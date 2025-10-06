Merkel immer dreister: Weil Polen gegen die Massenmigration war, herrscht in der Ukraine Krieg

Auch vier Jahre nach ihrer schicksalsschweren und für Deutschland suizidalen Kanzlerschaft kann es die Altkanzlerin, einer bösen Hexe gleich, nicht lassen, ihr Gift der Spaltung zu verspritzen. Merkel kann einfach der Versuchung nicht widerstehen, Unruhe und Zwietracht zu säen, um von ihrer eigenen Verantwortung für fast alles abzulenken, an dessen Folgen wir heute auf Raten krepieren – von Massenmigration über den Aufstieg grünen Zerstörungspolitik samt Energiewende bis zum Zerwürfnis mit Russland durch Minsk I und II als Vorstufe zum Ukraine-Krieg.

In einem erneuten selbstentlarvenden “Spiegel”-Interview sägt Merkel jetzt auch noch an der Freundschaftsachse zu Polen und gibt dem Land eine Mitschuld an Putins Krieg gegen die Ukraine. Nach Russland wird damit das zweite europäische Land, in dem es noch ein sehr waches Bewusstsein und eine tiefverwurzelte Erinnerung im kollektiven Gedächtnis über die Nazizeit und die Kriegsgreuel gibt, gedemütigt und düpiert – ohne jede Folgenabschätzung ausgerechnet im Umgang mit denen, bei denen ganz besonderes Fingerspitzengefühl notwendig wäre.

Bizarre Apologetik

Grundsätzlich ist es zwar zu begrüßen, wenn die Mainstreamdeutschen wenigstens überhaupt einmal etwas zu hören bekommen, was am weiter verbreiteten Narrativ der russischen Alleinschuldthese im Ukraine-Konflikt rüttelt; doch Merkel wäre nicht Merkel, wenn sie hier nicht wieder neue Gräben aufrisse und von den wahren Zusammenhängen gleich wieder ablenkt. Für sie sei es nämlich allem die Haltung Polens in der europäischen Asylpolitik gewesen, die “Spannungen” geschaffen habe– die Putin dann nur noch ausnutzen müssen, um “seinen Einfluss in Europa” auszuweiten.

Die “restriktive Haltung” Polens gegenüber Migranten insbesondere während der Flüchtlingskrise an der belarussisch-polnischen Grenze, so Merkel, habe Russland instrumentalisiert, um die EU zu destabilisieren. Übersetzt: “Weil Polen und andere mir nicht in meiner Willkommenskultur gefolgt sind und mich kritisiert haben, haben sie uns geschwächt und deshalb gibt es jetzt Krieg.” Diese bizarre Apologetik sagt natürlich nichts über die wahren Hintergründe des Krieges in der Ostukraine (an denen Deutschland und Merkel wie fast die ganze transatlantisch orientierte EU maßgeblichen Anteil hatten), aber wieder einmal alles über die Unperson Merkel.