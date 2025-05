MeToo-Urteil gegen Gerard Depardieu: Alte weiße Männer unter Generalverdacht

Als politisch abgedriftet galt die französische Schauspielerlegende Gérard Depardieu schon lange, und das auch nicht ganz zu Unrecht aufgrund seiner “Freundschaft” mit dem tschetschenischen Schlächter Ramsan Kadyrow, seiner Einbürgerung in Russland und zahlreichen Eskapaden. Doch nun, im vorgerückten Alter von 76 Jahren, ist Depardieu noch auf der Abschussliste der Jagd auf „alte weiße Männer“ gelandet: Am Dienstag verurteilte ein Gericht in Paris ihn wegen sexueller Übergriffe bei Dreharbeiten zu 18 Monaten Haft auf Bewährung und folgte damit der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hatte einen Freispruch gefordert. Zudem wird Depardieu, der die Vorwürfe stets bestritten hatte, in das französische Register für Sexualtäter aufgenommen und muss sich in psychologische Behandlung begeben. Gegen das Urteil kann Berufung eingelegt werden.

Zwei Frauen hatten Depardieu vorgeworfen, sie bei Dreharbeiten im Jahr 2021 obszön angesprochen und an Busen und Po begrapscht zu haben. Die Staatsanwaltschaft stufte die Übergriffe als vorsätzlich ein. Depardieu bestritt die sexuelle Belästigung und räumte lediglich ein, eine der Frauen an den Hüften berührt zu haben, allerdings ohne jegliche sexuelle Motivation. Ein weiterer Prozess droht ihm aufgrund einer Vergewaltigungsklage der Schauspielerin Charlotte Arnould. Auch dies hat Depardieu vehement abgestritten, ebenso wie weitere Vorwürfe, die teils anonym vorgebracht wurden.

Generalabrechnung mit eigenen Feindbildern

Außer Frage steht, dass Depardieu eine dubiose Figur und eher “schlecht gealtert” ist; dennoch muss auch hier wieder konstatiert werden, dass der im Kern berechtigte Kampf gegen sexuelle Übergriffe und Machtmissbräuche auf bizarre Weise längst in der woken Hetzjagd auf bevorzugt weiße, wohlhabende und prominente Männer sowie in dem fanatischen linken Kulturkampf gegen die eigene westliche Identität aufgegangen ist. Die angeblichen Straftaten dienen oftmals nur mehr als Vorwand für eine Art Generalabrechnung mit eigenen Feindbildern – und seit Dominic Strauß-Kahn und dann vor allem Harvey Weinstein und “MeToo” 2017 stehen Männer unter Generalverdacht. Sie fungieren dabei als Sündenböcke für die Verbrechen, die diese völlig kranke Ideologie dem gesamtem „weißen“ Abendland als Ganzes vorwirft.

Auch deshalb wird dann jeder noch so vage Vorwurf über teils Jahrzehnte zurückliegende angebliche sexuelle Übergriffe begierig aufgegriffen – ohne Hinterfragung möglicherweise anderer Motive wie Rache, politische Intrigen, Sucht nach Aufmerksamkeit oder Profitstreben der angeblichen “Opfer”, die sich fast immer auffallend lange Zeit mit ihren Anklagen lassen und die Anschuldigungen erst dann erheben, wenn ihnen ihr behaupteter Peiniger nichts mehr nützt. Normalerweise müsste oft schon allein die Abwägung von Rechtsgütern im Sinne des sozialen und Rechtsfriedens eine Aufnahme solcher Verfahren verbieten.

Opferolympiade und alte Dinosaurier

Doch dies sind grundsätzlich eben keine fairen Prozesse, sondern Tribunale. Es geht auch – wenn nicht sogar ausschließlich – darum, eine Opferolympiade zu veranstalten, bei der irgendein angeblicher “Dinosaurier” aus der machistischen reaktionären Vorzeit – wie aktuell mutmaßlich Depardieu – stellvertretend für den sexistischen, weißen Mann ans Kreuz geschlagen wird. Es ist bezeichnend, dass Frauen und Berufskollegen jedoch, die diese angeblich so finstere “alte Zeit” mit ihren vermeintlichen Dauerdiskriminierungen selbst erlebt haben, ein anderes Bild jeder Zeit zeichnen und sogar die heutigen “Missetäter” in Schutz nehme – nicht zuletzt auch, indem sie die heute als strafbare Handlungen geltenden “Übergriffe” ganz anders einordnen.

So kritisiert die mittlerweile 90-jährige Brigitte Bardot, die gerade erst nach 11 Jahren TV-Abstinenz wieder einmal ein Interview gegeben hat: „Schaut, was mit Depardieu passiert, der Talent hat – er fasst einer Frau an den Hintern und wird verbannt!“ Und bereits vor sieben Jahren hatte Catherine Deneuve, gemeinsam mit 100 weiteren prominenten Französinnen, die völlig außer Rand und Band geratene „MeeToo“-Bewegung kritisiert. Angehörige dieser Generation, als Frauen mit Klasse und Niveau ihren Sex-Appeal und ihre Erotik – und deren durchaus beabsichtigte Wirkung auf Männer) – noch nicht als Erniedrigung oder Objektivierung verstanden, durchschauen also offensichtlich noch, was wirklich hinter alledem steckt – während es eine gehirngewaschene, hypersensibilisierte und vielfach bigotte Gegenwartsgesellschaft in ihrem Opferkult dies nicht mehr begreifen kann oder will.