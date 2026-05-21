Merkel fordert von EU-Kommission: Mehr Regulierung wagen!

Die Verleihung des neugeschaffenen Europäischen Verdienstordens an die Große Deutschlandzerstörerin und Ex-Kanzlerin Angela Merkel wie auch gesamte damit einhergehende Zeremonie haben den Orwell`schen Zustand der EU perfekt auf den Punkt gebracht – wenn auch unfreiwillig und freilich ohne, dass dies den Beteiligten bewusst gewesen wäre. Der ehemalige portugiesische Ministerpräsident und frühere EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso würdigte ironiefrei Merkels angeblich „unermüdliches Engagement für die europäische Integration und für gemeinsame Werte, für die Überbrückung der Ost-West-Teilung und für die Stärkung der Stabilität und Kohäsion Europas“. Selbstverständlich ist das exakte Gegenteil wahr: Mit ihrer Eurorettungs-, Migrations- und Energiepolitik hat Merkel Deutschland zerstört und Europa polarisiert und gespalten, wie nie zuvor in der Nachkriegszeit. Doch innerhalb der Nomenklatura der politischen Klasse, die fernab von Volk und jeglicher Selbstreflexion um sich selbst kreist, wird dies nicht einmal wahrgenommen.

Das zeigt sich schon am Zustandekommen dieser weiteren “Ehrung”: Für die Auszeichnung nominiert worden war Merkel vom amtierenden Bundesratspräsident und Bremer SPD-Bürgermeister Andreas Bovenschulte; ihre Parteifreundin, Schülerin und Komplizin, EU-Kommissionspräsidentin und CDU-Totalversagerin Ursula von der Leyen (die von Merkel einst selbst in Brüssel installiert worden war!) hängte ihr das Stück Blech um. Noch peinlicher: Da die Abgeordneten der rechtskonservativen Fraktion im EU-Parlament es vorzogen, sich diese Farce nicht anzutun, wurden ihre vakanten Sitze im Plenum kurzerhand mit Mitarbeitern des Parlaments aufgefüllt, um der Öffentlichkeit ein volles Haus von begeisterten Claqueren zu präsentieren und zu kaschieren, dass sich in Wahrheit etliche Parlamentarier diesem peinlichen Zirkus verweigerten.

Autoritäre Manie und Nicht-Logik

Merkel selbst blieb es vorbehalten, die eigene Auszeichnung in ihrer Dankesrede dann auch gleich nochmals selbst ad absurdum zu führen: Unter anderem rief sie zu noch mehr Regulierung von sozialen Medien und künstlicher Intelligenz auf. Die EU sei hier bereits “Vorreiter” und solle diesen Weg unbedingt weiter gehen, empfahl sie. Die “Grundlage der Demokratie” werde untergraben, wenn man für Lügen nicht zur Rechenschaft gezogen werde. Europas Aufklärung sei durch die sozialen Netzwerke gefährdet, wenn etwa „Fakten nicht mehr Fakten sind“ und „Wahrheiten Lügen genannt werden können“. Diese Aussagen bezogen sich bezeichnenderweise weder auf ihre eigenen Lügengeschichten und Versprechungen im Kontext der 2015er Grenzöffnung, noch auf ihren amtierenden Nachfolger Friedrich Merz, des mit weitem Abstand skrupellosesten Wählerbetrüger und Lügner der deutschen Geschichte.

So kennt man die noch im SED-System sozialisierte Merkel, eine Unperson, die niemals hätte an die Spitze einer Bundesregierung gelangen dürfen: In typischer autoritärer Manie und der ihr eigenen Nicht-Logik soll also die Demokratie durch Einschränkung der Meinungsfreiheit und staatliche Zensur “gerettet” werden. Dass ausgerechnet sie, deren gesamte Kanzlerschaft aus verratenen politischen Zielen und Wortverdrehungen bestand und zur schlimmsten Spaltung aller Zeiten beitrug – bei Kriminalisierung der Benennung bloßer Fakten über ihre eigene desaströse Politik als “Fake-News”, haut dem Fass den Boden raus, und dass Merkel überhaupt die Chuzpe hat, die sozialen Medien anzuprangern, die angesichts der Selbstgleichschaltung der Mainstream-Journaille der letzte Freiheitsanker sind, zeigt erneut den illiberalen Ungeist dieser Polit-Gouvernante. Diese Veranstaltung markierte in ihrer abgrundtiefen Heuchelei und einer Regie nach DDR-Manier ein perfektes Sinnbild für alles, was in Deutschland und Europa nicht mehr stimmt.