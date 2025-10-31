In der vorgestrigen Sendung von Markus Lanz im ZDF diskutierten Thorsten Frei, Jutta Steinruck, Boris Palmer, Belit Onay, Karina Mößbauer und Markus Lanz selbst über die aktuellen Probleme der Migration in Deutschland sowie über die von Bundeskanzler Merz angesprochenen Auswirkungen auf das Stadtbild, die Schulen und die kommunale Infrastruktur. Thorsten Frei war dabei bemüht, den Bundeskanzler zu verteidigen und relativierte dessen Aussagen, indem er darauf hinwies, dass es sich nur um ausreisepflichtige Migranten handele, deren Anwesenheit das Stadtbild negativ beeinflusse und bei manchen Menschen, insbesondere Frauen, Angstgefühle auslöse. Andere Probleme der Migration wurden nur zaghaft angesprochen und kaum differenziert.

Jutta Steinruck, Oberbürgermeisterin von Ludwigshafen, betonte die dramatische finanzielle Lage ihrer Stadt, die nach ihren Angaben mit 30 Milliarden Euro belastet ist. In den Schulen ihrer Stadt haben mehr als 60 Prozent der Kinder einen Migrationshintergrund, in einzelnen Schulen liegen die Anteile deutlich über 90 Prozent. Steinruck machte immer wieder deutlich, dass es an Geld fehle, um aggressive oder strafrechtlich relevante Vorfälle unter Migranten zu kontrollieren. Sie forderte zusätzliche Mittel oder einen Schuldenerlass, um die Probleme ihrer Stadt in den Griff zu bekommen.

Mögliche Lösungen sind “keine Lösung”

Boris Palmer, Oberbürgermeister von Tübingen, berichtete, dass er in seiner Stadt ähnliche Probleme gehabt habe, diese aber inzwischen weitgehend gelöst seien. Durch gezielte Maßnahmen sei sichergestellt worden, dass Gruppen, die zuvor für Unbehagen gesorgt hätten, nicht mehr im Stadtbild auffallen. Belit Onay, Oberbürgermeister von Hannover, erklärte, dass ihm die Problemlagen bekannt seien, jedoch sei eine Verhinderung von Migration oder die Ausweisung nicht anerkannter Migranten “keine Lösung”. Er verteidigte die Migration insgesamt und betonte, dass “Integration“ und “gesellschaftliche Teilhabe” wichtiger seien als Abschiebungen.

Karina Mößbauer fasste eher allgemein bekannte Phänomene zusammen, während Lanz vor allem auf die Probleme in Ludwigshafener Schulen hinwies und versuchte, die Gäste zu konkreten Lösungsansätzen zu bewegen. Seine Fragen und Vorschläge stießen jedoch kaum auf Resonanz. Die Sendung zeigte wieder einmal deutlich: Zwar wurden viele Aspekte der Probleme diskutiert, echte Lösungsansätze fehlten jedoch. Die finanziellen Defizite, die hohen Migrationsanteile in den Schulen und die Probleme im öffentlichen Raum bestehen weiter, und die Verantwortung für deren Bewältigung liegt weiterhin bei den Kommunen und dem Staat.

Ständige Verschärfung

Ein Blick auf die finanzielle Lage verdeutlicht die Tiefe des Problems: Oberbürgermeister in fast allen deutschen Städten und Gemeinden fordern mehr Geld von Land und Bund, um die zahlreichen Probleme, die sich überwiegend aus Migration ergeben, zu lösen. Die Länder haben aber ähnliche Probleme, und wenn sie den Kommunen Geld geben, fehlen Mittel im eigenen Haushalt. Gleichzeitig beklagen die Länder, dass sie mehr Unterstützung vom Bund benötigen. Der Bund selbst, und damit das gesamte deutsche Volk, verfügt ebenfalls nicht über ausreichend Mittel. Die Bundesregierung hat sich bereits im vergangenen Bundestag die Genehmigung für rund eine Billion Euro Schulden gesichert, um bestehende Probleme zu finanzieren.

Trotz dieser enormen Verschuldung fehlen weiterhin Gelder für die Alimentierung von Migranten, die Unterstützung bedürftiger Deutscher, Wohnungsbau, Renten und die Bundeswehr – um nur einige Beispiele zu nennen. Selbst wenn ausreichend Geld zur Verfügung stünde, fehlt es an Fachpersonal, um diese Mittel effektiv einzusetzen. Auch hier entsteht eine Endlosschleife, die den Weg nach unten verstärkt. Zusätzliche Migration verschärft dieses Problem weiter, wie am Beispiel der Migranten in Ludwigshafen deutlich wird.

Die Mutter aller Probleme

Migration in Deutschland stellt insgesamt ein erhebliches Problem dar. Horst Seehofer behielt mit seiner Aussage Recht, dass „Migration die Mutter aller Probleme“ sei. Migration kann volkswirtschaftlich nur dann vorteilhaft sein, wenn die Migranten im Durchschnitt besser ausgebildet sind als die einheimische Bevölkerung.

Tatsächlich sind die meisten Migranten jedoch deutlich schlechter ausgebildet, oft Analphabeten oder mit minimaler Schulbildung. Diese Defizite werden an die Kinder weitergegeben, die häufig keine ausreichenden Schulabschlüsse erreichen. Daraus entsteht eine Endlosschleife: Kinder, die keine Bildung erhalten, wachsen heran, gründen Familien und wiederholen die Probleme der Eltern, was zusätzlichen Druck auf Schulen, Sozialsysteme und Kommunen erzeugt.

Reden, aber nicht handeln

Die Lanz-Sendung verdeutlichte erneut, dass zwar über die Problemlagen gesprochen wird, echte Lösungen jedoch fehlen – weder durch zusätzliche Mittel noch durch strukturelle Veränderungen lässt sich der Kreislauf kurzfristig durchbrechen. Das Problem ist umfassend, vielschichtig und betrifft alle Ebenen der deutschen Gesellschaft – von den Kommunen über die Länder bis hin zum Bund.

Pointiert lässt sich sagen: Migration in Deutschland wirkt wie ein sich selbst verstärkender Kreislauf. Wer schlecht gebildete Migranten aufnimmt, riskiert, dass die nachfolgenden Generationen ebenfalls unzureichend ausgebildet werden. Das belastet Schulen, Sozialsysteme, Arbeitsmarkt und kommunale Haushalte, verschärft bestehende Defizite und schafft neue Probleme. Jede zusätzliche Migration verstärkt diese Dynamik und zieht das Land weiter in die finanzielle und gesellschaftliche Abwärtsspirale. Ohne klare Strategien wird diese Endlosschleife ungebrochen fortbestehen – eine Realität, die in der „Lanz“-Sendung zwar diskutiert, aber nicht gelöst wurde.