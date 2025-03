Migrantische Terroranschläge der letzten Monate: Der Russe war’s!

Während Union und SPD sich mit immer wahnhafterem Eifer dem Kampf gegen angebliche „Desinformation“ und Verschwörungstheorien verschreiben, ermitteln deutsche Sicherheitsbehörden nun allen Ernstes, ob Russland hinter den Anschlägen von Migranten vor der Bundestagswahl stecken könnte! Dahinter steckt der irre Verdacht, Moskau habe versucht, das politische Klima in Deutschland zu “destabilisieren” und “die AfD zu stärken”. Die Anschläge hätten das Migrationsthema wieder in den Mittelpunkt des Wahlkampfs gerückt, gerade als die AfD angeblich mit einem Rückgang in den Umfragen zu kämpfen gehabt habe. „Die Russen arbeiten mit Strohmann-Agenten, kleinen Kriminellen auf der Straße, um es schwieriger zu machen, den wahren Drahtzieher zu identifizieren“, raunte ein deutscher Sicherheitsbeamter gegenüber dem britischen „Telegraph“.

Die hinter solchen Aussagen stehende Wahnvorstellung und politisch losgetretene Psychose ist so über alle Maßen lächerlich, dass man sie eigentlich rational kaum mehr würdigen kann. Eigentlich müssten die durchschaubaren Motive und diese absurden Spekulationen umgehend bei den diversen „Faktenfindern“ und sonstigen “Fake-News-Bekämpfern” gemeldet werden, wüsste man nicht, dass diese selbst zu den größten Lügenschleudern im Land gehören. Das Thema Migration ist seit Jahren dominant, die Parteien haben lediglich erfolglos versucht, es aus dem Wahlkampf herauszuhalten; die AfD hatte mitnichten mit sinkenden Umfragezahlen zu kämpfen, sondern stand seit vielen Monaten stabil bei um die 20 Prozent. Gewalt und Terror muslimischer Migranten sind in ganz West- und Nordeuropa seit vielen Jahren an der Tagesordnung. Russland muss sich also wahrlich nicht bemühen, irgendwelche Geisteskranken zu rekrutieren.

Die eigene Propaganda geglaubt

Dank des seit zehn Jahren anhaltenden Migrationswahnsinns, befinden sich unzählige dieser tickenden Zeitbomben in Deutschland und können jederzeit hochgehen. Anstatt bei diesem alles überlagernden Problem anzusetzen, muss Russland nun auch hier noch als finsterer Schattenmann im Hintergrund herhalten, der offenbar allmächtig und mit leichter Hand Wahlen in Europa und den USA nach Belieben manipuliert und nun auch noch labile Migranten zu Anschlägen anstiftet. Und anstatt den realen Gefahren nachzugehen, ermitteln die Behörden auch noch in diesem an den Haaren herbeigezogenen Unsinn, wenn sie nicht gerade harmlose Bürger wegen vermeintlich beleidigender Meinungsäußerungen bespitzeln.

Es ist mittlerweile offenbar so weit, dass der deutsche Staat und seine Schranzen tatsächlich die Lügen glauben, die sie den Menschen einreden. Als der linksradikale Schauspieler Marcus Mittermeier auf Twitter verschwörerisch schwafelte: „Ist Euch auch aufgefallen, dass die Attentate aufgehört haben…?“, entgegnete die schleswig-holsteinische CDU-Bildungsministerin Karin Prien: „Die Bundestagswahl hat stattgefunden“. Abgesehen davon, dass der Mannheimer Anschlag nach der Bundestagswahl stattfand: Das ist das Weltbild dieser Leute, die das Offensichtliche beharrlich ignorieren und in ihrer alternativen Realität gegangen sind: Auch Prien glaubt also offenbar tatsächlich den Unsinn von einer russischen Einflussnahme.

Das macht die Erfinder dieses Unsinns aber noch gefährlicher als befürchtet _ denn wenn man sie nur für zynische Manipulatoren der öffentlichen Meinung halten müsste, wüsste man zumindest noch, dass ihnen selbst klar ist, was richtig und falsch ist; doch der allgemeine Russen- und Fake-News-Wahn scheint inzwischen eine solche Eigendynamik angenommen zu haben, dass er selbst seine eigenen Urheber infiziert hat, die die eigenen Propagandamärchen für wahr halten.