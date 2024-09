Messergewalt gab’s immer schon – alles halb so wild: „Welt“-Legende Posener wird zur Witzfigur

Deutschland wird inzwischen an jedem einzelnen Tag von Messerattacken heimgesucht, die mehrheitlich von Migranten begangen werden. Allein heute, Stand, Samstagnachmittag waren es bereits fünf, die es in die Schlagzeilen schafften. Eine solche Entwicklung ist in der bundesdeutschen Geschichte beispiellos. Zwar gab es auch früher gelegentliche Messergewalt, aber erstens als klassische “Mlieustraftat” und zu keinem Zeitpunkt auch nur annähernd in dem Ausmaß, wie dies seit Beginn der Massenmigration 2015 gang und gäbe ist – was eigentlich überhaupt keiner näheren Erläuterung bedarf, da die Profiteure des Merkel’schen Jahrhundertverbrechens der “Willkommenskultur“ lediglich die in ihren Herkunftsländern angestammten Formen der Konfliktaustragung hierher mitbrachten.

Für „Welt“-Kolumnist Alan Posener, der irgendwann einmal tatsächlich als eine Art Edelfeder des politischen Feuilletons galt, ist dieser eigentlich für keinen vernünftigen Menschen bestreitbaren Zusammenhang jedoch eine Wahrnehmungsstörung. Sein Fazit, sinngemäß: Alles Quatsch, war alles immer schon so!

Bolle-Lied auf Klassenfahrten

Vergangene Woche schwurbelte Posener – der seinen unbestrittenen Intellekt durch von ehemaligen Weggefährten fast einhellig beklagte charakterliche Defizite sowie an Tourette-Tics erinnerte Pöbelausfälle auf kritische Kommentare kontrastiert – einen hanebüchenen Text zusammen, in dem er die Messergewalt in unerträglicher Weise relativierte und als typisches und völlig kulturunabhängiges Verhalten von Dreikäsehochs und Möchtegerns verharmloste, wie es dieses angeblich seit eh und je gegeben habe. Er wolle die Messerkriminalität unter Zuwanderern allerdings „weder klein- noch schönreden“, behauptet Posener – nur um anschließend genau dies zu tun.

In seiner Schulzeit, so Posener, sei bei Klassenfahrten gerne das um 1900 entstandene „Bolle-Lied“ geträllert worden, in dem es heißt: „Auf der Schönholzer Heide, / Da jab’s ’ne Keilerei, / Und Bolle, jar nich feije, / War mittenmang dabei, / Hat’s Messer rausjerissen / Und fünfe massakriert. / Aber dennoch hat sich Bolle / Janz köstlich amüsiert.“ Diese Reminiszenz soll laut Posener also belegen, dass es unter Jugendlichen schon immer Gewalt, auch und gerade mit Messern und Blankwaffen, gegeben habe. Er führt auch an, dass in den USA die Zahl der gewaltsamen Verbrechen zwischen 1990 und 2022 um fast die Hälfte zurückgegangen sei, während sich im gleichen Zeitraum der Prozentsatz der Einwohner, die außerhalb des Landes geboren wurden, verdoppelt habe. Poseners Schlussfolgerung: „Weder waren die Zuwanderer besonders friedfertig, noch war die Polizei besonders erfolgreich; die Kriminalitätsrate sank hauptsächlich, weil die Bevölkerung insgesamt älter wurde“.

Halbstarke und ihre Keilereien

Dabei unterschlägt er, dass es der Polizei gerade in den von Political Correctness und Wokism zerfressenen USA just seit Beginn dieses Betrachtungszeitraums – in den letzten 35 Jahren – mehr und mehr untersagt wird, speziell solche Bevölkerungsgruppen gezielt zu kontrollieren, die besonders gewalttätig sind, weil dies als „Racial Profiling“ gilt. Außerdem wird der völlig unterbesetzte Polizei- und Justizapparat der Verbrechen nicht mehr Herr, weshalb viele Straftaten gar nicht mehr angezeigt geschweige denn die Täter abgeurteilt werden. Schon dadurch sinkt dann natürlich zwangsläufig die Zahl der Gewaltdelikte, die Eingang in offizielle Statistiken finden – was linke Soziologen irrigerweise als Kriminalitätsrückgang werten. Nach dieser Logik wäre ein Land ohne Polizei und Gerichte dann frei von Verbrechen.

Doch auch in Deutschland sei alles schon immer so gewesen, fabuliert Posener weiter: Zwischen 1956 und 1958 seien an die 350 Massenschlägereien registriert, an denen damals so bezeichnete „Halbstarke“ beteiligt waren. Allein in West-Berlin habe es in den ersten beiden Septemberwochen 1956 neun solcher „Keilereien“ gegeben. Es bestehe also „kein Grund, männliches Jugendirresein für ein Phänomen zu halten, das allein bei Zuwanderern, muslimischen gar, zu finden ist“, so sein nachgerade aberwitziges Fazit. Im Klartext behauptet Posener also, das heute irgendwelche altgewordenen, mindestens latent rassistischen Spießer etwas beklagen, was sie früher selbst getan haben. Das ist, in Anbetracht der Realität in Deutschland, jedoch völlig lächerlich: Die Messergewalt findet ja nicht vorwiegend unter islamischen Jugendgruppen statt, die sich untereinander mit Springmessern duellieren, um ihre Männlichkeit zu demonstrieren, sondern richtet sich vor allem und bewusst gegen wehrlose Deutsche, auch gegen Frauen und Kinder, die oft am helllichten Tag und auf offener Straße teilweise mit riesigen Messern oder Macheten traktiert werden.

Warum nicht gleich zurück zu Degen und Revolvergürteln?

Die „Halbstarken“ der 50er Jahre haben sich gegenseitig bekämpft, wobei damals schon das lautstarke abendliche Grölen in Gruppen für die polizeiliche Einstufung als Landfriedensbruch genügte oder harnloses Herumschubsen als Körperverletzung gewertet wurde. Abgesehen davon sind damals nie irgendwelche deutschen Jugendbanden durch die Straßen gelaufen und haben wahllos irgendwelche Menschen zusammengeschlagen, Bahnhofstreppen heruntergestoßen, sie bis ins Koma gegen den Kopf getreten oder erstochen, die ihnen gerade über den Weg liefen. Natürlich gab es auch früher schon Messer- und Schusswaffengewalt – doch die entscheidende Frage ist jedoch die der Dimension, der Quantität und des kulturellen Hintergrundes. Beides ist heute völlig anders als noch vor zehn Jahren, vor Einsetzen der Hautwelle der muslimischen Massenmigration.

Mit Poseners Logik könnte man dann natürlich auch Vergleiche zu anno dazumal ziehen, als Männer noch mit Degen oder in den USA mit Revolvergürtel herumliefen. In starken Machokulturen gehört die Bewaffnung schon immer mit dazu. Wenn man jedoch millionenfach Einwanderer aus dem untersten Prekariat von Kulturen aufnimmt, in denen Gewalt selbst bei den Eliten ohnehin selbstverständlich ist und die Migranten auch noch einer Religion angehören, deren vornehmste Pflicht die Vernichtung der „Ungläubigen“ ist, gegen die ohnehin jedes Mittel erlaubt ist: Dann sind solche Gewaltexzesse unvermeidlich. Posener in seiner unsäglichen Bagatellisierungslust und mit seinen völlig abwegigen historischen Vergleichen macht daraus eine Petitesse, die völlig überschätzt werde. Der Einzige jedoch, der hier spießig-senile Selbstgerechtigkeit zeigt, ist Posener selbst, der sich mit diesem Text als kritischer Beobachter des Zeitgeschehens final disqualifiziert hat.