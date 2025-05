Messermord in Wiesbadener Park: In Deutschland inzwischen so banal, wie wenn in China ein Sack Reis umfällt

Von der bundesdeutschen Öffentlichkeit unbemerkt und selbst von der Lokalpresse nur beiläufig vermeldet, wurde am vergangenen Freitag ein 86-jähriger Rentner im Biebricher Schlosspark in Wiesbaden völlig unvermittelt und ohne jeden Grund von einem 56-Jährigen erstochen. Der Mann. hatte gegen 9.30 Uhr morgens seinen täglichen Morgenspaziergang absolvierte, als er auf seinen Mörder traf. Dieser griff ihn unvermittelt an, Mörder und Opfer kannten sich nicht. Der Mann wurde regelrecht abgeschlachtet und erlag seinen schweren Verletzungen noch am Tatort.

Über die Identität des Täters schwiegen sich die Behörden aus; auf wiederholte Anfragen wurde lediglich lakonisch mitgeteilt, es handele sich um einen „Wiesbadener mit deutscher Staatsangehörigkeit“. Allein diese verkrampfte Formulierung ließe, passend zur Tatwaffe, bereits auf die leider bei solchen Delikten überproportional häufig übliche migrantische Klientel schließen. Einen näheren Hinweis versuchte die Tochter des Opfers der Öffentlichkeit via Facebook mitzuteilen, die nach der Tat voll Trauer und Schmerz folgenden Post verfasste: „Mein Papa, 86 Jahre alt, heute morgen im Biebricher Schlosspark ermordet von einem ‚Messermigranten‘. Fassungslos. Ich habe mit allem gerechnet. Schlaganfall, Herzinfarkt, was auch immer… Aber ‚Mord‘ war nicht im Programm. Immer noch ohne Worte“.

Die Frau löschte diesen Post jedoch wenig später wieder; aus ihrem persönlichen Umfeld wurde berichtet, sie sei unter Druck gesetzt worden, weil sie damit “rassistische” Stereotypen bediene und die Stimmung gegen Migranten aufwiegele. Unklar ist, ob sie auch von den Behörden dazu aufgefordert wurde. Offenbar wirkt inzwischen die Strafverfolgungs- und Verurteilungswut deutscher Gerichte wegen “Volksverhetzung” selbst bei Angehörigen von Gewalttaten; wenn die Löschung des Facebookposts wirklich unfreiwillig erfolgt sein sollte, spräche dies jedenfalls Bände über das inzwischen erreichte Ausmaß der gelenkten Öffentlichkeit und das hiesige Meinungsklima.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Tatverdächtigen nun heimtückischen Mord vor. Er habe das arglose Opfer hinterrücks attackiert und diesem keine Chance zur Verteidigung gelassen. Ein Raubüberfall oder eine persönliche Verbindung zwischen Täter und Opfer wird derzeit ausgeschlossen. Das aber, was die Menschen wirklich interessiert – wer genau hier wildfremde Menschen in Parks mit Messern niedermetzelt, zumal es sich bei derartigen Ereignissen beileibe um keine Einzelfälle mehr handelt –, darüber erfährt die Öffentlichkeit nichts, dazu ist das hochprofessionelle Schweigekartell inzwischen zu routiniert und der Grad der politischen und behördlichen Abstumpfung schon zu groß. Dass ein 86-jähriger Mann beim Spaziergang in einem öffentlichen Park aus heiterem Himmel am frühen Morgen von einem Fremdem mit mehreren Messerstichen erstochen wird, ist den überregionalen Medien schon lange keine große Meldung mehr wert.

Trügerische Sicherheit und pervertierter Täterschutz

Hingegen wird über eine Handvoll betrunken grölender Jugendlicher auf Sylt tagelang landauf, landab berichtet, wird eine politische private Informationsveranstaltung in Potsdam zur neuen Wannseekonferenz aufgebauscht oder es ist in Deutschland anscheinend das Normalste der Welt, dass hunderte Verfassungsschutzbeamte völlig zulässige und fast ausschließlich harmlose Meinungsäußerungen von AfDlern in aus dem Kontext gerissenen Tweets zusammentragen, um daraus ein Oppositionsverbot vorzubereiten und eine vermeintliche Staatskrise zu beschwören. Die wahre Bedrohung der inneren Sicherheit aber, die sich in solchen Ungeheuerlichkeiten wie bei der Tat in Biebrich ergibt, ist kein Thema. Was solche Fälle wie in selbst im idyllischen und einstmals großbürgerlichen Wiesbaden, die mittlerweile an der Tagesordnung sind, über die Lage der öffentlichen Sicherheit in diesem Land aussagen, wird überhaupt nicht thematisiert. Man tut so, als sei der Mann vom Blitz erschlagen oder sonst einem tragischen Fall höherer Gewalt erlegen.

Dass Justiz, Behörden und Medien angesichts einer explodierenden Ausländerkriminalität selbst bei Mord und Vergewaltigung penibel darauf achten, nebulöse oder gleich gar keine Angaben zu den Tatverdächtigen zu machen, um die Öffentlichkeit in trügerischer Sicherheit zu wiegen, ist inzwischen ein fast so großes Ärgernis wie die Häufung solcher Taten selbst. Wenn es nichts zu verbergen gibt, wieso wird dann nicht alles offen gelegt? Wieso werden diese Täter nicht ans Licht der Öffentlichkeit gezerrt, selbst wenn es “Biodeutsche” sind, um sei es nur, um entsprechende Zweifel zu zerstreuen – und wenn sie es (wie leider fast immer) nicht sind, rechtfertigen dann ein pervertierter Täterschutz oder die Angst vor dem “Bedienen rechter Narrative” wirklich derartige Täuschungs- und Verschweigungsmanöver? Auch in diesem Fall jedemfalls wird man vermutlich erst dann wieder etwas von Tat und Täter hören, wenn wieder einmal mangelnde Schuldunfähigkeit wegen angeblicher psychischer Störungen verkündet wird.