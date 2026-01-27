Merz stoppt den Sinkflug – und leitet den Totalabsturz ein

Verarschen können wir uns selbst. Es ist weniger ein klarer Befund als ein diffuses Gefühl, das sich vor den anstehenden Landtagswahlen – als nächstes am 8. März in Baden-Württemberg und am 22. März in Rheinland-Pfalz – breitmacht. Man merkt, dass etwas fehlt. Nicht laut, nicht spektakulär – sondern durch bloße Abwesenheit: Die Umfragen, die früher im Wochentakt veröffentlicht wurden, tauchen plötzlich nicht mehr auf. Keine neuen Balken, keine frischen Prozentzahlen, keine fortlaufenden Trends, die sonst jeden Wahlkampf täglich, wenn nicht stündlich begleiten. Der Grund liegt auf der Hand: Was schlecht aussieht, scheint vorerst aus dem Schaufenster genommen worden zu sein.

Stattdessen erscheinen vorsichtig formulierte “Erfolgsmeldungen” der etablierten Parteien und der von ihnen gestützten Parteien; die sich die katastrophale Realität schönlügen. Memes und Banner, die suggerieren, Friedrich Merz habe seinen Sinkflug gestoppt oder zumindest deutlich gebremst. Die Sprache ist weich, fast therapeutisch. Doch es geht hier nicht mehr um Zahlen, sondern um Deutungen. Nicht mehr um Entwicklung, sondern um Stimmungen – und vor allem und Stimmungsmache

Das unterschwelliges Gefühl der Bürger, nicht mehr ernst genommen zu werden

Bloß: Es fühlt sich wieder mal nach Propaganda an. Denn dummerweise spürt da draußen im Land niemand diese angebliche Wende. Im Gegenteil. Der Eindruck verstärkt sich eher, dass der unvermeidliche Aufschlag näherrückt. Im Cockpit preist man den freien Fall als stabilen Zielflug – und schraubt deshalb lieber den Höhenmesser ab. Vor diesem Hintergrund wirkt das verdächtige Ausbleiben der Umfragen nicht zufällig, sondern wie eine bewusste Entscheidung: Was man nicht veröffentlicht, existiert – zumindest medial – nicht. Doch beim Bürger erzeugt genau das erzeugt dieses unterschwellige Gefühl, nicht mehr ernst genommen zu werden. Man ist nicht mehr empört, nicht überrascht, sondern mittlerweile routiniert irritiert.

Wenn schlechte Werte verschwinden und an ihre Stelle optimistische Erzählungen treten, dann das keine Information mehr, sondern betreutes Denken. Der Bürger soll beruhigt, nicht informiert geschweige denn aufgeklärt werden. Transparenz wird ersetzt durch Tonfall. Jedoch: Ein angeblich gestoppter Sinkflug kann auch einfach die Einleitung zum Totalabsturz sein.