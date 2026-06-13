Merz’ Golfplatz-Nummer: Wenn der Kanzler die Realität nicht mehr wahrnimmt

Die Antwort auf die Frage, warum der gemeine Unternehmer lieber auf den Fairway als in die Talkshow geht, und was das über unseren Regierungschef verrät – wurde diese Woche gegeben. Es ist ein denkwürdiger Moment, der wie ein Brennglas auf die tiefe Kluft zwischen Politik und Wirtschaft wirkt: Ein Vorsitzender der Familienunternehmer schildert bei einer Podiumsdiskussion die bittere Stimmung in Teilen der Gesellschaft; das permanente Unternehmer-Bashing, das Feindbild des „Superreichen“, das Misstrauen gegenüber großen Familienbetrieben, die inzwischen sogar als Gefahr für die Demokratie diffamiert werden. Junge Menschen – so seine Klage – würden abgeschreckt von unternehmerischer Initiative und vom Wille, neue Betriebe zu gründen, weil sie befürchten müssen, als Teil einer angeblichen Ausbeuterklasse zu gelten. Die Politik habe maßgeblich dazu beigetragen, Unternehmer als die Bösen zu zeichnen.

Und was erwidert darauf Friedrich Merz, unser Noch-Bundeskanzler? Er vermisst, dass sich zu wenige aus der Wirtschaft sonntagabends in Talkshows setzen oder einen Podcast betrieben. Stattdessen treffe er sie sonntags ständig auf dem Golfplatz. Ein Satz, der so nonchalant daherkommt, dass er fast harmlos wirkt – wäre er nicht von einer derartigen Arroganz und Weltfremdheit durchtränkt. Denn genau diese Golfplatz-Nummer entlarvt nicht das Verhalten der Unternehmer, sondern die völlige Verständnislosigkeit dessen, der das Land führen soll. Zunächst einmal offenbart Merz mit diesem Satz, dass er selbst sonntags anscheinend ständig auf dem Golfplatz herumhängt. Was hat ein deutscher Regierungschef, in der schlimmsten Krise des Landes, auf dem Golfplatz verloren? Alleinen diese Aussage ist skandalös. Doch wir wollen hier nicht zu streng sein und in Merz‘ Sinne einmal unterstellen, dass ihm hier die Ich-Form nur in einer rhetorisch verunglückten Figur herausgerutscht ist und er eigentlich meinte, “man“ könne die ach so leidgeplagten und krisengeschüttelten deutschen Unternehmer sonntags auf dem Golfplatz antreffen, wo sie abchillen, statt öffentlich ihren Unmut zu artikulieren.

Kein Bedarf an Masochisten

Doch das macht Merz‘ Äußerung nicht besser. Zunächst einmal: Warum, um alles in der Welt, sollte ein erfolgreicher Unternehmer oder eine Unternehmerin sich freiwillig in eine Talkshow-Runde begeben, in der die Moderatorin oft schon parteiisch ist, in der drei oder vier linksgrüne Wortakrobaten darauf trainiert sind, den Gast rhetorisch zu zerpflücken, und in der das Publikum mitunter so selektiert wirkt, dass der Applaus schon vor dem ersten Satz feststeht? Warum sollte sich jemand, der durch harte Arbeit, Risikobereitschaft und Verantwortung für hunderte oder tausende Mitarbeiter etwas aufgebaut hat, sich von Leuten, die selbst noch nie eine Bilanz verantwortet haben, als moralisch minderwertig darstellen lassen?

Und warum sollte jemand in einem Podcast, der anschließend sowieso wirkungslos verpufft oder geshadowbanned wird, auftreten, wenn er ein Unternehmen zu führen hat? Die Antwort ist reichlich simpel: Das muss niemand – und das hat auch keiner nötig, erst recht kein junger Entrepreneur, Selbständiger, Mittelständler, Geschäftsführer oder Chef eines Familienbetriebs. Denn wer seine Schäfchen aus eigener Leistung im Trockenen hat, wer echte Wertschöpfung geleistet hat, wer soziale Verantwortung trägt und morgens um sechs schon Entscheidungen trifft, von denen Arbeitsplätze abhängen, der hat garantiert kein masochistisches Bedürfnis danach, sich öffentlich demütigen zu lassen. Und ja, der geht dann in seiner knapp bemessenen Freizeit in der Tat vielleicht lieber Golf spielen, um seine Ruhe zu haben. Und wer wollte es ihm verdenken? Der Kommunikations-Dauerstörfall Merz trifft auch hier wieder zielsicher die genau falschen Töne.

Erschreckende Distanz zur Lebenswirklichkeit der Leistungsträger

Sein Appell klingt wie der gut gemeinte Ratschlag eines Professors, der noch nie draußen im Leben, in der echten Konfrontation stand. Merz ignoriert frech die strukturelle Asymmetrie der öffentlichen Debatte. Er will nichts hören von der mittlerweile system(at)ischen Skandalisierung unternehmerischen Erfolgs und von der Feigheit etlicher Medien, die Unternehmer vor allem dann interessant finden, wenn sie sich als reumütige Kapitalismuskritiker inszenieren, wenn sie mehr als Tariflohn zahlen, ihren Mitarbeitern doppelten Jahresurlaub oder Sabbaticals gewähren, wenn sie sozialistische Mitbestimmung einführen oder – der Klassiker – wenn sie um höhere Steuer betteln und ankündigen, ihr Erbe zu verschenken. Kurzum: Atypische, bizarr privilegierte Luxus- und Vorzeigeunternehmer, die genau das tun, was sich kein normaler Unternehmer leisten kann.

Alle anderen Firmenchefs, die die zunehmend antimarktwirtschaftlichen Ressentiments und das wirtschaftsfeindliche Klima in diesem nach immer noch mehr Staat, Abgaben und und Regulierung hierenden Umverteilungs- und Beamtenparadies Deutschland satt haben, trifft das nicht zu. Für sie gilt: Wer sich als Unternehmer heute exponiert, riskiert mehr als nur einen schlechten Abend. Er riskiert Rufschäden, Mitarbeiterverunsicherung, Lieferantenverluste und politische Schikanen. Das ist keine Übertreibung, sondern ist die reale Lebenserfahrung vieler, die es trotzdem versucht haben. Dass ausgerechnet Merz diese Naivität zur Schau stellt, ist besonders bitter. Der Mann, der als angeblicher „Wirtschaftskenner“ antrat, demonstriert hier eine erschreckende Distanz zur Lebenswirklichkeit derjenigen, die dieses Land eigentlich am Laufen halten.

Symbol einer defekten Kanzlerschaft

Statt die tieferen Ursachen anzusprechen – die Neidkultur, die immer aggressiver werdende Umverteilungsrhetorik, das Misstrauen gegenüber Eigentum und Leistung –, bleibt er bei einem oberflächlichen Appell an mehr „Präsenz“. Als ob das Problem in diesem Land wäre, dass die Unternehmer zu schüchtern sind – und nicht, dass das gesellschaftliche Klima vergiftet wurde. Diese Haltung ist nicht nur dumm; sie ist gefährlich. Denn sie perpetuiert genau jenes Narrativ, das noch mehr junge Talente (sofern diese verrückt oder patriotisch genug sind, sich in Deutschland zu verwirklichen) vom Unternehmertum abschreckt. Denn wer sieht, dass selbst der Kanzler die berechtigten Ängste der Wirtschaft nicht ernst nimmt, der fragt sich doch zu Recht: Warum soll ich mich in dieses System begeben? Warum soll ich riskieren, morgen als „Milliardär“ gejagt zu werden, nur weil ich erfolgreich war?

Merz’ Unbeliebtheitswerte sprechen eine deutliche Sprache. Wenn fast neunzig Prozent der Bürger mit ihm unzufrieden sind, dann liegt das nicht nur an einzelnen Fehlentscheidungen. Es liegt auch an dieser unsäglichen Haltung: An der arroganten Abgehobenheit, an der Anmaßung, die eigene Weltsicht sei die einzig richtige, kombiniert mit der Weigerung, jegliche Signale aus der Realität aufzunehmen. Die Konsequenzen dieses Realitätsverlusts im Kanzleramt tragen wir alle – in Form von ausbleibenden Investitionen, abwandernden Talenten und einer immer tieferen Spaltung zwischen denen, die schaffen, und denen, die nur verteilen wollen. Nein, Herr Merz: Nicht die Unternehmer müssen häufiger in Talkshows erscheinen, sondern es wäre an der Zeit, dass die Politik endlich aufhört, die Unternehmer als Feindbild zu behandeln! Bis dahin bleibt die Golfplatz-Nummer nicht nur ein peinlicher Ausrutscher. Sie ist ein weiteres Symbol einer defekten Kanzlerschaft – und der Ignoranz eines Mannes, der die diejenigen nicht ansatzweise versteht, auf deren Rücken das gesamte Land steht. Und genau deshalb muss diese Kanzlerschaft dringend enden.