Merz-Deutschland und die EU: Gemeinsam mit Selenskyj gegen den Rest der Welt

Selbst das geschichtsträchtige Oval Office im Weißen Haus dürfte solche Szenen wie gestern Abend noch nicht gesehen haben – und die Weltöffentlichkeit schon gar nicht: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sollte eigentlich das von Donald Trump geforderte Rohstoffabkommen unterzeichnen und damit einen wesentlichen und unverzichtbaren Schritt in Richtung Frieden machen. Der Vertrag hätte der Ukraine anhaltende US-Investitionen und militärischen Schutz garantiert, sodass eine NATO-Mitgliedschaft gar nicht nötig gewesen wäre. Doch anstatt dieses aus US-Sicht zwar nicht uneigennützige, aber für die Ukraine summa summarum mehr als großzügige Angebot anzunehmen, versuchte Selenskyj in der ihm in drei Jahren Dauerverhätschelung durch einen nibelungentreuen Westen anmaßenden Selbstgefälligkeit, wie üblich aufzutrumpfen und seine Position zu überreizen. Bei Trump, dem ebenfalls anwesenden J.D. Vance und den anwesenden Spitzenbeamten des Weißen Hauses war er damit allerdings an die Falschen geraten.

Peinlicher und blamabler wurde kein Staatsgast der jüngeren Geschichte vorgeführt. Ob Trump den resultierenden Affront “geplant” hatte, wie ihm die üblichen Hater unterstellen (es könnte auch umgekehrt gewesen sein), oder ob es sich um eine situative Eskalation handelte, mag dahinstehen: Selenskyj hätte gewarnt sein müssen. Anscheinend verzichtet der ohne Wahlmandat notstandsregierende ukrainische Präsident inzwischen auf jegliche diplomatische und Kommunikationsberater, die ihn hätten briefen und auf den komplett gedrehten Wind in Washington vorbereiten müssen. Bereits bei seiner Ankunft vor dem Weißen Haus erhielt er darauf einen Hinweis, als Trump zur Begrüßung ironisch und trocken anmerkt, wie er sehe, habe sich Selenskyj für den Termin “in Schale geworfen” – womit er die wie üblich hemdsärmelige und inzwischen nur noch lächerliche anmutende Kampf-Kluft des ukrainischen Warlords aufs Korn nahm, der es nicht einmal bei wichtigsten und schicksalhaften Konferenzen mit dem mächtigsten Politiker der Welt für angebracht hält, seinen Gastgebern durch angemessene Kleidung ein Minimum an Respekt zu erweisen. Auch hier zeigt sich, dass dieser impertinenteste Bettler aller Zeiten dank serviler, in ihrem pathologischen Russlandhass geeinte und zur blinden Selbstausplünderung ihrer eigenen Völker zugunsten Kiews entschlossener EU-Führer mittlerweile meint, sich alles erlauben zu können.

Alle Signale ignoriert

Nachdem Selenskyj – der nicht um ersten einen reichlich “zugedröhnten” Eindruck machte – jegliche Signale ignoriert hatte und seine Kompromisslosigkeit (die vollauf zu seiner dreijährigen Verweigerung diplomatischer Konfliktlösungsversuche vor aller Welt offensichtlich wurde, endete das “Kamingespräch” nach etwa 40 Minuten. Bis zuletzt hatte Selenskky den Konfrontationskurs zu Trump beibehalten und eine Intransigenz gegenüber Russland an den Tag gelegt, für die er von europäischen und speziell deutschen Gesinnungsethikern in ihrem infantilen Moralismus stets gefeiert wurde, der allerdings bei lösungsorientierten Realpolitikern wie Trump und Vance nur noch Kopfschütteln auslöst. Als etwa ein polnischer Journalist Trump fragte, ob er sich nicht zu sehr mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin verbünde, entgegnete Trump: “Ohne Annäherung keinen Deal”und schob auf Selenskyj zeigend nach: „Mit diesem Hass, den er hat, wird es schwierig, einen Deal zu machen.“ Selenskyj, der schon zuvor seinen Missmut gezeigt, sich aber beherrscht hatte, verlor daraufhin die Beherrschung. Gegenüber Vance vergriff er sich im Ton, als dieser die schlichte Wahrheit aussprach, Diplomatie sei der richtige Weg, um den Krieg zu beenden, und versuchte den US-Vizepräsidenten in ellenlangen Ausführungen zu belehren, dass Putin bereits seit 2014 Krieg gegen die Ukraine führe.

„Von welcher Diplomatie sprechen Sie, JD? Was meinen Sie?“, fuhr er Vance an, der ihm nüchtern entgegnete: „Ich spreche von der Diplomatie, die die Zerstörung Ihres Landes beendet.“. Das sich darauf anschließende Streitgespräch hat seinen Platz in der Geschichte sicher: Trump warf Selenskyj mehrfach Undankbarkeit vor und beschuldigte ihn, einen Dritten Weltkrieg in Kauf zu nehmen. Außerdem erinnerte er ihn daran, dass die Ukraine den Krieg faktisch schlichtweg nicht gewinnen könne, ob einem dies nun gefalle oder nicht. Nach weiteren respektlosen Einwürfen Selenskyjs wurde das Gespräch schließlich abgebrochen und das greifbar nahe Abkommen nicht unterzeichnet. Im Gegenteil: Ein sichtlich verärgerter Trump warf Selenskyj förmlich aus dem Weißen Haus und rief ihm nach, er solle wiederkommen, wenn er “bereit für den Frieden sei”.

Ungeduld und Arroganz

Im hoffnungslos voreingenommenen, der Ukraine sklavisch ergebenen Europa und vor allem Deutschland fiel die Rezeption des Gesprächs natürlich aus wie erwartet: Schnappatmung, wutschäumende Hasstiraden, Fassungslosigkeit über Trump und Vance bei gänzlich kritikloser Verteidigung Selenskyjs, mit dem natürlich sogleich die Solidarität – jetzt erst recht – betont wurde. Die Systemmedien verkürzten dabei die Begegnung auf die aus dem Kontext gerissenen harschen Aussagen des US-Präsidenten – dabei konnte jeder, der die Ereignisse im Gesamtzusammenhang verfolgte, klar erkennen, dass die Aggression und Unversöhnlichkeit allein von Selenskyj ausging. Nach dem Motto “wessen Land überfallen wurde, der darf grundsätzlich einfach alles erlauben” wird dessen holprige und unfreundliche Ungeduld und Arroganz als legitimes und berechtigtes Einstehen für eigene nationale Interessen dargestellt, während Trump und Vance den bedauernswerten Freiheitshelden Selenskyj wie Schulhofrowdys in die Mangel genommen hätten. Grotesker könnte man die Situation gar nicht auf den Kopf stellen können.

Fatalerweise schenken auch unsere Politiker dieser von Trump-Verachtung getriebenen Wirklichkeitsverzerrung blind Glauben. Julian Reichelt schreibt: „Die gesamte deutsche Politik wendet sich gerade gegen den wichtigsten Verbündeten, weil sie sieben Minuten Video statt vierzig Minuten geguckt haben. Zu faul für 33 Minuten und zu geil auf die paar Herzen für ein wohlfeiles, aber gänzlich nutzloses und auch noch gefährliches Ukraine-Statement. Selenskyj war nur Minuten von einem Deal mit Donald Trump entfernt, der womöglich hätte Frieden bringen können. Aber er wählte die vollkommen unnötige Eskalation mit seinem wichtigsten Verbündeten. Genau wie jetzt deutsche Politiker. Alles getrieben von der Verkürzung und „Desinformation“ auf X, über die sie sonst immer klagen. Heute lassen sie sich genau davon treiben, der Bundeskanzler, der Mann, der Bundeskanzler werden will. Alle nicht in der Lage, sich einmal in Ruhe die ganze Pressekonferenz anzugucken, bevor sie sich äußern. Davor sollten wir Angst haben.“

Soldarisierungsorgie der Europäer statt Realpolitik

In Wahrheit ist da gestern etwas lange Überfälliges geschehen: Trump und Vance haben die unerträgliche fordernde und kompromisslose Attitüde des auch im eigenen Land hochumstrittenen ukrainischen Führers endlich einmal Grenzen aufgezeigt. Seit drei Jahren tingelt Selenskyj in seinem albernen Khaki-Outfit durch die Welt, fordert immer und immer wieder neue Waffen und aberwitzige Geldsummen, die ihm dennoch nie genug sind, und tut ganz so, als hätte der Rest der Welt keine vornehmere Aufgabe, als sein völlig marodes, notorisch korruptes und instabiles Regime zu unterstützen – wenn nötig bis hin zum Atomkrieg. Widerspruch ist der seit neun Monaten ohne Mandat und nur noch aufgrund des Kriegsrechts regierende Ex-Komiker nicht mehr gewohnt. Natürlich ist die Ukraine von Russland angegriffen worden – die nicht unerhebliche und ambivalente Vorgeschichte dieses Dammbruchs einmal außen vor gelassen –, doch anders als es die Europäer meinen, enthebt erlittenes Unrecht nicht von der Pflicht zur Verantwortungs- und Realpolitik. Und genau dafür steht Trump, der diesem Irrsinn endlich ein Ende bereit will.

Doch ausgerechnet die Europäer, die sonst überall zu Mäßigung und Besonnenheit aufrufen, sind mittlerweile geifernd und wild besellt, diesen Krieg um buchstäblich jeden Preis am Laufen zu halten. Der designierte CDU-Chef Friedrich Merz zeigte, dass Deutschland unter seiner Kanzlerschaft anscheinend ein kalter Zweifrontenkrieg mit Ost und West droht, und ließ verlauten: „Lieber Wolodymyr Selenskyj, wir stehen der Ukraine in guten und in schwierigen Zeiten bei. Wir dürfen niemals Aggressor und Opfer in diesem schrecklichen Krieg verwechseln.“ Dass weder Trump noch Vance dies getan, sondern lediglich Realitäten benannt haben, wozu man in Europa nicht mehr fähig ist, ging in der allgemeinen Solidarisierungsorgie gegenüber Selenskyj völlig unter. Auch der abgewählte Bundeskanzler Olaf Scholz schrieb: „Niemand will Frieden mehr als die Bürgerinnen und Bürger der Ukraine! Deswegen suchen wir gemeinsam den Weg zu einem dauerhaften und gerechten Frieden.“ Auf Deutschland und Europa könne sich die Ukraine “verlassen”.

Ausgeburt des Wahnsinns

Natürlich fühlte sich auch CDU-Oberkriegstreiber Roderich Kiesewetter berufen, ein ganzes Pamphlet von sich zu geben, das es verdient, in voller Länge wiedergegeben zu werden: „Was die Attacke von Donald Trump auf Selenskyj im Oval Office manifestiert, ist, dass Donald Trump die Seiten gewechselt hat und das jetzt vor allem der US-Bevölkerung ‚verkaufen‘ will. Die USA sind somit kein Partner mehr. Donald Trump schubst dabei die Ukraine unter den Bus. Diese Anreihung an Täter-Opfer-Umkehr, haltloser Russland-Propaganda ist der Ausverkauf der amerikanischen Seele und gegen jede traditionellen Werte von Freiheit und Selbstbestimmung. Alles, was im Vorfeld vom Trump-Umfeld als Negativ-Szenario genannt wurde, trifft ein. Die USA sind jetzt ‚Team Multipolarity‘ und Deutschland hat trotz unzähliger Warnungen, nichts erreicht. Die Ukraine kann froh sein, dass sie Präsident Selenskyj hat, eine starke Führungsperson, die trotz dieser fürchterlichen persönlichen Attacke immer das Wohl der Ukraine im Auge behält.“

Damit übertraf Kiesewetter nicht nur sich selbst, sondern auch alles, was noch die glühendsten Selenskyj-Fans von sich geben zu müssen glaubten. Diese Suada kann man nur noch als Ausgeburt des Wahnsinns beschreiben. Kiesewetter ist für die CDU das, was Karl Lauterbach für die SPD ist: Ein verantwortungsloser Hysteriker, der sich am eigenen, immer radikaleren und absurderen Geschwätz ergötzt und der alles an diplomatischem Porzellan zerschlägt, was drei Generationen besonnener deutscher Nachkriegspolitiker seit 1945 aufgebaut haben. Allerdings wissen sich die Kiesewetters, Röttgens, Hofreiters und Strack-Zimmermanns in ihrem Wahn, Europa können den Krieg gegen Russland notfalls auch ohne die USA alleine weiterführen, fest an der Seite der nicht minder fanatisieren Brüsseler Eurokraten.

Großtuerisches Gehabe der EU-Granden

Von dort kam kam das übliche Phrasenbombardement: „Sie sind nie allein. Seien Sie stark, seien Sie mutig, seien Sie furchtlos. Wir werden weiterhin mit Ihnen für einen gerechten und dauerhaften Frieden arbeiten“, schrieben auch EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und Ratspräsident António Costa an Selenskyj. „Wenn Russland aufhört zu kämpfen, gibt es keinen Krieg mehr. Wenn die Ukraine aufhört zu kämpfen, wird es keine Ukraine mehr geben.“ Europa müsse jetzt aktiv werden, sonderte Estlands Außenminister Margus Tsahkna ab. Aus anderen europäischen Ländern kamen ähnliche Verlautbarungen, die übrigens allesamt wieder einmal auf der angeblich so „faschistischen“ Elon-Musk-Plattform Twitter veröffentlicht wurden, die all die europäischen Musterdemokraten am liebsten abschalten würden.

Allem großtuerischen Gehabe zum Trotz geht in den europäischen Regierungszentralen die nackte Panik um. Man sitzt zwischen allen Stühlen: Entfremdung vom transatlantischen Bündnispartner, ein heillos zerrüttetes Verhältnis zu Russland und zunehmender globaler Bedeutungsverlust der “alten Welt”. Für Sonntag hat der britische Premierministers Keir Starmer zu einem europäischen Gipfeltreffen zur Ukraine eingeladen, bei einem weiteren Sondergipfel am kommenden Donnerstag in Brüssel wollen die europäischen Regierungschefs über einen Ausbau der europäischen Verteidigungsindustrie verhandeln. Auf die USA wird man allenfalls noch sehr bedingt zählen können. Selbst der republikanische Senator Lindsay Graham, bisher ein glühender Ukraine-Unterstützer und deshalb als “RINO“ (”republican in name only”) geschmäht , übte nach dem Eklat im Oval Office öffentlich vernichtende Kritik an Selenskyj und forderte ihn auf, entweder zurücktreten oder sich zu ändern. „Was ich im Oval Office gesehen habe, war respektlos und ich weiß nicht, ob wir jemals wieder Geschäfte mit Selenskyj machen können“, so Graham.

Hohles Wertegeschwätz

In Russland wurde man – wenig überraschend – noch deutlicher: Dmitri Medwedew, der Vizechef des russischen nationalen Sicherheitsrats, sprach von einer „eiskalten Klatsche“ für Selenskyj – wobei er sich in kriegsbedingter Verrohung mit Verbalinjurien nicht zurückhielt: „Das undankbare Schwein bekam eine kräftige Ohrfeige von den Besitzern des Schweinestalls. Das ist nützlich.“ Dies sei aber nicht genug. Die Militärhilfe für die Ukraine müsse komplett eingestellt werden. Auch Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, erklärte wenig schmeichelhaft: „Wie Trump und Vance sich beherrscht haben, diesen Drecksack nicht zu schlagen, grenzt an ein Wunder der Zurückhaltung.“

Für Deutschland mit seinen miserablen, verblendeten und gegen die Interessen des eigenen Volks agierenden Politikern stehen stürmische Zeiten bevor: Wenn die europäischen Maulhelden und das gegenüber Kiew in Vasallentreue ergebene Berlin an ihrer Donquichotterie festhalten und im Alleingang mit Selenskyj zuerst Russland “besiegen” und dann auch noch den Wiederaufbau schultern wollen, wird dies den eigenen Untergang bedeuten – im harmlosesten Fall wirtschaftlich und politisch, im schlimmsten Fall in einem nuklearen Inferno. Diese linksideologisch getriebenen Irren stehen allein auf der Welt: Während sie ihre eigenen Länder bereits durch die islamische Massenmigration in faktische Kriegsgebiete verwandelt haben und nicht einmal fähig sind, sich selbst zu verteidigen, wollen sie sich mit der Atommacht Russland anlegen und die Ukraine bis zum bitteren Ende in einem längst verlorenen Krieg unterstützen. Wie in der Innen-, zeigt sich auch in der Außenpolitik eine völlige Abdankung jeglicher realpolitischen Vernunft. Geopolitische Lektionen, die seit dem 19. Jahrhundert Allgemeingut waren, sind in diesem Zeitalter der Unbildung einem hohlen Wertegeschwätz gewichen, mit dem man die eigene Machtlosigkeit und weltpolitische Irrelevanz kaschiert und den eigenen Untergang noch beschleunigt.