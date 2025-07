Merkel, Massenmigration und Medien: Die Rückkehr der Bundesabrissbirne

Ich habe eine Angewohnheit, wegen der Sie, liebe Leserinnen und Leser, mich durchaus als geisteskrank bezeichnen könnten: Immer, wenn ich jenseits des schönen Frankenlands bin, zum Beispiel in Hessen oder in Berlin oder in der Pfalz, höre ich den entsprechenden Inforadiosender des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Also den “Hessischen Rundfunk” (HR), den “Südwestrundfunk” (SWR) oder eben auch “Radio Berlin-Brandenburg”, kurz RBB. Und – was soll ich sagen: Das Hörfunkangebot der zwangsfinanzierten deutschen Staatssender ist teilweise um Längen besser als das Bewegtbild (freilich mit Ausreißern). So gibt es im SWR eine Talkrunde, das “SWR Forum”, die wirklich was taugt. Dort wurde sogar einmal Norbert Bolz eingeladen. Das muss man sich mal vorstellen.

Leider ist dies nicht immer so. Als ich gestern “HR Info” hörte, erzählte mir der Sender eine rührselige Geschichte: Angela Merkel – Sie wissen schon, unsere ehemalige Bundesabrissbirne – besuchte das erste Mal in ihrem Leben seit 2015 eine Auswahl jener Syrer, die sie vor knapp zehn Jahren dankenswerterweise nach Deutschland eingeladen hatte. Toll, nicht wahr? Und – was soll ich sagen: Es war rührend. Ausführlich wurde über einem Syrer berichtet, der anschließend nicht minder ausführlich selbst zu Wort kam und berichtete, wie aufgeregt er doch vor dem Treffen mit Merkel war! Aber dann, während die Ex-Kanzlerin über eine Stunde lang neben ihm saß, brach allmählich das Eis, und es war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Vielleicht ja sogar von mehr. Wer weiß das schon. Sie vielleicht?

Rückkehr nach 16 Jahre Totalversagen

Doch nicht nur strahlende Flüchtlinge von einst waren Thema; am Rande dieser zehnjährigen Jubiläumsfeier des erfolgreichen Abwickelns der Bundesrepublik Deutschlands durch Massenmigration fühlte sich auch der hörbar muntere Stargast, die kinderlose Mutti höchstselbst, genötigt, nicht nur ihre geisteskranke Politik von 2015 zu verteidigen, sondern auch aktuelle Bundesregierung zu kritisieren (der Kanzler ist übrigens in derselben Partei wie sie): „Wenn jemand hier an der deutschen Grenze sagt ‚Asyl‘, dann muss er erstmal ein Verfahren bekommen. Meinetwegen direkt an der Grenze, aber ein Verfahren“, so die Christdemokratin bei ihrem Treffen mit ihren Lieblingen. „So habe ich das europäische Recht verstanden.“ Damit schießt der Ghul aus der Uckermark ganz direkt gegen Friedrich Merz, der unglaublicherweise tatsächlich einmal in seinem Leben etwas richtig machen könnte – wenn, ja wenn sein Innenminister tatsächlich Asylsuchende bereits an der Grenze bereits zurückweisen würde.

Die stets ambitionslose Angela jedoch hat nichts aus ihren Fehlern gelernt – und das ist das eigentlich Schlimme. Stattdessen beschädigt sie mit ihrer unbescheidenen Art – die nur scheinbar bescheiden daherkommt – noch ihre eigene Partei. Gut – Sie werden jetzt wohl richtigerweise einwenden, dass man an dieser Union ohnehin nicht mehr viel kaputt machen kann. Doch auch wenn ich das vom Prinzip her ebenso sehe, sollte man nicht ausschließen, dass sogar die CDU/CSU aus dem einen oder anderen hauseigenen Fehler gelernt haben könnte. Im Gegensatz zu Merkel: Sie gar nichts gelernt. Zu sehr gefällt sie sich nach wie vor in der Rolle der unbeirrten Humanistin, die mit „Wir schaffen das“ den Weg geebnet hat, dieses Land auf lange Sicht unkenntlich zu machen – und damit irreparabel beschädigt hat. Doch das kümmert Merkel nicht – weil sie Deutschland und die Deutschen eh nicht leiden kann. Nur so kann man sich erklären, weshalb es dieses fleischgewordene Drama auch nach 16 Jahren Totalversagen nicht lassen kann, sich ins politische Tagesgeschäft einzumischen. Dies geschieht übrigens mit freundlicher Unterstützung der Kollegen eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der damals wie heute als zwangsfinanziertes Sprachrohr einer im Kern toxischen Politik auftritt.