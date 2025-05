Merz und Macron im Sonderzug in die Ostkokaine?

Wenn es nach einigen Kommentaren im Internet geht, dann hat es im Sonderzug nach Kiew ganz ordentlich geschneit. Wollten die europäischen Staatschefs, als sie zu Wolodymyr Selenskyj in die „Ostkokaine“ (Annalen Baerbock) reisten, auf einem Level mit ihrem Superstar der Kriegstüchtigkeit sein? Zitat aus dem nachfolgenden Tweet des Tages: „Im Internet wird diskutiert, was auf dem Tisch der europäischen Staats- und Regierungschefs lag, als sie mit dem Zug zu Zelensky in Kiew reisten. Als die Kameras einschalteten, versteckte Macron hastig ein weißes Beutelchen, während Merz einen Gegenstand versteckte, der wie ein Löffel für den Kokainkonsum aussah… Danach verstummten alle peinlich berührt.”

Weiter wird darin Dmitri Rogosin zitiert, der schreibt: “Dieser Metall-Mikrolöffel ist etwa 8 – 10 Zentimeter lang und wird normalerweise in sogenannten „Snuff-Kits“ (hier abgebildet) mitgeliefert. Eine Schöpfkelle an einem Ende schöpft das feine Pulver, ein flacher Spatel am anderen Ende stopft es in den Spender; ein Loch ermöglicht es, das Gerät an einen Ring zu hängen. Edelstahl ist korrosionsbeständig und lässt sich leicht desinfizieren, sodass diese Spatel bei Schnüfflern, Kokainkonsumenten und analytischen Chemikern, die einen präzisen Vorrat an Reagenzien benötigen, gleichermaßen beliebt sind.”

Der bekannte Journalist Matthias Matussek schreibt dazu: „Unfassbar! Und wie der verlegene Macron das weiße Tütchen entsorgt. Ich lach mich schon jetzt schief, wenn der bekokste Hallodri Merz, der das Löffelchen verdeckt, wie gewohnt staatsmännisch besorgt von ‚Krieg und Frieden‘ spricht, neben ihm Selenskyj, der in dem Zeug schwimmt (Satire?)“ “Tag24” gibt allerdings zu bedenken: „Ob es sich tatsächlich um Kokain handelte, ist jedoch reine Spekulation. Keiner der beteiligten Spitzenpolitiker reagierte bisher auf diese kuriosen Videoaufnahmen.” Auf den ersten Blick könne es sich auch um einen weißen Zettel handeln, auf dem etwas geschrieben stand, was nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war, so das Portal weiter; der metallische Gegenstand, den Merz zu verstecken versucht, könnte womöglich auch nur ein simpler Löffel sein. Andererseits sei jedoch “nicht abzustreiten, dass durchaus eine gewisse Ähnlichkeit zu einem sogenannten Schnupf-Röhrchen besteht”…

