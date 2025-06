„Merkel-Clan unter manischem Verhüllungszwang“

Bereits vor zwei Jahrzehnten fiel der Reporterlegende Hajo Schumacher auf, wie schwierig es ist, über Angela Merkel und ihre Familie Auskunft zu bekommen: “Der ganze Merkel-Clan steht unter diesem manischen Verhüllungszwang”, schrieb er damals. Schumacher musste es wissen: Immerhin hatte er einst unter der Thesis “Machtphysik: Führungsstrategien der CDU-Vorsitzenden Angela Merkel im innerparteilichen Machtgeflecht 2000-2004” bei Professor Karl-Rudolf Korte über Merkel promoviert. Rund ein Dutzend Biographien wurden seither über Merkel veröffentlicht. Vor sechs Monaten legte die vormalige Kanzlerin gar noch eine Autobiographie unter dem zynischen Titel “Freiheit” vor, die sie gemeinsam mit ihrer Gefährtin Beate Baumann verfasst hat.

Trotz dieser scheinbar umfangreichen biographischen Quellenlage zu Merkel blieben jedoch drei große Lücken bestehen – mindestens:

Merkels auffällige Aktivitäten in Oppositionskreisen in ihrer Zeit am DDR-“Zentralinstitut für Physikalische Chemie (ZIPC), gepaart mit einer überlangen dortigen Promotionszeit.

die berufliche Tätigkeit von Merkels Großvater Ludwig Kasner nach 1945; bekanntlich starb er 1959 im Hauptquartier der Sowjets in Berlin-Kalshorst.

Die Jugend-, Kriegs- und frühe Nachkriegszeit von Merkels Vater Horst Kasner.

Bemerkenswerter Aktenfund

Dank eines bemerkenswerten Aktenfundes kann nun endlich die Person deutlich besser charakterisiert werden, die Angela Merkel wahrscheinlich am stärksten geprägt hat: Ihr Vater Horst Kasner. Bei der bewussten, äußerst umfangreichen Akte handelt es sich um die Personalakte mit der Signatur “ELAB 15/3392” des Landeskirchlichen Archivs in Berlin, die Kasners einziger Arbeitgeber, die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg, für die Jahre 1951 – 1961 angelegt hat.

Nach einer ersten Sichtung zeichnen sich folgende erste Erkenntnisse ab: Im Gegensatz zu seiner Tochter war Horst Kasner kein Musterschüler. Wie er im handgeschriebenen Lebenslauf des Jahres 1951 selbst bekennt und wie auch seine befriedigenden bis ausreichenden Noten an der Karl Peters Oberschule in Pankow belegen, war er eher das Gegenteil eines Klassenprimus. Außerdem gab es im Hinblick auf seine berufliche Entwicklung und Kriegsteilnahme zwischen Horst und seinen Eltern offenbar einen ausgeprägten Konflikt: Er wollte eigentlich Offizier in der Wehrmacht werden, seine Eltern verhinderten das.

War Quitzow kein Zufall?

Als Reserve-Offizier-Bewerber (ROB) bei einer Flakartillerie-Einheit wurde Kasner Anfang 1945 in Dorsten verschüttet. Das traumatische Erlebnis und der Zusammenbruch des Regimes führten in der Folge zu seiner christlichen Bekehrung. In den ersten Nachkriegsjahren hielt sich Kasner vor allem in Heidelberg auf. Dort machte er 1947 Abitur und begann sein Theologiestudium, das er später in Bethel bei Bielefeld fortführte. Bei einer christlichen Weiterbildung in Weilburg an der Lahn lernte Kasner im Frühjahr 1950 seine spätere Ehefrau Herlind Jentzsch aus Hamburg kennen. Sein Vikariat absolvierte er bereits in Hamburg. Die beiden heiraten am 6. August 1952, seinem Geburtstag.

Ab dann setzen die berufliche Bande zur DDR ein. Bereits im Jahr 1951 bewirbt sich Kasner um eine Pfarrerstelle bei der Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg. Ein früherer Dozent in Heidelberg ist dort im Konsistorium tätig. Am 1. Juli 1954 tritt Horst Kasner seinen Pfarrdienst in Quitzow an. Für Herlind Kasner ist die Prignitz, die Landschaft, in der sich Quitzow befindet, übrigens kein gänzlich unbekanntes Terrain. Gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrer Schwester findet sie 1943 im Örtchen Neukirchen bei einer Tante Unterschlupf, nachdem ihr Wohnhaus in Hamburg im Rahmen der “Operation Gomorrah” unbewohnbar wurde.

Später ziehen sie weiter in die alte Heimatstadt Elbing, bevor sie wieder zurück nach Neukirchen flüchten, wo Gertrud und Gunhild das Kriegsende erleben, während sich Herlind alleine dorthin durchschlagen muss und erst im Oktober 1945 in Neukirchen erreicht. Sie hatte vor Kriegsende im südböhmischen Písek (heute in Tschechien) ein ausgelagertes Gymnasium besucht. Neukirchen in der Altmark liegt nur einige zehn Kilometer von Quitzow entfernt, jenseits der Elbe im heutigen Sachsen-Anhalt. Ob die Tante, eine Tochter der Elbinger Familie Drange, dort in den fünfziger Jahren mit ihrer Familie noch lebte, ist offen.

Die Schilderungen, die Merkel über diese Zeit im Leben ihres Vaters in der Autobiographie verfasst hat, entsprechen im Wesentlichen den Fakten, die aus der Personalakte zu entnehmen sind. Allerdings geht sie nicht weiter auf Details ein, beispielsweise den familiären Konflikt bezüglich der Berufswahl von Horst Kasner oder seine ausgewiesen schlechten schulischen Leistungen. Wie der hier beschriebene Aktenfund zeigt, können wir auch noch nach Jahrzehnten darauf hoffen, “weiße Flecken” der Vergangenheit präzise zu füllen. Auch in der vom Verfasser herausgegebenen Merkel-Biographie müssen aufgrund der neuen Erkenntnisse Änderungen und Erweiterungen eingeflochten werden, was der Vorteil eines lebendigen, wachsenden und stetig aktualisierten Werkes ist. Bis heute bleibt “Die Kanzlerin, die aus der Kälte kam” die faktenreichste und detaillierteste Biographie über Angela Merkel. Im Hinblick auf den Lebenslauf dieser schillernden Figur und Ex-Kanzlerin bleibt es spannend; weitere Überraschungen sind zu erwarten!