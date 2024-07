Merkels Trickkiste: Demos gegen Demokratie

Bittere Wahrheit. Die Wahrheit über eine echte Zeitenwende. Die Rede ist von einer brachialen Zäsur für die Deutschen, welche sich weder ankündigte, scheinbar ohne Programmatik auskam und sich einfach ablegte um folgenreich zu wirken – im gemachten Bett einer schläfrig gewordenen Demokratie. Dieses Datum war der 22. November 2005. Es kann aber nur eventuell zu einem echten Gedenk-Schicksalsdatum für die Mehrheit der Nachkommen dieser Epoche werden, dann nämlich, wenn der Furor der Zerstörung aufgehalten wird und die Deutschen ihren nunmehr dritten historischen Sonderweg doch noch rechtzeitig beenden. Doch eine Um- oder Rückkehr ins bessere, freiheitliche und wesentlich demokratischere einstige Nachkriegsdeutschland, als wir noch ein starkes Wirtschafts- und Wohlstandsland waren, wird von Tag zu Tag unwahrscheinlicher.

Am oben genannten Herbsttag war es hierzulande trügerisch warm und spätsommerlich, im Süden gab es noch Besucher in Eiscafés, in Bayern nutzten die Menschen die letzten warmen Tage, um nochmal in die Biergärten zu gehen. Trügerisch. Denn an diesem Tag kam die achte je ins das Kanzleramt gewählte Person an die Macht. Ein Unheil nahm seinen Lauf. Mit Angela Merkel war es die erste Frau auf dem „Thron“ und die erstmalig auch einzige Person, welche in der 40jährigen kommunistischen DDR-Diktatur sozialisiert worden war. „Drüben“ war sie als Kind einer erzkommunistischen Familie privilegiertes Systemkind gewesen; sie soll bei der kollektiv-linksfaschistoiden Freien Deutschen Jugend (FDJ) bedeutungsschwer für Agitation und Propaganda (AgitProp) zuständig gewesen sein – sie war demnach eine Art Lautsprecher für dumpfe sozialistische Volkserziehung (!) und gleichzeitig auch wichtiger Pfeiler der Öffentlichkeitsarbeit eines inhumanen Regimes, welches jegliche Opposition wahlweise verbot (!), aus der scheindemokratischen Allparteien-Front rabiat verdrängte (!!), jegliche Gewaltenteilung zugunsten der Machtelite der SED-Führungspartei aufgelöst hatte.

Demokratie à la DDR

Kurzum: Jeder und alles, der oder was nicht eindeutig „links“ war, war eine Renegat, ein Feind, ein „Rechter“. Merke(l)n Sie was…?! Demokratie bedeutete einst – bevor der Spirit aus DDR und SED und Lenin ins Kanzleramt einzog – das differenzierte Angebot aus Links-Mitte-Rechts; nunmehr galt im politisch-medialen Komplex das verhunzte Moralgebot aus Links-Links-Links in etlichen Facetten – denn die Merkel-Demokratie endet nunmehr mit einer Allparteien-Front, sehr gut vergleichbar mit den Praktiken in der einstigen Volkskammer der DDR, links der Mitte. Echte “Demokratie” wie in der “Deutschen Demokratischen Republik” eben. Alles Nichtslinke ist „Rechts“, unterscheidungslos zu „rechtsextrem“, “faschistisch” oder gar „nationalsozialistisch“. Im Umkehrschluss ist nun inzwischen so mancher schon „Nazi“ – oder irgendetwas ähnliches mit beispielsweise „-phob“ am Ende – wenn er selbst als Sozialdemokrat gegen den Wahnsinn einer unkontrollierten Einwanderung ist, so wie etwa der frühe Merkel-Gegner Thilo Sarrazin.

Der 70. Geburtstag der Demokratie-Simulantin FDJ-Merkel am 17. Juli 2024 wurde hierzulande tatsächlich nochals großes Datum gefeiert – trotz und nach allem, was sie diesem Land angetan hat. Am 22. November 2005 hätte es hageln, stürmen, blitzen und donnern müssen, denn rückschauend an diesem unheiligen Tag wurde das Schicksal der Deutschen nach zwei scheußlichen Diktaturen erneut herausgefordert und in ein fortwährendes Drama, in einen maladen Zustand teils irreversibler Schädigung überführt. Die Titelmelodie und das Plakatmotiv aus dem Film „Der Exorzist“ wären mehr als passend bei Merkels Amtseinführung gewesen. Das Böse nahm Platz, um satanisch zu regieren. Es geschahen scheinbar simple Dinge – mit jeweils gigantischen Merkel-Folgen.

Fetisch der Durchregierenden

Keine Sorge; dies hier soll und will kein Nachruf auf Angela Merkel sein. Es geht hier nur nochmals um einen wichtigen Ausschnitt jener heiklen Phase, in welcher unser Land auf die schiefe Bahn geriet – und dort verblieb und weiterhin bergab rast. Wir sind in einer Art Merkel-Endzeit und Verbote und Repressionen nehmen zu, das Totalitäre erhebt sich aus den Scherben der Merkel-Demokratie, und hierzu sollte man sich klar positionieren, auch um auf weiteres im tiefen Grusel-Tal gefasst zu sein. Worum geht es? Na, darum: „Scheitert der Euro, dann scheitert Europa.“ Die geplanten Maßnahmen bezeichnete sie als „alternativlos“. Um die Stabilität des Euro zu gewährleisten, solle “ein Schutzschirm für notleidende Euro-Länder im Umfang von bis zu 750 Milliarden Euro gespannt werden.“ Somit wurde durch den von Merkel abgenickten Milliardenschub für kranke EU-Länder, der über Jahrzehnte stets abgestrittene Pfad des Eintritts in eine „Transferunion“ doch noch bittere Wahrheit. Maggie Thatcher, einstige Regierungschefin der Briten vor dem Ausstieg aus der EU, hatte sich über das politische Benutzen und Ausbeuten der Deutschen stets lustig gemacht und sinngemäß gesagt, dass die EU “…nur solange funktioniert, wie das Geld der Deutschen dafür ausreicht“. Sie sollte mit ihrer Häme recht behalten.

Denn Merkels Umbau des Landes bekam hier den ersten kräftigen Schub – Merkel verriet die nationalen Interessen des Landes, brach ihren Amtseid und machte aus deutschen Steuerzahlern Schuldentilger für weniger ökomisch gut funktionierende EU-Länder, wie damals etwa Griechenland. Der Transfer deutschen Geldes in alle Welt und für alle Beliebigkeiten und „Förderungen“ ist inzwischen eine Art Fetisch der im Sinne Merkels Durchregierenden geworden. Hauptsache, es kommt so gut wie nichts mehr bei den Deutschen an. Die müssen weiterhin die niedrigsten Renten, die höchsten Strompreise und Abgaben, Rekordsteuern und Millionenalimentierungen für Zugereiste als aller Welt erdulden und blechen. „Alternativlos“ – damit war Merkel Mitbegründerin der „Alternative für Deutschland“, die ja eben in Reaktion auf dieses Diktatur-Diktum (denn ohne Alternativen regieren nur Despoten und Diktatoren!) erst zu ihrem Namen fand und in Wallung kam – übrigens durch entsetzte Kritiker des deutschen Euro-Selbstzerstörungskurses und geschasste respektive kaltgestellte Wirtschaftsprofessoren, welche die Folgen der Merkelschen EU-Transferpolitik früh erkannt und die Folgen geahnt hatten.

Die “Rechten” als parlamentarische Mülltonne

Diese Gründer der AfD hatten mit Hitler in etwa so viel zu tun wie Stalin mit Woodstock – also nichts. Sie waren auch nicht “rechts“, allenfalls mahnend-rationale Patrioten. Doch nun war es geschaffen: Merkel und ihre Helfer framten sie bald zur politisch-parlamentarischen Mülltonne, zum dreckigen Rest, zum angeblich „Undemokratischen“, zu politischer Pest & Cholera; eine Zuschreibung, die dann nach der knapp zwei Jahre später vom Kanzleramt aus losgetreten, bis heute anhaltenden Flüchtlingsflutung inflationär ausgeweitet wurde und das medial gezeichnete Zerrbild der AfD bis heute prägt. Das stetig hysterischer anschwellende „Wir sind die wahren und einzigen Demokraten – nie wieder Rechts!“ setzte damals ein und ist heute zum schriller, dissonanten Lärm-Chor, zum totalitären oppositionsgefährdenden Hintergrundrauschen geworden. Das Juste Milieu der “anständigen Demokraten” in der zur selbsternannten Mitte erklärten Linksaußenblase zeigt stets auf diese in wohlkalkulierter Überheblichkeit geschaffene „Mülltonne“ und wirft dort alles hinein, was nun, in der finalen Phase, Stück für Stück politisch entsorgt werden soll.

Zum Charakter der Merkel an der Macht kann man ein Stück nehmen, was zeigt, dass diese Frau vermutlich überhaupt keine Empathie für ihr Land und seine Leute hatte oder kannte, schon gar nicht für jene Männer und teils auch Frauen, die in der von ihr zum Schrottplatz abgewrackten Bundeswehr, welcher sie auch noch den Status eines Freiwilligenhaufens aufdrückte. Man hört in Sprechblasen bei dieser Merkel ein permanentes „Ist mir doch egal“, wenn der von ihr angerichtete Schaden mal wieder besonders groß war, oder wie Alexander Kissler in der „Neuen Zürcher Zeitung“ schrieb: „20 Jahre dauerte der Einsatz der deutschen Bundeswehr in Afghanistan. 16 Jahre davon regierte Angela Merkel. Das letzte Mal besuchte sie die Truppen 2013. Viele Worte war ihr der Einsatz nie wert. Auch nach dem chaotischen Abzug der Truppen vor wenigen Wochen wirkte die Kanzlerin seltsam teilnahmslos.”

Sogarder Kampf gegen Frühsexualisierung ist jetzt Nazi

In diesen Tagen wird nun hier und dort über die Bilanzen von Demonstrationen geschrieben. „Von 1968 bis heute“ hieß es irgendwo. Und wenn man in die Details einsteigt, stösst man unweigerlich auf ein weiteres Merkel-Phänomen: „Gegendemonstrationen“. Und genau an diesem Ende sind wir endgültig in der DDR. Mit ihren staatlich organisierten Aufmärschen und Paraden, mit ihren demonstrativen Schauen mit Massen, welche den Machtanspruch dieser linken „Demokratie“ deutlich markierten. Es ist der Faschismus, der so marschiert. „Die Strasse frei, SA marschiert“, hieß es bei den Nazis. Gegendemonstranten sind inzwischen überdeutlich erkennbar im Prinzip „Demonstrationen gegen Demokratie und das Demonstrationsrecht“. Denn hier wird von Links aufmarschiert um „rechte“ Demos zu verhindern, zu bedrohen, mit Gewalt zu sprengen, wenn die Polizei das zulässt.

Dieses findet interessanterweise auch dann statt, wenn besorgte Eltern gegen die von Linken und Grünen favorisierte „Frühsexualisierung“ der Kinder in Kitas und Schulen berechtigt auf die Straße gehen – und dann im Grün regierten Ländle, in Stuttgart, von linken „Humanisten“, maximalverhetzten “Mutbürgern” und „wahren Demokraten“ mit Steinen und Flaschen beworfen werden. Steine auf Frauen und Kinder. Auf Menschen, die sich hierbei auch „nur“ gegen pädophile Netzwerke und Kindesmissbrauch wehren und darauf warnend aufmerksam machen wollten. Steine und Flaschen auf Bürger, auf Familien – geworfen von Menschen, die sich für die einzigen und wahren Demokraten halten. Das war die DDR. Das ist die DDR. Das ist der Linksfaschismus an der Macht. Die beiden Massenmörder Mao und Stalin winken fröhlich. Den beiden gefällt das. Angela Merkel, Deutschlandzerstörerin, Amtszeit 2005 bis 2021.