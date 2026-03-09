Vielen Ansage!-Lesern ist David Cohnen ein Begriff als Verfasser profunder Gegenwartsanalysen zu vielen wichtigen politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen. In seinem neu erschienen Buch “Migration versus Asyl” mit dem Untertitel “Politische Absichten, Gegenpositionen und Missverständnisse – gesellschaftliche und politische Folgen” wagt Cohnens nun einen differenzierten Blick auf das wohl brisanteste und folgenschwerste Thema unserer Zeit – die Massenzuwanderung – und versucht, jene bewusste, aber katastrophale Vermischung von legaler und illegaler Einwanderung, von Asyl und Wirtschaftsmigration, von temporärem Schutz und dauerhafter Integration aufzudröseln, indem er notwendige Differenzierungen, die die Politik vorsätzlich verweigert, in die Debatte zurückbringt. Cohnen zieht eine klare Trennlinie zwischen zwei oft sträflich gleichgesetzten oder verquickten Begriffen und zielt auf eine nüchterne, faktenbasierte Auseinandersetzung mit der geltenden Rechtslage, gesellschaftlichen Entwicklungen und der hitzig geführten politischen Debatte in Deutschland.

Cohnen zeigt, wie politische Absichten, gegensätzliche Lager und hartnäckige Missverständnisse die öffentliche Wahrnehmung prägen – mit weitreichenden Konsequenzen für Politik, Gesellschaft und den Rechtsstaat. Das Buch entstand aus früheren Aufsätzen und Stellungnahmen, die der Autor seit Jahren in freien Medien veröffentlicht hat. Für die Buchausgabe wurden diese Texte chronologisch sortiert, sprachlich geglättet und zu einem stringenten Argumentationsbogen zusammengefügt. Besonders wertvoll ist die chronologische Nachzeichnung der Ereignisse der letzten Jahre: Cohnen beleuchtet Entscheidungen und ihre realen Auswirkungen auf Deutschland und stellt zentrale Fragen: Wie steht es um die Souveränität? Welche Rechtsgrundlagen gelten wirklich? Wer trägt welche Verantwortung? Das Buch fordert Leser auf, gängige politische Narrative kritisch zu prüfen und das Asylrecht auf seine tatsächlichen Fundamente zurückzuführen.

Tiefes Interesse an Wechselwirkungen

Der Autor bringt für dieses Thema eine außergewöhnliche Perspektive mit. Sein privates, freundschaftliches und berufliches Umfeld ist von großer sprachlicher, kultureller und religiöser Vielfalt geprägt: Neben Deutsch sind Niederländisch, Englisch, Polnisch, Türkisch, Farsi, Arabisch, Italienisch, Spanisch und Französisch in seinem privaten und beruflichen Alltag dauernd präsent; langjährige Auslandsaufenthalte und persönliche Kontakte zu Menschen aus über 30 Nationen – von den Niederlanden über Persien, die Türkei, Ägypten, Sierra Leone bis zu den USA, Kanada, Mexiko, Israel und Palästina – haben Cohnens Horizont spür- und lesbar geweitet. Diese internationale Vernetzung umfasst auch weltanschauliche Bandbreite: katholische, protestantische, jüdische, islamische, mennonitische, naturreligiöse sowie agnostische und atheistische Elemente und Sichtweisen gehören zu seinem Erfahrungsraum.

Aus dieser wahrhaft multikulturellen und kosmopolitischen Prägung heraus erwuchs im Autor ein tiefes Interesse an den Wechselwirkungen von Gesellschaft, Kultur, Politik, Recht, Wirtschaft und auch Technik. Cohnens Veröffentlichungen verbinden stets aktuelle Entwicklungen mit historischen und kulturellen Kontexten und verstehen sich als Beitrag zu einer offenen, sachlichen Debatte über Deutschlands Gegenwart und Zukunft – weshalb wer auch auf Ansage! stets willkommener Autor ist. Die Lektüre von „Migration versus Asyl“ lohnt – denn dieses Buch richtet sich an alle, die jenseits von Schlagzeilen und Emotionen verstehen wollen, was mit dem Westen, mit Deutschland und mit uns passiert – und welche Weichen jetzt gestellt werden müssen. Ein ist damit ein erhellendes, klärendes und ungemein wichtiges Zeitdokument.