Man unternehme einen Kurztrip belieber Destination durch das deutschstadtbildliche urbane Elend aus Verödung, Verwüstung und soziokultureller Verwahrlosung, und suche am besten noch das Gespräch mit einem autochthon einheimischen Taxifahrer – und was man dabei zwangsläufig an Eindrücken und Schilderungen aufnimmt, ist letztlich die Quintessenz all dessen, was die gesamten alternativen Kanäle, die regierungskritische Rest-Presse, die Schwurbler und “gesichert Rechtsextremen“ eines fundamental schwerbeschädigten Landes seit Jahren schreiben und publizistisch verdichten – von Politik und Public-Value-Medien gleichwohl als “Hass und Hetze” verschimpft und verleugnet, doch offensichtlich eben genau die schonungslose Realität. Faktenhetze, quasi. Die Wirklichkeit ist rechts, wie wir wissen. Wer dem leidgeprüften Volk aufs Maul schaut und mit Menschen aus dieser Wirklichkeit spricht – jenen also, die an der Alltagsfront stehen und nicht in den entrückten akademischen und systemgeschmierten Eliten-Elfenbeintürmen in der Etappe mit Gefälligkeitsstudien, Einordnungen und Relativierungen die Realität klittern! –, der wird je nach Standpunkt staunen oder sich bestätigt fühlen, dass das Bewusstsein der Herrschenden längst das Sein bestimmt, nicht umgekehrt – und dass die Geisterfahrt dieses Landes Richtung Abgrund ohne Notbremse oder Notausfahrt irreversibel scheint.

Also sprach der Taxifahrer mittleren Alters mit gepflegtem Äußeren und den Händen am Steuer, wie gesagt ohne (zumindest erkennbaren) Migrationshintergrund: „Das ist doch ganz klar, was hier abläuft, gucken Sie doch nur mal auf den Scholz – wo isser denn geblieben…?!“ Während er fuhrt, fuhr er fort und beantwortete die gestellte Frage gleich selbst: “Abgehauen, abgetaucht, genießt irgendwo sein Leben, grinst wie immer und so machen die das doch alle, fahren das Land immer mehr gegen die Wand, kassieren fette Kohle und dann setzen sie sich ab und ruhen sich mit ihrer dicken Kohle aus.“ Nur wenige Tage vorher hatte gerade die absolut idiotische Diskussion auf höchster Flamme gekocht, woher denn im staatlichen Steuer-Abkassierparadies der Beamten und Berufspolitiker samt ihrer zwielichtigen Anhängsel das Geld für eine eher symbolische Senkung der merkelbepreisten Stromsteuerwucherpreise herkommen solle. Mr. Taxi Driver redete sich in Rage und erzählte von einem Kollegen, der im mittelständischen Sektor selbständig tätig ist und dem der Kragen geplatzt sei: „Die ziehen das doch eiskalt durch, machen ihr Ding, fahren uns in den Abgrund, kassieren dafür noch Millionen… der Merz plant doch garantiert jetzt schon, wo er bald in Ruhe seinen Wohlstand, weit weg von der deutschen Ruine, die er dann hinter sich lässt, genießen kann.“ Vox populi, Stammtischfrust, Stimmungsbilder und mehr nicht? Oder das wahrnehmbare Unmutsgrummeln eines restlos bedienten, zu lange passiv-indulgent ausharrenden Volkskörpers, dessen Geduld sich allmählich dem Ende neigt?

Auffälliges Muster

Wer in diesen Tagen seine Sinne plus Verstand noch einigermaßen beieinander hat, sprich: also kein insgehirngeschissener Anhänger des semikriminellen Altparteien-Kartells ist, der erkennt zunehmend deutlich und klar im Regierungshandeln seit Merkel ein auffälliges Muster: Ideologie statt Volksnähe, aristokratische Abgehobenheit der Privilegierten, demonstrative Arroganz der quasi dauerregierenden Eliten-Kräfte, welche beim Stehempfang oder abendlichen Dinner ebenso verkommen-feist über den dauerverarschten Pöbel lachen und grölen wie die strunzdumme Allzweckpsychopathin Klima-Gretel, wenn sie in einem Berliner Palästina-Café auf die ihr folgenden einstigen Klimajünger und Vollidioten angesprochen wird, die ihrem einstigen, längst zugunsten antisemitischer Hasspropaganda aufgegeben ideologischen Klimakult noch immer frönen. So ähnlich ist das mit den Altparteien: Zu viele Trottel da draußen, die Altparteien wählen, “engagieren” sich vermeintlich noch immer für Ideale und Ziele, an die ihre Unsere-Demokratie-Retter und “Vertreter der politischen Mitte“ selbst schon lange nicht mehr glauben. Vom larmoyanten “how dare you“ zum feixenden “they still do it” sind es nur ein paar Jahre Transformation.

Die landauf, landab von immer mehr Bürgern durchaus wahrgenommene, maximal selbstzerstörerische Agenda, der die Regierungsparteien samtsonders huldigen, wirft in zunehmender Eindringlichkeit eine Frage auf: Wer regiert eigentlich Friedrich Merz? Für wen spielt er den Watschen-Clown, begeht er nicht nur notorischen Amtseidbruch, sondern nach Einschätzung selbst namhafter Juristen inzwischen sogar glatten Hochverrat an Deutschland? Wem nutzt sein fieses Spiel im Kanzleramt, aus dem heraus seit den Tagen der Ostzonenhexe Merkel konsequent gegen jegliche Interessen des deutschen Volkes ein dreckiges globalistisches Interessenspiel tolldreister Akteure durchgezogen wird? Bei Merkel dämmerte erstmals ab 2011 anlässlich ihres Energiewende-Zeitenwechsels, verstärkt dann ab 2015 der Verdacht herauf, dass hier ein beispiellos erfolgreiches, gesellschaftliches, soziokulturelles, ökonomisches und politisches Erfolgsmodell namens Bundesrepublik, das sich in wenigen Jahrzehnten aus den tiefsten Abgründen der Geschichte erhoben hatte, mutwillig und vorsätzlich sabotiert und vernichtet werden soll.

Cui bono?

“Die Hitler kommen und gehen, das deutsche Volk bleibt”, soll Stalin einst gesagt haben. Merkel kam nur einmal – und vom deutschen Volk bleibt nichts mehr. Und ihr Erbe ist hartnäckig. Das aktuelle Lagebild ergibt die Konturen eines politischen Verbrechens der ganz besonderen Art: Unter Merz und seinen SPD-Strippenziehern offenbart sich eine nunmehr ganz ungeniert-dreist durchgezogene, also gar nicht mehr verleugnete und ganz bewußt riesige Schäden auf allen Ebenen einkalkulierende Zerstörungspolitik gegen das eigene Volk, dessen Wohl – bis hin zur körperlichen Unversehrtheit – gar nicht mehr garantiert werden kann und auch nicht nicht soll. Hier wird von unseriösen Teufelsgestalten an Wohl und Wehe der hiesigen Bevölkerung ebenso gründlich und vollständig vorbei regiert, wie den Verantwortlichen dessen Nöte, Sorgen und Zukunft total an allen Ärschen vorbei geht.

Stephan Paetow arbeitete früher als Journalist für „Focus“ bevor er sich – wie so viele andere – im regierungskritischen Lager verselbständigte. Auf seinem Portal wies auch er wiederholt auf die maximale Verlogenheit des miserablen Schauspielers und durchgängig blamablen Kanzlerdarstellers Merz hin, dessen dauerhafter Bruch sämtlicher Wahlversprechen nun unfassbare Folgen zeitigt. Paetow schreibt: „Was hat der Fritz nicht alles für die Grünen getan! Ihre NGOs werden weiter finanziert, ihre Bonzen kriegen schöne Posten auf der ganzen Welt. Er ruiniert die Wirtschaft fürs grüne Klima-Trallala.“ Fürwahr; die Chamäleon-Taktik des Lügenkanzlers ist ihrerseits selbst nichts anderes als eine vorsätzliche Täuschung – nämlich die Täuschung über die wahren Absichten hinter allem. Merz nutzt jegliches Gezeter über skandalöse Berliner Sonderwege und anderes Nebenher, jedes Geschrei über die Koalition, jeden Sturm im Wasserglas über Personalskandale und auch jeden Realprotest in der Gruppensphäre, um von dieser einzigen heiklen Frage abzulenken: Cui bono? Wem nützt das, was er tut? In wessen Diensten muss jemand stehen und handeln, sein eigenes Land so vorsätzlich und gründlich in allen erdenklichen Bereichen in Grund und Boden zu stampfen und irreparabel von innen zu beschädigen? So wie ihm persönlich jede Ablenkung nutzt, die zumindest für einen Augenblick seine himmelschreiende, bei diesem einstigen Hoffnungsträger (!) niemals für möglich gehaltene Wortbrüchigkeit, Doppelzüngigkeit, erratische Prinzipienlosigkeit und atemberaubende Charakterlosigkeit aus dem Fokus nimmt, so kommt ihm jeder infantile Koalitionszwist, jedes zänkische Hauen und Stechen im Parlament und jede Empörung über die Opposition mehr als gelegen, um vom eigentlichen Auftrag “Alles gegen Deutschland” abzulenken. Allzu wache Fragen, aufgeklärtes Beobachten und kritische Analysen können ihm nur schaden bei seinem schändlichen Tun. Das ist auch der Grund, warum freie Medien von Merz und seiner Lemminge-Union pausenlos als Bedrohung und Delegitimierer “UnsererDemokratie™” oder gar als “Feinde der Freiheit“ weggeframed und ausgegrenzt werden – weil sie als einzige diese Frage aller Fragen laut stellen.

Einmal BlackRock-Sprechpuppe, immer BlackRock-Sprechpuppe?

Das für einen angeblichen „Volksvertreter“ eher fragwürdige moralische Fundament dieses Herrn BlackRock-Merz wurde vom Portal “Abgeordnetenwatch“ bereits früh – und wohlrecherchiert, weil für jedermann öffentlich überprüfbar – deutlich hingewiesen: „Als die Bundestagsabgeordneten im Jahr 2005 erstmals ihre Nebeneinkünfte offenlegen mussten, zog Friedrich Merz vor das Bundesverfassungsgericht – und verlor. Wie sich später zeigte, hatten nur wenige (!) Abgeordnete so viele bezahlte Unternehmensposten wie Merz: Bei der Commerzbank, dem Versicherungskonzern Axa, der Deutschen Börse, dem Immobilienkonzern IVG und vielen weiteren Unternehmen.“ Demnach gründete Merz bereits 2005 den Förderverein der unternehmernahen “Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft” (INSM) – ein von der Metall- und Elektrolobby finanzierter Verband, der bald als eine der einflussreichsten vorpolitischen Interessengruppen Deutschlands agierte. Seine Jahre außerhalb des Bundestags zwischen 2009 und 2021 widmete Merz bekanntlich unter anderem als Deutschland-Aufsichtsratsvorsitzender und Lobbyist des weltweit agierenden Vermögensverwalters BlackRock. Dieses krakenarmige US-Finanzkartell hält bei fast jedem DAX-Konzern Anteile, bei manchen sogar als größter Einzelaktionär. Merz putzte sich in diesen für ihn goldenen Jahren ordentlich ab und kehrte als Multimillionär in die Politik zurück. Dieser klare Hinweis auf Merz‘ selbstverständlich als (Dreh-)Türöffner und in Loyalitätsfragen “flexibler“ Lobbyist in der Scharnierrolle zwischen Wirtschaftsinteressen und Politik ist so interessant wie aufschlussreich. Fall zuvor je vorhanden, muss Merz sein Rückgrat in dieser Zeit verloren haben. Wie “Abgeordnetenwatch” anmerkt, traf sich der Lobbyist Merz im klarem Auftrag des Finanzstrippenziehers BlackRock mit “…hochrangigen Regierungsmitgliedern wie den damaligen Ministern Olaf Scholz (Finanzen), Sigmar Gabriel (Außen) oder Finanz-Staatssekretär Jörg Kukies. Noch am 20. März 2020 sprach er mit Kukies über ‚aktuelle Finanzmarktfragen‘ – im Auftrag von Blackrock”.

Noch Fragen? Nachdem er ein Jahrzehnt lang die Weichen gestellt und die wichtigsten Deals eingestielt hatte, leitete er dann gegen Ende der Zehnerjahre seine Rückkehr in die Bundespolitik ein – und landete planmäßig schließlich selber dort, wo die zu verhandelnden BlackRock-Vorhaben politisch entschieden und umgesetzt werden, was mutmaßlich schon unter Merkel und Merz geschehen war, nun aber, mit dem richtigen Gewährsmann an der Spitze, besonders störungsfrei flutschte. Um Merz unerträgliche Dreistigkeit des Seins exemplarisch zu verstehen, gleich ein aktuelles Beispiel. Nein, wir wollen an dieser Stelle nicht fragen, wie viele hundert Millionen BlackRock-Assets am völlig sinnlosen Ukraine-Gemetzel mitverdienen – und zwar nicht bloß durch deren umfangreiche Beteiligungen an Rüstungsbetrieben, sondern vor allem auch am späteren Wiederaufbau, der umso lukrativer wird, umso länger dieser blutige Konflikt am Laufen gehalten und eine friedliche Einigung mit Russland hinausgezögert wird (genau das also, was Merz obsessiv und unbeirrt tut, wenn er als mutmaßliche BlackRock-Sprechpuppe sagt: „Selbstverständlich werden wir die Ukraine in ihrem Krieg gegen Russland auch weiterhin massiv mit Milliarden unterstützen!“ Schauen wir stattdessen doch lieber mal darauf, was eigentlich BlackRock selbst so verkündet und an aktuellen Hinweis gibt. Das ist zum Beispiel hier nachzulesen: “BlackRock-Experte Evy Hambro glaubt, dass die Rohstoffmärkte vor dem Beginn eines neuen Superzyklus (!) stehen. Das sagte er in einem aktuellen ‚Bloomberg‘-Interview. Demnach könnte es zu einer länger anhaltenden Verschiebung von Angebot und Nachfrage bei Edelmetallen und Co. kommen.“ Und, wie zu ergänzen wäre, dementsprechend natürlich auch zu einem gewaltigen Run auf Rohstoffe und deren potentielle Vorkommen und Lieferplätze.

Jetzt auch noch der Kanzler Nigerias?

BlackRock will also neben dem “Bomben-Geschäft” mit der Ukraine in einen „Superzyklus“ reinknallen und dann super, superdoll am Zyklus mitverdienen. Muss man sich das etwa so vorstellen – Anruf bei Rambozambo-Clown Merz im Kanzelämtchen: „Friedrich, Rohstoffe, Superzyklus, mach mal…!“? Jedenfalls übernimmt Fotz’nfritz prompt: „Friedrich Merz telefoniert mit Nigerias Staatschef“m melden plötzlich diverse hiesige Nachrichtenkanäle. Was soll denn an einem Telefonat mit einem afrikanischen Staatsmann so Besonderes sein?, fragt man sich als einfacher Zeitgenosse. Nun, die Meldung ist in dieser Form natürlich eine bewusste mediale Verniedlichung eines großen Vorhabens, welches die deutschen Steuerzahler die nächsten Millionen, wenn nicht gar Milliarden kosten wird (wobei sich Deutschlands Regierungsjournaille wieder einmal in der Machtphysiognomie übt – unschuldig gucken, harmlos berichten und Drumherumrumlabern, indem Zusammenhänge vernebelt und verschweigen werden). Vorab: Nigeria gilt als rohstoffreiches Land mit wertvollen Rohstoffen, ist bis natürlich auf seine Erdölvorkommen diesbezüglich kaum erschlossen und noch nicht hinreichend ausgebeutet und wirtschaftlich “genutzt”, außerdem ist das Land politisch instabil, von islamistischem Terror gegen die christlichen Bevölkerungsteile gezeichnet und Schauplatz einer der extremsten Bevölkerungsexplosionen des Planeten (242 Millionen Einwohner, 2050 werden bis zu 400 Millionen erwartet) – und infrastrukturell, vor allem verkehrstechnisch, ist es unzulänglich erschlossen.

Was also macht Merz nun dort, während wohlgemerkt in dem ihm eigentlich anvertrauten Land zugleich deutsche Straßen verkommen, Brücken einstürzen, Kliniken und Schulen baufällig werden? Er sorgt sich mit derselben “rührenden“ Hingabe um die Infrastruktur, wie er dies bereits als Kanzler der Ukraine (respektive der dort interessierten Fremdeinflussnehmer) tut: Bekanntlich sind sichere und gut befestigte Transportwege für die Erschließung und massiv intensivierte Ausbeutung der Rohstoffe eine Grundbedingung – und die gibt es in Nigeria kaum. Das sieht man bei den BlackRockern genauso: Ihr gewünschter “Superzyklus” droht hier, quasi auf der Anfahrt der großen Investoren (oder Invasoren?), vorzeitig ausgebremst zu werden. Da leider die für die Nachfrage auf dem Weltmarkt attraktivsten und lukrativsten Rohstoffe immer in den entlegensten Ecken liegen (so auch hier, in diesem dieses riesigen und wilden Land) und dorthin bislang oftmals nicht mal eine Schotterpiste geschweige denn eine befestige Straße führt, ist guter Rat teuer. Was tun? Wer soll diese gewaltigen Investitionen bezahlen, damit BlackRock in Afrikas Dschungel einen finanziellen “Superzyklus”-Superorgasmus bekommen kann? Wer wohl? Etwa BlackRock selbst? Das würde doch die ganze Kalkulation versauen.

Superorgasmus-“Zyklus” dank deutscher Entwicklungshilfe

Doch wofür hat man schließlich Freunde, Ex-Aufsichtsratschef und Lobbyisten-“Schläfer“ in der deutschen Politik geparkt? Hier kommt Merz ins Spiel. Alles kein Problem für den BlackRock-Versteher im Kanzleramt: Er telefoniert mit Nigerias Staatschef Bola Tinubu und verspricht „Hilfe“. Deutschland werde nun „Nigeria beim wirtschaftlichen Aufbau“ unterstützen, sagte er nach seinem Gespräch mit dem Potentaten; übrigens ist dies derselbe Tinubu, der 2023 sämtlichen Parlamentsmitglieder einen vollausgestatteten SUV der Marke Toyota-Landrover Prado (Stückpreis: 150.000 Euro) anschaffen ließ – de facto mit deutscher Entwicklungshilfe, deren aktuelles “Projektvolumen“ in dem hochkorrupten Land 710 Millionen Euro (!) beträgt; Peanuts natürlich gegen das, was in die Ukraine fließ, deshalb hat Merz wohl auch kein Problem damit, hier noch mehr locker zu machen. Delikat ist dabei allerdings, dass die Konkretisierung der beschlossenen und von Merz gegenüber Tinabu zugesagten “engen Zusammenarbeit” für dieses nächste Drittewelt-Shithole nichts anderes darstellt als ein umfassender Finanz-und Finanzierungsfahrplan, der vor allem den wirtschaftlichen Interessen von BlackRocks Superorgasmus-“Zyklus” zugute kommen dürfte: So sollen sämtliche “Ebenen” vor Ort erschlossen und passende Verkehrswege festgelegt werden; zahlen darf am Ende der deutsche Steuerzahler, damit Merz‘ alte Brötchengeber noch mehr profitieren. Unter ganz ähnlichen Verdacht geriet deutsche “Entwicklungshilfe“ auch im Senegal, wo ein Erschließungsstraßenprojekt zugunsten einer Goldmine von Endeavor Mining, wo BlackRock ebenfalls Anteile hält, mit deutschen Steuergeldern mitfinanziert wird.

In Nigeria wird von sedierten Wandschauer-Journalisten der millionenschwere Einstieg Deutschlands frech als „Technologietransfer als Motor für die nigerianische Jugend“ verkündet, wie vom Kanzleramt vordiktiert; das klingt natürlich super, auch wenn es mit dem eigentlichen Vorhaben der Rohstoff-Ausplünderung natürlich rein gar nichts zu tun hat. Dennoch verbreiten unsere Doofmedien blind die Propaganda von Merzens Pressestelle: „Ein wesentlicher Aspekt, der in Gesprächen (man beachte, dass hier plötzlich schon im Plural gesprochen wird; es hab also wohl nicht nur ein Telefonat – die Red.)

hervorgehoben wurde, ist die nachhaltige Befähigung der lokalen Bevölkerung. Es geht nicht nur um den Export deutscher Maschinen, sondern um den Transfer von Wissen. Im Bereich der ‚Skill Development‘ vereinbarten die Staatschefs Programme, die junge Nigerianer in hochspezialisierten technischen Berufen ausbilden”, ist etwa hier zu lesen. Ans Eingemachte geht es nur zögerlich – aber dann werden doch noch die Hosen runtergelassen, allerdings ohne jemals das BlackRock-Zauberwort „Superzyklus“ in den Mund zu nehmen: „Diese Initiative soll sicherstellen, dass die Wartung der neuen (!) Stromnetze und Schienenwege (!) langfristig durch nigerianische Fachkräfte erfolgen kann. Bundeskanzler Merz sieht darin eine präventive Maßnahme gegen Arbeitslosigkeit und eine Chance, Nigeria als industrielles Kraftzentrum Westafrikas zu etablieren.“ Selbst wenn es bei diesen Plänen nicht um Maßnahmen im mutmaßlich höheren Interesse BlackRocks & Co. ginge, wären sie skandalös – denn das, worin hier 5.000 Kilometer südlich in Schwarzafrika deutsches Steuergeld “investiert“ wird, rostet und zerbröselt in Deutschland seit Jahren vor sich hin.

Systematische Veruntreuung deutscher Rekordsteuereinnahmen in alle Welt

Doch das ist nicht alles: Deutschland, welches angeblich selbst doch so dringend “Fachkräfte” sucht, soll künftig im fernen Nigeria nun ebensolche Fachkräfte für die infrastrukturelle Rohstofferschließung des afrikanischen Landes ausbilden. Und dann sickert noch ein weiter dicker Knüller durch (Merz hat offenbar genug Zeit, gigantische Großprojekte in fernstem Ausland konzertiert anzuschieben, während hierzulande die Deutsche Bahn als Dauerpflegefall vor sich hindümpelt), Achtung: “Die industrielle Zusammenarbeit zwischen Berlin und Abuja erlebt durch die Merz-Tinubu-Gespräche eine regelrechte Renaissance. Während in der Vergangenheit oft bürokratische Hürden den Fortschritt bremsten, zeigt die Einbindung (!) der Deutschen Bank (!) und von Siemens (!) eine neue Qualität der Umsetzungsorientierung. Diese Allianz (!!) signalisiert internationalen Investoren, dass Nigeria unter der Führung von Präsident Tinubu ein verlässliches Umfeld für Großprojekte (!!!) schafft.“ Man kann es sich nicht ausdenken. Ach ja: Sogar für die Innere Sicherheit in Nigeria will Kanzler Merz nun sorgen – jene Sicherheit, die im eigenen Land faktisch nicht mehr existiert; man lese und staune: “Durch die Verzahnung von Sicherheitspolitik (!) im Sahel und massiven Investitionen in die Energieinfrastruktur (!) wird ein stabiler Rahmen geschaffen, der deutsches Kapital anzieht. Die Merz-Tinubu-Gespräche fungieren hierbei als Katalysator für eine moderne Wirtschaftspolitik, die auf gegenseitigem Nutzen und technologischer Exzellenz basiert.“

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Notorisch ignorieren die “Einordnungsmedien“ diese bodenlose Pflichtvergessenheit und amtswidrige Zweckentfremdung deutscher Haushalts- und Regierungskapazitäten für alle Welt, und hinterfragen nicht ansatzweise hochsuspekte Zusammenhänge und mögliche Interessenkonflikte – wie auch im Fall der Ukraine. Ein Milliardenloch ist anscheinend noch längst nicht genug, um die Ausplünderung Deutschlands und systematische Veruntreuung deutscher Rekordsteuereinnahmen in alle Welt auf die Spitze zu treiben. Der unter Merkel begonnene Verwesungsprozess Deutschlands ist noch lange nicht abgeschlossen; noch zuckt der geschundene Leichnam – und kann noch üppig gefleddert werden. Merz ist noch lange nicht fertig mit Deutschland. Und keine Sau in diesem Land schreit laut auf und bezeichnet diesen Interessenausverkauf, diesen permanenten Verrat als das, was er ist: Amtsmissbrauch, von früh bis spät. Fragt sich eigentlich nur noch, wo Merz eines Tages seinen Alterssitz nehmen wird, wo die prächtige Villa steht, in die er dereinst vielleicht entschwinden: In der Ukraine – oder in Nigeria?