Merz ist am Ende

Friedrich Merz handelt wie ein Wilder, nur um seine Kanzlerschaft irgendwie noch zu retten. Vertraute erzählen, dass er mittlerweile in panischer Angst leben soll, als Kurz-Kanzler, als ein zweiter Franz von Papen oder Kurt von Schleicher in die Geschichtsbücher einzugehen. Merz hat sich in die totale Erpressbarkeit durch Lars Klingbeil begeben, der genau das weiß und es genüsslich ausnutzt. Seine historische außenpolitische Wende ausgerechnet gegenüber Israel verkündete Merz mal eben so schnell auf X – und erwischte seine Partei damit kalt im Urlaub; ein Vorgehen, das klar auf eine Geheimoperation im kleinsten Kreis hindeutet: Denn so kann man kommunizieren, ohne sich vorher mit Kabinett oder Fraktion abzustimmen.

Merz vollzieht damit eine weitere 180-Grad-Wende zu allen Versprechen im Wahlkampf – und zu seiner eigenen Bundestagsrede als Oppositionsführer, in der er die Ampel scharf dafür kritisiert hatte, Israel in einer Notsituation militärische Hilfe zu verweigern. Damals, im Oktober 2024, hatte Merz zu Olaf Scholz gesagt: „Was sind Ihre Solidaritätsbekundungen für den Staat Israel und die Menschen in Israel eigentlich wert? Wie müssen Ihre beständigen Beteuerungen der Sicherheit Israels als Staatsräson der Bundesrepublik Deutschland in den Ohren der Menschen in Israel klingen, wenn Sie dem Land zugleich wesentliche Teile der Hilfe in einer so prekären Situation verweigern?“ Heute müsste Merz sich diese Fragen selbst stellen. Doch statt einer Antwort folgt nur ein hastiger Social-Media-Post.

Jede Orientierung verloren

Der Unmut darüber wächst. Sogar von der eigenen Parteibasis kommen deutliche Worte. „Der eine Kanzler schickte deutschen Geiseln in der Hand palästinensischer Terroristen die GSG 9, der andere stellt die Waffenlieferungen an Israel ein”, so etwa der Kommentar eines CDU-Mitglieds. „Während Deutschland Israel die Hilfe verweigert, liefert es weiter Waffen an die Türkei, die einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg führt und Kurden abschlachtet”, “Konrad Adenauer dreht sich im Grab um, was für eine Schande“ oder „Das muss Merz‘ letzte Entscheidung als Kanzler gewesen sein!“ lauten weitere. Wohlgemerkt: Diese Aussagen stammen nicht aus der Opposition, sondern aus den Reihen der eigenen Partei. Und sie treffen den Kern.

Was hier passiert, ist kein pragmatischer Kurswechsel. Es ist der Verrat an einem Wertefundament, das jahrzehntelang außenpolitische Kontinuität bedeutete. Merz hat dieses Fundament eingerissen – aus Angst vor dem Machtverlust, aus Abhängigkeit von Klingbeil, aus Schwäche. Die CDU steht vor dem Nichts. Der moralische Kompass ist verloren. Die Partei hat ihr Profil aufgegeben. Die Regierung hat jede Orientierung verloren. Deutschland wird nicht regiert; es wird getrieben. Entscheidungen entstehen nicht mehr aus Überzeugung, sondern aus Angst. Und wer aus Angst handelt, verliert: Nicht nur Vertrauen, sondern auch Glaubwürdigkeit. Ein Kanzler, der sich erpressbar gemacht hat, kann keine Richtung mehr vorgeben. Er kann sich nur noch treiben lassen.

Israel-Verrat als Geschenk an die SPD

Merz ist inzwischen auf dem Weg zu Zustimmungswerten von Merkel und ich habe den Eindruck, selbst diese kann er sogar noch unterbieten. Er hat es geschafft, die magische Marke von 29 Prozent zu unterbieten – und das vermutlich schneller, als jede Umfrage hinterherkommen kann, denn dieser Wert wurde erhoben, bevor er seinen jüngsten “Geniestreich”, das Waffenembargo gegen Israel ohne Absprache mit der CDU-Spitze, ohne Rücksprache mit der CSU und ohne irgendjemanden in der eigenen Partei einzubinden, hingelegt hat. Wer heute nochmal fragt, dürfte feststellen, dass er höchstwahrscheinlich längst bei unter zehn Prozent Bereich angelangt ist.

Kein Wort an Carsten Linnemann, keinen Hinweis an die eigenen Leute – nur ein leises Zwinkern in Richtung Regierungsfreund Lars Klingbeil, der ihn in der Hand hat. War der Israel-Verrat ein Geschenk an die SPD nach der Abservierung einer unliebsamen Richterin, ein kleines “SchMerz”-Häppchen? Jedenfalls stiftet es nun so viel Verwirrung wie es Schaden anrichtet. Die CSU tobt, die CDU reibt sich die Augen – und Netanjahu spricht von einer Belohnung für die Terroristen. Merz hat sich damit selbst übertroffen: Noch vor wenigen Wochen oder maximal Monaten galt er (zumindest für seine Anhänger) noch als der Mann, der angeblich Ordnung und Klarheit bringen würde. Jetzt wirkt er wie ein Kanzler, der sich von Impuls zu Impuls hangelt und dabei jedes Mal ein paar Prozentpunkte auf dem Weg nach unten verliert.

Der Pinocchio der Politik

In Talkshows nennt man Merz treffend den “Pinocchio der Politik”, weil er sich bereits bei Schuldenbremse, Klima-Ideologie und NGO-Sumpf in die Kanzlerschaft hineingelogen hat. Und während die Nase wächst, schrumpft die Zustimmung. Sicher; auch Angela Merkel erlebte in ihrer endlos langen Kanzlerschaft einen tiefen Absturz ihrer Beliebtheitswerte; doch sie brauchte dafür Jahre, nicht wenige Monate. Gerhard Schröder schaffte es sogar auf nur noch elf Prozent Zustimmungswerte – allerdings erst nach langen Reformkrisen. Merz könnte diesen Rekord aus dem Stand brechen und nun sogar einstellig werden.

Das Waffenembargo ist in dieser Form nicht nur ein politischer Alleingang, es ist ein Musterbeispiel für Opportunismus – und für fehlende Führungskunst. Wer die eigene Partei und den Koalitionspartner nicht einbindet, darf sich nicht wundern, wenn selbst treue Gefolgsleute plötzlich den Kopf schütteln. Dass dieser Schritt den eigenen Aussagen von vor wenigen Wochen widerspricht, macht die Sache nur noch absurder. Falls es für Merz tröstlich sein sollte: Angela Merkel hat aus Tiefpunkten immer wieder Wege nach oben gefunden. Für ihn jedoch sieht es eher nach einer Abwärtstreppe aus, auf der jede Stufe schneller genommen wird als die vorige. Die Frage ist nicht mehr, ob er die Zehn-Prozent-Marke reißt – sondern nur noch, wie lange es noch dauert.