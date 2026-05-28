Merz-Dämmerung oder: Wie rasiert man einen Kanzler?

Es riecht nach Weihrauch, Haargel und verbrannter Erde im Konrad-Adenauer-Haus. Nachdem Bild und Stern in seltener Einmütigkeit das Ende des aktuellen Kanzlers Friedrich Merz eingeläutet haben, rotiert die Gerüchteküche so schnell, dass man damit ganz Nordrhein-Westfalen mit Windenergie versorgen könnte. Die Frage ist nicht mehr, ob Merz geht, sondern wann – und ob er seinen geliebten Privatflieger selbst ins Sauerland zurückfliegt. Vielleicht nimmt er auch ein Ticket der Deutsche Bahn, um selbst zu erfahren, wie sehr die Republik auf dem Abstellgleis steht.

Während Fritze noch krampfhaft versucht, den Begriff „Mittelstand“ rückwärts zu buchstabieren, scharrt der nächste Retter bereits mit den maßgeschneiderten Hufen: Hendrik Wüst, der sanfte Riese aus Nordrhein-Westfalen. Der Mann, der so perfekt Fahrradfahren kann, dass man glatt vergisst, dass er eigentlich Politiker ist.

Ist die Schicksalsfrage Söder oder Wüst?

Was muss sich ändern, damit die Union aus dem Umfragetief kommt? Die Antwort der Partei-Strategen ist denkbar einfach: Die “Generation Pinocchio” hat ausgedient, es schlägt die Stunde von „Pu der Bär“ aus dem Hundert-Morgen-Wald. Schluss mit dem wilden Geschimpfe auf alles, was jünger als 50 Jahre alt ist und kein Aktienportfolio besitzt! Jetzt sind Selfies und Video-Shorts mit geretteten Hundewelpen vor einer sauberen Windkraftanlage auf TikTok angesagt.

Umfragen zeigen: Inhalte werden ohnehin überbewertet. Was die CDU/CSU jetzt braucht, ist ein Kanzlerkandidat, der auf Social Media nicht aussieht wie ein Vampir, der versehentlich ins Tageslicht geraten ist. Wüst liefert genau das: Er ist jung, für CDU-Verhältnisse fast noch minderjährig, er lächelt mild, fast wie ein Pfarrer in der Sonntagspredigt und er kann Sätze sagen, die so maximal inhaltsleer sind, dass sich niemand davon beleidigt fühlt.

Wer Katz, wer Maus?

Die Bayerische Staatskanzlei reagierte auf die Gerüchte mit dem gewohnten Stoizismus. Markus Söder ließ via Instagram ausrichten, er konzentriere sich voll und ganz auf Bayern – während er im Hintergrund ein 1:1-Modell des Kanzleramts bauen lässt, um schon mal zu testen, wie er im Kanzleramt aussieht.

Nach einem Insider-Bericht aus München heißt es: Natürlich kann Söder mit Wüst; die Frage ist nur: Wer ist hier Katz und wer die Maus? Söder wird Wüst mit der gewohnten bayerischen Herzlichkeit unterstützen: Er wird ihn dreimal täglich öffentlich loben, ihm die Hand schütteln und diese anschließend mit voller Wucht in sein Kreuz schlagen, rein freundschaftlich, versteht sich. Er hofft, das irgendwo noch Platz für ein bayerisches Trachtenmesser ist. Am Ende gilt in der Union das alte Naturgesetz: Der Bayer steht bereit, wenn das Volk es will.

Das neue Beziehungsgeflecht

Was wird sich unter Wüst ändern? Merz und Klingbeil betrachteten sich tagtäglich als Rivalen, die darum kämpften, möglichst viel Geld zum Fenster hinauszuwerfen, ohne dass sich etwas änderte oder irgendjemand etwas merkte. Dennoch beteuerten beide, dass nur sie Deutschland retten können. Der wahre Schuldige war und ist die Alternative für Deutschland, weil sie ganz schlimme Dinge mit Deutschland vorhat. Sie will doch ernsthaft etwas ändern. Es ist kaum zu glauben, denn sie behauptet sogar, dass es nicht an fehlendem Geld aus Steuereinnahmen mangelt, sondern an der Art und Weise, dieses auszugeben.

Wüst sieht in der SPD eher einen sanierungsbedürftigen Juniorpartner mit Restrisiko. Die SPD wiederum atmet auf: Endlich ein CDU-Chef, der beim Wort „Mindestlohn“ nicht sofort Schnappatmung bekommt. Man stellt sich auf eine Epoche des kollektiven Verwaltens ein.

Sichtschutz statt Brandmauer

Das Motto der neuen Koalition: „Jetzt wird der Bürger beruhigt, bloß keine hektischen Bewegungen, sonst wacht der Wähler auf.“ Wird die Brandmauer zur AfD jetzt bunter? Unter Merz war die Brandmauer zur AfD ein festes Konstrukt, aber nur weil die Partei es so beschlossen hat. Vor seiner Wahl hüpfte er mal kurz darüber, holte sich eine blutige Nase, um sich anschließend wieder fest einzumauern.

Wird Wüst, der Erfinder der „Modernen Union“, wird die Brandmauer durch einen architektonisch durchlässigen Sichtschutz ersetzt. Man schaut sich freundlich grinsend ins Gesicht, so höflich und modern, dass die AfD-Abgeordneten im Bundestag gar nicht merken, dass sie ignoriert werden, weil Wüst sie einfach weglächelt.

Die hübscheste Interimslösung der Welt?

Kann Wüst die Union reformieren und gleichzeitig das Land führen? Seien wir ehrlich: Die Union ist gar nicht reformierbar. Es reicht höchstens dazu, ein paar Risse im Parteifundament mit gutem Licht und geschicktem Storytelling zu übertünchen. Die bittere Wahrheit ist jedoch diese: Wüst droht das Schicksal des „Übergangs-Schwiegersohns“. Seine Hauptaufgabe im Kanzleramt wird es sein, das Bett für Neuwahlen vorzubereiten. Er darf den Karren aus dem Dreck ziehen, die Scherben von Merz‘ Ego zusammenfegen und den Weg ebnen.

Sobald das Land sich beruhigt hat und die Umfragewerte steigen, wird aus dem fernen Süden ein sanftes Rauschen zu hören sein. Ein Rauschen, das klingt wie: „Ich habe es mir reiflich überlegt, ich tue es für Deutschland.“ Hendrik Wüst darf dann wieder aufs Fahrrad steigen. Und Markus Söder zieht endlich im Kanzleramt ein – inklusive Weißwurst-Äquator um das Berliner Regierungsviertel.