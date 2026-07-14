Die “Hingucker”-Inflation hat jetzt begonnen: Friedrich “Hannibal“ Merz verirrte sich nebst “First Lady” auf die Ehrentribüne in Wimbledon, um bei den Schönen und Reichen sein Stelldichein zu geben – während daheim in Deutschland die Lichter ausgehen. Merz hat es nun endlich geschafft: Nach Jahrzehnten zwischen Sauerland, Aufsichtsräten und politischer Warteschleife sitzt er endlich dort, wo er offenbar immer hinwollte: Nicht bloß im Kanzleramt, sondern mitten im internationalen Schaufenster (nein, damit ist nicht die am Wochenende im Netz viral gegangene iranische “Todesliste“ mit den als Häftlingsfotos dargestellten Konterfeis westlicher Politiker, auf auf der der deutsche Märchenkanzler ebenfalls zu finden ist).

Merz thronte in der Royal Box in Wimbledon wie ein argentinischer Großgrundbesitzer mit weißem Hut, dunkler Brille und die Hände bedeutungsschwer vor dem Gesicht gefaltet – und neben ihm der absolute Eyecatcher Charlotte von Merz, die an diesem Nachmittag ein wenig wie Deutschlands äußerst sparsame Antwort auf eine Camilla wirkte. Manchem wurde wohl erst nach längerem Hinsehen klar: Das ist ja gar nicht Hannibal Lecter auf Freigang, sondern der deutsche Bundeskanzler beim Tennisfinale!

Mondäne Eleganz unter weißen Hüten

Merz scheint die große Bühne zu genießen: Hier ein Gipfel, dort ein Fototermin – dann ein Platz nahe der britischen Königsfamilie und anschließend noch ein Besuch bei Alexander Zverev in der Kabine. Merz und seine Frau verfolgten das verlorene Finale tatsächlich aus der königlichen Loge, wenige Plätze von Prinz William und dessen Familie entfernt. Man kann einem Bundeskanzler selbstverständlich einen Sonntagnachmittag beim Tennis gönnen. Das Problem ist bloß der gigantische Kontrast zur Kulisse zu Hause.

Während nämlich Merz gerade in London unter weißen Hüten mondäne Eleganz probt, erleben viele Deutsche ihr Land im freien Fall: Unternehmen kämpfen, Investitionen fehlen, die Infrastruktur zerbröselt, und das Vertrauen in die politische Führung ist inzwischen tiefer gesunken als der Centre Court nach drei Tagen Dauerregen. In einer aktuellen Umfrage waren zuletzt 85 Prozent mit Merz‘ Arbeit unzufrieden; andere Erhebungen sahen seine Zustimmung sogar bei nur noch 10-12 Prozent. Gerade deshalb wirkt dieser Auftritt in Wimbledon so surreal und peinlich.

Bei Zverev hielt Merz Wort – alle anderen Versprechen bricht er

Der Kanzler als Jetsetter gestaltet seine unterirdische Kanzlerschaft als Dauerparty und “time of his life“, während die Deutschen den Preis für die Erfüllung seines Lebenstraums zahlen. Seine Großmannssucht lässt Merz jeden Verrat an Deutschland, jeden Schaden bereitwillig hinnehmen. Der erst im zweiten Wahlgang zum Bundeskanzler gewählte völlig abgehobene Wählertäuscher inszeniert weltmännische Gelassenheit, während ein großer Teil des Publikums daheim noch darauf wartet, dass endlich jemand das Spiel übernimmt.

Er habe Zverev sein Wort gegeben, beim Erreichen des Finales vor Ort zu sein, sagt Merz. Dies war das erste Versprechen, das er gehalten hat. Die gegenüber den Deutschen gemachten Versprechen bricht er stattdessen gewohnheitsmäßig. Vielleicht hätte er wenigstens den weißen Hut im Schrank gelassen – denn in politisch stürmischen Zeiten sollte ein Kanzler nicht aussehen, als habe er bereits die Ehrenloge erreicht, während sein Land noch am Eingang nach einer gültigen Eintrittskarte sucht. Alexander Zverev verlor an diesem Sonntag das Finale. Deutschland hat mit diesem Bundeskanzler schon vorher verloren.