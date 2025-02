Migration: Der Absturz ins innenpolitische Chaos

Wenn man in einigen Jahren auf die gegenwärtigen Ereignisse zurückblicken wird, dann könnte es sehr gut sein, dass man dem Aschaffenburger Messerattentat vom 26. Januar 2025 eine sehr weitreichende Bedeutung zumessen wird. Der Täter hätte dann nicht nur ein Kleinkind und einen erwachsenen Mann umgebracht, sondern ganz nebenbei – natürlich im übertragenen Sinne – Friedrich Merz und die CDU gemeuchelt und vielleicht sogar einen Absturz in ein innenpolitisches Chaos eingeleitet. Mit solchen Wirkungen, die zum jetzigen Zeitpunkt natürlich nur Möglichkeiten sind, will ich mich in diesem Artikel befassen.

Beginnen wir mit dem Aschaffenburger Attentat, dessen Umstände wohl jeden noch nicht völlig abgestumpften oder zynisch gewordenen Beobachter mit Entsetzen erfüllen. Auch wenn man dieses Ereignis zunächst einmal für sich betrachten sollte, war es alles andere als ein „Einzelfall“. Inzwischen wiederholen sich im Monatsrhythmus grausame Verbrechen, hinter denen auf wundersame Weise immer wieder psychisch auffällige „Fluchtmigranten“ stecken. Eine Vielzahl sich fast schon täglich ereignender Gewaltverbrechen mit ähnlichem Hintergrund schafft es aufgrund einer fatalen Gewöhnung schon gar nicht mehr in die Nachrichten. Leitmedien und Behörden verharmlosen diese Taten routinemäßig mit der Einschätzung, dass es sich hierbei nicht um Terrorismus handele. Nur was sind sie denn sonst? Braucht man zum Terrorismus in Deutschland etwa eine staatliche Lizenz? Terroristen wollen einen weit über ihre Taten hinausgehenden Schrecken (lateinisch terror) verbreiten, und dies scheint mir auch das wahrscheinliche Motiv für ansonsten völlig unerklärbare, extrem grausame Verbrechen zu sein. Wahnsinnstaten sind dies allzumal, auch wenn die exakte psychiatrische Definition manchmal anders ist.

Katze aus dem Sack

Ausgerechnet Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat hier die sprichwörtliche Katze aus dem Sack gelassen, als er offen davon sprach, dass etwa 30 Prozent aller Fluchtmigranten therapiebedürftige psychische Krankheiten mit sich herumschleppen. Man soll niemanden wegen solcher Leiden diskriminieren, aber hier tut sich ein wahrer Abgrund auf. Eine Gesellschaft, in der schon unter Einheimischen psychiatrische Diagnosen derartig zunehmen, dass ein adäquater medizinischer Umgang damit kaum noch möglich ist, kann sich nicht mentaler Störungen der ganzen Welt annehmen. Es ist völlig verständlich, dass bei einem solchen Gesamtbild vielerorts der Wunsch übermächtig wird, spätestens jetzt den kollektiven Albtraum der unkontrollierten Masseneinwanderung durch einen totalen Stopp der irregulären Immigration zu beenden.

Diese Forderung hat sich der CDU-Vorsitzende und Kanzlerkandidat Friedrich Merz zu eigen gemacht, womit wir in der Sphäre der Innenpolitik angekommen sind.

Merz ging so weit, dass er seine Absichten nicht nur als in zukünftigen Koalitionsgesprächen unverhandelbar proklamierte, sondern sogar im Bundestag dafür Mehrheiten unter Einschluss der wegen rechtsextremer Tendenzen als „unberührbar“ geltenden AfD suchte. Ein unverbindlicher Entschließungsantrag wurde am letzten Mittwoch tatsächlich angenommen, wobei die AfD-Stimmen entscheidend für die Mehrheit waren. Der CDU-Entwurf eines „Zustrombegrenzungsgesetzes“ scheiterte hingegen am Freitag an der Ablehnung durch Unions- und FDP-Abgeordnete, die in letzter Minute vor einem weiteren Tabubruch in Gestalt eines erneuten gemeinsamen Votums mit der AfD zurückschreckten. Vorher hatte sich bereits Altbundeskanzlerin Angela Merkel entgegen allen Konventionen mit einer ähnlichen Stoßrichtung in die Diskussion eingemischt und damit Merz als ihrem mittelbaren Nachfolger im CDU-Parteivorsitz mitten im Wahlkampf gleichsam den Boden unter den Füßen weggezogen.

Abspaltung einer “Merkel-Union”?

Merz‘ parlamentarische Aktivitäten führten zu massiven Straßenprotesten gegen die CDU, die etwa in Hannover in buchstäblichen Erstürmungen von CDU-Geschäftsstellen gipfelten. Am Sonntag demonstrierte in Berlin eine sechsstellige Zahl von Menschen gegen das Zusammenwirken von Union und AfD. In zahlreichen weiteren Städten gingen am Wochenende Tausende bis Zehntausende aus demselben Grund auf die Straßen. Die weiteren Entwicklungen lassen sich nur schwer abschätzen. Die jüngsten Umfragen scheinen die Ereignisse der vergangenen Woche noch nicht wirklich abzubilden. Trotzdem können meiner Meinung nach schon jetzt Schlüsse gezogen werden, die mittelfristig einen Absturz in ein gefährliches innenpolitisches Chaos nicht unwahrscheinlich machen. Friedrich Merz hat mitten im Bundestagswahlkampf eine schwere Niederlage erlitten, weil er seine Fraktion, und damit auch seine Partei, in einer entscheidenden Frage, in der es für ihn keine Kompromisse geben kann, nicht geschlossen hinter sich bringen konnte.

Angela Merkel hat ihm offen das Vertrauen entzogen und wird hinter den Kulissen sehr wahrscheinlich weiter an seinem Stuhl sägen. Es ist nicht undenkbar, dass dies alles sogar schon vor der Bundestagswahl zu seinem Rücktritt führen könnte. Ein solches Szenario hat es, jedenfalls bei einer großen Partei, in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht gegeben. Das Chaos wäre perfekt. Unabhängig davon scheint klar zu sein, dass es eine schwarz-blaue Regierungsmehrheit nach der Bundestagswahl nicht geben wird. Bei dem Versuch, eine solche herbeizuführen, würde sich nämlich eine „Merkel-Union“ von CDU und CSU abspalten, die höchstwahrscheinlich zahlenmäßig stark genug wäre, um eine rechnerisch vorhandene Bundestagsmehrheit von (Gesamt-)Union und AfD zunichte zu machen.

Fast totale Politikblockade

Gleichzeitig ist mit den jüngsten Ereignissen aber auch eine Koalition der Union mit SPD und/oder Grünen, auf die ein sich vor Aschaffenburg zäh dahinschleppender Wahlkampf fast gesetzmäßig hinauszulaufen schien, sehr unwahrscheinlich geworden. SPD und Grüne werden Merz weder den Tabubruch im Verhältnis zur AfD verzeihen können noch auf seine Maximalforderungen eingehen wollen. Eine Ersetzung von Merz durch CSU-Chef Markus Söder würde dieses Problem nicht lösen, weil sich Söder in der Migrationsfrage ähnlich positioniert hat wie Merz und den Grünen sogar noch ablehnender gegenübersteht. Weil aber nach dem Gesagten die wohl einzig rechnerisch möglichen und inhaltlich sinnvollen Mehrheiten – entweder Union plus AfD (und eventuell noch die FDP) oder Union plus SPD und/oder Grüne – kaum noch funktionieren werden, droht sich die seit dem Ampel-Aus vom 6. November 2024 manifeste Regierungskrise in eine Staatskrise zu verwandeln. Es könnte dann im Herbst noch eine weitere Bundestagswahl geben, die dann aber sehr wahrscheinlich auch nichts an der verfahrenen Lage ändern könnte.

Im Grunde genommen herrscht schon seit dem Verfassungsgerichts-Urteil zum Bundeshaushalt vom November 2023 in Deutschland eine fast totale Politikblockade, und dies in einer Gesamtlage, in der Wirtschaftskrise, Energiekrise, Migrationskrise und eine äußerst prekäre außenpolitische Situation eigentlich große Entscheidungen erfordern würden. In einem wahren Teufelskreis müssen dadurch allgemeine Frustration und Demokratieskepsis weiter wachsen und dann bei Wahlen noch instabilere parlamentarische Konstellationen erzeugen.

Auswege aus der Sackgasse

Dies alles ist hochgefährlich. Die größte innenpolitische Bedrohung von allen geht aber noch weit darüber hinaus. Sie liegt in den schon erwähnten Massendemonstrationen gegen CDU und AfD. Diese Kundgebungen sind beeindruckend, aber täuschen darüber hinweg, dass die Demonstranten – zumindest gemessen an den Umfragen – keine Bevölkerungsmehrheit repräsentieren. Es ist ähnlich wie bei den „Querdenker“-Demos von 2020, denen trotz einer gewaltigen Mobilisierung letzten Endes eine die Corona-Maßnahmen befürwortende Bevölkerungsmehrheit gegenüberstand. Bei den „Querdenkern“ führte dies zu einem schnellen Zerfall der Bewegung. Die heutigen selbsternannten „Antifaschisten“ besitzen aber sehr viel mehr organisatorische Substanz und leider auch ein gehöriges Gewaltpotential. Falls sich wirklich nach der Bundestagswahl oder zu einem späteren Zeitpunkt eine Regierung mit AfD-Beteiligung abzeichnen sollte, würden sich diese Kräfte sehr wahrscheinlich auf das Widerstandsrecht des Grundgesetztes (Artikel 20, Absatz 4) berufen und damit offene Gewalt als legitimes Mittel der Politik rechtfertigen. Was dann geschehen könnte, sollte man sich lieber nicht allzu konkret vorstellen. Es wäre auf jeden Fall das Ende der Bundesrepublik, die wir kennen.

Anstatt sich in innenpolitischen Chaos-Szenarien zu verlieren, sollte man lieber rechtzeitig nach Auswegen aus der Sackgasse suchen. Es existiert nämlich keine Notwendigkeit dafür, dass die Bluttat von Aschaffenburg mittelbar zu einer Staatskrise und womöglich sogar zum Ende der zweiten deutschen Demokratie führen muss. Ein erster Appell muss in Richtung der Politiker aller Parteien gehen und sie daran erinnern, dass über allen Machtkämpfen eine Verpflichtung im Sinne des Gemeinwohles steht.

Abgrundtiefe Feindseligkeit zwischen Migrationsgegnern und -befürwortern

Der Bürger hat einen berechtigten Anspruch auf eine handlungsfähige Regierung und das Funktionieren der staatlichen Institutionen, und zwar unabhängig von Wahlergebnissen. Zweitens muss innerhalb der politischen Opposition an die Einsicht appelliert werden, dass „die Migranten“ nicht in Form eines monolithischen, „den Einheimischen“ entgegengesetzten, Blockes existieren und deshalb auch nicht kollektiv für Terrorismus, Messermorde, Islamismus, Antisemitismus und andere verachtenswerte Erscheinungen verantwortlich gemacht werden können. Man kann durch eine völlig verstehbare gefühlsmäßige Reaktion auf „Aschaffenburg“ und andere Untaten sehr leicht dazu gebracht werden, einer höchst unguten Kombination aus Angst und Hass zu viel Raum zu geben. Genau dies ist es übrigens, was Terroristen erreichen wollen. Diesen Gefallen sollten wir ihnen nicht tun. Wer aus Angst vor migrantischen Verbrechen ans Auswandern denkt, der unterliegt spiegelbildlich derselben Hysterie wie jene, die jetzt Deutschland in panischer Furcht vor einer neuen NS-Zeit den Rücken kehren wollen.

Es ist mir im letzten Jahr an einem in Berlin verbrachten Sommertag schlagartig bewusst geworden, dass unsere Wahrnehmung der Migrationsthematik einem “Kippbild” gleicht, dessen Inhalt wir auf zwei Weisen wahrnehmen können, von denen in einem Augenblick allerdings immer nur eine einzige gesehen werden kann. Es handelt sich aber dennoch immer um dasselbe Bild. Die damalige Berliner Szenerie konnte man sowohl als friedliche Vielfalt der Völker und Kulturen als auch als ein abstoßendes Babylon der Überfremdung erleben. Genauso erblicken die einen in der Migration nur Kriminalität, Heimatverlust der Deutschen, Sozialmissbrauch und politisch-religiösen Extremismus, während die anderen arbeitende Menschen, ein ehrliches Bemühen um Integration, schwere persönliche Schicksale und kulturelle Bereicherung sehen. In der Realität gehört all dies zusammen, und wenn man das begreift, könnten vielleicht Migrationsgegner und –befürworter wenigstens ihre abgrundtiefe Feindseligkeit überwinden und zu einer Debatte über konkrete Lösungen für konkrete Probleme zurückfinden.

Die langfristige “Umvolkung” ist real

Wer als Linker mittels Masseneinwanderung das deutsche Volk abschaffen will, um endlich Vergebung für die Schuld der NS-Zeit zu finden, ist genauso auf dem Holzweg wie ein Rechter, der sich Demokratie nur als Selbstbestimmung einer deutschen Abstammungsnation vorstellen kann, die alle anderen zu Menschen zweiter Klasse degradiert. Wenn man auf eine praktischere Ebene übergeht, dann hieße das zunächst, dass eine Einwanderung in der Größenordnung von einigen Promille der Gesamtbevölkerung pro Jahr an sich keine Katastrophe darstellt. Dass sich daraus langfristig tatsächlich eine „Umvolkung“ ergibt, liegt nicht am Wirken böser Mächte, sondern einzig und allein an einem Geburtendefizit der Stammbevölkerung, dem – gelinde gesagt – bei stammdeutschen Männern und Frauen keine große Bereitschaft gegenübersteht, etwas an diesem Zustand zu ändern. Wenn hier nicht eine Verjüngung von außen erfolgt, droht den Deutschen ein unwürdiges Ende in hilfloser Vergreisung. Andererseits muss man aber die Einwanderer so auswählen, dass nicht am Ende die Problemfälle der gesamten Welt bei uns nicht nur Versorgung, sondern sogar Betreuung und Therapie suchen. Hier muss sich dringend etwas ändern, und dies wäre auch möglich.

Es müssten sich nur Linke und Grüne von dem Dogma befreien, dass man die unkontrollierte Einwanderung ungehindert geschehen lassen muss. Kein Staat der Welt kann durch internationales und europäisches Recht dazu gezwungen werden, sich auf diese Weise selbst zu zerstören. Wenn wir – natürlich in gewissen Grenzen – Arbeitsmigration legalisieren, gibt uns dies alles Recht der Welt, gegenüber der illegalen Migration strenger zu sein als heute. Natürlich müsste dabei auch die EU mitspielen, aber dies ist eine Thematik für sich, mit der ich mich hier nicht beschäftigen will. Mit einer Versachlichung der Migrationsdiskussion ließe sich also der Absturz ins innenpolitische Chaos als Folge der Bluttat von Aschaffenburg noch vermeiden. Es sieht leider nicht danach aus. Der Messerstecher von Aschaffenburg könnte über seine tatsächlichen Opfer hinaus indirekt und symbolisch auch den Kanzlerkandidaten Friedrich Merz, die CDU und am Ende sogar die bundesdeutsche Staatsordnung gemeuchelt haben.