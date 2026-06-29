Migrationsterror: Mutter des bestialisch totgeprügelten 17-jährigen Louis wendet sich mit bewegenden Worten an die Öffentlichkeit

Der gewaltsame Tod des erst 17-jährigen Louis in Frankreich hat weltweit Bestürzung ausgelöst. Nach Angaben der Ermittlungsbehörden war der Jugendliche am vorvergangenen Wochenende von mehreren Angreifern tödlich verletzt worden. Während französische Behörden zur Herkunft der Tatverdächtigen bislang keine Angaben machen, berichten mehrere Medien und zahlreiche übereinstimmende Quellen, dass die mutmaßlichen Täter aus Einwandererfamilien stammen sollen, die in gewaltsozialisierten Parallelmilieus leben. Die ist konsistent mit einer Videoaufnahme, die die barbarische Attacke zeigt. Der österreichische Aktivist Martin Sellner schrieb auf X: “Fünf Migranten haben den 17-jährigen Louis in Narbonne, Frankreich, zu Tode getreten. Er lag mehrere Tage im Koma und starb gestern im Krankenhaus. Während er um Luft rang und an seinem eigenen Blut erstickte, verspotteten die Migranten ihn.”

Nun hat sich Louis‘ Mutter erstmals mit einer zutiefst bewegenden Erklärung an die Öffentlichkeit gewandt. Darin trauert sie um ihren Sohn, erinnert an dessen letzten Kampf ums Überleben und kündigt zugleich an, unermüdlich für Gerechtigkeit kämpfen zu wollen. Sie schrieb (in deutscher Übersetzung):„Mein Sohn, meine Liebe, mein Leben… Seit Samstag ist mein Leben zum Stillstand gekommen … Du hast gekämpft wie ein Löwe, meine Liebe, mit all der Kraft, von der ich weiß, dass du sie in dir getragen hast. Und ich danke dir, mein geliebter Sohn, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, dich bis zu deinem allerletzten Augenblick zu begleiten. Du bist in meinen Armen zur Welt gekommen, und du bist in meinen Armen von dieser Welt gegangen – umgeben von all deinen Lieben und ihrer Liebe.”

Brutaler und sinnloser Tod

Die Frau beschließt die rührende Botschaft mit den herzzerreißenden Worten: “Zwischen uns gibt es kein Lebewohl, mein kleiner Schatz. Du bist bei mir und wirst es immer sein… Deine Mama ist jetzt im Kämpfermodus, mein Sohn. Du weißt, dass ich mit jeder Faser meiner Kraft dafür kämpfen werde, dass dir Gerechtigkeit widerfährt. Ich liebe dich, mein Boubou – so sehr, dass mein Herz seit deinem Fortgang nicht mehr weiß, wie es schlagen soll. Sein Taktgeber ist nicht mehr da… Tanze mit Gott und den Engeln zu deiner Musik, meine Liebe!“

Der so brutale wie sinnlose Tod des 17-jährigen Louis hat weit über seine Heimatstadt Narbonne hinaus Entsetzen ausgelöst. In zahlreichen französischen Städten gingen tausende Bürger auf die Straße, um des Jugendlichen zu gedenken und ihrer Wut über die extreme Zunahme importierter Gewalt durch unkontrollierte Massenmigration im Land Ausdruck zu verleihen. Viele Demonstranten sehen in dem Fall nicht nur ein schreckliches Einzelschicksal, sondern ein Sinnbild für eine Entwicklung, vor der Kritiker der französischen Einwanderungs- und Sicherheitspolitik seit Jahren warnen. Zugleich forderten sie, dass die Hintergründe der Tat vollständig aufgeklärt und die Verantwortlichen mit der vollen Härte des Gesetzes zur Rechenschaft gezogen werden

Dieser Beitrag erschien zuerst auf “Philosophia Perennis”.