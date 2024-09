Merkel, Nudging und die Expertokratie: Wenn die “Einordner” politisches Diktat verbreiten

Ich hasse das: Aus den Untiefen ideologischer Sümpfe blubbern stets und ständig Wortblasen herauf, welche das Denken lenken und Inhalte steuern wollen. Man könnte es auch Nebelgranaten nennen, denn an der Verwendung scheinbarer Modeworte und ihrer Spruchkasper wird nur allzu deutlich, was hier über dem Volk abgeworfen wird. Doch bevor wir uns einmal Worte und blubbernde Wortkasper genauer betrachten, gehen wir nochmal ein Stück zurück auf den Weg, der beschritten wurde, bevor wir dort ankamen, wo wir nun sind: Erinnern Sie sich noch an die gute, alte, sehr eindeutige Vokabel „Manipulation“? Nein?! Nie gehört? Oder: “Verdammt lang her, lang nicht mehr gehört”? Richtig, dieses Wort ist aus dem allgemeinen Sprachgebrauch so gut wie verschwunden. Kein Wunder: Staatsorgane und politisch gesteuerte Lenkungsmedien, politische Akteure und ihre Organisationen sowie verharmlosend NGO genannte Kampagnen-Kombattanten zwielichtiger Milliardäre manipulieren mehr denn je in den (noch) freien Gesellschaften. Und zwar bei Tag und Nacht und überall – und vor allem dort, wo früher einmal Aufklärung und freie Information geboten wurde: In den Massenmedien und im etablierten, saturierten Mainstream, n den Zwangsgebühren-Staatssendern, natürlich unter strenger Kontrolle des rot-grünen Milieus und artverwandter Blockparteien-Kräfte.

Was bedeutet Manipulation per allgemeingültiger Definition: „Der Begriff Manipulation bedeutet heute meist die gezielte und verdeckte Einflussnahme, bezeichnet also sämtliche Prozesse, welche auf eine Steuerung des Erlebens und Verhaltens von Einzelnen und Gruppen zielen und diesen verborgen bleiben sollen, damit der Propaganda verwandt“, verrät die Google-KI. Es ist schon sehr interessant, dass eine noch heute allgemein gültige Definition des Begriffs, der einst für trickreiche, hinterhältige verdeckte, technische oder mechanische Funktionsänderung von Geräten durch “händische” Bearbeitung stand (etymologisch steckt das lateinische Wort “manus” für “Hand” darin), auf ihr denkbar gefährlichstes Momentum Anwendung findet: Die politische Propaganda und gezielte geistige und emotionale Beeinflussung von Menschen. Methoden also, die eigentlich kaum Bestandteil einer freien, zivilen Demokratie mit Meinungs- und Pressefreiheit sein dürften. Wir gelangen also über den Begriff der betrügerischen und hinterhältigen Manipulation quasi direkt zum nächsten antidemokratischen Stolperstein – nämlich zur gemeingefährlichen Propaganda, womit wir bereits beim Totalitarismus sind.

Eiskalter Hauch des Hier und Jetzt

Denn gelenkte Informations-(Un-)Kultur in Ländern wie dem theokratisch-islamischen Iran, in sämtlichen kommunistischen Staaten sowie – seinerzeit auch völlig neue Formen erprobend – unter Adolf Hitlers Totalstaatsinszenierung bedeutet letztlich immer die Herrschaft über Meinung, Wissen, Hintergründe und Zusammenhänge. Die Freiheit des Geistes wird gestohlen und der selbstangemaßten Macht einer Führungsclique untergeordnet, welche mit Propaganda Völker und ihre unfreien Individuen beschallt, gleichzeitig mundtot macht und Einzelne, die aus der zwangsbeschallten Herde ausbrechen wollen, gnadenlos verfolgt und – je nach Ausprägung der zugrundeliegenden Diktatur – entweder ausgrenzt, wirtschaftlich-existenziell zerstört, psychisch fertigmacht, wegsperrt, foltert oder einfach ermordet. Graduell in dieser Reihenfolge. Wir sind noch nicht ganz beim Kern des Heutigen angelangt, aber es ist fast unmöglich, bereits bei diesem Intro nicht einen eiskalten Hauch des Hier und Jetzt wahrzunehmen. Denn der kalte Atem übelster Halunken und Charakterschweine ist mehr denn je in unseren Nacken zu spüren, sein fauliger stinkender Atem ist Bestandteil genau jenes Nebel, für den wir derzeit eine weitere schwankende Vokabel hin und her werfen: “Desinformation”.

Für Agitation und Propaganda war eine gewisse Angela Merkel, damals bei der kommunistischen Jugendorganisation „Freie Deutsche Jugend“ (FDJ) mit tiefer und inniger Überzeugung zuständig, wie etliche Zeitzeugen bezeugen. Sie war also eine ideologisch intensiv geschulte Kommunistin. Und Kern all der sozialistischen und kommunistischen Bestrebungen war immer die Meinungsführerschaft, der Besitz der politischen Deutungshoheit und die maximale, skrupellose Bekämpfung jeglicher Menschen, die man noch heutzutage als „Andersdenkende“ subsumiert und segregiert. Und es war genau diese Angela Merkel, die 20 Jahre später dann, von den einschläfernden Jubelmedien ihrer Zeit begleitet, eine erstaunliche Raffinesse an den Tag legen sollte – und zwar bei der progressiven Fortentwicklung und Anwendung immer neuer, listenreicherer Manipulations- und Propagandatechniken. Es war ungeheuerlich, aber nur eine kleine Minderheit der Deutschen begriff seinerzeit wirklich, was eine linksextreme Kommunistin – inzwischen an die Spitze der kläglich und jämmerlich feige mitmarschierenden CDU aufgestiegen – diesem Land überstülpte: „Verhaltensökonomie: Merkel will die Deutschen durch Nudging erziehen“ schrieb die „Welt“ am 12. März 2015 in einem denkwürdigen Artikel, der im Wirtschaftsteil der Zeitung eher deplaziert schien.

Startschuss der “Nudgings”: Merkel heuert Verhaltensforscher im Kanzeramt an

Ebenso unfassbar erscheint es aus heutiger Sicht, dass ein kryptosozialistisches U-Boot namens Merkel damals in aller Öffentlichkeit dreist und schamlos erklärte, wie sie ihre früh erlernte, eigene unselige Tradition der kommunistischen Gehirnwäsche an den ihr untergebenen Untertanen zu exekutieren und fortzuführen gedenkt. Konkret gemeint war damit die Umwidmung aller Worte und Inhalte hin zur reinen, alleinigen „Staatswahrheit“ und die Travestie der Lüge und des politischen Betrugs zur “legitimen” Staatsräson. Die Unterdrückung von Wahrheit und die Ausblendung realer Befunden aus dem politische Geschehen, die regierungshoheitliche Definitions- und Deutungskontrolle über Begriffe und Sinnhaftigkeiten war betreutes Denken von Staats wegen, eine autoritäre Grundhaltung, die sie mit den ihr deshalb bald eilfertig huldigenden linksgrünen Volkserziehungsmedien teilte. So kam Merkel damit durch. Doch sie wollte beileibe nicht nur „erziehen“; nein, sie wollte in übelster Tradition ein tendenziell totalitäres Schreckensregime ihrer Agenda-Ziele durchdrücken, befehligen und dementsprechend eine freiheitliche Gesellschaft, na was wohl, umerziehen. Mit welch sturer Klarheit Merkel dabei vorging, verblüfft noch heute – denn die heute vielbeschworene, damals noch leidlich intakte sogenannte “Zivilgesellschaft” mit ihren vormals demokratischen Strukturen wie auch die kritischen Kontroll- und Wächtermedien versagten allesamt kläglich und vollzogen, just ab 2015, rapide das, was sich als freiwillige Selbstgleichschaltung bezeichnen lässt.

Damals wunderten sich Redakteure der zitierten „Welt“ lediglich ein wenig darüber, als sie auf eine sonderbare Stellenausschreibung des Bundeskanzleramtes unter Merkel von August 2014 stießen, in der es hieß: „Das Bundeskanzleramt sucht am Dienstort Berlin für das Referat Stab Politische Planung, Grundsatzfragen und Sonderaufgaben befristet bis zum Ende der 18. Legislaturperiode drei Referenten“. Die drei Bewerber sollten „hervorragende psychologische, soziologische, anthropologische, verhaltensökonomische bzw. verhaltenswissenschaftliche Kenntnisse“ haben. Eher belustigt und den perfiden Gesamtplan hinter diesem Jobangebot (und vielen weiteren frühen Indizien) zu erkennen, wunderte sich die „Bild“-Zeitung“ damals in einer später geänderten Überschrift: „Merkel will Psycho-Trainer anheuern“. Was jedoch in Wahrheit hier geschah, die Implementierung von Verhaltensforschern und wissenschaftlichen “Manipulatoren” (!) in der Herzkammer der bundesdeutschen politischen Macht, war offenkundig schon damals Merkels wichtigster strategischer Ansatz des politischen Flankenschutzes für weitere totalitäre, bürgerfeindliche und gesellschaftschädigende Vorhaben übelster Art.

Die ultimative Rache der DDR

Leider näherte sich zu diesem Zeitpunkt das alte BRD-Land mit seiner sterbenden westlichen Freiheitskultur bereits mit Siebenmeilenschritten einem bis heute anhaltenden Zustand des geistigen Totalschadens, und an Merkels Hof hatten sich bereits die Schranzen zu versammeln begannen, so dass die Hintergründe dieser Stellenausschreibung ebenso wenig wie Merkels zunehmend erratischen politischen Eigenmächtigkeiten oder beschworenen “Alternativlosigkeiten” auf Widerspruch oder kritische Rückfragen stießen . Merkel äußerte sich lapidar hier und da mal ein wenig, gerade so, als hätte sie drei neue Köche fürs Kanzleramt beordert. Tatsächlich ging es um etwas anderes für die Ex-FDJ-Propagandistin: Die drei gesuchten Experten sollten der ominösen Kanzlerin beim „wirksamen Regieren“ helfen, wie es daraufhin überall verharmlosend zu lesen war. Das sogenannte „Nudging“ war da, in Planstellen gegossen. Merke(l)n wir uns das: Manipulation – Propaganda – Nudging. Das letzte Wort in diesem Dreiklang war neu und seine eigentliche fatale Bedeutung ließ sich für die meisten Deutschen überhaupt nicht erkennen ließ. Die perfekte Voraussetzung für das großangelegte politische Attentat auf die Freiheit der Bürger. Was bedeutet Nudging (wörtlich “anstupsen“) genau? „Der Staat nutzt dabei Erkenntnisse aus der Verhaltensökonomie, baut in Gesetze kleine Kniffe ein und bringt Bürger über kleine ‘Stupser’ dazu, sich besser zu verhalten: Energie zu sparen, fürs Alter vorzusorgen oder sich gesünder zu ernähren“, führte die “Welt” aus.

Zu diesem Zeitpunkt hatte Deutschland noch seine üblichen normalen, geschützten und daher von etwaigen Einwanderungsinteressierten respektierten Grenzen. In Herbst just des Jahres dann, in dem Merkels Nudging begann und den Leuten überall neue Verhaltensregeln aufgeschwatzt wurden, welche sich dann schnell zu Verboten mausern sollten, wurde dann schließlich der Knall serviert: Merkel schredderte die Landesgrenzen und ließ Deutschland mit Menschen wahlloser Identität, Motivlage und Herkunft ungebremst und ungehindert ins Land – hinterlegt einer alten SED-Parole: „Wir schaffen das“. Spätestens jetzt wurde den wenigen im Rausch der “Willkommenskultur” kritisch-besonnen Gebliebenen klar, dass hier neue quasi-sozialistische Hölle im Aufbau war, eine mit einer lediglich neuen Agenda, aber gewohnt zerstörerisch und lebensgefährlich. Die Massenmigration ins alte Deutschland konnte beginnen – um die mutmaßlich vorsätzlich geplante Zerstörung der gesellschaftlichen Ordnung und eines gesicherten Gemeinwesens zu starten. Der Erfolg dieses Zerstörungswerks der alten de-facto-SED-Agentin Merkel, das sich rückschauend als “ultimative Rache der DDR“ treffend beschreiben lässt, übertraf vermutlich sogar deren eigene kühnste Erwartungen. Deutschland hat sich bis zur Unendlichkeit geändert, krepiert mit zunehmendem Tempo und wurde irreversibel “verändert”. Ob sein eingesetzter Todeskampf noch einmal zu stoppen ist, steht in den Sternen.

Bärbel Bohley sollte Recht behalten

An dieser Stelle erscheint es wichtig, endlich einmal ein berühmtes Zitat in konkrete Beziehung zu setzen – nämlich die fast schon genialische weite Voraussicht der ehemaligen DDR-Bürgerrechtlerin Bärbel Bohley, welche exakt vorher gesehen hatte, was dereinst unter SED-DDR-Merkel tatsächlich wiederkommen sollte: „Alle diese Untersuchungen“, sagte sie bereits 1990 mit Blick auf die gerade anlaufende Aufarbeitung der DDR, „die gründliche Erforschung der Stasi-Strukturen, der Methoden, mit denen sie gearbeitet haben und immer noch arbeiten, all das wird in die falschen Hände geraten. Man wird diese Strukturen genauestens untersuchen – um sie dann zu übernehmen.“ Und weiter: „Man wird sie ein wenig adaptieren, damit sie zu einer freien westlichen Gesellschaft passen. Man wird die Störer auch nicht unbedingt verhaften. Es gibt feinere Möglichkeiten, jemanden unschädlich zu machen. Aber die geheimen Verbote, das Beobachten, der Argwohn, die Angst, das Isolieren und Ausgrenzen, das Brandmarken und Mundtotmachen derer, die sich nicht anpassen – das wird wiederkommen, glaubt mir. Man wird Einrichtungen schaffen, die viel effektiver arbeiten, viel feiner als die Stasi. Auch das ständige Lügen wird wiederkommen, die Desinformation, der Nebel, in dem alles seine Kontur verliert.“ Mit fast unheimlicher Hellsichtigkeit nahm Bohley das vorweg, was Merkel sodann tatsächlich verwirklichen sollte und was von der Ampel heute in weiterer Ausbaustufe perfektioniert wird.

Heutige Modeworte künden von permanenter Wortkontrolle, gleichlautender Begriffsklauberei und dem permanenten Kampf um die Meinungs- und Deutungs-Hoheit: “Dystopie”, “Narrativ”, “Triggern”, jemand wird „gelesen“, es wird ”eingeordnet”. Was nun geschieht, findet immer noch statt unter dem langen Schatten dieser abgrundtief bösen Dame aus der Uckermark, die gebürtig aus Hamburg stammt und dieser Tage ihren zwei Monate zurückliegenden Geburtstag als Quasi-Staatsakt mit grinsender Selbstgefälligkeit und natürlich ohne ein Wort der Selbstkritik und Reue feiert, bejubelt und bekränzt von denen, die sie geleimt, hinters Licht geführt und zu Handlangern ihrer finsteren Agenda gemacht hat. Angela Merkel trägt die Hauptverantwortung, dass aus einer wahrlich pluralen Demokratie eine ökolinke “Expertokratie” linientreuer Ideologen werden konnte. Schon äußerlich erkennt man mittlerweile den linken Soziologen, der an irgendeiner Links-Uni Linkskunde lehrt oder „Extremismus“ (natürlich nur den rechten) erforscht. Eine ganze Nudging-Armee sichert in den gelenkten Stups-Medien das rot-grüne Milieu und all seine schrecklich destruktiven Agenda-Ziele ab – von Bevölkerungssubstitution per Migration inklusive kultureller Identitätsvernichtung, Queer-Ideologie, Klimawandel, Anti-Atomkraft, Zerstörung der Automobilindustrie (sowie jetzt auch der Chemie- und der Stahlindustrie), Zerstörung der Innenstädte, Behinderung freier Mobilität auch durch Abschaffung des Verbrenner-Autos bis hin zu Beseitigung jeglicher geistigen Freiheiten. ”Genudged” wird seitdem im Dauerakkord. Achten Sie nur mal bei “heute Journal” oder „Tagesschau“ drauf; das läuft dann in etwa so: „Die AfD wurde stärkste Kraft im Osten. Dazu wollen wir uns eine Einordnung vom Extremismus-Forscher XYZ anhören…“ (und dass XYZ Mitglied der Grünen ist, bleibt dem Zuschauer verborgen). So oder so ähnlich geht das jetzt pausenlos. Es ist so hassenswert wie zum Verzweifeln: “Einordnen”. Klingt wie Einparken. Geistige Einparkhilfe! Es war Angela Merkel, die mit ihrem Wir- Schaffen-das-Einordnungs-Einlauf mitten in unsere Gehirn die Basis für diese Entwicklung gelegt hat. Schöne neue Einordnung, pardon: Welt. Wie gesagt: Ich hasse das Stups!