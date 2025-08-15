Mieses Denunziantentum: Lippisches Provinzblatt verpfeift AfD-Kandidat nach Interview beim Verfassungsschutz

Solche Funktionsjournalisten hätte man sich in den braunen und roten Diktaturen nur wünschen können: Die “Lippische Landes-Zeitung” (LZ) hat es geschafft, den deutschen Mainstream-Journalismus auf den endgültigen Nullpunkt zu führenund sich von jeglichem Berufsethos zu verabschieden. Nachdem sie ein Interview mit dem AfD-Kandidaten für das Bürgermeisteramt in Extertal, Jirka Möller, geführt hatte, schwärzte sie diesen bei den Behörden an – mit der Begründung, in dem Interview seien Aussagen gefallen, die “…unserer Meinung nach verfassungswidrig sein oder rechtsextremistische Tendenzen des Interviewten offenbaren könnten”. Die wachsamen Gesinnungsstasi-Büttel des Lokalblättchens rapportierten devot und in linksstaatskonform-ordnungsgemäßer Haltungstiefe: “Wir werden diese nicht veröffentlichen und haben diese Aussagen an die verantwortlichen Behörden zur Prüfung weitergeleitet.“

Im Klartext: Man schmiert den Vorwurf der Verfassungswidrigkeit in die Öffentlichkeit und verpetzt einen Interviewpartner beim Staatsschutz, verrät aber, wegen welcher Aussagen dies geschah. “Verunglimpfung durch Scheißhausparolen” nennt sich im Fachjargon diese Masche, die alle Kriterien eines Rufmords trägt – ganz abgesehen von der sozialschädlichen, verwerflichen und zunftwidrigen Kollaboration mit parteipolitisch gelenkten Staatsorganen, die Andersdenkende als mutmaßliche “Verfassungsfeinde” zur Strecke bringen und im Wahlkampf maximal beschädigen wollen.

Bruch des journalistischen Ehrenkodex

Das Bekenntnis zu dieser schäbigen Vorgehensweise der Redaktion fand sich in einem LZ-Kurztext, der der Online-Version noch vor Anfang des Interviews beigefügt war. Chefredakteur Dirk Baldus verteidigte das skandalöse Vorgehen seines Blattes gegenüber „Nius“ damit, bei „möglicherweise strafrechtlich relevanten Äußerungen“ sei es kein Bruch des journalistischen Ehrenkodex, die Behörden zu informieren. „Wir reden hier nicht über politische Meinungsäußerung“, so Baldus, sondern „wir orientieren uns an der journalistischen Sorgfaltspflicht und an Recht und Gesetz“, behauptet er. Irrtum: Hier geht es ausschließlich um Meinungsäußerung – und von der will man bei der LZ ebenso wenig wissen wie im Staatsapparat, der Oppositionelle und Andersdenkende jagt und zur Strecke bringen will – dank tätiger Mithilfe ebensolcher Denunzianten und Zuträger wie Baldus & Co. Dass dieser ebenfalls nicht erklären wollte, welche Aussagen Möllers konkret denn angeblich so dermaßen verwerflich waren, spricht schon Bände.

Möller selbst berichtet, dass er erst nach der Veröffentlichung des Interviews von seiner Anschwärzung bei den Behörden durch die Redaktion erfahren habe. Die LZ habe keinerlei Kontakt zu ihm aufgenommen und ihm auch nicht mitgeteilt, welche seiner Aussagen denn zur Anzeige geführt hätten. Er könne sich nicht an irgendwelche Äußerungen erinnern, die kompromittierend gewesen sein könnten oder es rechtfertigten, dass man sie den Behörden melden müsse. Derweil feiert man sich bei der Provinzredaktion für die eigene heldenhafte “Courage”: Auf LinkedIn lobte „LZ“-Redakteurin Janet König, dass „verfassungswidrige und rechtsextremistische Aussagen erst gar nicht abgedruckt, sondern an die verantwortlichen Behörden weitergeleitet“ würden. Besonders abstoßend, aber ebenfalls nicht wirklich überraschend: Sie erhielt dafür dort von Journalisten anderer Medien teils euphorischen Zuspruch.

Maximalmögliche Abgrenzung

Bei der „LZ“ hatte man offenbar regelrecht darauf gewartet, endlich einen aktiven Beitrag zur Diskreditierung der Opposition – wohl zum Zweck des auch hier ersehnten Endziels eines Parteiverbots – leisten und einen AfD-Politiker bei den Behörden anzeigen zu können: Bereits am 5. August hatte Baldus eine „Richtlinie“ über den Umgang mit den AfD-Kandidaten veröffentlicht, unter der vielsagenden Überschrift „Das Kreuz mit der AfD: Unsere Regeln im Wahlkampf“. Darin gesteht der Provinzschreiberling den AfD-Kandidaten zwar noch großzügig zu, „ihre Sicht der Dinge“ bei Veranstaltungen vor Ort äußern zu dürfen. Bei Interviews gestalte sich “unsere Richtlinie jedoch vielschichtiger.“ Die ersten Interviews mit AfD-Kandidaten nämlich, die der LZ zur Veröffentlichung freigegeben wurden, hätten sich teilweise durch ein besonderes Merkmal ausgezeichnet: “‚Flood the Zone with Shit‘ (harmlos übersetzt: “Überflute die Zone mit Mist”), ein Satz, der vom ehemaligen Trump-Berater Steve Bannon geprägt wurde“, so Baldus. Durch “Verwirrung” sollen angeblich „gezielt falsche Narrative verbreitet werden, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen… Ein Muster, das sich die AfD landes- und bundesweit immer wieder zu eigen macht“, schwurbelte der Chefredakteur weiter.

Aus diesem Grund werde die „LZ“ diese Interviews “gegebenenfalls kommentiert” veröffentlichen. Auch werde man „alle Aussagen inhaltlich auf ihren Wahrheitsgehalt checken und diese – wenn sie falsch sind – in einem danebenstehenden Text widerlegen. Fallen in diesen Interviews Aussagen, die unserer Meinung nach der Verfassung widersprechen könnten, werden wir diese nicht veröffentlichen, sondern an die verantwortlichen Behörden zur Prüfung weiterleiten. Und Sie als Leserinnen und Leser transparent über diesen Schritt informieren.“ Schon vor dem Interview mit Möller hatte man sich in der LZ-Redaktion also geradezu eingenässt, dass bei Gesprächen mit Politikern der Schwefelpartei irgendwelche toxischen Äußerungen fallen könnten, von denen man sich maximalmöglich abgrenzen will – und zwar nicht nur durch “Widerlegungen” der Aussagen (eine Maßnahme, die bei keinem Kandidaten anderer Parteien Anwendung findet)m sondern auch noch durch Einschaltung der “Behörden”.

Ideologischer Wortschwall

Tatsächlich wurde jede Äußerung Möllers durch einen „Faktencheck“ ergänzt, obwohl dies für ein Interview völlig unüblich ist. Seine Aussage etwa „Ich bin nicht für Windkraft. Mit der, die wir haben, müssen wir natürlich arbeiten und versuchen, Nutzen daraus zu ziehen. Doch die Anlagen sind sehr umweltschädlich, weil viel zerstört wird von den Investoren. Ohne Staatssubventionen will man das gar nicht hinstellen, weil es sich nicht rentiert. Und die Kosten für einen Rückbau sind sehr hoch“ kommentierte die LZ mit folgendem ellenlangen (und inhaltlich grob irreführenden) Schwafel-Statement: „Moderne Windkraftanlagen sind effizient und können sich innerhalb von 10 bis 15 Jahren amortisieren – bei einer Lebensdauer von etwa 20 bis 25 Jahren. Sie erzeugen innerhalb von wenigen Monaten die Energie, die zu ihrer Herstellung benötigt wurde. Südafrika entwickelte ab den 1990er-Jahren gemeinsam mit deutschen Partnern den Pebble Bed Modular Reactor (PBMR) – ein innovatives Atomreaktorkonzept auf Basis der deutschen Kugelhaufen-Technologie. Ziel war ein besonders sicherer, modularer Reaktor mit deutlich weniger Atommüll. Das Projekt wurde 2010 aus Kostengründen gestoppt, noch bevor ein Prototyp gebaut wurde.“

Dass kein Mensch, der ein Interview lesen will, Lust auf einen solchen bevormundenden und ideologischen Wortschwall einer Zeitung hat, mit dem einem eine Meinung vorgeschrieben wird, ist den Gesinnungswächtern bei der LZ offensichtlich gleichgültig, da ihre größte Sorge ist, von linksgrünen Stammlesern und Abonnenten sowie dem politmedialen Establishment der Region angefeindet zu werden, “der AfD eine Bühne zu bieten” – weshalb man sie nicht nur mit unfairsten Methoden diskreditiert, sondern auch noch mutmaßlichen falschen Verdächtigungen aussetzt und anzeigt. Diese bislang beispiellose Verhalten ist eine bodenlose Schande und eine journalistische Bankrotterklärung. Wenn sich Zeitungen zum Büttel linker Jakobiner machen, indem sie Interviewpartner beim Inlandsgeheimdienst denunzieren und die eigenen Leser vor „falschen“ Meinungen bewahren zu müssen glauben, zeugt dies von einem Rückfall in voraufklärerische, obrigkeitsstaatliche Zeiten. Bei der LZ rühmt man sich dessen auch noch.