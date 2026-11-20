Während die deutsche Mainstream-Journaille alles versucht, um den historischen Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und seinen chinesischen und russischen Amtskollegen Xi Jinping und Wladimir Putin im chinesischen Shenzhen kleinzureden und eine “Blamage” für Putin herbeizuschreiben, zeigt eine nüchterne Betrachtung, dass es sich tatsächlich um ein historisches Treffen der drei mächtigsten Staatschefs der Welt handelte – wenn auch mit Resultaten und Zielsetzungen, die den moralisch überheblichen, aus eigener Schuld ins Abseits katapultieren Europäern gar nicht bewusst sind. In einer gemeinsamen Erklärung bekräftigten die drei Großmächte ihr Engagement für eine Reform der UNO, damit diese effektiver auf globale Herausforderungen reagieren und ihre grundlegende Mission im Bereich des internationalen Friedens und der Sicherheit erfüllen könne. Ferner kündigten an, die Produktion und Lieferung von raffinierten Erdölprodukten zum Wohle aller Länder zu erhöhen und stellten klar, dass der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) und ähnliche Gremien ihre Befugnisse nicht missbrauchen dürfen. Dies bezog sich namentlich auf den Haftbefehl, den der IStGH vor drei Jahren gegen Putin wegen Kriegsverbrechen erlassen hatte. Weiter sprachen sie eine klare Absage an einen Atomkrieg aus und kündigten einen Dialog über die Reduzierung nuklearer Risiken und die Verhinderung der Weiterverbreitung von Atomwaffen zu führen.

Der zeitgleich in Berlin tagenden kläglichen „Koalition der Willigen“ um Friedrich Merz, die der Ukraine mal wieder weitere Milliardensummen zusicherten, richtete Putin aus: „Jeden Tag sagen die europäischen Staatschefs: ,Krieg, Krieg, es kommt Krieg. Wir müssen uns für 2030 vorbereiten.‘ Nein: Wir werden niemanden angreifen“. Was die Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Krieges angeht, erklärte er: „Die amerikanische Seite drängt uns, der Einbeziehung der Europäer zuzustimmen. Über diplomatische Kanäle haben wir den Europäern vorgeschlagen, nach Moskau zu kommen.“ Nach dem Besuch der Europäer in der russischen Hauptstadt „werden wir dann entscheiden, in welchem Format die Gespräche fortgesetzt werden“, so Putin. Er sprach von Kompromissen, zu denen Russland bereit sei, ging aber nicht näher darauf ein, wie diese konkret aussehen und warf dem Kiewer Regime von Präsident Wolodymyr Selenskyj vor, kein Interesse an einem Frieden zu haben. Trump und Xi wollen nächsten Monat am Rande des G20-Gipfels in Florida weitere Gespräche führen.

“Stabil mit positiver Entwicklung”

Das Verhältnis zu Xi bezeichnete Trump als freundschaftlich und betonte die gemeinsamen Interessen beider Länder, insbesondere die Sicherung des Öltransports durch die Straße von Hormus. Xi Jinping gab das Kompliment zurück und bewertete die Beziehungen zwischen China und den USA als stabil mit einer positiven Entwicklung. Die Bemühungen des US-Präsidenten seien für alle sichtbar und würden „in die Geschichte eingehen“. Während Trump, XI und Putin also weiter realpolitisch an den Herausforderungen der multipolaren Welt arbeiten und Dialog als bestimmendes gestaltendes Element der Politik würdigten, setzt Merz‘ Kriegsverlängerungskomitee weiter auf Diplomatieverweigerung. Peinlich wie stets inszenierte sich der zahnlose deutsche Bundeskanzler in seiner Lieblingsrolle als Weltstaatsmann, der in Berlin den generösen Gastgeber seiner „Koalition der Willigen“ mimte. Willig vor allem darin, weiter zum maximalen Schaden der eigenen Bevölkerung die dieser abgepressten Steuergelder in alle Welt zu verschleudern und vor allem der hochkorrupten Ukraine in den Rachen zu schmeißen. ”So lange wie nötig“ der Ukraine zu helfen, wurde wieder einmal versprochen – soll heißen: es werden weiterhin unbegrenzt Geld und Waffen in das hochkorrupte Land gepumpt.

Natürlich war – neben den US-Unterhändlern Steve Witkoff und Jared Kushner – auch wieder Selenskyj anwesend, der den ukrainischen Finanzbedarf ganz nonchalant mal eben auf 115 Milliarden Euro hochschraubte. Vermutlich wird Merz auch dieser inzwischen für jedermann offensichtliche Abzockmasche kräftig Beihilfe leisten. Die “Koalition der Willigen” unterstütze die Ukraine nicht, um den Krieg zu verlängern, behauptete Merz – offensichtlich wahrheitswidrig; „wir wollen diesen Krieg beenden. Wir leisten unseren Beitrag, damit sich die Ukraine wirkungsvoll verteidigt, solange sie es muss. Wir leisten diese Beiträge, um Friedensverhandlungen überhaupt erst zu ermöglichen und sie aus einer Position der Stärke heraus zu führen“, wiederholte er das seit vier Jahren der Öffentlichkeit aufgetischte Mantra, das offensichtlich bislang zum genau gegenteiligen Effekt führte – wie auch nicht anders zu erwarten beim Krieg einer atomaren Supermacht gegen einen Failed State.

Ohne Trumps Initiative überhaupt keine Bewegung

Das Ausmaß des Wahnsinns und der eigenen Vermessenheit markierte Merz‘ weitere Aussage, dieser Krieg müsse “mit einer Ukraine enden, die ihre territoriale Integrität bewahrt, die starke Sicherheitsgarantien auf ihrer Seite hat und die vor allem eingebettet ist in europäische Sicherheit“. Nichts davon wird Russland akzeptieren, was jedem klar ist, der pragmatisch und lösungsorientiert auf diesen Konflikt blickt. Man sei „selbstverständlich bereit“, mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu sprechen, so Merz weiter generös – als hätten er und die europäischen Bellizisten eben dies nicht jahrelang verweigert. Auch hier war es erst Trumps Initiative, die ein offensichtliches Umdenken bewirkte – indem Europa nämlich drohte, an einer künftigen Friedensregelung erst gar nicht mehr beteiligt zu werden. Nun frisst man also auf einmal Kreide – während man jedoch dem Warlord aus Kiew weiterhin Unsummen in den Rachen wirft. Dennoch sollen an den Gesprächen, die nun auch bald auf neutralem Boden stattfinden sollten, außer der Ukraine, Russland und den USA auch die Europäer teilnehmen.

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Bis es soweit ist, mosert und ätzt Merz gegen die Großen Drei von Shenzen: Ein „Jalta-Format“ werde den Frieden bestimmt nicht bringen, fabulierte Merz mit Blick auf den dortigen Dreiergipfel, und verstieg sich zu der wieder einmal völlig überflüssigen Bemerkung: „Das Treffen in Shenzhen war offenbar vor allem ein Bildtermin“. Trump habe ihn von dort in Berlin angerufen und darauf hingewiesen, wie viel alle Länder sparen könnten, wenn der Krieg beendet werde und sie die Hilfen nicht mehr zahlen müssten. Außerdem soll er „sehr positiv über die Chancen einer Verhandlungslösung gesprochen“ haben. Dass Putin Frieden will und man sich sich daher Friedensbemühungen konzentrieren solle, statt mehr Geld an die Ukraine zu geben, will Merz hingegen nicht hören. Solche grundvernünftigen Appelle stoßen bei den Europäern seit Jahren auf taube Ohren – halten sie sich schließlich noch immer für den Nabel der Welt, obwohl sie nichts anderes mehr zustande bringen als den kulturellen und wirtschaftlichen Ruin ihrer Länder zu managen. Bleibt nur zu hoffen, dass sie die überfälligen Friedensgespräche mit ihrem Zwergenaufstand nicht ruinieren werden.