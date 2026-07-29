Merz kann es! Basta!

Also, ich finde gut, dass der Merz jetzt endlich wieder Klartext gesprochen hat, auch wenn das den Nörglern und Nölern nicht gefällt und die mich angreifen, nur weil ich CDU-Wählerin bin und hier mit klarer Kante rund um die Uhr unseren geschätzten Bundeskanzler verteidige! Mit euren Witzen und Redensarten habt ihr den Islamismus erst geschaffen, wie Herr Merz erst vor zwei Tagen sehr richtig feststellte. Statt im Internetz gegen Unsere Demokratie zu hetzen, fangt mal besser an, richtig zu arbeiten – bis 70plus! Schluss mit Work-Life-Balance, ihr Faulpelze! Das Bürgergeld für die vielen Millionen Flüchtlinge aus Afrika und Arabien inklusive ihrer großen Familien und die Diäten unserer fleißigen Politiker und ihre angeschlossenen staatlichen NGOs wächst schließlich nicht auf den Bäumen. Es muss erarbeitet werden! Von uns allen. Allein die Deradikalisierungs- und Integrations-Kurse für unsere schuldunfähigen Gäste kosten Milliarden! Wir Demokraten müssen alle zusammenstehen. Gegen Rechts!

Ich wollte 2025 zur Bundestagswahl eigentlich ja Scholz oder Habeck wählen. Oder Wagenknecht, wegen der klassischen Kostüme. Aber mein Mann hat ein Machtwort gesprochen: “Nix da, Papperlapapp. Wir wählen Merz!”, hat er ausgerufen. Denn früher hätten wir doch Merkel gewählt und Merz setzt diesen konservativen Weg der CDU konsequent fort. Und Links wäre nun mal vorbei. Ja, da hatte er recht! Das sehen wir ja jetzt. “Siehst du, der Merz ist ein anständiger und geradliniger Typ”, sagt mein Mann. “Der hält seine Wahlversprechen ein und die Sozen führt er am Nasenring durch die Manege. Wie er es auch mit Trump im Weißen Haus gemacht hat!“ Mich freut es ja auch für seine Frau Charlotte, dass der Merz jetzt endlich mal drangekommen ist. Er hat sie ja schon zum G7-Gipfel mitgenommen. Die beigefarbenen Ballerinas, die zu Handtasche und Gürtel passten, hatte ich mir damals auch gleich bestellt. Sehr schön fand ich auch, wie sie neulich einträchtig beim Tennis auf der Tribüne saßen. Herrn Merz stand der Strohhut, fand ich. Leider musste Charlotte dann ganz alleine mit dem leeren Regierungsflieger nach Berlin zurück, weil Friedrich noch im Ausland arbeiten musste für uns.

Eine ehrliche Haut

Die Bundesregierung hat Tritt gefasst – das hat Herr Merz doch selbst gesagt. Es kam ja im Fernsehen. Dennoch hat er sie nun erneuert, um sie sogar noch effizienter zu machen. Mich persönlich freut ganz besonders, dass jetzt auch der junge Herr Amthor Staatsminister ist. Der warme Empfang mit viel Applaus, den Herr Philipp dem Bundeskanzler kürzlich auf dem Landesparteitag in Mecklenburg-Vorpommern persönlich und exklusiv spendete, zahlte sich damit sofort aus. Wenn sich der selbstlose Herr Merz irgendwann nach erfolgreicher Arbeit in zwanzig Jahren zur verdienten Ruhe setzen sollte, dann wird Herr Amthor das Werk als Bundeskanzler weiterführen, denn er hat sich von Merz aus nächster Nähe abgeschaut, wie es geht! Und Friedrich Merz seinerseits führt ja in großer Konsequenz und Deutlichkeit die Transformation fort, die von Angela Merkel begonnen wurde. “Wir schaffen das!”, rief der Kanzler ja gerade in einer Rede wieder aus und stellte damit unmissverständlich klar, dass er Merkels Traditionslinie ohne Zaudern und Zagen fortführen und durchsetzen wird. Er ist eine ehrliche Haut und ein Mann des Wortes: ein Zurückrudern wird es mit unserem Bundeskanzler niemals geben

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Wichtig: Auch die Wirtschaft brummt wieder dank unserer CDU! Dieses Geld, das der Staat erwirtschaftet hat, darf niemals in die Hände der AfD fallen! Das wird es zum Glück ja auch nicht, denn unsere wehrhafte Demokratie wird dafür sorgen, dass die AfD, die den Flüchtlingen auf der ganzen Welt unser Geld wegnehmen und die Grenzen schließen will, endlich verboten wird. Das fordert ja auch Hape Kerkeling, unser nächster Bundespräsident. Das ist sowieso am besten für Unsere Demokratie, wenn nur noch demokratische Parteien im Bundestag unter sich sind. Dann ändert sich nichts und uns geht es auch weiterhin gut. Dafür steht die CDU! Dafür habe ich sie gewählt! Auch wenn es einigen Rechten nicht gefällt.