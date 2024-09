“Miese Type”: Corona-Faschist Janosch Dahmen jammert über Verrohung der Sitten

Der Grünen-„Gesundheitsexperte“ und Arzt Janosch Dahmen war einer der schlimmsten Hetzer und Scharfmacher während der Corona-Zeit. Nicht einmal Karl Lauterbach verlangte mit einer vergleichbaren offenen Aggressivität so radikal und besessen stetig neue Beschränkungen, Freiheitsentzüge und Eingriffe in das Grundrecht auf körperliche Selbstbestimmung wie dieser “furchtbare Mediziner” unserer Zeit, dessen Physiognomie so manchen an Adolf Eichmann erinnert; für die Ähnlichkeit kann Dahmen nichts, wohl aber für seine wahnhafte Gesinnung und Vorstellung von Volksgesundheit, die sich nur noch als totalitär und freiheitsfeindlich bezeichnen lässt. Wenn man die Deutschen zu Zeiten Jahrhundertverbrechens der Corona-P(l)andemie in Täter und Opfer scheiden will, dann fällt Dahmen eindeutig in erstere Kategorie.

Das hindert ihn freilich nicht, sich selbst theatralisch als Opfer zu inszenieren: Im Magazin „Fakt“ des “Mitteldeutschen Rundfunks” durfte Dahmen sich vor kurzem als Leidtragender von „Hass und Hetze“ inszenieren, denen „engagierte Menschen“ wie er nun leider ständig ausgesetzt seien. Mitleidheischend zitierte Dahmen aus Statements von Bürgern, die ihm gegenüber ihrer Wut über seine ständige Scharfmacherei, Ungeimpften-Verhetzung und politischer Panikmache Luft gemacht hatten – was vielleicht justiziabel, aber menschlich jedenfalls nachvollziehbar war: „Du bist so eine miese Type, dass ich kotzen möchte, und zu deinem Unglück hast du auch noch das passende Ohrfeigengesicht mitbekommen”, oder „Ich würde mich gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich nicht wüsste, dass du in diesem Sommer so krachend auf deinem Arsch landen wirst und die Nachwehen noch jahrelang für dich spürbar sein werden, du ekelerregendes Subjekt“, waren zwei der Nachrichten, die er erhielt. Natürlich sind verkappte oder gar offene Gewaltdrohungen unschön und inakzeptabel; dennoch gehört auch hier der Kontext mit dazu und muss zum Verständnis dieser Tiraden der Hintergrund beleuchtet werden. Diese Mühe machte sich der MDR natürlich nicht.

“Angriffe auf alles, was unsere Gesellschaft ausmacht“

Dabei gäbe es genügend verstörende Belege, den eigenen Zuschauern einmal aufzuzeigen, was Dahmen während der Corona-Psychose seinerseits so alles von sich gegeben hatte: Immer wieder forderte er Ausgangsbeschränkungen und Lockdowns für die Wirtschaft. Ungeimpften 50-80-Jährigen prophezeite er: „Die werden alle sterben“. Er forderte sogar staatliche Kontrollen und häusliche Überwachung für Ungeimpfte. Kein Wort davon bei der ARD-Anstalt; der MDR dampft Dahmens gesundheitsfaschistischen feuchten Träume auf die verharmlosende Umschreibung ein, der Grünen-Politiker habe „zur Vorsicht gemahnt“. Statt diesen gemeingefährlichen erwiesenen Demokratiefeind, der die Deutschen in einem polizeistaatlichen Notstandsregime eingepfercht sehen und Ungeimpfte jeglicher Rechte beraubt sehen wollte, kritisch zu hinterfragen, bietet ihm der Zwangsgebührenfunk ein Forum, um sich als Opfer einer „Hasswelle“ zu präsentieren.

Als besondere Charakterlosigkeit bringt es Dahmen fertig, die – absolut nachvollziehbare – damalige Empörung der Opfer seiner Hardliner-Politik heute, im Jahr 2024, zum Beweis für die angebliche Verrohung der Sitten um Umgang mit Politikern und damit einer “Bedrohung der Demokratie“ umzudichten. Ohne jede Ironie warnt er, dass es sich bei den Attacken gegen ihn “nicht nur um Angriffe auf Einzelne” handele, sondern “auf alles, was unsere Gesellschaft ausmacht”. Das sagt einer, der zuerst alle Deutschen am liebsten noch auf Jahre kaserniert im Dauerlockdown gesehen hätte und sie dann anschließend alle an die Nadel zwingen wollte. Man kann es sich nicht ausdenken: In einem Land, in dem trotz RKI-Files, evidenter globaler Impfschäden-Katastrophe und endgültiger Entlarvung von Corona-Fehlalarm und Maßnahmenwirkungslosigkeit noch immer keine gerichtliche und politische Aufarbeitung dieser dunklen Zeit stattfindet und die Verantwortlichen weiterhin in Amt und Würden sind, dürfen sich die schlimmsten Protagonisten noch als heldenmutige, bedrohte Verteidiger just jener Demokratie und Grundrechte aufspielen, die sie selbst im Zeichen eines Allerweltsvirus abräumen wollten.

An vorderster Front für maximalen gesetzlichen Impfzwang

Dahmen darf also unwidersprochen und ohne jede kritische journalistische „Einordnung“ im Staatsfunk sein selbstmitleidiges Gejammer absondern, obwohl er selbst die Bevölkerung jahrelang ohne jeden Grund und ohne jegliche wissenschaftliche Grundlage in Angst versetzte. Wie vehement und in geradezu faschistoider Manier er eine Impfplicht erzwingen und die Menschen zu deren Durchsetzung total überwachen wollte, bewies er in etlichen medialen Auftritten jeder Zeit. Im Herbst 2021 waren ihm die niedergelassenen Ärzte zu langsam bei der Verabreichung des gemeingefährlichen Giftes: „Das Tempo bei den Erst- und Zweiimpfungen und beim Boostern reicht nicht aus“, so Dahmen damals. „Wenn das Impftempo in der Regelversorgung der Praxen nicht ausreicht, werden wir endlich auch an anderen Stellen, beispielsweise Apotheken, impfen müssen“, drohte er. Außerdem fabulierte er: „Schon in den nächsten Wochen könnte die Zahl der Intensivpatienten wieder auf bis 3000 steigen. Wenn dann noch eine heftige Grippewelle dazu kommt, laufen wir in eine Katastrophe hinein.“ Solche Aussagen waren typisch für diesen wohl schlimmsten Hetzer des Corona-Regimes.

Als dann die Gewinnerwartungen von Big Pharma – auch angesichts der offensichtlichen Nutzlosigkeit der Vakzine und nachgeschobenen Poster – einzubrechen drohten und daher von den politischen Lobbyisten parteiübergreifend die zuvor kategorisch ausgeschlossene Impfpflicht gefordert wurde, setzte sich Dahmen natürlich sogleich an die Spitze dieser Bewegung und propagierte die – von ihm schon seit Beginn an geforderte – gesetzlichen Zwangsimpfung für alle: „Die Freiheit zur Nicht-Impfung des Einzelnen beschränkt mittlerweile massiv individuelle & kollektive Freiheiten der Vielen“ schrieb er im März 2022. Er rückte auch nach dem Scheitern der Impfpflicht im Bundestag wenige Wochen später nicht davon ab, dass selbige weiterhin unbedingt erforderlich sei. Seitdem kann Dahmen es nicht erwarten, dass die “Pandemie” endlich wieder zurückkehrt, damit er seine pathologische Lust am Bevormunden und “Zwangsretten” der Gemeinschaft aus der arroganten technokratischen Warte erneut ausleben kann: Noch vor kaum einem Jahr schrie er: „Das Coronavirus ist zurück!“, und wartet seither, mehr noch als Lauterbach, anscheinend sehnsüchtig, bis endlich wieder Feurio! gerufen werden werden (und er die eigene Erbärmlichkeit durch scheinbare Bedeutsamkeit tauschen) kann.

Nichts außer Halb- und Unwahrheiten

Objektiv hat auch Dahmen dabei außer überführten Halb- und Unwahrheiten oder glatten Lügen nichts zu bieten. Dass die von ihm geradezu hysterisch beschworenen Gefahren zu keinem Zeitpunkt auch nur ansatzweise real waren, war bereits klar, als er seine Drohungen und Forderungen ausstieß. Heute macht er sich selbst zum Opfer derer, die ständig angriff und in Panik versetzen wollte. Natürlich ist Dahmen auch vehement gegen jegliche kritische Corona-Aufarbeitung – weil angeblich die Gefahr bestehe, „dass es am Ende eher ein Kampf um Deutungshoheiten und nachträgliche Schuldzuweisungen wird und damit weiteres Vertrauen der Bevölkerung verloren geht“. Das klingt fast wortgleich wie die Apologien der NS-Mitläufer in der frühen BRD, die damit den von Fritz Bauer und anderen angestrengten Prozessen einen Riegel vorschieben wollten.

Geradezu komisch ist, dass es Dahmen selbst war, der ganz maßgeblich zu dem von ihm beklagten Vertrauensverlust beigetragen hat: FDP-Vize Wolfgang Kubicki, der für eine Corona-Aufarbeitung plädiert, warf Dahmen vor, dieser habe „während der Pandemie immer wieder extreme Positionen vertreten und durch eine zum Teil AfD-nahe Rhetorik versucht, eine gesellschaftliche Spaltung herbeizureden.“ Ihm fehle „die Fantasie zu glauben, dass ausgerechnet er Interesse an seriöser nach vorne gerichteter Aufarbeitung hat“. Dass Dahmen jedenfalls nicht das Geringste kapiert hat, zeigt sich heute daran, dass er schon wieder als Warner vor der Vogelgrippe und irgendwelcher herbeiphantasierter Super-Pandemien auftritt. Und diese durch und durch negative, für jede demokratie brandgefährliche Gestalt darf nicht nur weiterhin ihr Unwesen treiben – sondern der MDR bietet ihr auch noch die Möglichkeit, sich öffentlich auszuweinen. Wenn jemand für seine Hetze, Scharfmacherei und Bedrohung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung (ohne objektiv dafür vorliegende Begründung!) zur Verantwortung gezogen gehört, dann ist die Janosch Dahmen. Er gehört, noch vor Karl Lauterbach, auf die Anklagebank.