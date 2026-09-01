Merz macht es spannend: Endlich Krieg?

Pinocchio-Kanzler Friedrich Merz ist mittlerweile offenbar final von allen guten Geistern verlassen: Er steht steht nach mehreren Berichten kurz davor, offiziell Russland als Verantwortlichen für den dubiosen Drohnenvorfall am Leipziger Flughafen von Anfang des Monats anzuklagen – mit unabsehbaren sicherheitspolitischen und existenzbedrohenden, da auch militärischen Folgen für Deutschland. Die damalige Sprengstoff-Drohne “Marke Eigenbau“ soll angeblich für einen Anschlag auf ein ukrainisches Frachtflugzeug, das auch für Rüstungstransporte genutzt wird, vorgesehen gewesen sein. Die ganze Geschichte ist jedoch so bizarr nebulös und abstrus, dass die offiziellen Verlautbarungen dazu drei Wochen nach dem Vorfall selbst mit noch größerer Skepsis zu betrachten sind als all sonstigen seit Jahren unterstellten russischen Provokationen, hinter denen sich am Ende noch immer entweder die Ukraine oder unbekannte private Akteure verbargen, aber nie Russland – am gravierendsten natürlich im Fall der Nord-Stream-Sabotage, aber auch bei den vor zwei Jahren das Sommerloch füllenden Drohnensichtungen überall in Deutschland. Letzte Woche hatte Merz schon vollmundig getönt, die Bundesregierung werde den Urhebern hybrider Angriffe „einen Preis“ auferlegen, sie würden „dafür bezahlen“. Von ARD-Hofschranze Markus Preiß im servil geführten ARD-Sommerinterview verlegen darauf angesprochen, ob er tatsächlich Russland als Urheber nennen werde, wollte Merz sich nicht genau festlegen; er kündigte lediglich an, es werde „nicht mehr lange dauern”, bis eine mit europäischen und NATO-Partnern abgestimmte Reaktion aus Deutschland folgen werde.

Was davon bislang durchgesickert ist, zeugt von einer wahnwitzigen unverantwortlichen weiteren Eskalation eines Konflikts, der tatsächlich nur diplomatisch zu lösen wäre und schon längst durch Dialog über verhärtete Fronten hin weg hätte gelöst werden müssen – was von den schlafwandlerischen Hasardeuren, in puncto Staatskunst völlig unbeleckten Provinzpolitikern und gewissenlosen Dilettanten, die uns kaputtregieren, natürlich nicht zu erwarten ist. Laut übereinstimmenden Medienberichten bereitet die Bundesregierung ein umfangreiches Maßnahmenpaket vor. Sogar von einer „Zeitenwende 2.0“ sei die Rede. Man will sich offenbar nicht mit der Ausweisung russischer Diplomaten oder der Schließung des Russischen Hauses in Berlin begnügen, sondern weitete Sanktionen gegen Russland verhängen und noch mehr Waffen an die Ukraine liefern. Man habe lange Zeit gebraucht, um eine „kraftvolle Antwort“ vorzubereiten, die auch eine mögliche Gegenreaktion Russlands einkalkuliere, heißt es aus Hauptstadtkreisen. Das kann nichts Gutes heißen.

Mit allen Mitteln vom Chaos in der Innenpolitik ablenken

Die Ankündigung dieser neuerlichen Eskalation könnte heute schon erfolgen, etwa parallel zu dem heute beginnenden EU-Außenministertreffen in Irland – gemeinsam mit weiteren EU-Sanktionen, die offenbar bereits ebenfalls vorbereitet wurden. Das alles ist zwar noch nicht offiziell bestätigt, angesichts der politischen Amokfahrt dieser Regierung muss man jedoch befürchten, dass diese abermalige Verschärfung des ohnehin desaströsen Verhältnisses zu Russland tatsächlich bevorsteht. Ironischerweise wird die daraus unweigerlich erwachsende Kriegsgefahr (sprich: Eliminierungsgefahr), für Deutschland nur dadurch gedämpft, dass dieses Land und seine Führung von Moskau nicht mehr ansatzweise ernstgenommen werden; jedenfalls muss man dies hoffen. Die Motive für die Zuspitzungslust sind ohnehin vor allem innenpolitischer Natur: Dem auf allen Ebenen gescheiterten menschlichen, charakterlichen und politischen Totalausfall Merz ist es nicht nur zuzutrauen, sondern es muss inzwischen zwingend angenommen werden, dass er sich mit allen Mitteln außenpolitisch profilieren will, um vom Chaos im Inland abzulenken. Die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am Sonntag dürfte auch hier wieder eine Rolle spielen: Die AfD, die in Umfragen bei 42 Prozent liegt und die nächste Landesregierung stellen könnte, tritt vehement für ein Ende der besinnungslose Ukraine-Unterstützung ein. Wenn die Regierung Russland für den Leipziger Drohnenvorfall verantwortlich macht, wird dies einen weiteren Vorwand liefern, um die AfD als „prorussisch“ und als„Agenten Putins“ et cetera zu diffamieren.

Die üblichen Büchsenspanner haben sich bereits zu Wort gemeldet: Sogenannte „Sicherheitsexperten“ fordern, dass die NATO sich mit dem Leipziger Drohnenvorfall vom 4. August befassen solle – und am besten gleich den Bündnisfall ausruft. „Alles spricht dafür, Artikel 4 des Nato-Vertrags zu aktivieren. Auch vor dem Hintergrund der quantitativen und qualitativen Zunahme der hybriden Angriffe in ganz Europa ist es eigentlich zwingend“, schwadroniert beispielsweise der ehemalige BND-Vizepräsident Arndt Freytag von Loringhoven: „Wenn nach den deutlichen Worten des Kanzlers keine Taten folgen, wird das in Moskau als Schwäche verstanden werden.“ Bei dem pathologischen CDU-Kriegstreiber Roderich Kiesewetter stieß dies natürlich auf prompte Zustimmung. „Die Ausrufung von Konsultationen nach Artikel 4 des NATO-Vertrags ist angesichts der Serie von Sabotageakten, Anschlägen auf Munitionsfabriken und Drohnenvorfällen auf europäischem Boden ein absolut naheliegender und folgerichtiger Schritt“, sagte er und forderte „verstärkte, unangekündigte Schutz- sowie Luftverteidigungsübungen an den gefährdeten Flanken, die sofortige Schließung von Spionage- und Einflusszentren wie dem Russischen Haus in Berlin, eine strikte Begrenzung der Bewegungsfreiheit russischer Diplomaten sowie das rigorose Stoppen der russischen Schattenflotte“. Putin überrasche man nicht mit Protestnoten, sondern mit strategischer Entschlossenheit, so Kiesewetter. Und Jan Stöckmann von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) meint: „Den russischen Botschafter ein weiteres Mal einzubestellen, würde Moskau kaum davon abbringen, unsere Verwundbarkeiten weiter auszutesten“.

Mit der brennenden Lunte durch ein Depot von Pulverfässern

Diese Aussagen fallen in einem Ambiente, da der hochkorrupte undemokratisch regierte Terrorstaat Ukraine als Urheber der Nord-Stream-Sabotage und damit des gravierendsten kriegerischen Angriffs auf deutsche Infrastruktur seit dem Zweiten Weltkrieg so gut wie feststeht, der gleichwohl weiter zweistellige Milliardensummen Steuergeld geschenkt bekommt, und in dem die russophobe Propaganda längst unfreiwillig komische, wenn nicht lächerliche Züge angenommen hat; man denke nur an den Fund von zwei halbvergammelten Handfeuerwaffen nebst Munition in einem Waldstück nahe Berlin vor bereits einem Jahr, der nun ironiefrei allen Ernstes als “russisches Waffendepot“ deklariert wird. Ganz ähnlich grotesk sind vor diesem Hintergrund die Unterstellungen, bei der 30-Zentimeter-Drohne von Leipzig mit ein bisschen Plastiksprengstoff, die ein beherzter Busfahrer per Roundkick aus der Luft holte und sich zufällig mal wieder als Blindgänger erwies, handele es sich um eine russische Geheimoperation. Da waren die Nazis mit ihrer Inszenierung vom Überfall auf den Sender Gleiwitz deutlich kreativer.

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Auch wenn die reale Gefahr weiterhin eine Geistererscheinung bleibt, könnte das großmäulige Gefasel des deutschen Lügenkanzlers leider durchaus dazu führen, dass Deutschland noch einen Schritt näher an einen offenen Krieg mit Russland stolpert – und leider sekundieren die von den Hauptstrommedien kritiklos aufgebotenen „Sicherheitsexperten“ diesem Wahnsinn auch noch. Was vom Wahrheitsgehalt dieser Propaganda wirklich zu halten ist, brachte am Wochenende eine gewichtige Stimme der Besonnenheit aus dem als EU- und NATO-Partnerstaat diesbezüglich garantiert unverdächtigen Finnland zum Ausdruck: Ausgerechnet dessen Staatspräsident Alexander Stubb erklärte trocken, er sehe „weder Belege noch Fakten“, dafür, dass Russland beabsichtige, die NATO anzugreifen. Stubb ging sogar noch weiter – und sprach hochvernünftige Worte offen aus, für die man sich in Deutschland gleich als “Putin-Troll” oder “russisches Geheimdienst-U-Boot“ verdächtig macht: „Ich glaube, jemand in Europa (…) muss den Dialog mit Russland wieder aufnehmen, um zu verstehen, was dort vor sich geht. Wir müssen auf politischer Ebene miteinander sprechen.“ Mehr noch: Angesprochen auf den Vorfall am Leipziger Flughafen, plädierte er dafür, einen „kühlen Kopf“ zu bewahren. Für Merz und seine Kriegstreiberbande, die mit der brennenden Lunte durch ein Depot von Pulverfässern torkeln, sind diese Aussagen natürlich hochverfänglich – weshalb sie weder politisch noch von den Regierungsmedien in irgendeiner Weise einer Antwort gewürdigt werden. Die ebenso unfähigen wie verantwortungslosen Geisterfahrern, die dieses Land in den Untergang regieren, werden keine Ruhe geben, bis sie endlich ihren Krieg haben. Es sei denn, ihnen wird zuvor noch das Handwerk gelegt. Demokratisch, versteht sich.