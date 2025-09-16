Merz‘ PR-Initiative „Made for Germany“: Die Geister-Milliarden des Kanzlers

Es war eine reine Show- und Presseaktion, wie sie im Bilderbuch steht: Im Juli traf sich Bundeskanzler Friedrich Merz mit den Spitzen der deutschen Wirtschaft und internationalen Investmentfirmen. Am Ende verkündete er vollmundig eine “Investitionsoffensive” über exakt 631 Milliarden Euro. Doch nun stellt sich wenig überraschend – heraus: Die Zahl hält einer Überprüfung nicht stand. Von der Migrationswende bis hin zum Ende der staatlichen Förderung linker Strukturen hat Kanzler Merz so ziemlich alle Wahlversprechen im Rekordtempo gebrochen. Nun setzt er in Sachen Wählertäuschung nochmal neue Maßstäbe: Deutschland sei wieder “zurück”, erklärte Merz als Ergebnis „seiner“ Initiative „Made for Germany“. Über 60 deutsche Großkonzerne und etwas mehr als eine Handvoll internationaler Investmentfirmen waren zu einem Treffen geladen. Das Ergebnis der Beratungen soll besagtes Investitionspaket über 631 Milliarden Euro sein; die exakte, nicht gerundete Zahl suggeriert exakte Berechnungen und Planung. Doch die Beteiligten wissen davon wenig bis gar nichts.

Misstrauisch sollte einen bereits der Umstand stimmen, dass der Gipfel nicht vom Kanzleramt oder der Bundesregierung organisiert wurde, sondern von einer externen Kommunikationsagentur – “Nachtigall, ick hör dir trapsen”, würde der Berliner sagen. Nun wollte der AfD-Bundestagsabgeordnete Dr. Christoph Birghan genauer wissen, was sich hinter der beachtlichen Summe von über 600 Milliarden Euro an angeblichen Investitionen verbirgt: „In den letzten Wochen habe ich der Bundesregierung mehrere Anfragen gestellt: Zum genauen Umfang der Investitionen. Zu Investitionen, die hoffentlich mehr sind als bloße Absichtserklärungen, und die tatsächlich belastbar sind. Zu Investitionen in Forschung und Innovation. Die Antworten lauteten stets gleich: Der Bundesregierung liegen keine genaueren Informationen vor.”

Politische Effekthascherei

Der Anfragesteller resümiert sarkastisch: “Wieder einmal: gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen. Wieder einmal: Unsere Regierungen haben einen mindestens kreativen Umgang mit der Wahrheit, um nicht Schlimmeres zu sagen.“ Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch eine aus Sicht des Regierungslagers gewiss unverdächtigere Quelle – die Wochenzeitung “Die Zeit”, die bei den Unternehmen selbst nachbohrte. Auch dort: Ratlosigkeit über die genaue Zusammensetzung. Siemens – eines der größten deutschen Industrieunternehmen – wolle immerhin etwa eine Milliarde Euro in Deutschland investieren. Schwer vorstellbar, wie man dann auf die abenteuerliche Summe von 600 Milliarden kommen will, wenn selbst die Big Player nur im Promillebereich mitmachen wollen. Bosch äußerte sich sogar nur ausweichend dahingehend, “längerfristig” planen zu wollen. Unternehmerische Nachhaltigkeit spielt hier offensichtlich eine größere Rolle als politische Effekthascherei.

Mehr zur Höhe der Investitionen könne angeblich, so die Regierung, die Beratungsfirma McKinsey sagen – aber auch dort herrscht vielsagendes Schweigen. Für Birghan ist daher klar: „Der Kanzler hat einfach wieder einmal nur heiße Luft in den Äther geblasen. Die Unternehmen nennen irgendwelche Zahlen, der Kanzler gibt sie als seine Errungenschaft aus. Fragt man beim Kanzleramt nach, wird man wieder an die Unternehmen verwiesen. Keine der breitbeinig verkündeten Zahlen ist neu! Keine der Zahlen ist belastbar! Der ganze bestellte Medienrummel ist nichts als heiße Luft. Deutschland sei zurück, verkündete Merz im Juli stolz – ja, tatsächlich: Deutschland ist genauso so schlecht regiert zurück wie unter den vorherigen Regierungen.“ Am Ende bleibt “Made for Germany” wohl eher ein großer Bluff; treffender wäre das Motto “Nothing for Germany”.