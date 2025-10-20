Miami Vice in Bayern: Sonny Söder und der Koks-Kandidat von Neubibiberg

Eigentlich ist es fast schon zum Schmunzeln; gemessen an den sonstigen Ungeheuerlichkeiten, die sich die Politik herausnimmt, eigentlich keine große Sache – wäre es nicht ausgerechnet einem CSU-Bürgermeister passiert. München Downtown, vor neun Tagen, mitten in der Nacht: Während brave CSU-Wähler der bayrischen Provinz schon selig von der nächsten Bierzeltpredigt träumen, ist ihr Bürgermeister in der Landeshauptstadt offenbar auf einem ganz anderen Trip – im wahrsten Sinn des Wortes: Er suchte in den frühen Morgenstunde nicht den Weg zur Heiligen Messe, sondern zur Münchner Disco „Palais“, und statt Weihrauch gab’s diesmal offenbar Kokain in der Handtasche. Oder, wie die Polizei es nennt: „0,2 Gramm eines weißen Pulvers“.

Also quasi eine homöopathische Dosis – aber eben doch nicht aus der Apotheke. Man muss ihm zugutehalten: Wenigstens wollte er das Pulver nicht teilen. Er hat’s ja auch redlich bezahlt! Vermutlich vom Sitzungsgeld. Blöd nur, dass die Polizei das anders sah und ihn kurzerhand zu Boden brachte, fesselte und mitnahm. Ein CSU-Bürgermeister im Clinch mit der Staatsgewalt: Das ist schon großes Kino. “Miami Vice” in Oberbayern, nur ohne Cabrio und mit Bierbauch statt Sonnenbrille.

Einst noch klare Rollenverteilung

Früher war die Rollenverteilung noch klar: Die CSU steht für Ordnung, Moral und ein Weißbier vor dem Frühgottesdienst. Jetzt also Kokain, Nachtclub und Fesselspiele. Man fragt sich fast, ob das ein PR-Gag sein sollte, um junge Wähler zu erreichen. „Konservativ ist das neue Koks“ zum Beispiel; klingt doch modern! Natürlich redet niemand offen darüber, dass 0,2 Gramm in gewissen politischen Kreisen eher als Staubrest gilt. In Berlin würde man das vermutlich „Parteispenden in Pulverform“ nennen. Doch in Oberbayern reicht’s, um Kandidaten-Nominierungsveranstaltungen zu verschieben. Da ist man noch katholisch genug, um die Sünde wenigstens ein paar Tage reifen zu lassen.

Der Bürgermeister selbst wollte das weiße Pulver übrigens nicht aus der Hand geben; ein seltener Moment politischer Standhaftigkeit. Er ist halt ein kämpferischer Urbayer, der sich schon aus Prinzip nicht von zwei Polizisten das letzte bisschen Freiheit aus der Hand nehmen lässt. Ein Mann, der sich mit Herzblut und Adrenalin gegen das Unvermeidliche stemmt. Das ist gelebte Überzeugung! Das ist bajuwarische Tapferkeit! Man muss sagen, da hat einer Haltung bewiesen – nicht unbedingt in der Steuerpolitik, aber wenigstens beim Koks. Er kämpfte, als ginge es um den letzten Schweinsbraten in der Staatskanzlei. Ein echter Patriot, der weiß, wann man sich wehren muss!

Ein bleibendes Bild

Man wünscht sich bloß, er hätte denselben Mut gezeigt, als es um Steuern, Migration oder Haushaltspolitik ging. Stattdessen kämpfte er heldenhaft gegen zwei Polizeibeamte, um sein Tütchen zu verteidigen. Einen Drogenrest, der noch kleiner war als die Wahlbeteiligung in Neubiberg. Ein CSU-Kämpfer in Reinkultur – da kommt endlich wieder Bewegung in die Partei! Am schönsten ist aber das Bild, das bleiben wird: Freitag, 4.30 Uhr früh in Deutschland… ein CSU-Politiker liegt gefesselt auf Münchens Asphalt! Und irgendwo im Hintergrund spielt leise die Titelmelodie von “Miami Vice”.

Da fehlt nur noch, dass Markus Söder als Sonny Crockett vorbeifährt – natürlich elektrisch, mit Wasserstoffbeimischung und Gebetsheft im Handschuhfach.

Fast könnte man Mitleid haben: Die CSU wollte sich eigentlich modernisieren, digitalisieren, verjüngen. Und jetzt steht ihr Bürgermeister da wie ein abschreckendes Gegenbeispiel. Als lebendes Mahnmal dafür, wie es definitiv nicht geht. Statt Social-Media-Kampagne gab’s Social-Club-Kontrolle. Statt Wahlkampf nun Kampf ums Koks.

Leicht beschleunigter Rhythmus

Und wieder einmal zeigt sich: Bayern kann alles, außer still genießen. Vielleicht hätte der weißblaue Bürgermeister das Pulver einfach dort aufbewahren sollen, wo es bei den meisten Parteifreunden längst abgeblieben ist – in der Nase. Dort hätte es keiner gefunden, und er hätte am nächsten Morgen fröhlich im Gottesdienst „Großer Gott, wir loben dich“ mitsingen können, mit leicht beschleunigtem Rhythmus.

So aber bleibt nur ein Satz fürs Protokoll: Die CSU hat jetzt auch ihren ersten Action-Bürgermeister. Ein Mann, der lieber kämpft als loslässt. Nur leider nicht für seine Gemeinde, sondern für 0,2 Gramm, für Ruhm und ein paar Minuten halbseidenem Glanz im Partyclub. Und die Moral von der Geschicht’:

Wer als CSUler mit dem Kreuz beginnt, sollte nicht mit dem Kreuzchen bei der Polizei enden.