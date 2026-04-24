Lügenkanzler Friedrich Merz hat eine “tiefgreifende Kurskorrektur” in der Rentenpolitik eingeleitet: Die gesetzliche Rentenversicherung soll künftig primär als „Basisabsicherung“ fungieren. Während das Kanzleramt von notwendiger Modernisierung spricht, wächst die Sorge vor einer drohenden Entwertung der Lebensleistung deutscher Beitragszahler.

Kurz vor dem ersten Jahrestag seiner Regierungsübernahme hat der größte Wählerbetrüger der deutschen Geschichte Friedrich Merz beim Jahresempfang des Bankenverbandes Tatsachen geschaffen: Das bisherige Versprechen, den Lebensstandard im Alter allein durch die gesetzliche Rente zu sichern, gilt offiziell als beendet. Künftig soll die staatliche Säule nur noch als Grundversorgung fungieren. Wer seinen Lebensstandard halten will, wird auf private und betriebliche Vorsorge verwiesen – ein Paradigmenwechsel um 180 Grad, der vor allem Gering- und Normalverdienern Angst macht, obwohl er eigentlich nichts anderes ist als die zynische Zustandsbeschreibung der schon gegenwärtig erreichten Situation: Für die meisten Durchschnitts-, geschweige denn Geringverdiener winkt Alter eine Renten, die kleiner oder gleich der Grundsicherung (dem Bürgergeld) ist – was faktisch bedeutet: Der, der sein Leben lang Beträge zahlt, erhält exakt dasselbe im Alter ausbezahlt wie einer, der nie eingezahlt hat.

Falsche Prioritätensetzung

Indem sie dies nun ganz frech als neues Normal bestätigt, legt die schwarz-rote Koalition die Axt an das Fundament des sozialen Zusammenhalts – während an anderer Stelle die Ausgaben ungebrochen hoch bleiben. Für die Parlamentarier, Endwicklungshilfen und Massenmigration in die Sozialsysteme werden allerdings natürlich weiterhin hohe Summen mobilisiert; auch das Pensionsniveau für Staatsdiener bleibt mehr als doppelt so hoch wie für normalsterbliche Arbeiter und Angestellten.

Für die Stabilisierung des Rentenniveaus der eigenen Bürger fehlt dem Staat angeblich das Geld – obwohl aus der übernutzten und zweckentfremdeten Rentenkasse auch Ukrainer und ursprünglich nie Leistungsberechtigte mitversorgt werden.

Entwertung langer Erwerbsbiografien

Indem der Abstand zwischen der gesetzlichen Rente und der staatlichen Grundsicherung nicht nur immer weiter verschwimmt, sondern nun auch zum Systemziel erklärt wird, wird der seit fast 150 Jahren funktionierende Generationenvertrag endgültig für erledigt und überwunden erklärt. Wenn Jahrzehnte der Beitragszahlung am Ende nur zu Bezügen führen, die gar nicht oder kaum über dem Niveau staatlicher Fürsorge liegen, verliert das System nicht nur seine Akzeptanz, sondern auch seinen Sinn. Diesen Kurs stellt eine Kapitulation vor der demographischen Realität auf Kosten der hiesigen Bevölkerung dar.

Dabei wäre die Lösung simpel: Ein Stopp der Massenmigration, Remigration und ein Stopp der Endwicklungshilfen würde genug Milliarden einsparen, um eine Rentenreform obsolet zu machen. Stattdessen wird Rentnern, die ihr Leben lang gearbeitet haben, auch noch die bereits lächerlich niedrige Rente weiter gekürzt. Der Umbau zur „Basisrente“ droht somit zu einem Programm der Altersarmut für jene zu werden, die das System über Jahre getragen haben. Von diesem volksfeindlichen Katastrophenkanzler indes ist nichts anderes zu erwarten.

Dieser Beitrag auf Grundlage dieses “Status”-Artikels.