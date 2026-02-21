Merz-Wiederwahl: Diese CDU wird ebenso untergehen wie Deutschland – wenn sie nicht doch noch revoltiert

Die gestrige Wiederwahl des Lügenkanzlers Friedrich Merz als CDU-Vorsitzender auf dem Stuttgarter Bundesparteitag mit SED-standesgemäßen 91,2 Prozent war tatsächlich ein weiterer Beleg für den hoffnungslos desolaten inneren Zustand der Union. Jeder weiß, dass Merz ein Kanzler auf Abruf, ein Lakai der SPD ist und innerhalb der CDU nur noch ge- und erduldet wird. Die Merkelianer wollten ihn nie und diejenigen, die einst ihre Hoffnungen in ihn gesetzt hatten, sind bitter enttäuscht. Er sitzt zwischen allen Stühlen, hat jeden Kredit verspielt und wird überall nur noch als Lügner und Dampfplauderer wahrgenommen. Dennoch: In unverbrüchlicher Nibelungentreue hielt die Partei wider alle Gewissensbisse und wider alle politische Vernunft ihrem Richtung Abgrund galoppierenden Kutscher die Treue – obwohl von ihm visionär und substanziell nichts, aber auch gar nichts mehr zu erwarten ist (was es rückblickend ohnehin nie war).
Noch gruseliger als Merz‘ Wahlergebnis war der minutenlange Applaus für die Große Deutschlandzerstörerin Angela Merkel, die sich kaum ihr Grinsen darüber verkneifen konnte, wie sehr ihr ein vertrottelter und uneinsichtiger Haufen von Funktionären und Parteischranzen trotz ihres historischen Vernichtungswerks weiter huldigt. Man hat das, was Merkel diesem Land angetan hat, hier nicht ansatzweise begriffen – doch sie ist die Kanzlerin, die Deutschlands Schicksal besiegelt hat. “Die Hitler kommen und gehen, das Deutsche Volk bleibt”, sagte einst Stalin. Für Merkel gilt nicht einmal mehr das: Als Folge ihrer verbrecherischen Politik und des Epochenbruchs von September 2015 wird es das Volk der Deutschen mit demographischer Unerbittlichkeit in wenigen Jahrzehnten nicht mehr geben – weil es dann, nach einer Phase der Kreolisierung, als Ethnie sowie Kultur- und Sprachkontinuum verschwunden sein wird. Wer das bezweifelt, dem möchte man zurufen: Do the maths!
Wer hat die “regelbasierte Ordnung” zerstört?
Und dieser Unperson widmet die Partei Standing Ovations, bevor dann ihr Nach-Nachfolger in einer von Kraftlosigkeit und bizarrer Oberflächlichkeit nur so strotzenden Parteitagsrede nichts als die üblichen, immergleichen Phrasen absonderte. Natürlich durfte darin auch Merz‘ neues Mantra nicht fehlen, dass wir alle „Zeitzeugen eines epochalen Wandels der globalen Ordnung“ seien und „die regelbasierte Ordnung, so wie wir sie kennengelernt haben, wie sie unser politisches Leben bestimmt hat“, so “nicht mehr existiert”; Floskeln, die sich zwar gegen Donald Trump richten – doch in Wahrheit sind es Merz und seine EU-Entourage, die für den Bruch mit jeder Regelbasiertheit stehen – vor allem, was grundlegende Anstandsregeln betrifft: Dass ein Politiker die eigenen Wähler so dreckig und zynisch vorsätzlich anlügt, dass einer das exakte Gegenteil dessen betreibt, was er vor der Wahl jahrelang versprochen hatte, das wäre früher in der Tat undenkbar gewesen.
Auch die ideologiegetriebene Zerstörung Deutschlands, seiner Industrie, Kultur und Traditionen durch eine nur noch landesverräterisch zu nennende Klima- und Migrationsagenda markiert in der Tat einen “epochalen Wandel”, der allerdings nicht vom Himmel gefallen oder extern über Deutschland gebracht wurde, sondern von Merz, seinen Amtsvorgängern und globalistischen Kumpanen gegen den erklärten Volkswillen gnadenlos aktiv weiterbetrieben wird.
Antidemokratische Politik der Alternativlosigkeiten
Weniger die von Merz beschworene „neue Weltordnung, eine Großmacht-Ordnung“, die “mit hoher Geschwindigkeit Gestalt annimmt” und in angeblichen Rücksichtslosigkeiten von Trump und Putin bestehe, sind ein Problem mit Folgen “für die globale Wirtschaft, die Ordnung des Welthandels aber auch die Sicherheit Europas und die Rolle Deutschlands in der Welt” (Merz), auch nicht die „neue Großmachtpolitik“, die Kriege auslöse und mit Zöllen, Subventionen und durch Begrenzung und Beschränkung von Marktzugängen ausgetragen werde – sondern es ist die von ihm mitgetragene, in elitären Kreisen und informellen Entscheidungsräumen vorskizzierte antidemokratische Politik der Alternativlosigkeiten, für die die CDU gemeinsam mit SPD, Grünen und allen anderen Blockparteien des gegen Deutschland operierenden Kartells eintritt. Politische Willensbildung von außen und von oben, nicht mehr von der Basis und damit nicht länger demokratisch legitimiert – dafür steht BlackRock-, EU- und WEF-Merz mit seiner rücksichtslosen “Whatever-it-Takes”-Politik der totalen Rückgrat- und Skrupellosigkeit.
Doch Merz will davon nichts hören, im Gegenteil: Hausgemachte Defizite, bei Infrastruktur und Digitalisierung, gereichen ihm nur für Bestandsaufnahmen und Problembeschreibungen von der Seitenlinie – obwohl er als Kanzler für die Lösungen und Gegenmaßnahmen verantwortlich wäre; da jammert er vor seinen Delegierten, dass sich die technologische Konkurrenz Deutschlands global verschärfe: „Wer bei Halbleitern, künstlicher Intelligenz, Speichertechnologien zurückfällt, der verliert eben nicht nur wirtschaftliche Stärke – er verliert politische Gestaltungsmacht“; doch, so Merz, in dieser neuen Ära zähle nur “Stärke, vor allem militärische, aber auch wirtschaftliche”. Das sagt ein Kanzler, der die standort- und wirtschaftsfeindliche Politik seiner Vorgänger nicht nur fortsetzte, sondern durch Verschärfung der Energiekrise noch beschleunigt.
Der Kanzler aller Ukrainer
Dass Merz auch noch die Chuzpe hat, sich ernsthaft mit Konrad Adenauer zu vergleichen („wir zeigen so wie Konrad Adenauer Mut: Mut zu gestalten und Mut, uns auch in dieser Welt durchzusetzen“), zeugt von der vollständigen Wirklichkeitsentkoppelung dieses Mannes. Auch das Herbeireden europäischer Stärke durfte nicht fehlen. Europa müsse unabhängiger von den USA werden, auch wenn wir die Hand zu einer erneuerten Partnerschaft mit den USA ausstrecken würden. Dennoch wüssten wir zugleich: „Wir werden in Zukunft unser Schicksal auch selbst in die Hand nehmen müssen. Das wollen wir, und das können wir auch“. Dieses Europa müsse gemeinsam lernen, „die Sprache der Macht zu sprechen“. Natürlich war von hier der Weg nicht weit zu seinem eigentlichen Leib- und Magenthema – der Ukraine. Merz beschwor dabei ein bemerkenswertes historisches Unwissen und behauptete – bezeichnenderweise ohne dass dies im CDU-Publikum irgendjemandem auffiel –, der Ukrainekrieg dauere mit knapp vier Jahren nun schon “länger als der zweite Weltkrieg“ an (!). Sich mal eben um ein 20 Monate zu verschätzen, fällt bei all den anderen Falschaussagen und Fehleinschätzungen dieses Kanzlers schon gar nicht mehr ins Gewicht – doch es ist ein Zeichen für die bösartige und fahrlässige Unfähigkeit, die uns regiert.
Merz‘ Verteidigung der bürokratischen und korrupten Ukraine zeigte zudem, wo seine Loyalitäten liegen: Wie so oft verlor er sich in weltpolitischen Sphären, wobei er die immer gleichen schauderhaften Banalitäten absonderte. All diese Reden bestehen aus vorhersehbaren Satzbausteinen, Mahnungen, Warnungen und Ankündigungen. Und wie immer ist das alles nichts als heiße Luft. Die EU ist eben keine „normative Alternative zu Imperialismus und Autokratie“, sondern längst selbst auf dem Weg in autokratische Zustände. Sie steckt nicht „voller Innovationskraft“, sondern würgt sie durch einen monströsen Bürokratismus ab. Sie ist nicht „technologisch leistungsfähig“, sondern rückständig und nicht „im Kern stark“, sondern überaltert, überfremdet und handlungsunfähig. Die „neue Großmachtpolitik“ ist nicht neu, sondern uralt und seit Jahrtausenden eine Konstante der Weltpolitik. Die USA wenden sich nicht grundsätzlich von Europa ab, sondern machen lediglich dessen selbstmörderische Irrwege nicht mehr mit. Das sind die neuen Realitäten, an denen Merz wie immer vollständig vorbeischwadronierte.
Das Ende der Geduld
Was die Innenpolitik betraf, besaß Merz dann noch die Dummdreistigkeit folgender Aussage: „Wir werden unsere Wähler nicht enttäuschen!“ – als ob er das nicht sogar schon getan hätte, bevor er sein Amt auch nur angetreten hatte. „Ich weiß sehr wohl, und ich spreche es offen an, dass diese Öffnung der Neuverschuldung für viele, auch hier im Saal, auch für mich, ein schwerer Brocken war. Ich möchte, dass Sie das alle wissen. Diese Entscheidung war vielleicht die schwerste, die ich in den letzten zwölf Monaten zu treffen hatte“ jammerte er. Am Abend der Bundestagswahl sei jedoch klar gewesen: „Wir haben nur noch ein sehr kurzes Zeitfenster, um zu verhindern, dass Deutschland unfähig wird zur Verteidigung seiner Freiheit. Auf dem Spiel stand unsere verantwortliche Führung in Europa. Wir mussten vor allem eine angekündigte Blockade von Linksaußen und von Rechtsaußen verhindern. Ich habe die Entscheidung für einen gemeinsamen Weg mit SPD und Grünen getroffen. Ich bleibe bis heute davon überzeugt, und ich bin es mehr als im letzten Jahr. Ich bin überzeugt: Diese Entscheidung war richtig für Deutschland“ – auch dies eine weitere, faustdicke Lüge: Denn die von langer Hand vorbereite Aufweichung der Schuldenbremse hatte nichts mit irgendwelchen Ausnahmesituationen zu tun, die erst am Wahlabend erkennbar geworden wären, sondern sie war die Bedingung der SPD für die Bandmauer-Koalition, in der Merz den Kanzler spielen darf.
Weiter kündigte er an, die Bürokratie in der EU und in Deutschland zu bekämpfen und bekräftigte seine strikte Ablehnung einer Zusammenarbeit mit der AfD. Er habe sich „abschließend entschieden, die Zustimmung zu unserer Politik ausschließlich in der politischen Mitte unseres Landes zu suchen“. Es sei wahr, dass uns das verenge, „jedenfalls im Augenblick, auf eine Koalition mit der SPD“, räumte er ein. „Aber gerade wir Christdemokraten müssen alles tun, dass das Erbe der Geschichte unseres Landes nicht verspielt wird, nur um eines kurzfristigen Erfolgs willen. Union und SPD seien damit voneinander abhängig. „Beide Parteien leiden nach innen an diesem Zustand – die Sozialdemokraten, aber wir auch. Beide, die Sozialdemokraten und wir, sind besorgt um unsere Wähler. Deswegen muss es uns aber umso mehr antreiben, die Herausforderungen eben aus der Mitte heraus zu lösen. Ja, liebe Freunde, auch ich würde manches gerne schneller und entschlossener angehen und erledigen“, klagte er. Aber dieses System erlege „uns auf, zusammen mit unserem Koalitionspartner an die Grenzen unserer Möglichkeiten zu gehen“. Dafür warb Merz um „Solidarität“ und “Geduld”. Letztere ist in der Bevölkerung allerdings längst aufgebraucht, wie die historisch niedrigen Zustimmungswerte zu diesem Abziehbild von Kanzler zeigen, die sogar unter denen von Scholz an dessen Tiefpunkt rangieren.
Es braucht einen “Königsmörder” – oder eine neue Thatcher
Ganz anders sieht man das offenbar bei den Lemmingen der CDU: Dass die Delegierten diese grausige Floskel- und Lügenorgie mit einer Wiederwahl von 91 Prozent bedachten, zeigt, wie es um diese Partei steht. Hier stand ein Kanzler von der traurigen Gestalt, der nach neun Monaten Amtszeit politisch am Ende ist (und es moralisch bereits bei Amtsantritt war). Trotzdem meint man in der CDU, man könne es sich nicht leisten, ihn noch weiter zu demontieren, weil er sie dann erst recht mit sich in den Abgrund reiße; ein fataler Trugschluss. Die Rettung für Deutschland und die Union liegt allein in einer Beseitigung der Brandmauer und einer schonungslosen Säuberung der eigenen Reihen von allen personellen Altlasten der Merkel-Ära – und der Bereitschaft, den Fehdehandschuh aufzunehmen, den Widerstand der selbst hochgerüsteten “Zivilgesellschaft” und der Medienvielfalt in Kauf zu nehmen und sich endlich aus der babylonischen Gefangenschaft des Linksblocks zu befreien, um gemeinsam mit der AfD das Land zu retten.
Die damit zwingend einhergehenden gesellschaftlichen Konflikte und womöglich sogar Unruhen – also der seit Jahren hochgetriebene Preis der irgendwann ohnehin unvermeidlichen Veränderung – müssen ausgehalten werden, denn egal wie wüst sie ausfallen, sie werden ein laues Sommerlüftchen sein gegen das, was Deutschland droht, wenn es den Irrweg unter Merz und Klingbeil weitergeht. Dazu bräuchte es allerdings einen “Königsmörder” und Tribunen in der Union, der dazu bereit ist, so wie es vor 40 Jahren Thatcher in Großbritannien war. Doch leider in dem Trümmerhaufen geistig amputierter, verzagter Mitläufer und Karrieristen namens CDU niemand dafür in Sicht. So betreibt Merz als linker Wurmfortsatz die linkste Politik aller Zeiten, um seinen sauerländischen Lebenstraum vom Kanzler weiterzuleben, während Deutschland der Arsch auf Grundeis geht. Dafür war dieser Parteitag eine Offenbarungsmesse.
Hier sind eigentlich mal die Experten von Polizei und Justiz gefragt! Denn sie müssten doch feststellen, das Merz ein psychisches Problem hat, denn er galubt an seine eigenen Lügen. Und das ist im höchsten Maße gefährlich für ihn selber und die Allgemeinheit!
Bei Gewaltverbrechern wissen sie doch auch sofort, das es ein psychisch Kranker sein MUSS!
Kann die Natur diese unsägliche SED Kreatur nicht endlich vom Markt nehmen ?
Sozialisten ( nicht Sozialdemokraten )
ala Helmut Schmidt, und Grüne sowieso
die LINKEN waren die Totengräber von
Deutschland.
Jetzt hat sich die CDU unter Merz noch
eingereiht.
+++++
Mich interessiert eigentlich nur noch
der Termin der Neuwahlen im Herbst.
Über die in Blödeldeutschland Inhaftierten gibt es nichts mehr zu berichten. Selbst die Prügelstrafe wäre nutzlos…
Schade, dass die reale Welt nicht mit dem Fußballsport gleichzusetzen ist, denn dort würden die Fans in lauten Chorgesängen die Absetzung von Trainer und Vorstandschaft fordern und mit vereinten Kräften den Mannschaftsbus zum Kippen bringen. So bleibt es, dass selbst langjährige linientreue CDUler jeden Kurswechsel devot mitmachen, anstatt ihrer Partei von ihnen heraus zu helfen, um ein leidliches Kapitel zu beenden!
Unfähig und fleißig ist die schlimmste Kategorie von allen, denn die baut fortwährend den größten Mist.
Nun schauen wir mal in die deutsche Politik, wieviele fleißige Unfähige es da gibt!
Noch Fragen?
Alles richtig, auch in der Deutlichkeit der Worte über dieses Lügenmaul. Wer aber immer noch denkt, dieser Sauhaufen Union, könnte zusammen mit der AfD das Land retten, ist leider Teil des Problems. Wenn man hörte wie Spahn dann im Auftrag seines Blackrock Chefs die AfD beschimpft und Lügen über sie verbreitet hat, da weiß jeder aufrechte Mensch, mit solchen Betrügern und Lügnern kann es von Seiten der AfD niemals eine Zusammenarbeit geben! Die CDU würde sie eh nur benutzen um ihr dann alles in die Schuhe zu schieben. Diese Bande terrorisiert das Land seit 25 Jahren!
@Diese CDU wird ebenso untergehen wie Deutschland
das ist eine Notwendigkeit nicht nur für die CDU, sondern für alle Flügel der Blockpartei – ihre Politiker, ihre Funktionäre, ihre Titelträger, ihre Juristen, ihre Journalisten.
In meinen Augen gibt es für Deutschland nur dann eine Chance, wenn diese gesamte Oberschicht der gesamten Blockpartei verschwindet. Derzeit sehe ich in der AFD die einzige Chance für 20-30 Jahre, bis die anderen Parteien eine neue, seriöse Oberschicht entwickelt haben, die Verantwortung zu tragen in der Lage ist.
Dabei ist dann allerdings noch offen, ob Peter Altmaier recht hat, als er triumphierend erklärte, das ihre Politik – also die Merkel-Politik – irreversibel sei.
Dann allerdings ist Deutschland nur noch Geschichte und bald vergessen wie viele Kulturen der Vergangenheit !
Herr Merz mag sich selbst als größer als Konrad Adenauer empfinden – in Wahrheit wäre Herr Merz nicht mal würdig, Herrn Adenauer die Schuhe zu reichen. Herr Adenauer war ein Bundeskanzler von Format; mit Schrullen, ganz gewiss, aber das Land und die Bevölkerung standen bei ihm an erste Stelle. Bei Herrn Merz stehen die Ukraine und die EU an erste Stelle.
Wird? Der Drops ist gelutscht!
Dazu fällt mir nur zweierlei ein:
Die CDU war schon immer nur eine angepasste Kanzler-wähl-Partei – ansonsten: Konfliktscheu rechthaberisch, ideenlos, postengeil.
Und zum Ukraine-Kriegs-Kanzler:
Bei ihm zeigt sich besonders, wie Intelligenz und Intellekt durchaus nicht das gleiche sind, sondern in einem unaufzulösendem Spannungsverhältnis stehen. Während Intelligenz oft die kognitive Leistungsfähigkeit und Lernfähigkeit in neuen Situationen beschreibt, ist der Intellekt als Prozess des Verstehens und die Anwendung des Wissens zu betrachten.
Man kann nicht sagen, dass er dumm wäre, das beweist er schließlich mit seinen strategischen Lügen. Ihm fehlt es jedoch am Intellekt. Intellekt setzt immerhin eine konsequente Wahrhaftigkeit voraus. Offensichtlich schafft er es nicht gerade nicht, seinen Verstand und sein Wissen für Problemerkennungen und Problemlösungen einzusetzen, sondern er nutzt seine Intelligenz lediglich, um damit seinen Intellekt lediglich rhetorisch zum Erhalt seiner Macht zu entfalten – aber dabei um welchen Interesse zu dienen? – Die Interessen des deutschen Volkes können gewiss nicht gemeint sein!
Merz ist unerträglich und peinlich, das ist ja nichts Neues. Aber die Kirsche auf der ungenießbaren Sahnetorte ist die Wiedergängerin, die plötzlich aus ihrem Loch gekrochen kommt und beklatscht wird.
Die Rettung für Deutschland liegt in einer Koalition von CDU und AfD ? Wozu soll das gut sein ? In einem Weiterso ? Nein, ich hoffe doch das die AfD da nicht mitmacht. Wenn doch und wenn das absehbar ist, wird der AfD meine Stimme fehlen!!!
In was für einer Parallelwelt lebt eigentlich Merz ??? Was hat Merz geraucht ?
@Merz-Wiederwahl
als Grüner junior-Partner unter Merkels Fuchtel – was kann da schiefgehen.
Und wie soll da eibe Revolte stattfinden ?
Stasi-Akten, CIA-Akten – wer da auch nur falsch zuckt, hat schon Epstein am Hals !
Da wird gar nichts passieren – bestenfalls ein schöner Anschein !
Bin höchstens gespannt, wen sie auszählen lassen, um den Anschein der „Demokratie“ zu erhalten.
Das kaputte bunte Städte Land Deutschland im freien Fall. Der Wahnsinn ist, sie klopfen ohne ‚Fallschirm“ noch grosskotzige Sprüche kurz vor dem Aufprall! Gehen wir auf Distanz, holen wir uns eine Flasche Champagner und lasst uns den Untergang Deutschlands und der EU geniessen! Prost!!!….Dummland wird seinem Namen gerecht werden und Merz wieder wählen, damit ihr wirtschaftlicher Untergang noch rascher erfüllt wird. Wieder verspricht er viel und wird nichts halten. Die Deutschen glaubens wieder, wetten????
Habe ich richtige gehört? Defätisten? Der Mann ohne Fortune sollte Marion Gräfin Dönhoff lesen. Sie könnte ihm über Defätisten erzählen. Jeder, der bei den Nazis nicht Nazi genug war, war es rasch. Damals kannte jeder dieses Wort des Schreckens, des An-den-Prangerstellens und der Erniedrigung.
Nun nimmt Merz das Wort wieder als Markierung für andere. Welch eine geschmacklose Geisteshaltung. Ich kann diesem Phrasendrescher im Anzug eines „Totengräbers“ nicht mehr zusehen und noch weniger zuhören. Die „LASCHE“ Körpersprache, jede Geste und jedes Wort ist auf Wohlgefallen getrimmt, unecht und verlogen. Das Gleiche gilt für die übrigen-um ihre Pfründe klatschenden Gesinnungsgenossen. Widerlich !!
Lernen wir Geschichte:
Josef Paul Sauvigny – Großvater von Merz
Das kaputte bunte Städte Land Deutschland im freien Fall. Der Wahnsinn ist, sie klopfen noch grosskotzige Sprüche kurz vor dem Aufprall! Gehen wir auf Distanz, holen wir uns eine Flasche Champagner und lasst uns den Untergang Deutschlands und der EU geniessen!
👺Wo alle das gleiche denken, wird nicht viel gedacht.
-Karl Valentin-
👺😂👺😂👺😂👺😂👺😂👹
Bei den Antichristdemokraten spielt es seit der Ziehtochter des Dicken keine Rolle mehr wer Vorsitzender ist da sie vom internationalen Kapital gesteuert sind mit der Medienmafia. Versprechungen wie höhere Mindestlöhne, günstigere Autosteuern, Massenabschiebungen und bissl Hetze gegen einheimische Erwerbslose sowie Sozialfälle lassen die Schlafschafe springen weiterhin Satan zu huldigen mit einem Kreuz während die Fahrt Richtung Teufelsprojekt Agenda 2030 weitergeht. Die Bestandentaste glüht und vielen Neubürgern werden deutsche Namen ans Herz gelegt damit alles heimisch aussieht für den Systemhamster wenn vielleicht eine Flüchtlingswohnung leer ist und Familie Schulze einzieht. Großer Pustekuchen es ist wie damals im Römischen Reich als Germanen, Slawen, Kelten, Araber und Afrikaner eingebürgert wurden sind für das Heer da die Expansionspolitik scheiterte. Sie hatten wie der Ureinwohner das Recht in die Arena zu gehen und auch Land sowie Waffen zuerwerben. Sie übernahmen so die Provinzen und Verwalter sowie Präfekte seilten sich irgendwo ins Exil ab bis der letzte Kaiser gestürzt wurden ist. Die Geschichte hat sich nicht geändert und wiederholt sich immer wieder was aber der Großteil in diesem Brot& Spieleapparat nicht wissen und merken will solange der Lebensstandart noch gesichert ist. Sobald Migranten ins Wohnumfeld ziehen ist mit Ruhestörung die weiße Fahne draußen. mfg
Selten so gelacht! Seine Darstellungen, Ideen und seine Weltsicht sind „alles was Deutschland kaputtmacht“. Dieser Mensch und seine Partei sollten gerichtlich angezeigt werden. Grund: sie arbeiten am Untergang Deutschlands.