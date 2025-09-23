Merz ignoriert Reformappelle der Wirtschaft – und katzbuckelt vor Klingbeil

Gestern Morgen fand im Kanzleramt wieder mal ein Geheimgipfel statt, bei dem Friedrich Merz sich mit den Chefs der vier großen Wirtschaftsverbände traf. Diese führten dem Kanzler offenbar schonungslos den desolaten Zustand der Wirtschaft vor Augen. Vor allem mahnten sie mehr Tempo bei Sozialreformen und Bürokratieabbau an. Gerade kleine und mittlere Unternehmen würden durch die völlig ausgeuferte Bürokratie in ihrer Wettbewerbs- und Handlungsfähigkeit eingeschränkt und forderten, dass dem endlich abgeholfen wird – und zwar sofort. Peter Leibinger, der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), rief Merz dazu auf, sich bei der EU stärker für deutsche Interessen einzusetzen, unter anderem, was die irren Umwelt-Auflagen betrifft. Steffen Kampeter und Rainer Dulger von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) sprachen die stetig steigenden Krankenkassenbeiträge an. Peter Adrian von der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) verlangte, die Regierung müsse endlich dafür sorgen, dass Planungen für große Projekte schneller vonstattengingen.

Laut „Bild“ sollen die Verbandschef diesmal außerordentlich deutliche Worte gegenüber dem Kanzler gefunden haben. Dieser habe während des Treffens mehrfach betont, wie sehr ihn die Heftigkeit der Kritik überrasche – allein das spricht schon Bände über die völlige Realitätsentkoppelung der Politblase und von Merz persönlich, der es seit Beginn seiner Amtszeit vorzieht, auf irgendwelchen Operettengipfeln den Weltstaatsmann zu spielen, anstatt sich um sein eigenes kollabierendes Land zu kümmern.

Die übliche Dampfplauderei

Dabei hatte Merz gerade erst auf dem Gipfel der Maschinenbauer hautnah die geballte Wut der Branche zu hören bekommen. Bertram Kawlath, der Präsident des Gastgeber-Verbandes VDMA, hatte ihm dort ins Gesicht gesagt, dass man „wütend und enttäuscht“ über seine Regierung sei, die „Furcht vor Reformen“ habe. Deren Zögern führe zum Verlust von Arbeitsplätzen, während die Politik „eine notwendige Reform nach der anderen verschiebt oder zerredet“. Genau das tat Merz dann auch wieder gestern gegenüber seinen Gästen, die er mit den üblichen Phrasen abspeiste: Er verstehe die Sorgen der Unternehmen, die Regierung könne aber nicht alles sofort umsetzen, sie sollten eben “durchhalten”. Bei der Kabinettsklausur Ende des Monats wolle er die schwierige Lage der deutschen Wirtschaft zum “wichtigen Thema” zu machen. „Es ist klar: Wir müssen schneller und besser werden. Viele Dinge bleiben zu lange liegen. Es sind mühsame Prozesse. Wir sind mit Volldampf dabei. Damit die Wirtschaft sieht, dass wir dran sind“, schwurbelte Merz anschließend vor der Unionsfraktion.

Natürlich handelt es sich bei alledem wieder um die übliche großspurige Dampfplauderei, die typisch für diesen historischen Rosstäuscher und Wählerbetrüger ist. Dabei steht ohnehin fest: Selbst wenn er oder die CDU zur Besinnung käme und auch nur zögerlichste Realreformen in Angriff zu nehmen bereit wäre, würde ihn die SPD sogleich auch hier ausbremsen und vorführen – zumal er seine Fraktion in der gleichen Sitzung auch noch allen Ernstes aufforderte, auf kritische Äußerungen über SPD-Finanzminister Lars Klingbeil zu verzichten. Seine hasenfüßige Begründung: Dieser reagiere allzu „sensibel“ auf Widerworte. Mehr muss man über diesen peinlichen Kanzlerdarsteller nicht wissen.