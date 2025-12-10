Merz-Arena und „Die 100“: Im Zenit der irren ARD-Propaganda

Der vergangene Montag dürfte als einer der unterirdischsten öffentlich-rechtlichen Fernsehabende in der Geschichte dieses Landes in die Annalen eingehen. Bornierter und psychopathischer trieben es die ARD-Fernsehmacher selten als mit der doppelten Zumutung: Zuerst ein Lügenkanzler, der die verwaschensten und nichtigsten Phrasen grinsend in einer eigens für ihn einberufenen “Arena” auf die Fragen von pflegeleichten, alibi-kritischen Studiogästen absondern durfte, “moderiert” von einer wie auf Dope wirkenden, hyperhektischen Jessy Wellmer und dem linken Gesinnungsanchorman Louis Klamroth – und dann im Anschluss eine neue Folge der berüchtigten TV-Freilaufklapse “Die 100 – Was Deutschland bewegt”. Feierte sich die ARD während der Merz-“Arena” noch für 13,3 Prozent Marktanteil (früher wäre dies ein Absetzungsgrund für jeden Intendanten gewesen), rauschten die Einschaltquoten bei den “100” dann auf 10,7 Prozent und lagen sogar unter jenen von “Bauer sucht Frau”. Doch angesichts dessen, was hier geboten wurde, war selbst die Publikumsresonanz noch zu hoch.

Man reibt sich wirklich verwundert die Augen und kann es nicht fassen, was in dieser psychedelischen, völlig entrückten Medienblase möglich ist und offenbar mit dem Segen der Sendeleitung aufs Volks losgelassen wird. Je heftiger die Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk wird, desto mehr drehen die dortigen Akteure offenkundig ab. Die Programmzumutung von vorgestern Abend bewies erneut, dass man sogar dem DDR-Fernsehen weiland Unrecht täte, würde man ARD und ZDF mit ihm vergleichen. So geisteskrank und irre wie das, was heute geboten wird, waren die Elaborate der SED-Medienverantwortlichen zu keinem Zeitpunkt.

Volkserziehung auf Klippschul-Niveau

Statt endlich zur Besinnung zu kommen und eine völlige inhaltliche Neuausrichtung zu eruieren, um dem rasend schnell voranschreitenden Vertrauensverlust entgegenzuwirken, setzt die ARD weiter auf Indoktrination und Volkserziehung auf Klippschul-Niveau. Von Merz war ja nichts anderes zu erwarten als die üblichen Halb- und Unwahrheiten, doch die neueste Ausgabe von „Die 100 – Was Deutschland bewegt“ erreichte selbst für die eigenen Maßstäbe ein neues Minusniveau an Volksverdummung und nackter Idiotie. Was Moderatorin Anna Planken und ihre Mitstreiter hier in nur einer Stunde veranstalteten, war derart bizarr, dass es nur schwer in Worte zu fassen ist. Die Sendung ging der Frage nach „Werden wir gut regiert?“ Für die ARD-Propagandisten war die Antwort offenbar ein klares Ja. Unterstützt von einem Maskottchen namens „Schlandi“ (!) hampelte Planken vor einem Publikum aus 100 Menschen herum und feierte die schwarz-rote Regierung in einem fort. 76 der Anwesenden meinten zu Beginn, sie würden nicht gut regiert; von da ab mühte Planken sich verzweifelt um den Gegenbeweis – mit wirklich allen Mitteln.

Ins Studio wurden Feldbetten gekarrt, die sinnbildlich für Asylbewerber und untergebrachte Flüchtlinge stehen sollten. In einem der Hochbette sitzend behauptete Planken, die Bundesregierung habe in puncto Migration „geliefert“: Die Flüchtlingszahlen seien stark zurückgegangen, weshalb man diese Betten, die in Flüchtlingsheimen stünden, eigentlich gar nicht mehr brauche. Denn weniger Menschen, die kommen, bedeuteten „weniger Stress an Schulen, weniger Stress auf dem Wohnungsmarkt“. Das würde vielleicht stimmen, wenn es sich bei der Migrationswende nicht um eine weitere atemberaubende Augenwischerei und Lüge handeln würde. Mehr als fünfmal so viele Flüchtlinge kommen weiter jeden Monat ins Land, wie zurückgewiesen werden; im Ergebnis sind es immer noch Hunderttausende Migranten, die jährlich ins Land strömen – inklusive Familiennachzug mehr als zwei komplette Großstädte jährlich, über 100.000 neue Asylbewerber alleine bis Oktober, und abgeschoben wurde nur ein Bruchteil der Abschiebepflichtigen. Dafür lässt die Regierung entgegen Merz‘ explizitem Wahlversprechen weiter Afghanen einfliegen und sucht gleichzeitig nach vorgeschobenen Gründen, eine Million Syrer trotz Wegfall des subsidiären Schutzgrundes nicht zurückschicken zu müssen, weil Außenminister Wadephul bei der Rundfahrt durch ausgewählte Ruinenstädte so beeindruckt von Kriegszerstörungen war, die sich aus seiner Sicht vermutlich von selbst wieder aufbauen.

Anna Planken als mediales Merz-Groupie

Zudem sind Millionen Migranten und Merkelgäste bereits hier, immer mehr und immer schneller profitieren sie von bedingungslosen Einbürgerungen, die Ausländerkriminalität explodiert, Islamismus und Judenhass grassieren, die Kommunen sind mit der Unterbringung und Alimentierung der Zuwanderer seit Jahren heillos überfordert, Bildung und öffentliche Sicherheit verfallen und die Sozialsysteme stehen vor dem Kollaps. Das alles war Planken keine Bemerkung wert. Stattdessen wies sie darauf hin, dass Deutschland die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt sei, zwei Drittel der Deutschen “zufrieden” seien und schließlich gebe es ja noch „500 Milliarden Euro, das größte Investitionspaket, das Deutschland je gesehen hat! Das soll gehen in unsere Wirtschaft!“, log sie. Dass dieses Geld ausschließlich durch Schulden finanziert wird, an denen noch Generationen tragen werden, und bereits jetzt jeder zweite Euro dieses “Sondervermögens” entgegen hochheiliger Versprechen eben nicht in Wirtschaft und Infrastruktur, sondern in laufende Haushaltskosten und konsumptiven Ausgaben fließt, erwähnte sie mit keinem Wort. Stattdessen grölte sie: „Der Friedrich Merz, am Anfang, ne, in der Opposition, da hat er sich noch ein bisschen geziert und gesagt, ne, so viel Geld ausgeben, das will er nicht. Aber jetzt, als Kanzler, der Macher!“

Und, noch wahnsinniger: „Er will das Geld raushauen, will investieren und will uns damit nach vorne bringen. Und wenn man auf Wirtschaftsinstitute guckt, die sagen: Davon merken wir im Moment noch nichts, aber nächstes Jahr! Deutschland hat Grund zu feiern!“ Mit Bezug auf den argentinischen Präsidenten Javier Milei lief Planken dabei einer Kettensäge über die Bühne und warb für „Kompromiss statt Kettensäge“. Sie sei froh, dass es hierzulande keine Bürokratie-Kürzungen „mit der Kettensäge“ gebe wie in Argentinien, ließ sie wissen. Dass Milei mit seiner Radikalkur riesige Erfolge erzielt und sein Land aus der Dauerkrise geführt hat, weshalb er kürzlich einen spektakulären Wahlsieg verbuchen konnte, während Deutschland immer tiefer in die Scheiße abrutscht, sagte sie natürlich nicht. Lieber lobte sie die „Kompromisse“, die die Regierung gefunden habe … und nannte dabei ausgerechnet das Rentenpaket, eine weitere Belastung für kommende Generationen. Auch wenn es sich, dem Senderkonzept entsprechend, um die Pro-Position handelte, kann kein ernstzunehmender Journalist so verrückt sein, dieses propagandistische Schmierentheater aufzuführen.

Schwarzer nach Farbskala bewertet: „Bin das gewöhnt“

Die “Gegenposition” vertrat Co-Moderator Till Nassif. Er sollte erklären, warum es Deutschland schlecht geht. Da objektive Befunde und unliebsame Tatsachen durch die internen ÖRR-Gesinnungsfilter ausgesiebt werden, zielte seine Kritik natürlich auf Nebenschauplätze ab – vor allem auf die Stadtbild-Aussage von Bundeskanzler Friedrich Merz, für die dem Kanzler “Rassismus” unterstellt wurde. Dann wurde es bizarr: Einer Frau und einem Schwarzen hielt Nassif eine Farbskala vor die Nase, die zwischen „OK“ und „NICHT OK“ unterschied. Er bezog sich damit auf eine Folge der US-Sitcom „Family Guy“, in der bei einer Polizeikontrolle eine solche Skala verwendet wurde, wobei alle weißen Hauttöne als „Okay“ und alle schwarzen als „Nicht okay“ eingestuft sind; allerdings hielt man es bei dieser zu der hochnotpeinlichen – und übrigens real rassistischen – Aktion nicht für nötig, diese offensichtliche Inspiration dem Publikum zu erklären. Die weiße Frau sagte dann, sie denke, sie würde “den Test bestehen”, während der schwarze Mann natürlich das Gegenteil erklärte und hinzufügte, er sei das “gewöhnt” und habe sich “damit abgefunden”. Dies sei “Normalität”, würde zuletzt aber „schlimmer werden“, behauptete er. „Zweifelsohne zugespitzt“ habe sich die Lage, pflichtete ihm Nassif bei.

Schwarze, die über gefühlten “Rassismus” klagen in diesem Land, wo es immer weniger Weiße gibt und die Einheimischen inzwischen die größte Opfergruppe darstellen: Bei solchen realitätsfremden Geschichten ausm Paulanergarten wird klar, dass hier handverlesene und regelrecht “getastete” Meinungsführer eingeladen waren. “Die 100“ waren daher auch diesmal nicht ansatzweise repräsentativ, sondern ein Abbild der Deutschen, die dem scheuklappengefilterten Weltbild der ÖRR-Elfenbeinturmbewohner entsprechen. So waren In einer viertelstündigen Diskussions-Simulation natürlich alle der gleichen Meinung. Eine Frau, die in einem Flüchtlingsheim arbeitet, spulte die übliche Litanei herunter: „Es gibt nicht DIE Flüchtlinge, es gibt nicht DIE Migranten, es gibt nur Menschen.“ Eine andere tat kund, dass sie kein Problem mit Migranten, aber ein Problem mit dem Wort “Migrationsproblem” habe. Ein Mann hielt es für „einfach unmenschlich“, wie die Diskussion geführt werde, und wieder ein weiterer klagte: „Wir reden immer nur über Migration, aber nicht darüber, was wir damit erreichen können“.

Wieder mal reichlich „Zufallsgäste“ von Grünen und SPD

Das klingt verdächtig nach auswendig studierten Partei-Stanzen – und in der Tat, siehe da: Die Gäste, die interviewt wurden, gehörten natürlich auch hier wieder rein zufällig den Grünen oder der SPD an. Authentische Gegenmeinungen schafften es nur durch trickreiche Subversion in die Sendung: Ein Gast, der sich vor laufender Kamera – zum sichtlichen Entsetzen der Moderatoren – plötzlich kritisch zum Thema Sozialmissbrauch durch Migranten äußerte, berichtete, dass er nur eingeladen worden sei, weil er in der Vorbesprechung die genau gegenteilige Meinung vertreten habe. Damit ist dann auch schon alles über dieses weitere öffentlich-rechtliche Propagandaformat gesagt.

Man kann sich nur entgeistert fragen, was die Verantwortlichen geritten hat, trotz aller bisherigen Kritik an “Die 100”, ein solches Format anzubieten – zumal es sich, siehe oben, mit nur mehr erbärmlichen 2,4 Millionen Zuschauern (zur besten Sendezeit, wohlgemerkt!) als toxischer Quotenkiller erwies. Offenbar korrespondiert die Abschaltquote bei ARD und ZDF mit der zunehmenden Abneigung des Publikums gegen die Dauerberieselung und Gehirnwäsche mit immer schwachsinnigeren und plumperen Methoden. Nur da, wo dieses hirnrissige Quatschformat aus seiner Sicht humorig-grotesken Albernheiten aufbot, erwies es sich als unfreiwillig ehrlich: So wurde im Studio Friedrich Merz als Pappkamerad mit schwarz-rot-goldener Perücke ausgestellt. Diese eine Szene hätte den Zustand des Landes bereits treffend symbolisiert.