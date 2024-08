Migration: Ein hoffnungsloses Thema

Das Messerattentat von Solingen und seine bislang bekannten Hintergründe markieren im wortwörtlichen Sinne einen Super-GAU („Größter anzunehmender Unfall“) der bundesdeutschen Migrationspolitik. Es handelt sich dabei nicht nur um eine Bluttat von fast unvorstellbarer Grausamkeit, die sich inzwischen allerdings in eine lange Reihe ähnlich gelagerter Fälle einreiht. Der mutmaßliche Täter kann zwar als „Fluchtmigrant“ bezeichnet werden, aber in Wirklichkeit ist er ein IS-Terrorist, der mithin genau das Übel verkörpert, vor dem er hier angeblich Schutz suchte. Dazu kommt, dass er sich schon seit längerer Zeit nicht mehr rechtmäßig in Deutschland aufhielt und eigentlich längst hätte abgeschoben werden müssen. Hier zeigt sich überdeutlich das Versagen eines Staates, der anscheinend längst nicht mehr die Kraft besitzt, seiner eigenen Bevölkerung Schutz vor offenkundig gefährlichen Personen zu bieten, und erst recht nicht dazu, die Kontrolle darüber zu behalten, wer sich auf seinem Territorium aufhält. Die Geheimdienstressourcen, die mancherorts noch existieren, werden auf völlig sinnlosen Feldern verschwendet, anstatt das Staatswesen und seine Bürger zu schützen. Das Niedersächsische Landesamt für Verfassungsschutz erwähnt mich in gleich zwei veröffentlichten Dokumenten namentlich als offenbar großen Staatsfeind, und zwar wegen eines wirtschaftspolitischen Vortrages bei einem Kaffeetrinken von etwa 30 Personen auf einem Bauernhof in der Lüneburger Heide. Für solche bahnbrechenden Erkenntnisse reicht es bei unserem staatlichen Repressionsapparat noch; zur Abwehr von islamistischem Terrorismus ist er jedoch nicht mehr in der Lage.

Genauso erübrigt sich fast jeglicher Kommentar zu jetzt hektisch von der Bundesregierung verkündeten „Maßnahmenpaketen“. Der islamistische Terrorismus soll unter anderem dadurch bekämpft werden, dass bei Ausflügen mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Wandern oder in die nächstgelegene Großstadt keine Taschenmesser mehr mitgenommen werden dürfen. Dies ist ein Ausdruck von Hilflosigkeit und mag kurz vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen den einen oder anderen Stimmberechtigten endgültig dazu gebracht haben, für die AfD zu votieren. Die AfD wird das Problem aber sehr wahrscheinlich selbst mit absoluten Parlamentsmehrheiten auch nicht lösen können. Sie würde in der Regierungsverantwortung sehr schnell dieselbe Hilflosigkeit zeigen wie heute die „etablierten“ Parteien. Der Grund dafür ist, dass das gesamte Migrationsthema hoffnungslos ist. Diesen entmutigenden Gedanken werde ich im Folgenden vertiefen.

Die düstere Vison Raspails

Ich nehme dabei Bezug auf den zum neurechten Kultbuch gewordenen Roman „Das Heerlager der Heiligen“, den der französische Schriftsteller Jean Raspail (1925-2020) vor etwa einem halben Jahrhundert verfasste, als erstmals das Massenelend in der damals noch so genannten „Dritten Welt“ für die westliche Öffentlichkeit zu einem beherrschenden Thema wurde. Trotz einer manchmal schwer zu verdauenden rassistischen Sprechweise gelang es Raspail schon damals, zwei Grundmotive einer Masseninvasion von „Farbigen“ in die Staaten des Westens – im „Heerlager der Heiligen“ verläuft die Migrationsbewegung von Indien nach Frankreich – zu erkennen und ihre sehr menschlichen Hintergründe herauszuarbeiten: Das erste dieser Motive ist ein ungeheures Elend, das unter den Flüchtenden eine geradezu extreme Motivation erzeugt, unter Einsatz und nicht selten sogar Opferung ihres Lebens den Weg in den „Goldenen Westen“ einzuschlagen. Die Fluchtmigration nimmt so den Charakter einer unaufhaltsamen Welle an, welche allein aufgrund ihrer schieren Präsenz alle Hindernisse aus dem Weg räumt. Genau dies sehen wir auch heute: Todesverachtung bei Passagen mit nicht seetüchtigen Booten von Nordafrika auf die italienische Insel Lampedusa oder sogar über den Atlantik auf die Kanarischen Inseln, verzweifeltes Anrennen auf schwer bewachte Grenzen wie die zwischen Weißrussland und Polen, und dazu eine gewaltige kriminelle Energie bei der Erlangung und Aufrechterhaltung eines Aufenthaltsstatus im Zielland.

Das zweite Grundmotiv, das sich schon bei Jean Raspail zeigt, ist die Unfähigkeit der Zielländer, diese Wellenbewegung mit Gewalt zu stoppen. Dazu wäre nämlich ein Grad von Unmenschlichkeit nötig, der in den christlich-humanistischen Gesellschaften des Westens nicht (mehr) vorhanden ist, was man eigentlich als positiv ansehen sollte. Wer beständig nach extremer Härte im Umgang mit Fluchtmigranten schreit, sollte sich einmal die Frage stellen, ob er wirklich zum Zwecke des Erhalts der Wohlstandsfestung Europa tödliche Schüsse auf unbewaffnete Menschen an den EU-Außengrenzen oder das Versenken von Flüchtlingsbooten befürworten würde. Kaum jemand würde dies tun, weil er sich damit selbst zum Unmenschen erklären müsste.

Die Flüchtlingsströme sind nicht zu stoppen

Das Resultat dieser beiden Motive aus dem „Heerlager der Heiligen“ ist aber, dass die Flüchtlingsströme nicht zu stoppen sein werden, solange sich nichts an den Fluchtursachen in den Herkunftsländern ändert. Eine solche Veränderung übersteigt aber jegliches Maß der Möglichkeiten westlicher Politik, sodass die Situation in der Tat als hoffnungslos erscheint. Eine der besten Beschreibungen der heutigen Migrationsproblematik stammt von dem „Zeit“-Journalisten Bernd Ulrich: Ulrich bezeichnete den Beginn der bis jetzt anhaltenden Flüchtlingskrise im September 2015 als „Mauerfall zwischen Erster und Dritter Welt“. Im Zeitalter der Globalisierung, die fast ungehinderte weltweite Bewegungen von Ideen, Gütern und Kapital mit sich brachte, konnten mit Notwendigkeit irgendwann die Begrenzungen von Menschenströmen durch Staatsgrenzen nicht mehr aufrecht erhalten werden. Auch in der Physik erzeugen zu große Druckunterschiede zwischen unterschiedlichen Bereichen schließlich Kräfte, die alle Barrieren zwischen diesen Zonen durchbrechen. Und so sind die jetzt wieder reflexhaft geforderten Massenabschiebungen in der Praxis kaum möglich. Nur militärische Gewalt, die außerhalb des heute Möglichen liegt, könnte außereuropäische Staaten dazu bringen, größere Zahlen von Menschen aufzunehmen, die dort zumindest als überflüssig angesehen werden und nicht selten sogar kriminell sind. Ein Hin-und-her-Schieben von Fluchtmigranten zwischen den EU-Staaten wäre erst recht keine Lösung. Damit würde Feindschaft innerhalb Europas erzeugt und zusätzlich ein Massenelend erschaffen, das unseres Kontinentes unwürdig ist.

Wenn also keine Hoffnung auf einen Stopp der Massenmigration nach Europa oder auf deren Umkehrung in eine „Remigration“ besteht, dann muss man mit dem Flüchtlingszustrom leben und versuchen, ihm irgendetwas Positives abzugewinnen. In der Denkweise des Mainstreams wird die Migration ja oftmals damit begründet, dass die Einwanderer durch eine Verjüngung unserer überalternden Gesellschaften einen bevorstehenden demographischen Kollaps Deutschlands und Europas zumindest abmildern würden. Nur zeigt sich auch an diesem Punkt schnell wieder Hoffnungslosigkeit: Der Bildungsstand der meisten Migranten ist derartig niedrig, dass volkswirtschaftliche Gewinne durch Migration eine Illusion bleiben. Dazu kommen oft unüberbrückbare Kultur- und Sprachunterschiede, die einen Rückzug von Migranten in ethnische Parallelgesellschaften geradezu erzwingen.

Weitere Abgrenzung zwischen muslimischen Migranten und Stammdeutschen

Die schlimmste Zuspitzung dieser unlösbaren Problematiken wird dann erreicht, wenn sich Migranten – wie jüngst in Solingen – hasserfüllt und mit Gewalt gegen die sie aufnehmende Gesellschaft wenden. Hierbei spielt ein weiteres Thema eine Rolle, das vom polit-medialen Mainstream immer noch tabuisiert wird – nämlich der heute in der Welt vorherrschende Charakter des Islams. Ich spreche hier bewusst vom „heutigen Islam“ anstelle des Islams als solchem. Als gläubigem Christ widerstreben mir grundsätzliche Polemik oder gar religiöser Hass gegen eine große Weltreligion, die eng mit Christentum und Judentum verwandt ist. Der Islam hat in den etwa 1400 Jahren seiner Existenz große Kulturleistungen vollbracht, und der „Orient“ war der westlichen Welt lange überlegen. Es ist nicht „der Islam“ als solcher, der heute zum Schreckgespenst geworden ist, sondern Entwicklungen, die leider seit 50 bis 100 Jahren den Charakter dieser Religion in Richtung einer rigiden Gesetzesfrömmigkeit und vor allem einer gewaltsamen Weltrevolution im Namen Allahs gewandelt haben. Man sieht dies daran, dass die ersten großen muslimischen Einwanderungswellen nach Westdeutschland, die schon in den 1960er Jahren stattfanden, jahrzehntelang kaum religiös begründete Konflikte mit sich brachten.

Erst spätere Generationen dieser einstigen „Gastarbeiter“ nahmen eine kämpferisch-islamische Identität an, zu der sich im Falle der türkischstämmigen Deutschen zusätzlich ein Ultranationalismus für ein Land hinzugesellte, das diese Menschen in der Regel nur von Urlaubsreisen her kannten. Seit 2015 strömten dann massenhaft Moslems in unser Land, welche von der fortschreitenden islamischen Weltrevolution geprägt waren, und deshalb gar nicht anders konnten, als auch in Deutschland eine starke islamische Identität und den dazugehörigen Missionsdrang – und „Mission“ kann in diesem Zusammenhang durchaus mit Gewalt erzwungen werden – zu behalten. In der Folge entsteht eine immer tiefere ethnisch-religiöse Spaltung unserer Gesellschaft. Entgegen allen Erfahrungen in „klassischen“ Einwanderungsländern kommt es mit zunehmender Aufenthaltsdauer in Deutschland nicht zu sprachlichen und kulturellen Assimilationsprozessen, sondern zu einer immer weiteren Abgrenzung der muslimischen Zuwanderer von den Stammdeutschen. Zusätzlich erschwerend ist, dass diese Stammdeutschen immer weniger eine eigene religiöse und kulturelle Identität besitzen, sodass sie weder integrierend wirken noch von den Migranten Respekt für ihre Lebensweise einfordern können. Am Ende steht die Präsenz aggressiver nationaler und religiöser Minderheiten, die aufgrund der Demographie schleichend zu Mehrheiten werden und aufgrund ihrer starken, kämpferischen Identitäten schon jetzt beginnen, die inneren Verhältnisse unseres Landes zu bestimmen.

Fruchtlose Diskussionen über den Volksbegriff

Hier könnten allerdings die Ereignisse von Solingen einen Wendepunkt markieren, jenseits dessen die Migrationsproblematik jedoch weiterhin hoffnungslos bliebe; nur auf eine andere Art. Bei der ganzen fruchtlosen Diskussion um den Begriff des „deutschen Volkes“ wird auf der rechten Seite des politischen Spektrums meistens übersehen, dass ein „Volk“ nicht per se auch eine politische Kraft darstellt. Während des größten Teils der Weltgeschichte handelte es sich bei „Völkern“ um reine Bevölkerungsmassen, die von Feudalherrschern lediglich verwaltet wurden. Zur politischen Kraft wird das Volk erst durch ein politisches Bewusstsein seiner selbst, wie es etwa in den großen national-demokratischen Revolutionen des 18. und 19. Jahrhunderts zum Ausdruck kam, und wie es durch die Maidan-Revolution von 2014 und den russischen Angriffskrieg in den letzten Jahren in der Ukraine entstanden ist. Genauso wie es im Marxismus den Begriff der „Klasse an sich“ gibt, der eine lediglich als Masse existierende Arbeiterschaft bezeichnet, die erst durch politische Agitation in eine „Klasse für sich“, also eine organisierte, kämpferische Arbeiterschaft, verwandelt werden muss, damit eine soziale Revolution erfolgreich sein kann: So muss auch der Volksbegriff zunächst politisch aufgeladen werden, damit das Volk geschichtlich wirksam sein kann.

Dies geschieht vor allem dadurch, dass sich die Abstammungsnation einem „Feind“ gegenübersieht, der sie zur Einigkeit und zum geschlossenen Handeln zwingt. Dies geschah in der deutschen Geschichte durch die napoleonische Besatzung, gegen die sich das deutsche Volk in den Befreiungskriegen von 1813 erfolgreich zur Wehr setzte. Heute könnte die in Solingen sichtbar gewordene Bedrohung durch den inneren Islamismus eine ähnliche Entwicklung einleiten. Erste Zeichen davon sind schon sichtbar. Noch nie hat eine islamistische Gewalttat in einem solchen Maße bei den Stammdeutschen zu einem Bewusstsein dafür geführt, dass „wir“ kollektiv einer Bedrohung durch „die anderen“ gegenüberstehen. Was bei vergangenen, durchaus vergleichbaren Ereignissen nur kleine Gruppen einer rechtsradikalen Gegenöffentlichkeit fühlten und äußerten, wird “nach „Solingen” plötzlich auch von CDU und CSU vertreten und dominiert, zumindest meinem Eindruck nach, auch Alltagsgespräche und soziale Medien. Das ist auch kein „Rassismus“, sondern eine menschlich völlig verständliche Reaktion. Das Problem dabei ist, dass eine latente Bürgerkriegsgefahr nicht mehr nur von den Islamisten ausgeht, sondern auch von einem immer größer werdenden Teil der Stammbevölkerung.

Denkfehler der Remigrations-Phantasien

Ein solcher Bürgerkrieg wäre aber nicht nur das endgültige Ende von Wohlstand und Sicherheit der Bundesrepublik; er wäre aufgrund eines kaum vorhandenen Gewaltpotentiales der breiten Masse der Stammbevölkerung und einer eklatanten Schwäche der Staatsmacht kaum gegen die Islamisten zu gewinnen. Genau hier liegt übrigens ein großer Denkfehler bei den Remigrations-Phantasien von Martin Sellner und anderen neu- und altrechten Zeitgenossen: Diese Ideologen glauben in einer nahezu kindlichen Naivität an eine Allmacht der Staatsgewalt, die ihnen “die Ausländer“ endlich komplett vom Halse schaffen könnte, wenn es ihnen nur endlich gelänge, eine breite Öffentlichkeit von der Notwendigkeit eines solchen Vorgehens zu überzeugen. Die Staatsmacht wäre aber, wie wir schon beim Thema Abschiebungen gesehen haben, dazu überhaupt nicht in der Lage – selbst wenn sie dies wollte. Die nächste Eskalationsstufe solcher fatalen Entwicklungen sehen wir heute bereits im Vereinigten Königreich, wo vor einigen Wochen ein ähnlich brutales Messer-Massaker durch einen Migranten wie in Solingen pogromartige Krawalle von Rechtsextremisten auslöste, die dann wiederum von Islamisten mit gleicher Münze heimgezahlt wurden. Der britischen Regierung blieb aufgrund ihrer Schwäche gar nichts anderes übrig, als sich mit den Islamisten gegen ihre eigene Stammbevölkerung zu verbünden und so praktisch dem eigenen Volk den Krieg zu erklären.

Die weitere Entwicklung ist auf den britischen Inseln genauso wenig vorhersagbar wie in Deutschland. Das Migrationsthema erscheint aber in beiden Fällen als weitgehend hoffnungslos, und Ähnliches lässt sich auch für eine Reihe weiterer Staaten sagen; vor allem Frankreich, aber auch die USA, wo das Problem allerdings aufgrund des überwiegend lateinamerikanischen (und somit nicht islamischen) Ursprungs der Migranten einen anders gearteten Charakter besitzt. Die Landtagswahlen in Ostdeutschland werden meiner Meinung nach wenig an dieser Hoffnungslosigkeit ändern können. Dies wird selbst dann der Fall sein, wenn migrationskritische Parteien entgegen den letzten Umfragen tatsächlich regierungsfähige Mehrheiten erringen sollten.