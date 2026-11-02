Merkels schiefes Freiheitsverständnis: Das Versprechen und seine Verwalterin

Es hat etwas von einer späten Ironie der Geschichte, wenn Angela Merkel ausgerechnet in Leipzig das Freiheitsversprechen der Bundesrepublik beschwört. In jener Stadt, in der die Bürger der DDR einst gegen eine politische Ordnung auf die Straße gingen, die ihnen vorschreiben wollte, was sie unter Freiheit und Demokratie zu verstehen hatten, warnt nun die ehemalige CDU(!)-Bundeskanzlerin vor den Gefahren für ein Leben in Freiheit. Sie sieht diese vor allem bei populistischen Parteien, die Menschen voneinander unterscheiden, Gegensätze hervorheben und dadurch Neid erzeugen. Man hört die Mahnung und fragt sich, ob hier tatsächlich die Freiheit verteidigt wird oder nicht vielmehr eine Vorstellung gesellschaftlicher Harmonie, in der bereits die Wahrnehmung eines Unterschieds als Störung erscheint. Denn Merkels Gedankengang enthält eine eigentümliche Verschiebung. Dass alle deutschen Staatsbürger vor dem Gesetz gleich sind, gehört zu den Grundlagen unserer Verfassungsordnung. Doch aus dieser rechtlichen Gleichheit scheint bei ihr eine moralische Verpflichtung zu erwachsen, Unterschiede möglichst nicht mehr zu benennen, jedenfalls dann nicht, wenn sie das erwünschte Bild einer unterschiedslos zusammengehörigen Gesellschaft beeinträchtigen.

Wer unterscheidet, trennt; wer trennt, spaltet; wer spaltet, gefährdet den Zusammenhalt. So entsteht eine gedankliche Kette, die zunächst plausibel klingt, bis man bemerkt, dass sie eine der elementarsten Voraussetzungen menschlicher Erkenntnis unter Verdacht stellt: die Fähigkeit, Verschiedenes als verschieden wahrzunehmen. Bemerkenswert ist dies gerade bei einer Politikerin, die sich auf das Erbe der christlichen Demokratie beruft. Konservatives Denken hat die Welt nie als Ansammlung austauschbarer Einzelwesen betrachtet, deren Unterschiede nur darauf warten, durch politischen Willen überwunden zu werden. Es weiß um geschichtliche Herkunft, gewachsene Bindungen und unterschiedliche Verantwortlichkeiten. Die Gleichheit der Menschen in ihrer Würde war für die christliche Soziallehre niemals gleichbedeutend mit der Gleichförmigkeit ihrer Lebensgeschichten. Vielleicht liegt darin die eigentliche Merkwürdigkeit dieser späten Merkel-Rede: dass ausgerechnet die ehemalige Vorsitzende einer Partei, die einst die Bewahrung des Besonderen zu ihren Grundlagen zählte, eine Sprache verwendet, in der das Besondere zunehmend als Gefahr für das Allgemeine erscheint.

Freiheit unter Vorbehalt

Noch eigentümlicher wirkt Merkels Beschwörung der Freiheit vor dem Hintergrund jener politischen Entwicklung, die sie selbst über viele Jahre geprägt hat. Denn Freiheit ist mehr als eine feierliche Vokabel, die sich bei Preisverleihungen besonders eindringlich aussprechen lässt. Sie ist die Erfahrung des Bürgers, sein Leben nach eigenen Vorstellungen gestalten, über sein Eigentum verfügen und wirtschaftliche Entscheidungen treffen zu können, ohne bei jedem Schritt zunächst die politische Erwünschtheit seines Handelns überprüfen zu müssen. Sie lebt von der Möglichkeit, zwischen Alternativen zu wählen, und verliert dort an Substanz, wo diese Alternativen zwar formal bestehen bleiben, praktisch aber durch staatliche Vorgaben, finanzielle Belastungen und moralische Erwartungen immer stärker eingeengt werden. Was bedeutet Freiheit für jemanden, dessen Mobilität verteuert, dessen Energieversorgung einem politisch verordneten Umbau unterworfen und dessen Lebensplanung zunehmend von Transformationszielen abhängig wird? Der Bürger darf weiterhin Auto fahren, soll dabei aber möglichst den vorgesehenen Antrieb verwenden. Er darf sein Haus beheizen, muss jedoch damit rechnen, dass die Wahl der Heiztechnik zum Gegenstand staatlicher Lenkung wird. Er darf konsumieren und wirtschaften, doch immer häufiger unter dem Vorbehalt einer ökologischen Bilanz, deren Kriterien andere bestimmen. Gewiss braucht jede Gesellschaft Regeln, und Klimaschutz kann eine legitime öffentliche Aufgabe sein. Nur ist damit noch keineswegs entschieden, welche Eingriffe angemessen sind, welche Kosten sie verursachen und ob ihre Folgen in einem vernünftigen Verhältnis zu ihrem Nutzen stehen.

Gerade diese Fragen wurden in der politischen Kultur der Merkel-Jahre häufig durch den Hinweis auf die vermeintliche Alternativlosigkeit großer Entscheidungen verdrängt. Der beschleunigte Atomausstieg nach Fukushima und die Energiewende haben Deutschland tiefgreifend verändert. Über ihre Notwendigkeit darf gestritten werden; dass sie die materiellen Voraussetzungen individueller Freiheit berühren, lässt sich schwerlich bestreiten. Wer heute Freiheit beschwört, müsste deshalb auch darüber sprechen, wie viel Entscheidungsmacht dem Bürger gegenüber einem Staat verbleibt, der nicht mehr nur die Bedingungen seines Handelns ordnet, sondern zunehmend dessen Richtung bestimmen möchte. Es wäre töricht, die Bundesrepublik deshalb mit der DDR gleichzusetzen. Zwischen einer freiheitlichen Demokratie und einer Diktatur bestehen grundlegende Unterschiede. Doch daraus folgt nicht, dass sich Freiheit ausschließlich an der Abwesenheit offener Repression messen ließe. Sie besitzt auch eine wirtschaftliche und soziale Dimension.

Die Unterscheidung als Sündenfall

Ein Mensch, der formal alle Rechte genießt, dessen Handlungsspielräume jedoch durch immer dichtere Vorschriften und steigende Belastungen schrumpfen, lebt nicht notwendig in Unfreiheit, wohl aber in einer schmaler werdenden Freiheit. Dass ausgerechnet jene Politikerin, deren Regierungsstil große Entscheidungen gern als sachlich zwingend erscheinen ließ, nun vor den Gefahren für das Freiheitsversprechen warnt, hätte wenigstens einen Anflug selbstkritischer Erinnerung verdient. Der eigentliche gedankliche Kern von Merkels Rede liegt jedoch in ihrer Kritik am Unterscheiden. Bestimmte politische Kräfte, so ihre Warnung, versuchten Menschen gegeneinanderzustellen und dadurch Neid hervorzurufen. Natürlich kann das geschehen. Politische Bewegungen haben zu allen Zeiten soziale Gegensätze für sich genutzt und aus Verschiedenheit Feindschaft entstehen lassen. Doch wer daraus eine allgemeine Skepsis gegenüber dem Unterscheiden ableitet, verwechselt den Missbrauch einer Fähigkeit mit der Fähigkeit selbst. Es wäre ungefähr so, als wollte man das Urteilen verdächtigen, weil Urteile ungerecht sein können, oder das Erinnern, weil Erinnerungen auch Ressentiments nähren. Unterscheidung ist keine politische Untugend, sondern die Voraussetzung jeder Wahrnehmung. Wir erkennen etwas, indem wir es von anderem unterscheiden (latein.: diskriminieren!), und gewinnen Orientierung, indem wir Unterschiede gewichten. Ohne Unterscheidung gäbe es weder Erkenntnis noch Gerechtigkeit, weder Rechtsprechung noch verantwortliche Politik.

Der Staat unterscheidet zwischen Bürgern und Nichtbürgern, zwischen Berechtigten und Nichtberechtigten, zwischen Bedürftigkeit und Leistungsfähigkeit. Er muss dies tun, weil jede rechtliche Ordnung von Voraussetzungen lebt, die nicht für alle Menschen gleichermaßen erfüllt sind. Gerade die Gleichheit vor dem Gesetz verlangt, gleiche Sachverhalte gleich und unterschiedliche Sachverhalte nach Maßgabe ihrer Unterschiede zu behandeln. Seit wann also hat sich die CDU einer politischen Philosophie verschrieben, die das Unterscheiden selbst für verdächtig hält? Die konservative Tradition wusste einmal, dass Gleichheit und Verschiedenheit keine Gegensätze sein müssen. Sie begriff Gesellschaft als geschichtlich gewachsenes Gefüge unterschiedlicher Bindungen und Verantwortlichkeiten. Familie und Staat waren nicht dasselbe, Nähe und Ferne begründeten nicht dieselben Pflichten, und die Anerkennung universeller Menschenwürde hob die besonderen Verpflichtungen gegenüber den Angehörigen des eigenen Gemeinwesens nicht auf. Gerade darin lag der Sinn einer Ordnung, die dem Einzelnen ebenso wenig alles zumuten wollte wie dem Staat.

Frage nach Prioritäten

Auch der Vorwurf des Neides hält einer näheren Betrachtung kaum stand. Wer auf unterschiedliche Belastungen oder Leistungen hinweist, missgönnt damit noch niemandem etwas. Ein Steuerzahler, der nach der Verwendung öffentlicher Mittel fragt, muss nicht neidisch auf deren Empfänger sein. Ein Bürger, der wissen möchte, warum für bestimmte Vorhaben Geld vorhanden ist, während Schulen, Straßen oder kommunale Einrichtungen unter Sparzwang stehen, äußert nicht notwendig Ressentiment. Er stellt eine Frage nach Prioritäten, und diese gehört zum Kern demokratischer Politik. Neid entsteht, wenn der Vorteil eines anderen als persönliche Kränkung empfunden wird. Gerechtigkeit verlangt dagegen, unterschiedliche Ansprüche nach nachvollziehbaren Maßstäben zu beurteilen.

Vielleicht ist es gerade diese Verwechslung, die den politischen Diskurs so unergiebig macht. Wo Interessengegensätze auftreten, werden sie in Fragen der Haltung übersetzt. Wer nach Kosten fragt, muss sich erklären, ob ihm das Ziel wichtig genug ist. Wer die Grenzen staatlicher Leistungsfähigkeit anspricht, soll zunächst seine Mitmenschlichkeit unter Beweis stellen. Wer auf unterschiedliche Formen der Zugehörigkeit hinweist, gerät in den Verdacht, die Gleichwertigkeit der Menschen zu bestreiten. So wird aus dem politischen Streit über das Richtige eine moralische Prüfung der Streitenden. Dass dadurch weniger Neid entsteht, ist keineswegs ausgemacht; dass dadurch weniger vernünftig gestritten wird, liegt auf der Hand.

Das Volk und seine Bedeutungen

Besonders deutlich zeigt sich die Schwierigkeit dieser Denkweise an Merkels Ausführungen über das Volk. Zu ihm gehörten alle deutschen Staatsbürger, unabhängig davon, ob sie aus der DDR stammten oder erst vor wenigen Jahren aus Syrien eingebürgert worden seien. Als Aussage über die staatsbürgerliche Rechtsstellung ist das richtig. Wer die deutsche Staatsangehörigkeit rechtmäßig erworben hat, besitzt grundsätzlich dieselben politischen Rechte wie jemand, der sie seit seiner Geburt innehat. Ein demokratischer Rechtsstaat kann nicht zwischen Bürgern erster und zweiter Klasse unterscheiden, ohne seine Grundlagen zu beschädigen.

Doch das Wort Volk erschöpft sich nicht in dieser juristischen Bedeutung. Es bezeichnet sowohl das Staatsvolk als Träger demokratischer Souveränität als auch eine historisch gewachsene Sprach- und Kulturgemeinschaft, deren Zusammengehörigkeit älter sein kann als der Staat, in dem sie lebt. Diese Bedeutungen sind nicht identisch, auch wenn sie sich überschneiden. Die Staatsangehörigkeit begründet eine rechtliche Mitgliedschaft; sie vermag aber nicht im Augenblick ihres Erwerbs eine gemeinsame Geschichte, dieselben Erinnerungen oder dieselbe kulturelle Vertrautheit hervorzubringen. Das ist keine Herabsetzung des Eingebürgerten, sondern eine Feststellung über die Grenzen administrativer Entscheidungen. Ein Pass kann Rechte verleihen und Pflichten begründen. Er kann nicht rückwirkend eine Biographie verändern.

Verwechslung historisch grundverschiedener Wege

Gerade deshalb wirkt Merkels Vergleich zwischen Ostdeutschen und eingebürgerten Syrern so eigentümlich. Die Bürger der DDR wurden nicht erst durch die Wiedervereinigung zu Angehörigen des deutschen Volkes. Die deutsche Einheit beruhte vielmehr auf der Vorstellung, dass die staatliche Teilung eine fortbestehende nationale Zusammengehörigkeit nicht aufgehoben hatte. Die Ostdeutschen waren Deutsche, auch wenn sie vier Jahrzehnte lang in einem anderen Staat lebten. Ihre Zugehörigkeit zum deutschen Volk war nicht das Ergebnis eines Einbürgerungsverfahrens, sondern eine Voraussetzung jener Einheit, die 1990 vollzogen wurde. Wer diesen Vorgang mit dem Erwerb der Staatsangehörigkeit durch einen Menschen aus einem anderen Kultur- und Geschichtsraum gleichsetzt, verwechselt zwei rechtlich vergleichbare Ergebnisse mit historisch grundverschiedenen Wegen.

Dabei bedeutet die Anerkennung dieser Verschiedenheit keineswegs, einem eingebürgerten Deutschen seine Zugehörigkeit abzusprechen. Gerade weil die Staatsangehörigkeit eine vollgültige politische Mitgliedschaft begründet, verdient die Frage nach ihren Voraussetzungen besondere Aufmerksamkeit. Eine Nation, die neue Mitglieder aufnimmt, kann von ihnen erwarten, dass sie ihre Sprache erlernen, ihre Rechtsordnung anerkennen und bereit sind, sich auf ihre gesellschaftlichen Traditionen einzulassen. Integration ist weder die vollständige Auslöschung der Herkunft noch die bloße Aushändigung eines Dokuments. Sie ist ein gesellschaftlicher Vorgang, der Zeit, Bereitschaft und wechselseitige Erwartungen voraussetzt.

Politische Unvollständigkeit

Die eigentliche Leerstelle in Merkels Volksbegriff liegt deshalb nicht in seiner rechtlichen Aussage, sondern in seiner politischen Unvollständigkeit. Er erklärt, wer dazugehört, sagt aber wenig darüber, wodurch die Zugehörigen miteinander verbunden bleiben. Eine Demokratie lebt nicht allein von der Bestimmung ihres Wahlvolks. Sie benötigt gemeinsame Verständigung, gegenseitige Loyalität und die Bereitschaft, Lasten füreinander zu tragen. Der Verfassungspatriotismus kann dafür eine Grundlage bilden, doch er ersetzt nicht sämtliche Bindungen, aus denen Solidarität erwächst. Menschen tragen die Kosten gemeinsamer Entscheidungen nicht nur deshalb, weil ihre Ausweisdokumente dieselbe Farbe haben. Sie müssen sich auch als Angehörige eines gemeinsamen politischen Schicksals begreifen.

Wer diese Frage stellt, fordert keine Abstufung der Bürgerrechte nach Abstammung. Er widerspricht lediglich der Vorstellung, dass sich die Nation vollständig in einem Verwaltungsakt auflösen lasse. Ein republikanisch verstandener Nationalstaat kann rechtliche Gleichheit mit kultureller Kontinuität verbinden, Einbürgerung ermöglichen und zugleich Erwartungen an Integration formulieren. Er muss weder ethnisch geschlossen noch geschichtlich gedächtnislos sein. Problematisch wird Merkels Formel erst dort, wo ihre rechtliche Wahrheit dazu dienen soll, Fragen nach Herkunft, Erinnerung und kultureller Zusammengehörigkeit aus dem öffentlichen Gespräch zu verdrängen.

Das ostdeutsche Gedächtnis

Dass Merkel diese Gedanken in Leipzig vorträgt, verleiht ihnen zusätzliche historische Schärfe. Die Ostdeutschen haben erfahren, wie eine politische Ordnung ihre Wirklichkeit durch Begriffe zu beherrschen versuchte. Die DDR sprach unablässig von Volk, Demokratie, Frieden und Freiheit, während sie den Bürgern die Möglichkeit nahm, über die politischen Verhältnisse ihres Landes selbst zu entscheiden. Zwischen offizieller Sprache und gelebter Erfahrung entstand jener Abstand, der schließlich zur Voraussetzung des Widerstands wurde. Die Menschen lernten, den Worten der Herrschenden nicht allein deshalb zu vertrauen, weil diese Worte moralisch unangreifbar klangen.

Daraus folgt keine Gleichsetzung der Bundesrepublik mit der DDR. Wohl aber erklärt diese Erfahrung eine besondere Empfindlichkeit gegenüber politischen Sprachregelungen, die gesellschaftliche Wirklichkeit durch moralische Erwartungen ersetzen möchten. Wer erlebt hat, dass eine Regierung die Welt anders beschrieb, als ihre Bürger sie wahrnahmen, wird skeptisch, wenn ihm erneut erklärt wird, welche Unterschiede er erkennen dürfe und welche nicht. Die ostdeutsche Erfahrung besitzt darin ein eigenes historisches Gewicht, das sich nicht auf eine regionale Besonderheit reduzieren lässt. Gerade eine konservative Politik müsste dafür empfänglich sein, weil sie weiß, dass geschichtliche Bindungen nicht erst durch staatliche Anerkennung entstehen. Das deutsche Volk bestand nicht deshalb fort, weil zwei Regierungen es beschlossen hatten, sondern obwohl eine von ihnen seine politische Einheit bestritt. Die Erinnerung daran sollte vor der Vorstellung schützen, nationale Zugehörigkeit lasse sich restlos durch gegenwärtige Rechtsbegriffe erklären. Dass ausgerechnet eine ostdeutsche Bundeskanzlerin diesen Unterschied verwischt, ist eine jener Ironien, die mehr über den Wandel des politischen Denkens verraten als manche programmatische Erklärung.

Die Nächsten und die Anderen

Merkels nächste Forderung, sich in den anderen hineinzuversetzen, klingt zunächst wie eine Selbstverständlichkeit. Natürlich verlangt ein zivilisierter Umgang miteinander die Fähigkeit, fremde Perspektiven zu verstehen und anzuerkennen, dass auch andere Menschen vernünftige Gründe für ihre Überzeugungen besitzen können. Doch Empathie wird fragwürdig, wenn sie nicht mehr als allgemeine menschliche Fähigkeit verstanden, sondern zu einer selektiven politischen Erwartung wird: wenn sie vor allem gegenüber jenen verlangt wird, deren Interessen besondere moralische Aufmerksamkeit genießen, während die Sorgen der eigenen Bürger als Ressentiment oder mangelnde Weltoffenheit erscheinen. Wer sich in den anderen hineinversetzen möchte, sollte deshalb zunächst den eigenen Bürger nicht übersehen. Den Handwerker, dessen Betrieb unter steigenden Energiekosten leidet. Den Arbeitnehmer, der den industriellen Strukturwandel nicht als abstrakte Transformationsaufgabe erlebt, sondern als Sorge um seinen Arbeitsplatz. Die Familie, die zwischen Miete, Mobilität und Kinderbetreuung rechnen muss. Ihre Interessen sind nicht deshalb weniger legitim, weil sie sich schwerer in die Sprache universeller Menschlichkeit übersetzen lassen.

Der demokratische Staat besitzt gegenüber seinen Bürgern eine besondere Verantwortung, die nicht aus deren moralischer Überlegenheit erwächst, sondern aus seiner politischen Verfasstheit. Eine Bundesregierung wird nicht von der Menschheit gewählt, sondern von einem bestimmten Staatsvolk demokratisch legitimiert. Sie kann internationale Verpflichtungen eingehen, humanitäre Hilfe leisten und über ihre Grenzen hinaus Verantwortung übernehmen. Aber sie muss denjenigen, die ihre Entscheidungen tragen und finanzieren, erklären können, weshalb sie welche Prioritäten setzt und welche Belastungen sie ihnen zumutet. Diese Verantwortung ist keine Engherzigkeit, sondern konkrete politische Zuständigkeit. Nächstenliebe ist deshalb kein Gegenbegriff zur Humanität, sondern deren praktische Bewährungsform. Sie beginnt dort, wo Verantwortung nicht nur behauptet, sondern tatsächlich übernommen werden muss.

Die Freiheit des eigenen Urteils

Die Gleichheit der Würde beseitigt nicht die Verschiedenheit der Lebensgeschichten. Die Gleichheit der Staatsbürger macht die Frage nach kultureller Identität nicht überflüssig. Und die Freiheit wird nicht dadurch geschützt, dass man bestimmte Unterscheidungen aus dem öffentlichen Sprachgebrauch verdrängt. Im Gegenteil: Eine politische Kultur, die Unterschiede nur noch unter dem Vorbehalt ihrer moralischen Unbedenklichkeit zulässt, verliert die Fähigkeit, über ihre wirklichen Konflikte zu sprechen. Sie ersetzt das Urteil durch die Gesinnung, die Begründung durch das Bekenntnis und die Auseinandersetzung durch die Prüfung, ob der andere überhaupt berechtigt sei, seine Frage zu stellen. Darin liegt womöglich die tiefere Krise des gegenwärtigen politischen Selbstverständnisses. Nicht mehr die sachliche Berechtigung einer Unterscheidung steht im Mittelpunkt, sondern die vermutete Absicht dessen, der sie vornimmt.

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Wer nach den Grenzen staatlicher Leistungsfähigkeit fragt, gerät in den Verdacht mangelnder Solidarität. Wer über nationale Zugehörigkeit spricht, muss sich gegen den Vorwurf der Ausgrenzung verteidigen. Wer die Kosten politischer Transformationen berechnet, soll zunächst versichern, dass er ihre Ziele nicht infrage stellt. So verschiebt sich die Debatte von der Frage, was richtig ist, zu der Frage, wer es überhaupt sagen darf. Der politische Streit wird nicht entschieden, sondern moralisch verwaltet. Ein konservativer Freiheitsbegriff widerspricht dieser Entwicklung, weil er um die Spannung zwischen Freiheit und Ordnung weiß. Er begreift, dass Freiheit ohne rechtliche Bindungen nicht bestehen kann, dass aber jede Ordnung ihre Rechtfertigung verliert, wenn sie den Menschen die Fähigkeit zum eigenen Urteil abnimmt. Eine freie Gesellschaft braucht keine verordnete Einigkeit über ihre eigene Beschreibung. Sie braucht Menschen, die unterscheiden können, ohne zu verachten, die widersprechen dürfen, ohne sich für ihren Widerspruch entschuldigen zu müssen, und die ihre Regierung an ihren Entscheidungen messen, nicht an ihren Bekenntnissen. Denn Freiheit beginnt nicht damit, dass alle dasselbe sehen. Sie beginnt dort, wo niemand gezwungen wird, die Unterschiede zu leugnen.