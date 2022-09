Migrations-Experten reden die neue Flüchtlingskrise klein

Die „Experten”, die im öffentlich-rechtlichen deutschen Fernsehen regelmäßig zur Umdichtung und „Neukontextualisierung“ (will sagen: Vernebelung des für jedermann Offensichtlichen) zum Einsatz kommen, sind Legion – ob es um Corona, Impfung, Bürgergeld, Ukraine, Energiewende oder Islamterror geht. Weil sich derzeit gerade die Flüchtlingskrise von vor sieben Jahren wiederholt (auch wenn sie angesichts der Vielzahl an Krisenherden und Baustellen in Deutschland in ihrer zerstörerischen Tragweite schon kaum mehr wahrgenommen wird), schien den Programmen bei ZDF der passende Zeitpunkt gekommen, den Zuschauern vorsorglich wieder einmal Sand in die Augen zu streuen.

So durfte dann vergangene Woche bei „Markus Lanz“ wieder einmal der österreichische Soziologe und „Migrationsforscher“ Gerald Knaus zu Wort kommen. Der aufgrund seiner dubiosen Beziehung zur Open Society des US-Milliardärsphilanthropen George Soros (der auch Knaus‘ Institut förderte) immer wieder in die Kritik geratene NGO-Aktivist und Lieblings-„Experte“ der linken Medien durfte dort mit der Behauptung aufwarten, im letzten Jahr und in diesem Jahr seien „kaum Syrer und Afghanen neu in die EU“ gekommen. Der Grund dafür sei nämlich „eine enorme Brutalität an der Außengrenze“ (gemeint war der Außengrenzschutz durch die EU-Grenzschutzbehörde Frontex und vor allem nationale Grenzschutzbehörden), die eben dazu führe, „dass kaum Menschen kommen“ würden.

Kontrafaktische Märchen

Da staunt der Fachmann, und der Laie wundert sich: „Kaum Menschen”? Wie die tatsächliche Wahrheit derzeit aussieht, zeigt schon eine kursorische Durchsicht des medialen Blätterwaldes: Bayern und Sachsen warnen bereits vor einem „neuen 2016“

und befürchten, man müsse bald schon wieder Zeltstädte errichten. Da Asylbewerber aus Drittstaaten nicht privat untergebracht werden können, prüft man bereits, die Anmietung von Hostels. Die Aufnahmekapazitäten in beiden Ländern seien fast erschöpft. Der Berliner Senat teilte mit, dass bis August 2022 so viele Personen in Erstaufnahmeeinrichtung aufgenommen wurden wie im gesamten Jahr 2021. Der sächsische Innenminister Armin Schuster sprach von „galoppierenden Zahlen“, sein bayerischer Amtskollege Joachim Herrmann erklärte, die Migrationszahlen hätten sich verfünffacht. Von Mai bis Juli seien pro Monat im Schnitt 5.600 Personen nach Bayern gekommen. Dies habe mit dem Ukraine-Krieg zu tun, aber auch mit den Flüchtlingsbewegungen aus Syrien oder Afghanistan.

Knaus` Behauptungen sind also schlichter Unsinn. Innenministerin Nancy Faeser hat für den 11. Oktober bereits zu einem Flüchtlingsgipfel geladen, weil der Ansturm so dramatisch ist, dass Kommunen warnen, vielerorts seien „die Grenzen der Aufnahmefähigkeit erreicht.“ Auch was Knaus unwidersprochen zur Herkunft der Migranten zum Besten gab, widerspricht der Realität diametral: Laut Bundesamt für Migration wurden bis Ende August rund 115.000 neue Asylanträge gestellt, 35 Prozent mehr als im Vorjahr. Die meisten Menschen kamen dabei – na sowas! – aus Syrien, Afghanistan und dem Irak, und zwar vor allem über das Mittelmeer und die Balkanroute. Und: Es steht in den Sternen, wie die erneute Invasion zu bewältigen sein soll, da die EU offenbar nicht über einen rigideren Grenzschutz nachdenkt; auch dies das völlige Gegenteil von Knaus‘ kontrafaktischen Märchen.

Gigantische Zunahme der Flüchtlingszahlen

Die explosive Lage sieht vielmehr so aus, dass in der Türkei derzeit alleine 3,7 Millionen Syrer auf eine Unterbringung warten. Der türkische Präsident will so viele wie möglich davon noch vor den Wahlen im nächsten Jahr loswerden; ihr Wunschziel dürfte das weltweit jedem zur Verfügung stehende deutsche Sozialsystem ein. Was Knaus ebenfalls unter den Teppich kehrte: In den ersten acht Monaten diesen Jahres registrierte Frontex 188.200 illegale Einreisen, unfassbare 75 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum und der höchste Wert seit 2016. Auf der Westbalkanroute stieg die Zahl der illegalen Einreisen um 141 Prozent. Bayern und Sachsen tragen die Hauptlast des endlosen Zustroms, weil zwölf der sechzehn Bundesländer derart überfordert sind, dass sie sich aus dem Erstaufnahmesystem abgemeldet haben.

Die Ampel-Regierung macht nicht die allergeringsten Anstalten, irgendwelche Maßnahmen gegen diesen Wahnsinn zu ergreifen, der dem Land endgültig den Rest gibt – zumal in Zeiten einer selbstverschuldeten Energiekrise und einer Pleitewelle ganzer Branchen. Hartz-IV bzw. Bürgergeld stehen jedem offen, der es über die Grenze geschafft hat, der Nachzug von Großfamilien, die ebenfalls voll alimentiert werden, ist nur noch Formsache.

Zusammenbruch nur eine Frage der Zeit

Der Präsident des Landkreistags Baden-Württemberg, Joachim Walter, sprach von einer „starken Anziehungskraft“ in die „soziale Hängematte“. Er wisse von Ukrainern, die seit Jahren in Polen lebten und arbeiteten, nach Kriegsausbruch ihre Familien nachgeholt hätten und jetzt nach Deutschland kämen, weil sie dort „ohne Gegenleistung mehr Geld in die Hand bekommen als in Polen mit Arbeit“, erklärte er weiter. Auch die angefeindete, im Kern jedoch auf den Punkt treffende „Sozialtourismus”-Äußerung, wegen der Friedrich Merz gerade den Prozess vorm medialen Scherbengericht gemacht bekommt, weist in diese Richtung.

Egal, was Kreidefresser und Wirklichkeitsverbieger wie Knaus im Fernsehen erzählen: Der Zusammenbruch dieses Systems ist nur noch eine Frage der Zeit, weil es schlicht nicht mehr zu finanzieren ist. Dann werden Millionen Menschen, vor allem aus dem islamischen Kulturkreis mit den einigen ihnen bekannten Mitteln einfordern, was man ihnen seit sieben Jahren versprochen hat. Die Folgen dessen – zusätzlich zu den zahllosen anderen Katastrophen, die eine völlig wahnhafte Politik verursacht hat – werden zu Zuständen führen, die die schlimmsten Erwartungen übertreffen.