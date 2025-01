Merkel als Schrödingers Katze: An zwei Orten zugleich

Bei den Recherchen zu unserer Merkel-Biographie “Die Kanzlerin, die aus der Kälte kam” sind wir schnell auf Unstimmigkeiten, Widersprüche und Auslassungen gestoßen. Gerade über die Wochen und Monate nach dem Mauerfall, als sich Merkel scheinbar aus dem Nichts in die Weltpolitik aufmacht, präsentieren ihre frühen Förderer und ihre offiziellen Biographen äußerst seltsame Geschichten. Merkel selbst trägt auffallend wenig zur Klärung ihrer Lebensgeschichte bei und beruft sich häufig auf Erinnerungslücken. Daran ändert auch ihre im November erschienene Autobiographie unter dem zynischen Titel “Freiheit” wenig, eher im Gegenteil: Merkel streicht gemeinsam mit ihrer Gefährtin Beate Baumann ihre Vita für die Nachwelt glatt, bereut nichts und will als Musterkanzlerin mit untrüglichem politischen, aber vor allem moralischem Kompass in die Geschichte eingehen.

In ihrer Selbstgefälligkeit ist ihr offenbar entgangen, in welchem Zustand sie das Land nach 16 Jahren Regierungszeit hinterlassen hat. Ihre zentralen politischen Projekte haben Deutschland allesamt schwer, vielleicht sogar irreparabel geschadet. Das ist mittlerweile auch vielen ihrer einstigen Verehrer klar. Damit klafft zwischen Merkels Behauptung, alles richtig gemacht zu haben, und der Lebenswirklichkeit in Deutschland nach Merkel ein unauflösbarer Widerspruch. Und an diesem gewaltigen Widerspruch wird Merkels biographische Selbstabsolution scheitern.

Einige wichtige Neuigkeiten in Merkels “Freiheit„

Auch wenn das umfangreichste Kapitel in Merkels Autobiographie besser mit “Verschwiegenes” überschrieben sein müsste, gibt es in ihrem Buch “Freiheit” einige wenige Neuigkeiten und Festlegungen. Eine dieser Festlegungen betrifft die Woche unmittelbar nach dem Mauerfall 1989: Merkel hatte schon mehrfach über eine Polen-Reise berichtet, zu der sie am Morgen des 13. November 1989 aufbrach. Die Zugfahrt endete im polnischen Thorn, wo Merkel gegen Abend an der Universität einen wissenschaftlichen Vortrag über EPR-Spektroskopie hielt. Dieser Aufenthalt ist seitens Professor Jacek Karwowski mehrfach, auch schriftlich, detailliert bestätigt worden. Während Merkel nun die Rückkehr auf Donnerstag, den 16. November 1989, terminiert, nennt Professor Karwowski hingegen Sonntag, den 19. November als Tag der Rückreise.

Allerdings gibt es seitens des “Merkel-Entdeckers” Hans-Christian Maaß eine Erzählung, die besagt, dass er Merkel bei einem Besuch am 14. November 1989 erstmals getroffen habe. Maaß, ein Pfarrerssohn, der 1974 aus der DDR freigekauft wurde, kannte aus dieser Zeit den Gründer des Demokratischen Aufbruchs (DA), Wolfgang Schnur. In der Wendezeit war Maaß Pressesprecher von Verkehrsminister Jürgen Warnke und wurde dann als Berater zu letzten DDR-Regierung abgeordnet. Maaß und Warnke besuchten Ende 1989 auch die Zentrale der noch jungen Partei DA in Ost-Berlin. Bereits bei dieser Gelegenheit hatten sich Merkel und Maaß kurz kennengelernt – angeblich im Vorzimmer von Schnur.

Einen Bären aufgebunden

Genau über dieses Treffen schreibt nun auch Merkel auf Seite 133 ihres Buchs mit eigener Feder. Der große Haken an der Geschichte ist allerdings die Tatsache, dass der einzige dokumentierte Berlin-Besuch von Minister Jürgen Warnke in dieser Zeit erwiesenermaßen am 14. November 1989 stattfand. Maaß selbst bestätigte dieses Datum in einer persönlichen Mitteilung vom 14. Februar 2013 an die Merkel-Biographen Reuth und Lachmann (“Das erste Leben der Angela M.”). Um auf Nummer sicher zu gehen, haben wir Hans-Christian Maaß dieser Tage angeschrieben und ihn um eventuellen Korrekturen seiner Darstellung gebeten. Eine Antwort steht bisher noch aus. Ab sofort jedenfalls kann jeder Leser von Merkels Autobiographie mühelos nachvollziehen, wie er von der Musterkanzlerin und ihrem mutmaßlichen Entdecker Maaß einen Bären aufgebunden bekommt. Merkel präsentiert sich ähnlich Schrödingers Katze, die gleichzeitig in zwei Zuständen anzutreffen ist.

Über das Motiv für die offenbar gemeinsam aufgesetzte Legende darf spekuliert werden. Wahrscheinlich wird versucht, vom damals für sie äußerst hilfreichen Netzwerk ihres Vaters Horst Kasner abzulenken, das mit einer ganzen Reihe dubioser Figuren besetzt war. Schon früh flogen Wolfgang Schnur und Lothar de Maizière als hochkarätige Stasi-Agenten auf; andere hingegen könnten unentdeckt geblieben sein. Auch Rainer Eppelmann, bis heute Vorsitzender des Vorstandes der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, hat ja Geschichten über Merkel erfunden. Taktisch geschickt geht er zu Kasner auf Distanz, in dem er ihn mehrfach einen “Arsch” beziehungsweise ein “Arschloch” nennt. Merkel deutet in ihren Memoiren auf Seite 105 an, Eppelmann schon seit dessen Ausbildung durch ihren Vater auf dem Waldhof in den frühen 1970er Jahren gekannt zu haben. Auch Günther Nooke, der ihr am ersten Tag beim DA angeblich die Tür öffnete, war sowohl mit ihrem Vater als auch mit ihrem Bruder gut bekannt.

Rückdatierter SDP-Besuch

Merkels Falschdarstellungen ihrer politischen Startphase enden aber nicht bei dieser Episode. Nachzulesen ist auf Seite 131 in “Freiheit”, wie sie „wahrscheinlich Ende November“ mit ihrem Abteilungsleiter am Institut, Klaus Ulbricht, auf Parteiensuche geht und zu diesem Zweck eine Veranstaltung der SDP in Berlin-Treptow besucht. Über jene SDP-Gründungsveranstaltung in Berlin-Treptow wird tatsächlich in Zeitungsartikeln berichtet; bloß fand sie erst am 14. Dezember 1989 statt, also genau einen Monat nach Merkels vorgeblichem offiziellen Start beim DA und vermutlich auch nach ihrem ersten Besuch beim Berliner Landesverband des DA in der Christburger Straße 47 bei Andreas Apelt.

Der von Merkel um über zwei Wochen zurückdatierte SDP-Besuch soll vermutlich den Eindruck einer ergebnisoffenen Parteiensuche stützen, die Merkel oft beschworen hat. In der Führungsebene des DA spielte Merkel bis Ende Januar jedenfalls keine sichtbare Rolle. Sie war wohl hauptsächlich beim Landesverband tätig. Das bestätigt auch Christiane Ziller, die bis zu ihrem Parteiaustritt Mitte Januar Pressesprecherin des DA war. Erst am 23. Januar 1990 wird Merkel zur Pressesprecherin des Landesverbands gewählt. Doch danach ging es Schlag auf Schlag: Sie unterzeichnet am 6. Februar 1990 gemeinsam mit Eberhard Diepgen von der West-Berliner CDU im Rahmen der “Allianz für Berlin” eine “Berliner Erklärung”, und wird in diesen Tagen per Zuruf Pressesprecherin der Gesamtpartei. Am 10. Februar 1990 veröffentlicht sie einen programmatischen Artikel, der den DA auf die West-CDU ausrichtet. Erst ab diesem Zeitpunkt setzt übrigens ihr ansonsten hervorragendes Gedächtnis wieder ein: „Vom Landesverband habe ich nie etwas mitbekommen”, erklärt sie im Jahr 2005 gegenüber Gerd Langguth. Gleiches schreibt Sie nun auch in ihren Memoiren. Auf jeden, der Angela Merkel kennt, wirkt diese Amnesie vorgeschoben: Sie will sich an die Wochen beim Landesverband nicht erinnern – zumindest nicht öffentlich. Für Merkel war der Landesverband dem Eindruck nach eine Art Lauerstellung, aus der sie vorpreschte, als Kohl Anfang Februar das Parteienbündnis “Allianz für Deutschland” aus der Taufe hob, mit dem er dann wenige Wochen später de facto die letzte Volkskammerwahl gewann.

Hilfreiche Geister, schützende Hände

Interessanterweise blieb Hans-Christian Maaß auch nach Wende und Wiedervereinigung für Merkel ein hilfreicher Geist: Gemeinsam mit Merkel war er Teil von Lothar de Maizières Führungszirkel in der letzten DDR-Regierung. Und selbst Jahre später, als Merkel schon Ministerin unter Kohl war, kümmerte sich Maaß rührend um seine Musterschülerin. Fast könnte man den Eindruck gewinnen, ein auserwähltes Talent wurde da im Rahmen eines Transfergeschäfts vom Osten in den Westen überführt, um dort zur Blüte gebracht zu werden. Maaß berichtet jedenfalls, wie er gemeinsam mit dem Ministerialbeamten Fritz Holzwarth der jungen Ministerin auf dem Fußboden im Haus seiner Schwiegermutter am Wannsee die Organisation ihres Ministeriums erklärte.

Ob die intensive Förderung, die man Merkel angedeihen ließ, und die evidente Bevorzugung von Angela Merkel an Kohls Kabinettstisch rein taktischen Erwägungen geschuldet waren oder ob Merkel ein Ass aus der untergegangenen DDR im Ärmel mitführte, bleibt bisher Spekulation. Auch die Merkel-Kennerin Vera Lengsfeld wundert sich über das erstaunlich generöse Verhalten von Kohl gegenüber Merkel im entscheidenden Jahr 2000, und das schon kurz nachdem er von ihr eiskalt gestürzt wurde. Im Hinblick auf Kohl spekuliert Lengsfeld über eine Art “Stockholm-Syndrom”. Sie verweist aber auch auf die umfangreichen Erkenntnisse über die Interna der Kohl-Partei, zu denen die Stasi bereits in den Siebziger Jahren über angezapfte Telefone und Spitzel gelangt war.

Schon vor fast 40 Jahren Visionen von Schwarz-Grün

Eine weitere, für Kenner hochinteressante Neuigkeit aus Merkels Buch ist ihre Anwesenheit bei der Beisetzung von Robert Havemann. Den Reigen ihrer Freunde führt in unserer Biographie genau jener damalige Staatsfeind Nr. 1 der DDR an – obwohl bis heute nicht geklärt ist, in welchem Verhältnis die beiden genau zueinander standen. Der Besuch von Havemanns Beerdigung unterstreicht jedenfalls die Bedeutung, die Havemann und sein Umfeld für Merkel hatten. Doch auch in einer zweiten Hinsicht ist dieser Vorgang außerordentlich wichtig. Wie aus öffentlich zugänglichen Stasi-Berichten hervorgeht, wurde die Beisetzung penibel überwacht. An den Zufahrtsstraßen wurden Personenkontrollen durchgeführt, unliebsame Personen wurden zurückgewiesen und etliche Besucher reisten mit oder ohne Genehmigung aus West-Deutschland an. Nur acht Monate zuvor war Merkel an der polnischen Grenze mit Solidarność-Devotionalien erwischt worden, was in einen offiziellen Bericht festgehalten wurde. Dass sie nun erneut bewusst “feindlich-negativ” in Erscheinung trat, ist nur dadurch erklärbar, dass jemand seine schützenden Hände über sie ausgebreitet hatte. Denn ohne diese schützenden Hände wäre ihre Karriere am Institut nach diesen beiden Vorfällen in der DDR massiv beschädigt oder gar beendet gewesen.

Die dritte und (zumindest potenziell) wichtigste Beobachtung ist im zweiten Stasi-Bericht festgehalten: Aus West-Deutschland hatte sich damals Lukas Beckmann zur Havemann-Beisetzung aufgemacht. Beckmann war in der damaligen Gründungphase der Grünen ein eminent wichtiger Organisator von Partei und Bewegung. Von 1980 bis 1984 war er vier Jahre lang Bundesgeschäftsführer. 1983 wurde eine Delegation der Grünen, der auch Beckmann angehörte, von Erich Honecker empfangen. Bereits 1987 (!) stellte Beckmann kühne Überlegungen im Hinblick auf eine spätere Koalition mit der CDU an. Vor diesem Hintergrund – und in Anbetracht von Spekulationen über frühe Westaufenthalte von Angela Merkel – könnte ihre Symphatien für die grüne Partei bereits zu der DDR-Zeiten konspirative Wurzeln geschlagen haben. Es zeigt sich: Auch mit 70 ist Merkel noch für jede Menge Überraschungen gut!