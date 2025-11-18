Miese Tricks beim Zwangsgebührenfunk: Video mit kritischen Aussagen von ZDF-Dissident Halbach offenbar „gekürzt“

Am Beispiel des ZDF-Reporters Andreas Halbach, der den Mut hatte, im Kulturausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags Missstände beim öffentlich-rechtlichen Staatsfunk anzusprechen, zeigt sich die ganze Brutalität und Skrupellosigkeit von ARD und ZDF im Umgang mit Abtrünnigen. Nicht nur, dass Halbach – der über 300 (!) Beiträge für das Magazin „Frontal 21“ produziert hatte – seit seiner Aussage am 25. September vom ZDF nach eigenen Angaben „beruflich faktisch kaltgestellt“ wurde und keine Aufträge mehr erhält; nun wurde auch noch auch die Video-Aufzeichnung seines Auftritts offenbar manipuliert: Dort fehlt eine ganze Minute – und zwar ausgerechnet an der Stelle, an der er über Einschüchterungsversuche und Strafversetzungen im “Westdeutschen Rundfunk“ (WDR), der größten ARD-Anstalt, und beim ZDF sprach.

Konkret berichtete Halbach: „Der Kollege hat intern Kritik geübt und nach 23-jähriger Mitarbeit die fristlose Kündigung erhalten. Einen ähnlichen Fall habe ich im ZDF recherchiert, wo ein Kollege nach interner Kritik eine Strafversetzung erhalten hat. Beide Kollegen behalten sich selbst Veröffentlichungen vor, daher kann ich jetzt nicht auf weitere Details eingehen.” Er habe den Eindruck, dass die “Beharrungskräfte im ZDF stärker sind als der Reformwille”. Dies empfinde er als insgesamt sehr bedauerlich. Auf Anfrage von „Welt“ reagierte der NRW-Landtag mit einer Ergänzung der fehlenden Stelle binnen weniger Stunden und redete sich dann mit einem nicht näher erläuterten „technischen Problem“ heraus, das bei der “Erstellung der Rohfassung” angeblich entstanden sei. Eine bewusste Manipulation oder auch nur Bearbeitung des Videos wies man kategorisch zurück.

Ein technisches Problem”: Wie der Zufall so spielt…

Dies erscheint jedoch äußerst unglaubwürdig, denn dass es in dem fast fünfstündigen Video ausgerechnet an dieser brisanten Stelle zu einem „technischen Problem“ kam, mutet wie ein sehr seltsamer Zufall an. Zudem erklärte ein Augenzeuge, der den Original-Livestream am Computer mitverfolgt und die betreffende Passage mit dem Handy abgefilmt hatte, dass dabei keinerlei technischen Schwierigkeiten dokumentiert worden seien. Auch sonst fiel keinem Zuschauer des Livestreams irgendein technisches Problem auf. Die „Rohfassung“ des Landtags weist überdies einen durchgehenden Zeitcode – also eine lückenlose Abfolge der Aufnahmespur – auf, obwohl rund eine Minute fehlte. Laut „Welt“ entsteht ein solch durchgehender Zeitcode nur dann, wenn eine Kopie des Originals bearbeitet und danach neu ausgespielt wird. Vier Tage nach der Sitzung wurde auch noch eine dritte Version der Aufzeichnung veröffentlicht, die nur noch vier Stunden, 15 Minuten und 53 Sekunden lang ist. Die wievielte Variante dies ist, erfährt man nicht.

Es deutet also alles darauf hin, dass man die besonders drastische Passage herausschnitt – und sie erst wieder einfügte, als dies auffiel und nachgehakt wurde. Der Landtag wollte offenbar nicht, dass die Zuschauer allzu unverblümt hören, welches Ausmaß an Mobbing und Machtmissbrauch bei WDR und ZDF vorherrschen; Zustände, die Andreas Halbach aufdecken wollte – wofür er mit seiner beruflichen Existenz bezahlte.