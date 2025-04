Migrantenverbände fordern Quote im Bundeskabinett

Nach einigem Hin und Her haben sich CDU, CSU und SPD nun doch auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Anfang Mai soll Friedrich Merz dann zum Bundeskanzler gewählt werden. Die wichtigsten Kabinettsposten steht noch nicht fest, auch wenn manche Namen schon als gesetzt gelten. Manch einer wittert da Morgenluft und hofft, noch auf Personalentscheidungen Einfluss nehmen zu können. Ausländer- und Islamverbände melden sich nun zu Wort, um eine Migrantenquote im Kabinett einzufordern. Der Zentralrat der Muslime stört sich daran, dass im Koalitionsvertrag auch eine „Task Force Islamismusprävention“ verankert wurde. Dies führe zu einem „verzerrten Bild“ und trage zu „antimuslimischem Rassismus“ bei. Der Islam werde zu einseitig als Sicherheitsrisiko gesehen. Beim Thema Migration herrsche ein „restriktiver, ausschließender“ Tonfall vor.

Der Zentralrat der Muslime hatte schon in der Vergangenheit eine Migrantenquote im öffentlichen Dienst gefordert. Gökay Sofuoğlu von der Türkischen Gemeinde Deutschlands bemängelte, dass keiner der 19 Unterhändler aus Union und SPD selbst eine “Zuwanderungsgeschichte” aufgewiesen habe. Er forderte daher eine Migrantenquote im Kabinett von 30 Prozent. Ähnlich äußerte sich auch der Chef der Bundeskonferenz der Migranten-Organisationen, Mamad Mohamad. Sofuoğlu merkte an, dass zwar der Schutz jüdischen Lebens in Deutschland im Koalitionsvertrag betont werde, aber Muslime, Schwarze und Roma außen vor blieben.

Nicht viel vorzuweisen

Nun ist es allerdings so, dass man Kabinettsposten nicht einfach einfordern kann, sondern sie sich verdienen muss. Solange Migranten in vielen Fällen unter sich bleiben und nicht in der Mehrheitsgesellschaft aufgehen, werden sie auch keine gewichtige Rolle in der Politik spielen. Die Parteimitgliedschaft steht jedem offen – denn warum sollte eine Partei sich Mitgliedsbeiträge entgehen lassen? Migranten schlagen diesen Weg aber weitaus seltener ein. Und wenn sie es tun, bleibt oft genug ein Beigeschmack: Vor knapp 20 Jahren galt Bülent Çiftlik, der „Obama aus Altona“, in Hamburg als die Nachwuchshoffnung der SPD. Viel mehr als seinen Migrationshintergrund hatte er aber nicht vorzuweisen. Seine Karriere endete so jäh, wie sie begonnen hatte: Wegen Vermittlung einer Scheinehe, Urkundenfälschung und Wahlbetrugs wurde er zu einer Gefängnisstrafe verurteilt.

Oft genug sind zudem deutschtürkische Politiker mit den ultranationalistischen „Grauen Wölfen“ verbandelt. Deutschkurden, die sich eher in der Linkspartei finden, stehen oft der marxistischen PKK nahe. Und unter den linken Bundestagsneulingen finden sich mit Ferat Koçak und Cansın Köktürk gleich zwei ausdrückliche Israel-Hasser. Selbst dann, wenn Deutschtürken relativ skandalfrei mitregieren, sind sie oft auf die Rolle des „Quotentürken“ abonniert: Zumeist amtieren sie nur als Integrationsminister. Cem Özdemir fiel als Landwirtschaftsminister aus dieser Rolle; aktuell halten sich Gerüchte, er wolle in Stuttgart Ministerpräsident werden.

Oft genug im Visier des Verfassungsschutzes

Der Zentralrat der Muslime – der nur einen geringen Teil der deutschen Muslime repräsentiert – betont nach jedem neuen Terroranschlag, wie friedlich der Islam doch sei und darf sich sicher sein, mit seinen blumigen Stellungnahmen in der deutschen Medienlandschaft rauf und runter zitiert zu werden; Schaut man dann aber genauer hin, stellt man fest: Viele der Moscheegemeinden, die sich in dem Dachverband zusammengeschlossen haben, stehen oft genug selbst im Visier des Verfassungsschutzes, weil sie entweder aus dubiosen Quellen aus dem Ausland finanziert werden oder selbst Verbindungen zu Terroristen hatten.

Etwas besser sieht es da schon bei der Türkischem Gemeinde Deutschlands aus. Diese ist, anders als der Name vermuten lässt, keine Religionsgemeinschaft. Vielmehr ist sie der verlängerte Arm der türkischen Sozialdemokratie; nicht umsonst ist Sofuoğlu selbst SPD-Mitglied. Die Türkische Gemeinde hatte sich in der Vergangenheit auch gegen das Kopftuch und den Abbau demokratischer Rechte in der Türkei ausgesprochen. Allerdings ist sie nach wie vor streng nationalistisch ausgerichtet. Sofuoğlu hatte 2016 von einer „Polit-Show“ gesprochen, als der Bundestag den Völkermord an den Armeniern im Osmanischen Reich anerkannt hatte: „Durch die Resolution wird eine historische Frage mit der Tagespolitik vermischt, die zunächst wissenschaftlich aufgearbeitet werden müsste.“ Auch seine Vorgänger hatten den Völkermord geleugnet.

Weiterhin werden Steuermillionen in linksextreme Kassen umgeleitet

Sofuoğlus Einwand, nur Juden würden als Opfer von Diskriminierung erwähnt, verfängt nicht. Schaut man genauer hin, sieht man: Die künftige Bundesregierung will die Arbeit der Antidiskriminierungsstelle beibehalten. Gut möglich also, dass Ferda Ataman, die wohl wichtigste Vertreterin der Kritischen Rassenlehre in Deutschland, ihr Amt als Bundesbeauftragte behalten darf. Ataman hatte zu Beginn der Corona-Pandemie deutschen Ärzten belegfrei vorgeworfen, im Zweifelsfalle migrantische Patienten zugunsten deutscher Patienten opfern zu wollen.

“Antifaschismus” wird im Koalitionsvertrag weiterhin groß geschrieben. Das zeigt sich daran, dass sich ausgerechnet die Amadeu-Antonio-Stiftung nun erfreut zeigte: „Der neue Koalitionsvertrag ist in starkes Bekenntnis zum Bundesprogramm ‚Demokratie Leben!‘ und damit dem zivilgesellschaftlichen Engagement gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus. Das schmeckt nicht allen, ist aber unerlässlich.“ Auch unter dem ach so konservativen Friedrich Merz werden also auch weiterhin Steuermillionen in linksextreme Kassen umgeleitet. Mit Quoten hat das Bundeskabinett hingegen keine guten Erfahrungen gemacht: Oft genug ist für die Ernennung eines Ministers nicht die Qualifikation entscheidend, sondern der Proporz zwischen den Landesverbänden. Aktuell drängeln sich in der CDU viele Nordrhein-Westfalen und in der SPD viele Niedersachsen um einen Platz am Kabinettstisch. Dabei muss irgendjemand zwangsläufig auf der Strecke bleiben. Und was die Frauenquote angerichtet hat, zeigen die drei Amtsvorgängerinnen von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius.