storm Bravo“ ist bereits geplant. Dass man dafür englische Namen verwendet, die an Kalte-Kriegs-Filme à la “ Die Rote Flut” erinnern, spricht Bände. Der größte Witz an dieser gezielten Konditionierung der Deutschen zur Vorbereitung auf einen neuen Krieg liegt allerdings woanders: Darin nämlich, dass hier die nukleare Bedrohung einfach heruntergespielt wird, und zwar mit dem ebenso spieltheoretisch absurden wie auch von der Konfliktforschung ablehnend beschiedenen Scheinargument, Nuklearwaffen setze Russland sowieso niemals ein, weil es dann ja selbst untergehen würde.

In “Focus” etwa tat der Schweizer Politikwissenschaftler Albert Stahel die atomare Eskalationsgefahr lapidar ab: Schließlich könne “kein Staat einen Atomkrieg gewinnen” und auch Putin wisse, dass der Einsatz von Nuklearwaffen in einer zerstörten Welt ende. „Auch Putin und seine Kumpel dürften einen nuklearen Winter vermeiden wollen.” Die Drohung mit dem Einsatz von Atomwaffen sei daher “dumm und hohl“ und „nur Geschwätz“, so Stahel in stupender Überheblichkeit weiter. Auch sein Kollege Gustav Gressel meint, Putin könne nicht gleichzeitig Krieg gegen die Ukraine und die NATO führen. Zuerst müsste er in der Ukraine siegen, bevor er sich anderen Feinden zuwenden könne. Außerdem würde er sich bei einem nuklearen Angriff auf die NATO selbst vernichten. Den roten Linien, die der Kreml im Kriegsverlauf immer wieder gezogen haben, habe der Westen selbst Geltung verschafft, „indem wir uns ehrfurchtsvoll davor verneigt haben.“

Verblendung in Einfalt