Migrationslobby außer Rand und Band: Konstanzer Anwalt zeigt Innenminister Dobrindt an – wegen Mini-Zurückweisungen

Wer ernsthaft noch darüber verwundert ist, dass sich in diesem Land unter dem herrschenden linken Mindset niemals etwas ändern kann und wird, der braucht sich nur die hysterischen Reaktionen des migrantophilen Empöriums auf die – ohnehin verlogenen, da rein kosmetischen – Scheinverschärfungen bei Asylrecht und Grenzschutz zu vergegenwärtigen. So hat nun etwa der Konstanzer Rechtsanwalt und SPD-Politiker Andreas Hennemann ernsthaft Strafanzeige gegen CSU-Bundesinnenminister Alexander Dobrindt und Bundespolizeichef Dieter Romann bei der Staatsanwaltschaft Berlin eingereicht – aufgrund der angeblich menschenunwürdigen Praxis der Zurückweisung von Asylbewerbern an den deutschen Grenzen, die Hennemann als “rechtswidrig” einstuft. Es ist der neuerliche perfide Versuch, unter Berufung just auf die Rechtsordnung, die seit nunmehr zehn Jahren bei der Asyl- und Zuwanderungspolitik faktisch ausgehebelt ist, jene Politiker und Dienststellen zu kriminalisieren, die mit zaghaften und winzigen Pseudoreformen versuchen, zumindest in die richtige Richtung zu gehen, um wieder geordnete Verhältnisse an den Grenzen zu restitutieren.

Und selbst diese (praktisch vernachlässigbaren, da völlig wirkungslosen) Maßnahmen sollen nun gestoppt und rückgängig gemacht werden. Nichts darf die unbegrenzte Bevölkerungstransformation gefährden. Die Anzeige des Wohlstandslinken Hennemann stützt sich auf ein Urteil des Verwaltungsgerichts Berlin, das Anfang Juni 2025 die Zurückweisung von drei somalischen Asylsuchenden an der deutsch-polnischen Grenze für europarechtswidrig erklärt hatte – gefällt von einem grünen Vorsitzenden Richter, der mehr voreingenommener politischer Migrationsaktivist denn neutraler Jurist ist. Auf Basis von dessen fatalem Urteil wirft Hennemann Dobrindt nun vor, er erteile trotz dieses Urteils “weiterhin unrechtmäßige Anweisungen zur Zurückweisung”, und beruft sich dabei explizit auf Paragraph 357 Strafgesetzbuch (Verleitung zu Straftaten).

Angriff auf die nationale Souveränität

Die Anzeige verdeutlicht die eingefleischte, grimmig-trotzige Lust der Linken, die Masseneinwanderung mit allen Mitteln weiter am Laufen zu halten und Deutschland durch die anhaltende Zweckentfremdung und Pervertierung von (ursprünglich einmal für völlig andere Tatbestände und Anlässe geschaffenen) Grundrechten seiner Handlungsfähigkeiten bei Grenzschutz, innerer Sicherheit und Schutz der Bevölkerung zu berauben. Während diese Agenda von fast allen Kartellparteien mitgetragen wird – auch der CDU/CSU trotz der Alibi-Reformen unter dem abenteuerlichsten Wahlbetrüger aller Zeiten, Bundeskanzler Friedrich Merz –, spricht allein die AfD Tacheles: Sie bewertet Hennemanns Anzeige mit Recht als Angriff auf die nationale Souveränität.

Der rechtspolitische AfD-Fraktionssprecher im baden-württembergischen Landtag, Rüdiger Klos, kommentiert: „Wenn jetzt schon ein Konstanzer Gemeinderat den Bundesinnenminister wegen der Zurückweisung von Asylbewerbern an der deutsch-polnischen Grenze anzeigt, wird auch dem letzten Bürger klar, wie sehr sich unser Land in Richtung internationalistische ‘No Borders No Nations’-Weltanschauung und ‘Alle Menschen sind gleich’-Utopien bewegt.“ Klos verteidigt indes Dobrindts Vorgehen, der wie er argumentiert, dass Asylsuchende aus sicheren Drittstaaten wie Polen nicht mehr politisch verfolgt seien. In solchen Fällen sieht die Dublin-III-Verordnung ausdrücklich Zurückweisungen als “legitime Maßnahme” in Notfällen vor, die durch Artikel 72 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union(AEUV) gedeckt ist.

Faktische Sabotageakte

Schon weil diese Rechtslage in dem bewussten Berliner Urteil aus erkennbar ideologisch motivierten Gründen missachtet wurde, müsste diese skandalöse Gerichtsentscheidung kassiert und eingestampft werden. Klos verweist diesbezüglich auch auf den Oldenburger Rechtsprofessor Volker Boehme-Neßler, der die Entscheidung als sachlich falsch bezeichne.

Dobrindt selbst hält an den Zurückweisungen fest und plant, die Frage der Rechtmäßigkeit vom Europäischen Gerichtshof klären zu lassen. Er trägt dabei vor, die Maßnahmen seien notwendig, um eine Migrationswende einzuleiten – mit dem reichlich absurden Argument allerdings, nur dadurch könnten “radikale Lösungen” der AfD verhindert werden. Tatsächlich sind Dobrindts minimale Verschärfungen völlig wirkungslos, während alleine diese angeblich “radikalen Lösungen” die Wiederherstellung geordneter und gesetzlicher Verhältnisse garantieren würden. Die Debatte und die faktischen Sabotageakte gegen selbst vorsichtigste Trippelschritte in Richtung einer Politikwende, die von verblendeten Migrationsverfechtern wie Hennemann und seinen linken und grünen Mitstreitern im Bundestag ausgehen, zeigen einmal mehr: Der größte Feind Deutschlands sitzt im Inneren.