Augsburg hat eine neue Adventsdekoration. Sie besteht aus 190 Tonnen Stahl, verteilt auf neunzehn massive Blöcke, die den traditionsreichen Christkindlesmarkt vor möglichen Fahrzeuganschlägen schützen sollen. Jeder Block wiegt zehn Tonnen, die Anschaffung kostet knapp 800.000 Euro. Weil solche Konstruktionen auf einem historischen Rathausplatz wenig festlich wirken, werden sie bepflanzt: mit Thymian, Oregano, Salbei und kleinen Fichten. Die Weihnachtszeit erhält damit eine neue botanische Note. Wo früher der Duft von Glühwein, gebrannten Mandeln und Tannengrün die Vorfreude auf das Fest begleitete, soll nun auch das Aroma mediterraner Küchenkräuter die massiven Schutzvorrichtungen etwas freundlicher erscheinen lassen. Der Text von Maya Luna Mendívil Jahnke in der “Augsburger Allgemeinen”, den 2014 noch niemand verstanden hätte, besitzt eine so unfreiwillige Komik, dass sie sich kaum steigern lässt. Ein Land, das sich seiner Lebensart so sicher ist, dass seine Politiker nach jedem Anschlag versichern, man werde sie sich nicht nehmen lassen, muss seine Weihnachtsmärkte inzwischen mit tonnenschweren Hindernissen befestigen. Und weil die Hindernisse das Stadtbild beeinträchtigen, werden sie begrünt. Der öffentliche Raum verändert sich, die Gewohnheiten verändern sich, die Kosten steigen, die Bewegungsfreiheit wird eingeschränkt. Nur die politische Botschaft bleibt unverändert: Alles ist unter Kontrolle.

Sofia Taxidis hat diesen Vorgang in “Tichys Einblick” unter der Überschrift „Einrichten in der Kapitulation“ als Sinnbild einer Gesellschaft beschrieben, die sich an den Verlust früherer Selbstverständlichkeiten gewöhnt hat. Ihre Polemik zielt weniger auf die Stahlblöcke als auf die Bereitschaft, ihre Notwendigkeit als unabänderliche Tatsache hinzunehmen. Tatsächlich liegt die eigentliche Bedeutung des Augsburger Vorgangs nicht in der Frage, ob Thymian auf einer Terrorbarriere geschmackvoll ist; sie liegt darin, dass eine außergewöhnliche Sicherheitsmaßnahme allmählich zum gewöhnlichen Bestandteil des städtischen Lebens wird. Die Drohkulisse bleibt, aber ihr Anblick soll nicht länger stören.

Die Verwandlung des Ausnahmezustands

Freiheit zeigt sich gerade darin, dass man sie nicht unablässig bemerkt; im Gegenteil. Man geht über einen Platz, ohne seine Zugänge nach möglichen Angriffspunkten abzusuchen. Man besucht einen Weihnachtsmarkt, ohne darüber nachzudenken, ob die Zufahrtssperren einem Lastwagen standhalten. Diese Selbstverständlichkeit ist verletzlich: der Anschlag auf den Berliner Breitscheidplatz 2016 und der von Magdeburg 2024 haben gezeigt, dass öffentliche Festveranstaltungen zu Zielen schwerer Gewalt werden können. Was lokal aber als notwendige Vorsorge erscheinen mag, kann über Jahre hinweg die Gestalt des öffentlichen Lebens verändern. Aus dem offenen Platz wird eine kontrollierte Veranstaltungsfläche, aus dem Straßenfest ein sicherheitstechnisches Projekt. Die Veränderung geschieht durch viele kleine, jeweils plausibel begründete Anpassungen. Am Ende ist eine andere Normalität entstanden, ohne dass über ihren Preis jemals grundsätzlich entschieden wurde – wenn man von Angela Merkels einsamer Entscheidung absieht.

Das politische Problem beginnt dort, wo die Bewältigung einer Gefahr ihre Bekämpfung ersetzt. Die Stahlblöcke verhindern keinen Radikalisierungsprozess, unterbrechen kein terroristisches Netzwerk, beseitigen keine ideologische Motivation – und schließen erst recht keine Grenzen. Sie sollen lediglich verhindern, dass eine bestimmte Angriffsform an einem bestimmten Ort erfolgreich ist. Das kann Menschenleben retten. Aber es bleibt eine Anpassung der potenziellen Opfer an die Möglichkeit des Angriffs. Die Gesellschaft verändert ihre Architektur, weil sie die Gefahr nicht beseitigen kann. Vollständige Sicherheit hat es niemals gegeben. Gerade deshalb muss die politische Debatte zwischen unvermeidbaren Restrisiken und vermeidbaren Sicherheitsversäumnissen unterscheiden. Die Stahlblöcke sind ein Monument staatlicher Defensive. Sie zeigen, was man sichtbar tun kann, während die schwierigeren Fragen – Identifizierung potenzieller Täter, konsequente Verfolgung, Durchsetzung von Aufenthaltsrecht – im Hintergrund bleiben.

Die Kunst, sich alles gefallen zu lassen

Was die neue Normalität kostet, lässt sich beziffern. Im Jahr 2025 entfiel im Median bereits ein Viertel der Weihnachtsmarktbudgets auf Sicherheitsmaßnahmen. Veranstalter rechnen mit weniger Märkten, Kommunen stellen Veranstaltungen aus Kostengründen infrage. In Overath wurde ein Weihnachtsmarkt abgesagt, in Bad Bibra ein traditioneller Märchenumzug. Geld, das früher für Musik, Beleuchtung oder Vereine zur Verfügung stand, wird für Sperranlagen und Sicherheitsdienste benötigt. Terrorabwehr gehört zu den Kernaufgaben des Staates. Die unmittelbaren Kosten landen jedoch vielfach bei Kommunen und Veranstaltern. So wird aus einer gesamtgesellschaftlichen Sicherheitsfrage ein kommunales Haushaltsproblem. Der Heimatverein muss sich mit Zufahrtssperren beschäftigen, obwohl seine eigentliche Aufgabe darin besteht, ein Fest zu organisieren. Und wenn er daran scheitert, verschwindet nicht die Gefahr, sondern das Fest.

Der deutsche Bürger besitzt allerdings eine bemerkenswerte Fähigkeit zur Anpassung. Was gestern noch als unzumutbar galt, wird heute als notwendig erklärt und morgen als selbstverständlich betrachtet. Die Verwaltung versieht die Veränderung mit einem Sicherheitskonzept, die Politik mit einer beruhigenden Erklärung, und der Bürger fügt sich. Nicht unbedingt aus Überzeugung, sondern weil ihm die Alternative fehlt. Er möchte schließlich nur einen Glühwein trinken. Diese Bereitschaft zur Anpassung ist zunächst eine zivilisatorische Tugend. Doch dieselbe Tugend kann in politische Passivität umschlagen. Wer jede Verschlechterung mit dem Hinweis hinnimmt, die Dinge seien nun einmal so, entlastet die Verantwortlichen von der Pflicht, ihre Entscheidungen zu rechtfertigen. Aus Vernunft wird Gewöhnung, aus Gewöhnung Zustimmung. Hier liegt der tiefere Sinn der bepflanzten Stahlblöcke: Sie sind nicht bloß Sicherheitsvorrichtungen, sondern ein Versuch, die Veränderung des öffentlichen Raumes in die vertraute Ordnung zurückzuholen. Das Bedrohliche soll seinen Schrecken verlieren, indem es dekoriert wird. Politisch bedenklich wird es, wenn die Verschönerung die Frage nach den Ursachen verdrängt.

Was schon Hildegard von Bingen wusste

Schon Hildegard von Bingen wusste um die Vorzüge eines Kräutergärtleins. Thymian stärke die Lebensgeister, Salbei kläre den Verstand, Oregano bringe Wärme in kalte Zeiten. Hätte die gelehrte Äbtissin geahnt, dass ihre Heilkräuter eines Tages dazu dienen würden, zehn Tonnen Stahl auf dem Augsburger Rathausplatz optisch zu entschärfen, sie hätte möglicherweise eine weitere Vision gehabt: die einer Gesellschaft, die ihre Schutzbauten so sorgfältig begrünt, dass niemand mehr fragt, wovor sie eigentlich schützen sollen. Die mittelalterliche Klostermedizin kannte den Nutzen der Pflanzen. Die moderne Stadtverwaltung kennt den Nutzen der Ablenkung. Was damals dem Heil der Seele diente, dient heute dem Heil des Stadtbildes. Man stelle sich vor, die Barrieren wären schlicht und grau geblieben – welch unnötige Beunruhigung der Bürger! So aber duftet die Kapitulation nach mediterraner Küche, und das ist doch schon die halbe Weihnachtsstimmung.

Die Moderne hat eine erstaunliche Begabung entwickelt, gesellschaftliche Probleme in gestalterische Aufgaben zu verwandeln. Wo öffentliche Plätze gegen Fahrzeuge gesichert werden müssen, entstehen begrünte Barrieren. Das Problem verschwindet nicht, aber seine sichtbaren Folgen werden ästhetisch bearbeitet. Dagegen ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Niemandem ist geholfen, wenn ein historischer Rathausplatz wie eine militärische Kontrollstelle aussehen muss. Doch die Ästhetisierung besitzt eine verführerische Nebenwirkung: Sie kann die Aufmerksamkeit vom Grund der Maßnahme auf ihre Gestaltung verschieben. Dann wird darüber diskutiert, welche Pflanzen sich für die Stahlblöcke eignen, während die Frage nach der dauerhaften Veränderung des öffentlichen Lebens in den Hintergrund tritt. In Augsburg lässt sich diese Verschiebung anschaulich beobachten. Die Stadt reagiert auf eine Sicherheitsanforderung mit einer technischen Lösung und versucht anschließend, deren optische Folgen zu mildern. Auf jeder Stufe handelt sie nachvollziehbar.

Das verschwundene Versprechen

Erst die Gesamtschau offenbart die Absurdität: Ein jahrhundertealtes christliches Fest benötigt eine tonnenschwere Schutzarchitektur, deren Erscheinungsbild anschließend mit Kräutern an die festliche Umgebung angepasst werden muss. Nach terroristischen Anschlägen gehört die Versicherung, man werde sich seine Lebensart nicht nehmen lassen, zum festen Repertoire politischer Trauerreden. Der Satz soll Entschlossenheit demonstrieren. Aber er wird fragwürdig, sobald er unabhängig davon wiederholt wird, wie stark sich das öffentliche Leben tatsächlich verändert. Selbstverständlich lässt sich eine Gesellschaft ihre Lebensart verändern, wenn sie ihre Weihnachtsmärkte befestigen und ihre Veranstaltungen verteuern muss. Das bedeutet nicht, dass sie den Terroristen bereits den Sieg überlassen hätte. Aber die Veränderung sollte wenigstens beim Namen genannt werden. Wer behauptet, alles bleibe unverändert, obwohl die Sicherheitsarchitektur das Gegenteil zeigt, verwechselt politische Standhaftigkeit mit sprachlicher Beschwichtigung.

Die entscheidende Frage lautet nicht, ob Poller aufgestellt werden dürfen. Sie lautet, welche politischen Anstrengungen unternommen werden, damit sie eines Tages möglichst überflüssig werden. Eine Gesellschaft, die ihre Sicherheitsmaßnahmen immer weiter perfektioniert, ohne deren Ursachen mit derselben Entschlossenheit zu bekämpfen, droht sich dauerhaft im Provisorium einzurichten. Der Ausnahmezustand wird nicht erklärt, sondern möbliert.

Die vergessene politische Verantwortung

Es ist legitim, nach jedem Anschlag nicht nur über die Absicherung des Tatortes, sondern auch über behördliche Versäumnisse und politische Verantwortlichkeiten zu sprechen. Wurden Warnhinweise ernst genommen? Waren zuständige Stellen ausreichend vernetzt? Wurden rechtlich mögliche Maßnahmen ergriffen? Solche Fragen sind keine Instrumentalisierung der Opfer. Sie gehören zur demokratischen Kontrolle staatlicher Macht. Die Verantwortung für einen Anschlag trägt der Täter. Aber daraus folgt kein Verbot, konkrete Zusammenhänge zwischen Extremismus, Migration, Aufenthaltsrecht und innerer Sicherheit zu untersuchen. Ein Rechtsstaat muss individuelle Schuld präzise bestimmen und zugleich seine politischen Risikofaktoren nüchtern analysieren können. Die Bedeutung der Weihnachtsmärkte reicht über ihren wirtschaftlichen Nutzen hinaus. Sie gehören zu jenen gewachsenen Formen gesellschaftlichen Lebens, die sich nicht durch staatliche Planung herstellen lassen. Ihre Atmosphäre entsteht aus Geschichte, religiöser Überlieferung und lokalen Gewohnheiten. Gerade deshalb ist ihre Veränderung politisch bedeutsam.

Wenn die Durchführung zunehmend von aufwendigen Sicherheitsvorkehrungen abhängt, wird deutlich, dass öffentliche Freiheit nicht nur aus abstrakten Grundrechten besteht. Sie benötigt Räume, in denen Menschen ohne außergewöhnliche Schutzmaßnahmen zusammenkommen können. Traditionen bestehen nicht allein deshalb fort, weil sie rechtlich erlaubt sind. Sie benötigen Menschen, die sie tragen, Orte, an denen sie stattfinden können, und eine gesellschaftliche Umgebung, in der ihre Pflege nicht zur finanziellen Überforderung wird. Wo diese Voraussetzungen schwinden, kann das Brauchtum verschwinden, obwohl niemand es ausdrücklich verboten hat.

Die Gewöhnung als politisches Problem

Die beunruhigendste Entwicklung ist nicht die Existenz der Stahlblöcke, sondern die Möglichkeit, dass niemand mehr ihre Existenz grundsätzlich bemerkenswert findet. Gesellschaften verändern sich dadurch, dass ihre Mitglieder sich an neue Zumutungen gewöhnen. Was einmal Anlass öffentlicher Empörung gewesen wäre, wird zum Gegenstand kommunaler Routine. Es gibt einen Unterschied zwischen einer Gesellschaft, die sich bewusst auf neue Herausforderungen einstellt, und einer Gesellschaft, die den Verlust früherer Selbstverständlichkeiten nicht mehr als politischen Gegenstand wahrnimmt. Die erste handelt; die zweite arrangiert sich. Die Augsburger Stadtverwaltung muss unter den gegebenen Bedingungen handeln. Die eigentliche politische Verantwortung liegt bei jenen Instanzen, die über Sicherheitspolitik, Gefahrenabwehr und die Finanzierung öffentlicher Schutzaufgaben entscheiden.

Vielleicht werden die Kräuter auf den Augsburger Stahlblöcken gut gedeihen. Vielleicht werden Besucher die Bepflanzung freundlich finden und Touristen die Konstruktionen fotografieren, ohne länger über ihren Zweck nachzudenken. Menschen besitzen das Recht, selbst unter schwierigen Bedingungen nach Schönheit und Normalität zu suchen. Aber eine politische Gemeinschaft sollte mehr verlangen dürfen als die Verschönerung ihrer Einschränkungen. Sie sollte erwarten können, dass ihre Regierung nicht nur die Folgen von Gefahren verwaltet, sondern deren Ursachen mit rechtsstaatlicher Entschlossenheit bekämpft. Sie sollte darauf bestehen, dass Sicherheitskosten transparent gemacht und notwendige Maßnahmen nicht als Beweis einer ungebrochenen Normalität ausgegeben werden.

Der Thymian und die Würde des Staates

Ein Staat bewahrt seine Würde nicht dadurch, dass er jede Bedrohung beseitigt. Das kann kein Staat. Er bewahrt sie dadurch, dass er Gefahren klar benennt, seine eigenen Versäumnisse überprüft und seine Bürger nicht mit der bloßen Verwaltung des Unvermeidlichen abspeist. Die Augsburger Stahlblöcke sind ein sichtbares Zeichen dafür, wie tief die Sorge vor terroristischer Gewalt in den Alltag eingedrungen ist. Ihre Bepflanzung macht diese Sorge nicht größer. Aber sie verleiht ihr eine beinahe perfekte symbolische Gestalt: Die Gefahr wird nicht überwunden, sondern in die gewohnte Umgebung integriert. Das ist die eigentliche Versuchung unserer Zeit. Wir haben gelernt, für nahezu jede Verschlechterung eine technische, organisatorische oder ästhetische Antwort zu finden. Wir bauen Barrieren, entwickeln Konzepte und suchen nach einer freundlichen Gestaltung. Was wir dabei zu verlieren drohen, ist die Fähigkeit, den Zustand selbst noch infrage zu stellen. Die Weihnachtsmärkte werden weiter stattfinden, jedenfalls dort, wo man sich ihren Schutz leisten kann. Die Menschen werden Glühwein trinken und den Thymian auf den Stahlblöcken bewundern.

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Aber die politische Frage bleibt, weshalb ein friedliches Fest inzwischen eine solche Schutzarchitektur benötigt und ob wir uns damit dauerhaft abfinden wollen. Denn eine Gesellschaft kapituliert nicht schon, wenn sie Schutzmauern errichtet. Sie kapituliert, wenn sie aufhört zu fragen, warum sie diese Mauern braucht. Und wenn sie irgendwann nur noch darüber spricht, was darauf wachsen soll.