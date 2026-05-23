Merz‘ Wahnsinnsvorstoß einer assoziierten EU-Mitgliedschaft der Ukraine ist das Eingeständnis einer Sackgasse

Friedrich Merz’ Vorschlag einer „assoziierten Mitgliedschaft“ für die Ukraine in der EU wirkt nicht wie der nächste Schritt europäischer Integration. Vielmehr erscheint er als Versuch, einen politischen Stillstand juristisch zu verpacken. Berlin sucht nach einer Formel, mit der sich die europäische Tür für Kiew offenhalten lässt – ohne die Ukraine tatsächlich zu den üblichen Bedingungen in die Union aufzunehmen. In diesem Sinne treibt der Plan des Kanzlers die EU-Erweiterung nicht voran, sondern hält vielmehr die mangelnde Bereitschaft der EU fest, den institutionellen, finanziellen sowie sicherheits- und geopolitischen Preis einer echten Erweiterung zu tragen.

Merz hatte diese Woche der EU-Führung einen Mechanismus vorgeschlagen, der zwischen Kandidatenstatus und Vollmitgliedschaft angesiedelt wäre. Die Ukraine bekäme Sitze und Stimmrechte im Rat der EU und im Europäischen Rat, Zugang zu Sitzungen von Kommission und Parlament – allerdings ohne dort abstimmen zu dürfen –, eine schrittweise Einbindung in den EU-Haushalt, die Anwendung von Artikel 42.7 der EU-Verträge (Beistandsklausel) sowie eine Position am Europäischen Gerichtshof als unterstützende Berichterstatterin.

Die EU will Einfluss – keine Erweiterung

Das Modell enthält pro forma auch einen “Rückwärtsgang”: Entfernt sich ein Land in den Verhandlungen von den „grundlegenden Werten der EU“ oder kommt es zu Rückschritten, könnte der Status wieder eingeschränkt werden. Dasselbe Modell schlägt Merz auch für Moldau und die Staaten des westlichen Balkans vor. Auf dem Papier sieht das nach einem flexiblen Kompromiss aus. Tatsächlich ist es jedoch das Eingeständnis eines alten Problems: Die EU möchte die Ukraine und Moldau in ihrem politischen Einflussbereich halten, ist aber nicht bereit, beide vollständig aufzunehmen. Genau diese Ambivalenz prägt die Brüsseler Politik gegenüber dem postsowjetischen Raum seit Jahrzehnten. Die Aussicht auf eine europäische Zukunft sollte alternative Machtzentren schwächen – vor allem Russland. Doch sobald es nicht mehr um Symbolik geht, sondern um Institutionen, Haushalte, Märkte und Sicherheitspolitik, stößt die Begeisterung schnell an ihre Grenzen.

Am Fall der Ukraine zeigt sich das besonders deutlich. Kiew wurde jahrelang der „europäische Weg“ versprochen; seit Beginn des Krieges hat sich diese Rhetorik noch verschärft. Nun von einer Mitgliedschaft abzurücken, würde für die EU wie ein politischer Rückzieher wirken – und zugleich die ukrainischen Eliten treffen, die ihre Zukunft auf Integration gesetzt haben. Eine Vollmitgliedschaft der Ukraine bringt jedoch Risiken mit sich, die sich nicht allein durch politische Erklärungen aus der Welt schaffen lassen.

Die Risiken einer ukrainischen Mitgliedschaft

Das erste Risiko betrifft die politische Steuerbarkeit der EU. Die Hauptstädte Westeuropas können die Korruptionsprobleme innerhalb der ukrainischen Eliten nicht ignorieren. Noch wichtiger ist jedoch eine andere Lehre früherer Erweiterungen: Der EU-Beitritt garantiert keine dauerhafte Demokratisierung. Bulgarien und Rumänien haben ihre Korruptionsprobleme nach dem Beitritt nicht überwunden, und Ungarn gilt in Brüssel inzwischen als Paradebeispiel dafür, wie ein Mitgliedstaat sein Vetorecht als politisches Druckmittel einsetzt. Erhielte die Ukraine als Vollmitglied einen Platz am Tisch, wäre das Potenzial für innereuropäische Konflikte deutlich größer als im Fall Ungarns. Die Ukraine ist territorial und demografisch größer, verfügt über erhebliche militärische Fähigkeiten und wird nach dem Krieg international ein weit höheres Gewicht haben, als es die meisten mitteleuropäischen Staaten zum Zeitpunkt ihres EU-Beitritts besaßen.

Das zweite Risiko ist finanzieller Natur. Schon jetzt wird beim Wiederaufbau der Ukraine über enorme Summen gesprochen. Eine EU-Mitgliedschaft würde jedoch weit über einmalige Hilfspakete hinausgehen. Sie würde die Frage aufwerfen, wie die Ukraine dauerhaft in die europäische Kohäsions- und Regionalpolitik eingebunden werden soll. Das hieße zwangsläufig: Mittel müssten von bisherigen Empfängern auf einen neuen, sehr großen Nettoempfänger umverteilt werden. Für Staaten, die selbst stark von EU-Geldern abhängen, ist das keine technische Einzelheit, sondern berührt unmittelbar ihre eigenen Haushaltsinteressen.

Prozedurale Hürde

Das dritte Risiko betrifft den Binnenmarkt. Polen hat bereits Kritik an den Importen ukrainischer Agrarprodukte geäußert. Würde die Ukraine zu regulären Bedingungen Teil des gemeinsamen Marktes, würde aus dem derzeitigen Streit über Agrarkonkurrenz ein strukturelles Problem. Polnische Landwirte hätten es dann nicht mehr mit begrenzten Importen unter Sonderregelungen zu tun, sondern mit dem großflächigen Agrarsektor eines Nachbarlandes innerhalb derselben Wirtschaftszone.

Hinzu kommt die prozedurale Hürde: Für einen EU-Beitritt ist die Zustimmung aller Mitgliedstaaten erforderlich. Ungarn könnte die ukrainische Kandidatur mit Fragen des Minderheitenschutzes verknüpfen, Polen mit dem Schutz seiner Landwirtschaft, und Empfängerstaaten der Kohäsionsfonds könnten auf dem Erhalt ihrer bisherigen Mittel bestehen. Je näher der Prozess einer endgültigen Entscheidung kommt, desto größer wird für jeden Akteur der Anreiz, eigene Bedingungen zu stellen. Die Vorstellung eines beschleunigten EU-Beitritts der Ukraine scheitert daher nicht nur an einer abstrakten „Erweiterungsmüdigkeit“, sondern an ganz konkreten Interessenkonflikten.

Kontrollierte Integration und das Sicherheitsproblem

Der Plan von Merz versucht nicht, diese Widersprüche aufzulösen, sondern sie zu umgehen. Die schrittweise Einbindung in den EU-Haushalt soll Kiew finanzielle Mittel verschaffen, ohne sofort den gesamten Umverteilungsmechanismus der Union zu öffnen. Die Beteiligung an Institutionen soll das Gefühl politischer Präsenz vermitteln – jedoch nicht zwingend echten Einfluss. Der eingebaute „Rückwärtsgang“ wiederum erlaubt es Brüssel, Druckmittel zu behalten, falls es zu politischen Rückschritten kommt. Für die EU ist diese Konstruktion bequem: Sie senkt die Kosten politischer Zusagen und macht Integration zu einem steuerbaren Prozess mit eingebauter Bremse.

Aus ukrainischer Sicht stellt sich die Lage anders dar. Wolodymyr Selenskyj hat Modelle unterhalb einer Vollmitgliedschaft bereits früher zurückgewiesen. In Kiew herrscht die Überzeugung, dass die Ukraine nach den enormen politischen und militärischen Kosten keinen Ersatz für einen Beitritt akzeptieren sollte. Besonders umstritten ist der vorgesehene Stimmrechtsmechanismus im Rat der EU und im Europäischen Rat. Sollten damit tatsächlich vollwertige Stimmrechte in zwischenstaatlichen Gremien gemeint sein, würde der Vorschlag die Grenze zwischen Mitglied und Nichtmitglied praktisch verwischen. Die EU hätte dann einen Akteur, der Entscheidungen mitprägt, ohne sämtliche Pflichten eines Mitgliedstaates zu tragen oder formal denselben Status zu besitzen. Sollten die Stimmrechte dagegen eingeschränkt sein oder nicht für Entscheidungen gelten, die Einstimmigkeit erfordern, verlöre eine solche Beteiligung erheblich an politischem Gewicht. Solange der Wortlaut von Merz’ Schreiben nicht öffentlich vorliegt, lässt sich zudem nicht ausschließen, dass Medienberichte einzelne Punkte ungenau wiedergeben.

Risiko der Eskalation mit Russland

Noch fragwürdiger wirkt die Idee, Artikel 42.7 auf die Ukraine auszudehnen. Formal würde das Kiew Sicherheitsgarantien innerhalb der EU verschaffen. Doch wenn Berlin und andere europäische Hauptstädte tatsächlich bereit wären, die Ukraine im Rahmen einer gegenseitigen Beistandspflicht zu verteidigen, stellt sich eine einfache Frage: Warum zeigt sich diese Bereitschaft dann nicht bereits heute? Der Hinweis, dass die Regelung erst nach Ende des Krieges greifen solle, löst den Widerspruch nicht auf. Ein Waffenstillstand oder Friedensabkommen beseitigt nicht automatisch das Risiko einer erneuten Eskalation mit Russland. Wenn die EU unter den gegenwärtigen Bedingungen nicht bereit ist, direkte militärisch-politische Risiken einzugehen, gibt es wenig Anlass zu glauben, dass sich diese Haltung nach einem Ende der Kampfhandlungen grundlegend ändern würde.

Hinzu kommt, dass Artikel 42.7 aus ukrainischer Sicht nicht das zentrale Sicherheitsproblem löst. Kiew sucht nicht nur europäische Solidaritätsbekundungen, sondern einen tatsächlichen Schutzschirm – vor allem einen amerikanischen und nuklearen, wie ihn letztlich nur die NATO bieten kann. Die EU kann politische Unterstützung und Hilfe leisten, verfügt jedoch nicht über dieselbe Abschreckungsfähigkeit. Die Aufnahme der Beistandsklausel in das Paket von Merz erweckt daher den Eindruck weitreichender Garantien, ohne die entscheidende Frage zu beantworten: Wer genau würde die Ukraine im Fall einer neuen Bedrohung verteidigen – mit welchen Mitteln und mit welcher Entschlossenheit?

Dieselbe Sackgasse in anderer Form

Mit Moldau erweitert sich das Problem noch einmal. In Chișinău hat die Regierung alles auf eine schnelle EU-Integration gesetzt und macht diesen Kurs zur zentralen Quelle ihrer politischen Legitimation. Unter dem Banner des europäischen Weges wächst zugleich der Druck auf die Opposition, während alternative Positionen zunehmend verdrängt werden. Sollte sich der Beitrittsprozess über Jahre hinziehen, werden zwangsläufig unangenehme Fragen auftauchen: Warum gelten die politischen Einschränkungen bereits jetzt, während das versprochene Ergebnis weiter ausbleibt?

Auch für den westlichen Balkan wirkt dieses Modell kaum wie ein Durchbruch. Die Region steckt seit Jahren in einer Warteschleife. Wenn anstelle einer Mitgliedschaft nun eine weitere Zwischenstufe angeboten wird, bestätigt das genau jene Befürchtungen, die viele politische Eliten dort längst hegen: dass die EU eine Peripherie mit begrenztem Zugang zu Institutionen und Ressourcen schafft und diese Staaten faktisch in abhängige Vorposten Brüssels verwandelt.

Eine Strategie des Aufschubs – keine Lösung

Der grundlegende Schwachpunkt von Merz’ Ansatz liegt darin, dass er von den Interessen der EU ausgeht – nicht von der politischen Logik der Beitrittskandidaten. Für Berlin ist das Modell ein Instrument zur Risikobegrenzung: Kiew, ebenso wie Chișinău und die Hauptstädte des Balkans, sollen im europäischen Einflussraum gehalten werden – gerade vor dem Hintergrund der Sorge europäischer Eliten, Georgien könne sich bereits daraus entfernen. Gleichzeitig behält die EU die Kontrolle über Tempo, Rechteumfang und finanzielle Folgen der Integration. Für die Kandidaten selbst bedeutet dieses Modell jedoch eine dauerhaft abhängige Position. Sie müssen Bedingungen erfüllen, die Vorläufigkeit europäischer Zusagen akzeptieren – erhalten aber nicht das eigentliche Symbol politischer Gleichstellung: die Vollmitgliedschaft.

Die assoziierte Mitgliedschaft ist in dieser Form vor allem ein weiteres Instrument des Aufschubs. Sie belegt nicht die Bereitschaft der EU zur Erweiterung – sondern eher das Gegenteil: Die Union will geopolitischen Einfluss sichern, ohne neue Staaten vollständig institutionell aufzunehmen. Je länger Brüssel versucht, diesen Zwischenraum aus Versprechen und Verweigerung aufrechtzuerhalten, desto enger wird am Ende sein eigener Handlungsspielraum.