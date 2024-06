Milchlamismus: Kühe sind gefährlicher als Haie – und als Salafisten sowieso!

In Zahlen betrachtet ist Islamismus – diesen Klassiker verbreiten die Medien gerade einmal wieder zur Verharmlosung des Mannheimer Attentats – kein besonders hohes Lebensrisiko. Die Wahrscheinlichkeit, in Deutschland bei einem Verkehrsunfall zu sterben liegt generell höher als jene, einem Tötungsdelikt zum Opfer zu fallen. Etwa 2.300 Verkehrstote stehen 2.000 Opfern von Mord und Totschlag gegenüber. Ist das nicht ungemein beruhigend, wenn gerade jemand mit einem Messer fuchtelnd auf einen zuläuft? Da denkt man doch spontan: “Ach, mich hätte ebenso gut ein Auto umfahren können!”, und lehnt sich entspannt zurück. Wie absurd solche Vergleiche sind, zeigt eine von Freunden unnützen Wissens aufgestellte Rechnung: Weltweit sterben mehr Menschen durch die Attacken von Kühen als durch Haiangriffe. Selbst umstürzende Cola-Automaten haben mehr Menschenleben auf dem Gewissen als der gewöhnliche Hai. Also besteht wohl kein Grund zur Besorgnis, wenn die berüchtigte dreieckige Flosse vor einem aus dem Wasser ragt, während man sich ein erfrischendes Bad im Meer gönnt.

Im realen Leben nutzt uns dieses Zahlenspiel allerdings nur wenig. Es wird im Übrigen von jenen verbreitet, die uns auch erzählten, wir könnten beim Lesen auf einer einsamen Bank im Stadtpark von einem Killervirus übermannt werden, während sie geflissentlich verschwiegen, dass statistisch gesehen weitaus mehr geimpfte Senioren auf der Intensivstation landeten als ungeimpfte. Es kommt eben nicht nur auf die reinen Zahlen an, sondern auf die Absichten dahinter. Die gewöhnliche Kuh gibt sich in der Regel damit zufrieden, auf ihrer Wiese zu grasen; sie greift nicht aus Mordlust an, sondern höchstens um ihr Kalb zu schützen. Was man mit einem Cola-Automaten anstellen muss, um von ihm erschlagen zu werden, entzieht sich meiner Kenntnis. Cola-Automaten verhalten sich im Alltag in der Regel friedlich, es sei denn, man befindet sich im Roman “Tommyknockers” von Stephen King, in dem allerlei Haushaltsgegenstände ein gefährliches Eigenleben entwickeln.

Angst und Schrecken

Ein hungriger Hai hingegen betrachtet einen vorbeischwimmenden Menschen eventuell als Zwischenmahlzeit. Und ein hungriger Islamist, der sich hinter das Steuer eines Fahrzeugs setzt, plant unter Umständen nicht, einfach zum Supermarkt zu fahren, sondern Angst und Schrecken zu verbreiten. Selbst wenn so etwas nicht jeden Tag, ja selbst nicht jeden Monat vorkommt: Allein die Idee dahinter verstört. Schon ein Mord aus Habgier zeigt uns, wie weit Menschen zu gehen sind, um an ihr Ziel zu gelangen. Bei Terroristen hingegen besteht noch nicht einmal diese Täter-Opfer-Verbindung. Es gibt nicht einmal mehr Forderungen nach der Freilassung inhaftierter Kameraden wie bei den Flugzeugentführungen vergangener Jahrzehnte. Um einmal einen Ausdruck aus dem Repertoire der “Guten” zu verwenden, wird hier ein “Zeichen gesetzt” und ein Revier markiert. Die Bilder von Attentaten brennen sich in das Gedächtnis ein. Die Täter wissen: Sie werden zukünftig an allen öffentlichen Orten als potentielle Bedrohung in den Köpfen der Menschen präsent sein. Man bedenke nur, welchen Wandel das Wort “Weihnachtsmarkt” in Deutschland durchlaufen hat. Die Betonklötze am Eingang erinnern stets an die Tat von Anis Amri in Berlin. Vor Messerattacken schützen allerdings auch sie nicht.

Die Sicherheitsbehörden in Deutschland gehen noch immer vom klassischen, geplanten Attentat aus. Es lässt sich schließlich nach außen hin gut als Erfolg verkaufen, wenn man eine Gruppe ausgehoben hat, welche durch das Horten von Ravioli-Dosen und Goldbarren das Klischee einer terroristischen Vereinigung bedient. Hilflose Maßnahmen wie das Einrichten von “Messerverbotszonen” hingegen wirken makaber und lächerlich. Zwar gewinnt die Polizei hier die rechtliche Möglichkeit, auch ohne konkreten Verdacht Kontrollen durchzuführen.

“Laienterrorismus” statt Organisation

Aber selbst, wenn die linke Öffentlichkeit hier etwas leiser “racial profiling!” schreit, ist es schon personell unmöglich, jeden potentiellen Täter herauszufiltern. In Israel ist das Phänomen schon seit Jahren als “niedrigschwelliger Terrorismus” bekannt. Ein Sprengstoffattentat erfordert ausführliche Planung, ein Brotmesser kann man sich in jedem Kaufhaus beschaffen, wenn einen aus einer Laune heraus die Lust überkommt, den Aufrufen eines islamistischen Hasspredigers zu folgen.

Dabei wird eben nicht auf organisierte Gruppen gesetzt, die sich zu einem Anschlag verabreden, sondern auf “Laienterrorismus“. Es gibt keine Zellen, die auffliegen oder Anführer, die eindeutig ausgemacht werden können. Vielmehr stellt man einfach ein Video ins Netz, in dem ein salafistischer Prediger erklärt, wie verdienstvoll es ist, “Ungläubige“, also Juden oder Christen, zu töten. Dann muss man nur noch abwarten, bis einer der Zuschauer anbeißt und wäscht selbst seine Hände in Unschuld. Wie Hamad Abdel Samad einmal in einem Video an junge Muslime erklärte, schicken diese Prediger oft ihre eigenen Söhne auf Eliteschulen, während sie von ihren Gefolgsleuten unbedingte Opferbereitschaft erwarten. Was uns dann als die spontane Tat eines von der bösen deutschen Gesellschaft traumatisierten Flüchtlings medial verkauft wird, ist von diesen Hasspredigern gezielt in die Wege geleitet worden. Obwohl auch die deutschen Sicherheitsbehörden diese Methodik kennen, scheinen sie längst kapituliert zu haben. Oder gerade deshalb – diese inoffiziellen Netzwerke sind kaum noch zu überschauen.

Schwer aufzulösenden Dilemma

Die Antifa arbeitet bekanntlich ähnlich: Auf der linkskriminellen Seite “Indymedia” markiert jemand ein Ziel, etwa eine unerwünschte Gedenkstätte in Dresden oder die Privatadresse eines AfD-Politikers; der Rest ist dann ein Selbstläufer. Nach außen hin kann dann stolz verkündet werden, es gäbe in Deutschland keine organisierten Terrorgruppen. Linksextreme und Salafisten geben sich unschuldig: “Huch – das haben wir so nicht gewollt!”. Gerade in der schweren Fassbarkeit liegt aber die Gefahr. Eindämmen kann man sie ohne schwerwiegende Zensurmaßnahmen nicht, da müsste man schon das gesamte Internet unzugänglich machen wie in Nordkorea. Das Dilemma ist schwer aufzulösen, wenn das Innenministerium also wieder einmal stolz bekannt gibt, eine Rollator-Verschwörung gegen Karl Lauterbach bei Telegram aufgedeckt zu haben, handelt es sich eben nicht um Profis. Die vermeiden mittlerweile jegliche langwierige Planung, weil sie auf Freiwillige bauen können, die das schmutzige Geschäft für sie erledigen.

Die große Ablenkungsmaschinerie läuft im Falle Stürzenberger-Attentat bereits wieder auf Hochtouren. In den Medien scheint man fast froh zu sein, dass man sich nun ganz auf den gewaltsamen Tod des jungen Polizisten Rouven Laur konzentrieren kann, anstatt über das eigentliche Ziel des islamistischen Attentäters zu sprechen. Ach, wenn es doch in Deutschland keine Islamkritiker gäbe, die so viel Unruhe verursachen, dann würden sich die Islamisten schon ordentlich verhalten, so lautet die trügerische Logik. Da ist so ein bisschen Verzicht auf Meinungsfreiheit doch nur ein geringfügiger Preis, oder? Zumal nun wieder aus allen Ecken der Ruf: »Man darf jetzt nichts verallgemeinern!« erschallt es. So einem Hai kann man doch ganz einfach aus dem Weg gehen, indem man einfach auf das Schwimmen sein lässt. Vielleicht rechnet uns demnächst noch jemand vor, dass ohnehin Kühe weitaus gefährlicher als Islamisten sind. Das würde schließlich auch gut zum allgemein eingeforderten Verzicht auf Fleischverzehr passen. Die nächste absurde Relativierung steht bestimmt schon in den Startlöchern – da sind der medialen Kreativität keine Grenzen gesetzt.